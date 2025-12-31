Peru - Cel puţin 15 turişti răniţi, dintre care unul grav, într-un accident de tren la Machu Picchu

22:40

Un bărbat şi o femeie din judeţul Vâlcea au fost prinşi de jandarmi în timp ce făceau comerţ ambulant cu materiale pirotehnice interzise prin lege. Cei doi stăteau la o trecere la nivel cu calea ferată, oferind spre vânzare artificiile şoferilor opriţi la barieră. În ultimele zile, jandarmii din Vâlcea au descoperit materiale pirotehnice vândute la un târg de Crăciun, dar şi într-o piaţă din centrul unui oraş, ascunse într-un tomberon pentru gunoi.