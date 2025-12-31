UPDATE - Peru - O persoană decedată şi 36 de turişti răniţi, 2 fiind în stare gravă, după ce două trenuri s-au ciocnit la Machu Picchu

20:40

Executivul a aprobat, pentru anul 2026, un contingent de 90.000 de lucrători străini nou – admişi pe piaţa forţei de muncă din România, pentru a acoperi deficitul de personal din mai multe domenii. Măsura vine în contextul în care angajatorii au raportat în mod repetat locuri de muncă vacante pe care nu le-au putut ocupa, iar cererea pentru avize de angajare a cetăţenilor din alte state este semnificativă.