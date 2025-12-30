Tatiana Schlossberg, o jurnalistă americană şi nepoata preşedintelui Kennedy, moare de o leucemie la vârsta de 35 de ani

20:30

Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, că pentru anul următor, a obţinut un acord politic în coaliţia de guvernare pentru continuarea reformelor, el arătând că avem nevoie de o reformă atât a administraţiei locale cât şi a celei centrale. Premierul a mai spus că acordul prevede o reducere a cheltuielor parlamentarilor, lucru care a fost pus în practică, precum şi o reducere a subvenţiilor pe care le primesc partidele politice. El a mai afirmat că nici anul viitor nu va fi simplu pentru România, dar dacă păstrăm cursul stabilit pentru anul acesta, anul 2026 ar trebui să fie unul mai bun pentru toţi cetăţenii ţării noastre.