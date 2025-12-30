Ludovic Orban: Ilie Bolojan, sigur, trebuie să manifeste acest optimism, dar cred că ar fi trebuit să facă un addendum la protocolul de coaliţie în care se menţioneze foarte precis care sunt măsurile de reformă care urmează a fi luate
News.ro, 30 decembrie 2025 23:50
Ludovic Orban, fost preşedinte al PNL şi fost prim ministru, este de părere că actualul şef al Guvernului ar trebui să adauge, în protocolul coaliţiei, care sunt reformele pe care formaţiunile care se află la guvernare şi le asumă pentru anul viitor.
Acum 10 minute
00:20
Liderul Arsenal, victorie cu Aston Villa, scor 4-1 / Rezultatele de marţi, din Premier League # News.ro
Formaţia Arsenal Londra, liderul din Premier League, a învins, marţi, pe teren propriu, cu scorul de 4-1, echipa Aston Villa, în etapa a 19-a a campionatului Angliei.
00:20
Justiţia germană abandonează proceduri împotriva oligarhului rus Alişer Usmanov, un apropiat al lu Putin şi fost preşedinte al Federaţiei Internţaionale de Scrimă, vizat de sancţiuni europene, în urma unei plăţi în sumă de 10 mil. € # News.ro
Justiţia germană a anunţat marţi că suspendă în mod provizoriu proceduri judiciare împotriva oligarhului rus Alişer Usmanov, vizat de sancţiuni europene în legătură cu proprietăţile sale în Bavaria, în schimbul plăţii unei sume de zece milioane de euro, relatează AFP.
Acum 30 minute
00:00
Ludovic Orban: Nu există nicio şansă să fie demis Nicuşor Dan. O agresiune împotriva lui Nicuşor Dan va creşte şi mai mult suportul pentru Nicuşor Dan. Dacă vor să-l facă mare pe Nicuşor Dan, da, să-l suspende, să încerce să-l suspende # News.ro
Fostul consilier prezidenţial Ludovic Orban e de părere că, dacă s-ar schimba majoritatea parlamentară, iar o nouă majoritate formată din PSD şi AUR ar încerca să îl demită pe preşedintele Nicuşor Dan, nu ar avea sorţi de izbândă.
00:00
Ministerul Educaţiei: A fost aprobată Hotărârea de Guvern privind instituirea Programului Naţional «Masă Sănătoasă» în anul 2026/ Bugetul a fost majorat cu aproape 40% # News.ro
Ministerul Educaţiei anunţă că a fost aprobată hotărârea de Guvern privind programul ”Masă Sănătoasă” pentru anul viitor, bugetul fiind majorat cu aproape 40% faţă de anul 2025. De asemenea, a fost majorată alocarea zilnică, în raport cu rata inflaţiei.
00:00
Preşedintele CNAS: Ne îndeplinim toate promisiunile de eficientizare a sistemului de asigurări sociale de sănătate # News.ro
Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horaţiu-Remus Moldovan, afirmă că vor fi îndeplinite toate promisiunile de eficientizare a sistemului de asigurări sociale de sănătate, menţionând măsurile care vor fi aplicate, de la 1 ianuarie, pentru medicii de familie şi pentru cei din ambulatoriul de specialitate.
Acum o oră
23:50
„Vreau să continui” - Novak Djokovici se vede jucând chiar şi după Jocurile Olimpice din 2028 de la Los Angeles # News.ro
Prezent la World Sports Summit din Dubai, jucătorul de tenis Novak Djokovic a fost întrebat din nou despre retragerea sa. Potrivit The National, jucătorul sârb în vârstă de 38 de ani a declarat că doreşte să îşi continue activitatea.
23:50
23:50
Ludovic Orban: Dacă PSD va continua să se comporte în felul în care s-a comportat în ultimele şase luni, această coaliţie nu poate să reziste # News.ro
Fostul premier Ludovic Orban este de părere că, dacă PSD va continua să aibă aceeaşi atitudine pe care a avut-o în ultimele luni faţă de coaliţia de guvernare, această coaliţie nu va rezista.
23:40
Tatiana Schlossberg, o jurnalistă americană şi nepoata preşedintelui Kennedy, moare de o leucemie la vârsta de 35 de ani # News.ro
O jurnalistă americană specializate în probleme de mediu, Tatiana Schlossberg, o nepoată a celui de-al 35-lea preşedinte al Statelor Unite, John F. Kennedy (JFK), a murit marţi la vârsta de 35 de ani de o leucemie, anunţă marţi familia, scrie presa americană.
23:30
Ludovic Orban: Ce au făcut judecătorii numiţi de PSD, toţi patru, doar judecătorii numiţi de PSD, este inacceptabil # News.ro
Fostul premier Ludovic Orban, fost preşedinte al PNL şi fost consilier prezidenţial afirmă că, în opinia sa, atitudinea celor patru judecători constituţionali care au refuzat să participe la deliberările privind constituţionalitatea legii privind reforma pensiilor magistraţilor este ”inacceptabilă”. Orban spune că aceştia pot fi demişi, conform Constituţiei, de către colegii lor care constituie majoritatea.
23:30
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunţă că România se alătură mecanismului ”Lista de achiziţii prioritare necesare apărării Ucrainei” (PURL) şi astfel ”contribuie direct la consolidarea securităţii regionale şi este pe deplin consonantă cu angajamentele” în cadrul NATO şi cu Parteneriatul Strategic cu Statele Unite ale Americii.
Acum 2 ore
23:20
Cupa Africii pe Naţiuni: Senegal a învins Benin, scor 3-0 / RD Congo a dispus de Botswana, scor 3-0 # News.ro
Senegal a învins Benin, scor 3-0, iar RD Congo a dispus de Botswana cu acelaşi scor, marţi, în grupa D de la Cupa Africii pe Naţiuni.
23:10
Scrioşteanu (Ministerul Transporturilor): Astăzi, noi nu mai avem niciun fel de datorie scadentă către niciun antreprenor. Toate facturile către antreprenorii care au lucrat anul acesta au fost plătite # News.ro
Irinel Ionel Scrioşteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, afirmă că autorităţile române nu au, în acest moment, datorii către constructorii care lucrează pe şantierele care vizează proiecte de infrastructură de transport.
23:00
Scrioşteanu (Ministerul Transporturilor): Tronsonul Ungheni-Paşcani-Siret va fi finanţat prin finanţare europeană cu utilizare duală a infrastructurii pentru creşterea capacităţii de apărare a Flancului Estic, bineînţeles, folosită şi în interes civil # News.ro
Autorităţile române au obţinut acordul autorităţilor europene pentru realizarea tronsoanelor de autostradă Paşcani-Ungheni şi Paşcani-Siret cu finanţare în cadrul programului SAFE, anunţă un oficial al Ministerului Transporturilor. Secretarul de stat Ionel Scrioşteanu anunţă, de asemenea, că România va fi alături de Republica Moldova în construirea primilor kilometri de autostradă în ţara de peste Prut.
22:40
Vâlcea: Materiale pirotehnice interzise, vândute, la o trecere peste calea ferată, şoferilor opriţi la barieră - VIDEO # News.ro
Un bărbat şi o femeie din judeţul Vâlcea au fost prinşi de jandarmi în timp ce făceau comerţ ambulant cu materiale pirotehnice interzise prin lege. Cei doi stăteau la o trecere la nivel cu calea ferată, oferind spre vânzare artificiile şoferilor opriţi la barieră. În ultimele zile, jandarmii din Vâlcea au descoperit materiale pirotehnice vândute la un târg de Crăciun, dar şi într-o piaţă din centrul unui oraş, ascunse într-un tomberon pentru gunoi.
22:30
Kievul arată că nu există probe ale unui atac cu drone împotriva reşedinţei lui Putin de la Valdai. Lideri din Occident discută despre Ucraina. Atacuri ruse nocturne cu două rachete şi 60 de drone. Un mort, o rănită şi pagube Zaporojie, într-un atac cu tr # News.ro
Kievul a arătat marţi cu degetul lipsa de probe care să susţină acuzaţii ale Moscovei cu privire la un atac ucrainean cu dronă împotriva unei reşedinţe a preşedintelui rus Vladimir Putin, în timp ce Moscova a avertizat că îşi va înăspri poziţia în negocieri cu privire la încheierea conflictului, relatează AFP.
22:30
Scrioşteanu (Ministerul Transporturilor): Sectorul Comarnic-Braşov are contract de elaborare studiu de fezabilitate. La momentul finalizării studiului vom vedea care este evaluarea financiară, cel puţin pentru prima etapă este destul de scumpă # News.ro
Irinel Ionel Scrioşteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, afirmă că un tronson de autostradă între Comarnic şi Braşov ar fi unul ”destul de scump”, el arătând că în prezent se discută despre realizarea unui nou studiu de fezabilitate pentru acest tronson, studiu în baza căruia se vor stabili costurile.
Acum 4 ore
22:20
Dolj: Doi bărbaţi au murit după ce maşina în care se aflau a fost lovită de un camion al cărui şofer nu a acordat prioritate # News.ro
Doi bărbaţi au murit, miercuri seara, într-un accident rutier petrecut în judeţul Dolj, după ce maşina în care se aflau a fost lovită de un camion al cărui şofer nu a acordat prioritate. Cele două victime au fost transportate la spital, unde au murit. De asemenea, un alt bărbat aflat în autoturism a fost rănit.
22:20
Rezultatele examinării medico-legale efectuate pe cadavrul biatlonistului norvegian Sivert Guttorm Bakken, găsit mort în camera sa de hotel din Italia pe 23 decembrie, vor fi cunoscute cel târziu în martie, a anunţat, marţi, avocatul familiei.
22:00
Braşov: Fostul primar al comunei Sâmbăta de Sus, trimis în judecată pentru abuz în serviciu, după ce a vândut terenuri care aparţineau comunei şi şi-a însuşit banii primiţi în urma tranzacţiilor # News.ro
Procurorii braşoveni l-au trimis în judecată pe Vasile Andreaş, fost primar al comunei Sâmbăta de Sus, pentru abuz în serviciu, el fiind acuzat că a vândut terenuri care aparţineau comunei şi şi-a însuşit banii primiţi în urma tranzacţiilor.
21:50
Prahova: Bărbaţi care capturau ilegal păsări sălbatice, folosind dispozitive radio şi vergele unse cu clei, prinşi de jandarmi - VIDEO # News.ro
Doi bărbaţi care capturau ilegal păsări sălbatice, folosind dispozitive radio şi vergele unse cu clei, au fost prinşi de jandarmii prahoveni, marţi. Pe numele celor doi au fost întocmite acte în baza cărora cei doi vor fi cercetaţi pentru capturarea sau uciderea speciilor sălbatice cu mijloace nelegale.
21:40
Autorităţile din regiunea Cernihiv ordonă evacuarea a 14 localităţi, în nordul Ucrainei, la frontiera cu Rusia şi Belarusul, din cauza bombardamentelor ruseşti # News.ro
Autorităţile din regiunea Cernihiv, în nordul Ucrainei, au ordonat marţi evacuarea a 14 localităţi situate în apropierea frontierei cu Rusia şi Belarus, din cauza bombardamentelor ruseşti zilnice, relatează AFP.
21:40
Scrioşteanu (Ministerul Transporturilor), despre erorile făcute de autorităţi privind construcţia de drumuri: Dacă ar fi să fac un clasament al deciziilor ar fi pe locul unu rezilierea contractului cu Bechtel # News.ro
Irinel Ionel Scrioşteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, a făcut un top al erorilor făcute de autorităţile române în ceea ce priveşte construcţia de drumuri de mare viteză, pe primul loc în clasament aflându-se rezilierea contractului cu compania Bechtel.
21:30
Betis Sevilla a anunţat că Isco, căpitanul echipei, a fost operat la glezna dreaptă şi va fi indisponibil pentru o perioadă mai lungă.
21:30
Baschet masculin: Rezultatele etapei a XIV-a din Liga Naţională, ultima din 2025; CSM Oradea, lider la finalul anului # News.ro
Marţi s-au disputat ultimele două partide din cadrul etapei a XIV-a, ultima din 2025. Petrolul Ploieşti şi CSM Târgu Mureş au obţinut victorii în penultima zi din an.
21:20
Statele Unite au anunţat marţi impunerea de sancţiuni împotriva unui grup format din 10 persoane şi entităţi din Iran şi Venezuela, acuzate că ar fi implicate în comerţul cu armament dintre cele două state, transmite CNBC.
21:10
Baschet masculin: U BT Cluj, victorie în ultima secundă cu Slask Wroclaw, în ultimul meci din 2025 # News.ro
Campioana U BT Cluj şi-a luat revanşa marţi, pe teren propriu, în faţa formaţiei poloneze Slask Wroclaw, cu care pierduse la un singur punct în turul grupei A din BKT EuroCup. În ultimul meci din 2025, echipa lui Mihai Silvăşan s-a impus cu scorul de 94-92 (49-51) şi încheie anul pe locul 4, cu a şaptea victorie. Victoria a venit în ultima secundă, prin slam-dunk marca Miletic.
21:00
Scrioşteanu (Ministerul Transporturilor): Cel mai optimist scenariu pe care l-am văzut este să ne situăm undeva la 270 de kilometri de autostradă şi drum expres daţi în trafic anul viitor # News.ro
Secretarul de stat din Ministerul Transporturilor Irinel Scrioşteanu afirmă că în acest an s-au dat în folosinţă 146 de kilometri de autostradă şi drum expres, ceea ce reprezintă 10% din totalul kilometrilor de drum de mare viteză. Potrivit acestuia, anul 2026 va fi unul în care se va da în circulaţie un număr record de kilometri de drum de mare viteză.
20:40
Guvernul introduce un nou tip de serviciu social, de locuire asistată în comunitate pentru viaţă independentă # News.ro
Guvernul a adoptat, marţi, o Ordonanţă de Urgenţă care introduce un nou tip de serviciu social, de locuire asistată în comunitate pentru viaţă independentă, care cuprinde locuinţa protejată şi centrul pentru viaţă independentă şi alte servicii de sprijin pentru integrarea în comunitate, în cadrul căruia se oferă acestora mijloace prin care să îşi exercite dreptul de alegere şi control cu privire la viaţa lor.
20:40
Pakistanul ”condamnă” presupusul atac de la reşedinţa lui Putin şi-şi exprimă ”solidaritatea” cu Rusia, Guvernul şi poporul rus. Modi se declară ”profund îngrjorat” de informaţii despre atac. ISW: Circumstanţele nu corespund tiparului atacurilor ucrainene # News.ro
Premierul pakistanez Shehbaz Sharif a condamnat marţi, pe X, un presupus atac ucrainean împotriva ”reşedinţei Excelenţei sale Vladimir Putin”, iar premierul indian Narendra Modi se declară ”profund îngrijorat” de informaţii în acest sens.
20:40
Guvernul a aprobat un contingent de 90.000 de lucrători străini nou-admişi pe piaţa forţei de muncă din România pentru anul 2026 # News.ro
Executivul a aprobat, pentru anul 2026, un contingent de 90.000 de lucrători străini nou – admişi pe piaţa forţei de muncă din România, pentru a acoperi deficitul de personal din mai multe domenii. Măsura vine în contextul în care angajatorii au raportat în mod repetat locuri de muncă vacante pe care nu le-au putut ocupa, iar cererea pentru avize de angajare a cetăţenilor din alte state este semnificativă.
20:30
Bolojan: Pentru anul viitor, dacă ne vom încasa taxele şi impozitele care au fost stabilite în acest an şi vom fi prudenţi în modul în care vom cheltui banii, nu va mai fi nevoie să creştem alte taxe sau impozite # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, că, pentru anul viitor, dacă ne vom încasa taxele şi impozitele care au fost stabilite în acest an şi vom fi prudenţi în modul în care vom cheltui banii, nu va mai fi nevoie să creştem alte taxe sau impozite.
20:30
Turiştii aflaţi la munte la final de an sunt avertizaţi că, în Bucegi şi Făgăraş, la altitudini mari, riscul de avalanşă este unul însemnat, cotat la 3 pe o scară de la 1 la 5. În aceste condiţii, salvamontiştii din Braşov recomandă evitarea deplasărilor în zona montană înaltă şi pe traseele alpine expuse.
20:30
Bolojan: Pentru anul următor, am obţinut un acord politic în coaliţie să continuăm reformele / Nici anul viitor nu va fi simplu, dar dacă păstrăm cursul stabilit, anul 2026 ar trebui să fie unul mai bun pentru toţi cetăţenii ţării noastre # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, că pentru anul următor, a obţinut un acord politic în coaliţia de guvernare pentru continuarea reformelor, el arătând că avem nevoie de o reformă atât a administraţiei locale cât şi a celei centrale. Premierul a mai spus că acordul prevede o reducere a cheltuielor parlamentarilor, lucru care a fost pus în practică, precum şi o reducere a subvenţiilor pe care le primesc partidele politice. El a mai afirmat că nici anul viitor nu va fi simplu pentru România, dar dacă păstrăm cursul stabilit pentru anul acesta, anul 2026 ar trebui să fie unul mai bun pentru toţi cetăţenii ţării noastre.
20:30
Mijlocaşul bosniac Miralem Pjanic (35 de ani), format la Metz şi care a jucat la Lyon, AS Roma, Barcelona şi Juventus, a anunţat, marţi, în cotidianul italian „Tuttosport”, că îşi încheie cariera. Din iunie nu mai era sub contract cu niciun club.
Acum 6 ore
20:20
Zelenski anunţă o reuniune cu lideri din ţări aliate Kievului în Franţa, la 6 ianuarie, precedată pe 3 şi urmată pe 7 ianuarie de reuniuni la nivel de consilieri în probleme de securitate, în vederea unei reuniuni cu Trump # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski anunţă marţi că o reuniune cu lideri din ţări aliate Kievului urmează să aibă loc săptămâna viitoare, în Franţa, în cadrul unor negocieri în vederea opririi invaziei ruse a Ucrainei, relatează AFP.
20:20
Premierul Ilie Bolojan: Privind în urmă, în această jumătate de an, măsurile pe care le-am luat au pus în ordine finanţele publice. Ne vom respecta angajamentele şi vom respecta ţinta de deficit / Am reuşit să ţinem în frâul cheltuielile # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a făcut, marţi, un bilanţ al activităţii Executivului în 2025, el afirmând că, privind în urmă, în această jumătate de an, măsurile pe care le-au luat au pus în ordine finanţele publice în aşa fel încât, la finalul acestui an, ne vom respecta angajamentele şi vom respecta ţinta de deficit. El a mai spus că Guvernul a reuşit să ţină în frâul cheltuielile.
20:20
Tunisia şi Tanzania s-au calificat în optimile de finală ale Cupei Africii pe Naţiuni, după meciul egal (1-1) de marţi. Nigeria, care a învins cu uşurinţă Uganda (3-1), termină pe primul loc în grupa C. La ugandezi a evoluat, până în minutul 57, şi Baba Alhassan, jucătorul echipei FCSB.
20:10
Kievul discută cu Trump despre prezenţa unor trupe americane în Ucraina, anunţă Zelenski. Aliaţii Ucrainei pot ”verifica” faptul că acuzaţiile ruse cu privire la atacarea reşedinţei lui Putin sunt ”false”, dă el asigurări # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski dezvăluie marţi, într-o discuţie cu presa pe un grup WhatsApp, că a discutat despre prezenţa unor trupe americane în Ucraina cu omologul său american Donald Trump, în cadrul negocierilor cu privire la garanţiile de securitate care urmează să fie oferite Ucrainei, relatează AFP.
19:30
MAE, atenţionare de călătorie pentru Marea Britanie: Ca urmare a unei defecţiuni la sistemul de alimentare electrică, serviciul feroviar Eurostar a anulat mai multe curse iar serviciul pentru transportul rutier se confruntă cu întârzieri severe # News.ro
Ministerul Afacerilor Externe a emis, marţi, o atenţionare de călătorie pentru cetăţenii care vor să călătorească în Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord prin Tunelul Canalului Mânecii / Eurotunnel (Channel Tunnel), arătând că, urmare a unei defecţiuni la sistemul de alimentare electrică, serviciul feroviar Eurostar a anulat mai multe curse, iar LeShuttle, serviciul pentru transportul rutier, se confruntă cu întârzieri severe.
19:30
19:30
Biletele pentru concertele de Anul Nou ale Filarmonicii „George Enescu” cu dirijorul Vlad Vizireanu şi violonistul Remus Azoiţei s-au epuizat în mai puţin de 30 de minute # News.ro
Filarmonica „George Enescu” deschide spectaculos Noul An şi a doua parte a Stagiunii 2025-2026 cu două concerte sold-out, în 8 şi 9 ianuarie, la Ateneul Român, avându-i în prim-plan pe dirijorul Vlad Vizireanu şi violonistul Remus Azoiţei. Programul, cu lucrări din repertoriul clasic şi romantic, pregătit special pentru aceste seri festive, a făcut ca biletele să se epuizeze marţi în mai puţin de 30 de minute de la punerea în vânzare.
19:20
Zece răniţi, unul grav, la Stockholm, după ce un autobuz loveşte un imobil în cartierul Liljeholmen # News.ro
Zece persoane au fost rănite, inclusiv una grav, după ce un autobuz - în care se aflau 17 persoane - a lovit un imobil, marţi după-amiaza. în cartierul Liljeholmen, la Stockholm, relatează AFP.
19:20
Brazilianul Ailton şi-a răscumpărat trofeul de golgheter al Bundesligii 2003-2004, la 18 ani după ce a fost nevoit să se despartă de el # News.ro
Cel mai bun marcator al Bundesliga în sezonul 2003-2004, cu 28 de goluri, Ailton a dus Werder Bremen la titlu. Obligat să se despartă de trofeul său individual din cauza problemelor financiare în 2007, brazilianul a reuşit să-l răscumpere, 18 ani mai târziu.
18:50
Autorii atacului de pe plaja Bondi ”aparent au acţionat singuri” şi nu făceau parte din vreo organizaţie teroristă, anunţă poliţia australiană # News.ro
Cei doi autori ai atacului de pe plaja Bondi, în Australia, soldat cu 14 morţi, în timpul unei sărbători evreieşti, par să nu fi primit un ajutor din afară şi că nu făceau parte din vreo organizaţie teroristă, anunţă marţi poliţia, relatează AFP.
18:40
Diana Buzoianu, ministrul Mediului: Controale ample pe balastiere continuă cu Garda Naţională de Mediu în Dolj, Vâlcea, Olt şi Argeş / 71 de sancţiuni, suspendări de activitate pentru exploatări ilegale şi amenzi de peste 1,74 milioane lei # News.ro
Diana Buzoianu, ministrul Mediului, prezintă marţi rezultatele controalelor ample pe balastiere, cu Garda Naţională de Mediu, în Dolj, Vâlcea, Olt şi Argeş: 71 de sancţiuni, suspendări de activitate pentru exploatări ilegale şi amenzi de peste 1,74 milioane lei.
18:30
Marina Regală canadiană a fost desemnată marţi de către Teheran drept ”organizaţie teroristă”, ca măsură de retorsiune în urma unei decizii similare a Canadei în 2024 vizând Gardienii Revoluţiei, armata ideologică a Iranului, relatează AFP.
18:30
Liverpool a anunţat, marţi, că s-a despărţit de Aaron Briggs, antrenorul său specializat în lovituri libere, care a venit în iulie 2024 ca responsabil cu dezvoltarea individuală.
18:30
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare: O veste foarte bună pentru finanţele publice şi pentru economia României, în penultima zi din an: Comisia Europeană a virat în conturile deschise la BNR peste 586 milioane de euro # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, anunţă o veste foarte bună pentru finanţele publice şi pentru economia României, în penultima zi din an, după ce Comisia Europeană a virat în conturile deschise la BNR peste 586 milioane de euro, sume solicitate prin Programul Transport 2021–2027, din Fondul de Coeziune şi Fondul European de Dezvoltare Regională.
Acum 8 ore
18:20
Ministrul Apărării, Radu Miruţă: Tatăl meu s-a pensionat la 58 de ani, nu la 48, după 32 de ani de magistratură, dintre care 22 de ani, 6 luni şi 15 zile în funcţia de judecător # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, răspunde marţi la acuzaţiile care i se aduc, după ce a criticat judecătorii CCR care au blocat o decizie pe pensiile magistraţilor, el arătând că tatăl său, care a fost magistrat, s-a pensionat la 58 de ani, nu la 48, şi după 32 de ani de magistratură, dintre care 22 de ani, 6 luni şi 15 zile în funcţia de judecător.
