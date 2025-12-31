UPDATE - Peru - O persoană decedată şi 36 de turişti răniţi, 2 fiind în stare gravă, după ce două trenuri s-au ciocnit la Machu Picchu
News.ro, 31 decembrie 2025 07:40
O coliziune frontală între două trenuri care transportau turişti către Machu Picchu s-a produs pe linia feroviară care leagă Ollantaytambo de celebrul sit incaş, soldându-se cu decesul unei persoane, angajat, şi cu rănirea a 36 de turişti, doi fiind în stare gravă
• • •
Acum 5 minute
08:00
BBC - Întârzierile Eurostar intră în a doua zi, după ce mulţi pasageri au rămas blocaţi peste noapte în trenuri # News.ro
Pasagerii Eurostar se pregătesc pentru posibile noi perturbări, după ce o pană de curent în Tunelul Canalului Mânecii a provocat marţi haos în transporturi pentru mii de persoane, relatează miercuri dimineaţă BBC..
Acum 30 minute
07:40
Acum o oră
07:20
ANM - O atenţionare cod galben de vânt pentru mai multe regiuni intră în vigoare de miercuri, de la ora 8.00 - HARTA # News.ro
O atenţionare cod galben de vânt pentru mai multe regiuni intră în vigoare de miercuri, de la ora 8.00
07:20
Cuprul, pe cale să aibă cel mai bun an din 2009, pe fondul cererii din AI şi al temerilor privind oferta # News.ro
Preţul cuprului este pe punctul de a înregistra cea mai mare creştere anuală din ultimii peste zece ani, alimentată de perturbări ale ofertei, slăbirea dolarului american, perspective mai bune pentru economia Chinei şi investiţii masive în inteligenţă artificială, relatează Reuters.
07:10
Obiceiuri şi superstiţii de Anul Nou la români - Pluguşorul, Jocul Caprei şi Jocul Ursului, practicate încă din cele mai vechi timpuri. Vâsc, bani în buzunar, struguri şi smochine, pe masa de Revelion pentru belşug # News.ro
Simboluri, colinde şi obiceiuri păgâne marchează, în datina românească, ultima zi a anului vechi şi în prima a celui nou. În Muntenia se umblă cu capra, în Moldova cu ursul, „mascaţii” sunt în Bucovina, iar în noaptea dintre ani se pun vâsc, struguri şi smochine pe masă, pentru belşug.
07:10
CRONOLOGIE – Emeric Ienei, Mihai Leu, Agnes Keleti, Felix Baumgartner, George Foreman... Legendele sportului care ne-au părăsit în 2025 # News.ro
2025 a fost anul în care sportul mondial a rămas mai sărac, numeroase legende încetând din viaţă. Au murit Emeric Ienei, Mihai Leu, Agnes Keleti, Felix Baumgartner şi George Foreman.
Acum 2 ore
07:00
Un marfar deraiază în Kentucky şi provoacă o scurgere de sulf topit. 31 de vagoane implicate, niciun rănit, anunţă Guvernul. Un vagon a luat foc, altul avariat. Oraşul Trenton, plasat în carantină scurt timp # News.ro
Un tren marfar a deraiat marţi în statul Kentucky, în partea cenral-estică a Statelor Unite, provocând o scurgere de sulf topit, anunţă secretarul Transporturilor Sean Duffy, care nu anunţă în acest stadiu răniţi, relatează AFP.
07:00
Creştere a numărului cazurilor de consum de ketamină care ajung în secţiile de urologie din Marea Britanie/ Tineri adulţi şi adolescenţi sunt predominanţi în internările „în creştere explozivă” asociate cu acest drog # News.ro
Experţii au avertizat că secţiile de urologie din întreaga Marea Britanie ar putea fi aproape de punctul de a ceda, după ce internările în spital asociate consumului de ketamină au „explodat” în ultimii ani, relatează The Guardian.
06:40
Moody’s a retrogradat ratingul Budapestei la nivelul ”junk”, nerecomandat investiţiilor, în condiţiile unui conflict al primăriei cu guvernul Orban # News.ro
Agenţia de evaluare financiară Moody's a retrogradat ratingul de credit al Budapestei la nivelul Ba1, nerecomandat investiţiilor, de la Baa3, plasându-l totodată sub observaţie pentru o posibilă nouă reducere, invocând lichiditatea slabă a capitalei Ungariei şi disputa financiară cu guvernul naţional condus de Viktor Orban, transmite Reuters.
06:20
06:10
Preţul aurului şi-a revenit marţi, fiind pe cale să încheie cel mai bun an al său din ultimele peste patru decenii # News.ro
Metalele preţioase au revenit pe creştere marţi, după scăderile accentuate din sesiunea precedentă, pe măsură ce investitorii s-au reorientat către riscurile geopolitice şi economice, relansând creşterea preţului aurului spre finalul celui mai bun an din 1979 încoace, transmite Reuters.
Acum 4 ore
06:00
Israelul va interzice activitatea a zeci de agenţii umanitare în Gaza, în timp ce 10 ţări avertizează asupra suferinţei populaţiei # News.ro
Israelul a anunţat că, în termen de 36 de ore, va opri activitatea a zeci de organizaţii de ajutor umanitar în Gaza, pe motiv că nu au respectat noile cerinţe stricte de a preda date personale despre angajaţii palestinieni şi internaţionali desfăşuraţi în teritoriul devastat, transmite The Guardian.
05:40
Este prea devreme să spunem că dialogul Rusia-UE este pierdut pentru totdeauna, deoarece relaţiile s-ar putea schimba odată cu o nouă Comisie Europeană, a declarat pentru ziarul Izvestia Vladislav Maslennikov, directorul Departamentului pentru Probleme Europene din cadrul Ministerului rus de Externe, conform TASS.
05:30
05:20
Bursele europene au atins marţi un nou record la închidere, susţinute de bănci şi companiile din sectorul minier # News.ro
Bursele europene au înregistrat marţi a doua şedinţă consecutivă de închidere la nivel record, impulsionate de sectorul bancar şi de acţiunile legate de materii prime, într-o sesiune caracterizată însă de volume reduse, specifice finalului de an, transmite Reuters.
05:10
Polonia cere Bruxelles-ului să investigheze TikTok pentru conţinut generat de AI suspectat de dezinformare rusă # News.ro
Polonia a solicitat Comisiei Europene să deschidă o investigaţie împotriva TikTok, după ce platforma de social media a găzduit conţinut generat cu ajutorul inteligenţei artificiale care includea apeluri ca Polonia să părăsească Uniunea Europeană, transmite Reuters.
Acum 8 ore
01:20
01:00
00:50
Franţa cumpără două avioane-radar de tip GlobalEye, în valoare de 1,1 mld. €, anunţă grupul suedez Saab # News.ro
Franţa a comandat două avioane de supraveghere de tip GlobalEye, produse de către gigantul suedez Saab, în valoare de 12,3 miliarde de coroane suedeze (1,1 miliarde de euro), anunţă marţi într-un comunicat grupul suedez, relatează AFP.
00:20
Liderul Arsenal, victorie cu Aston Villa, scor 4-1 / Rezultatele de marţi, din Premier League # News.ro
Formaţia Arsenal Londra, liderul din Premier League, a învins, marţi, pe teren propriu, cu scorul de 4-1, echipa Aston Villa, în etapa a 19-a a campionatului Angliei.
00:20
Acum 12 ore
00:00
Ludovic Orban: Nu există nicio şansă să fie demis Nicuşor Dan. O agresiune împotriva lui Nicuşor Dan va creşte şi mai mult suportul pentru Nicuşor Dan. Dacă vor să-l facă mare pe Nicuşor Dan, da, să-l suspende, să încerce să-l suspende # News.ro
Fostul consilier prezidenţial Ludovic Orban e de părere că, dacă s-ar schimba majoritatea parlamentară, iar o nouă majoritate formată din PSD şi AUR ar încerca să îl demită pe preşedintele Nicuşor Dan, nu ar avea sorţi de izbândă.
00:00
Ministerul Educaţiei: A fost aprobată Hotărârea de Guvern privind instituirea Programului Naţional «Masă Sănătoasă» în anul 2026/ Bugetul a fost majorat cu aproape 40% # News.ro
Ministerul Educaţiei anunţă că a fost aprobată hotărârea de Guvern privind programul ”Masă Sănătoasă” pentru anul viitor, bugetul fiind majorat cu aproape 40% faţă de anul 2025. De asemenea, a fost majorată alocarea zilnică, în raport cu rata inflaţiei.
00:00
Preşedintele CNAS: Ne îndeplinim toate promisiunile de eficientizare a sistemului de asigurări sociale de sănătate # News.ro
Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horaţiu-Remus Moldovan, afirmă că vor fi îndeplinite toate promisiunile de eficientizare a sistemului de asigurări sociale de sănătate, menţionând măsurile care vor fi aplicate, de la 1 ianuarie, pentru medicii de familie şi pentru cei din ambulatoriul de specialitate.
30 decembrie 2025
23:50
„Vreau să continui” - Novak Djokovici se vede jucând chiar şi după Jocurile Olimpice din 2028 de la Los Angeles # News.ro
Prezent la World Sports Summit din Dubai, jucătorul de tenis Novak Djokovic a fost întrebat din nou despre retragerea sa. Potrivit The National, jucătorul sârb în vârstă de 38 de ani a declarat că doreşte să îşi continue activitatea.
23:50
Ludovic Orban: Ilie Bolojan, sigur, trebuie să manifeste acest optimism, dar cred că ar fi trebuit să facă un addendum la protocolul de coaliţie în care se menţioneze foarte precis care sunt măsurile de reformă care urmează a fi luate # News.ro
Ludovic Orban, fost preşedinte al PNL şi fost prim ministru, este de părere că actualul şef al Guvernului ar trebui să adauge, în protocolul coaliţiei, care sunt reformele pe care formaţiunile care se află la guvernare şi le asumă pentru anul viitor.
23:50
Ludovic Orban: Dacă PSD va continua să se comporte în felul în care s-a comportat în ultimele şase luni, această coaliţie nu poate să reziste # News.ro
Fostul premier Ludovic Orban este de părere că, dacă PSD va continua să aibă aceeaşi atitudine pe care a avut-o în ultimele luni faţă de coaliţia de guvernare, această coaliţie nu va rezista.
23:40
Tatiana Schlossberg, o jurnalistă americană şi nepoata preşedintelui Kennedy, moare de o leucemie la vârsta de 35 de ani # News.ro
O jurnalistă americană specializate în probleme de mediu, Tatiana Schlossberg, o nepoată a celui de-al 35-lea preşedinte al Statelor Unite, John F. Kennedy (JFK), a murit marţi la vârsta de 35 de ani de o leucemie, anunţă marţi familia, scrie presa americană.
23:30
Ludovic Orban: Ce au făcut judecătorii numiţi de PSD, toţi patru, doar judecătorii numiţi de PSD, este inacceptabil # News.ro
Fostul premier Ludovic Orban, fost preşedinte al PNL şi fost consilier prezidenţial afirmă că, în opinia sa, atitudinea celor patru judecători constituţionali care au refuzat să participe la deliberările privind constituţionalitatea legii privind reforma pensiilor magistraţilor este ”inacceptabilă”. Orban spune că aceştia pot fi demişi, conform Constituţiei, de către colegii lor care constituie majoritatea.
23:30
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunţă că România se alătură mecanismului ”Lista de achiziţii prioritare necesare apărării Ucrainei” (PURL) şi astfel ”contribuie direct la consolidarea securităţii regionale şi este pe deplin consonantă cu angajamentele” în cadrul NATO şi cu Parteneriatul Strategic cu Statele Unite ale Americii.
23:20
Cupa Africii pe Naţiuni: Senegal a învins Benin, scor 3-0 / RD Congo a dispus de Botswana, scor 3-0 # News.ro
Senegal a învins Benin, scor 3-0, iar RD Congo a dispus de Botswana cu acelaşi scor, marţi, în grupa D de la Cupa Africii pe Naţiuni.
23:10
Scrioşteanu (Ministerul Transporturilor): Astăzi, noi nu mai avem niciun fel de datorie scadentă către niciun antreprenor. Toate facturile către antreprenorii care au lucrat anul acesta au fost plătite # News.ro
Irinel Ionel Scrioşteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, afirmă că autorităţile române nu au, în acest moment, datorii către constructorii care lucrează pe şantierele care vizează proiecte de infrastructură de transport.
23:00
Scrioşteanu (Ministerul Transporturilor): Tronsonul Ungheni-Paşcani-Siret va fi finanţat prin finanţare europeană cu utilizare duală a infrastructurii pentru creşterea capacităţii de apărare a Flancului Estic, bineînţeles, folosită şi în interes civil # News.ro
Autorităţile române au obţinut acordul autorităţilor europene pentru realizarea tronsoanelor de autostradă Paşcani-Ungheni şi Paşcani-Siret cu finanţare în cadrul programului SAFE, anunţă un oficial al Ministerului Transporturilor. Secretarul de stat Ionel Scrioşteanu anunţă, de asemenea, că România va fi alături de Republica Moldova în construirea primilor kilometri de autostradă în ţara de peste Prut.
22:40
Vâlcea: Materiale pirotehnice interzise, vândute, la o trecere peste calea ferată, şoferilor opriţi la barieră - VIDEO # News.ro
Un bărbat şi o femeie din judeţul Vâlcea au fost prinşi de jandarmi în timp ce făceau comerţ ambulant cu materiale pirotehnice interzise prin lege. Cei doi stăteau la o trecere la nivel cu calea ferată, oferind spre vânzare artificiile şoferilor opriţi la barieră. În ultimele zile, jandarmii din Vâlcea au descoperit materiale pirotehnice vândute la un târg de Crăciun, dar şi într-o piaţă din centrul unui oraş, ascunse într-un tomberon pentru gunoi.
22:30
Kievul arată că nu există probe ale unui atac cu drone împotriva reşedinţei lui Putin de la Valdai. Lideri din Occident discută despre Ucraina. Atacuri ruse nocturne cu două rachete şi 60 de drone. Un mort, o rănită şi pagube Zaporojie, într-un atac cu tr # News.ro
Kievul a arătat marţi cu degetul lipsa de probe care să susţină acuzaţii ale Moscovei cu privire la un atac ucrainean cu dronă împotriva unei reşedinţe a preşedintelui rus Vladimir Putin, în timp ce Moscova a avertizat că îşi va înăspri poziţia în negocieri cu privire la încheierea conflictului, relatează AFP.
22:30
Scrioşteanu (Ministerul Transporturilor): Sectorul Comarnic-Braşov are contract de elaborare studiu de fezabilitate. La momentul finalizării studiului vom vedea care este evaluarea financiară, cel puţin pentru prima etapă este destul de scumpă # News.ro
Irinel Ionel Scrioşteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, afirmă că un tronson de autostradă între Comarnic şi Braşov ar fi unul ”destul de scump”, el arătând că în prezent se discută despre realizarea unui nou studiu de fezabilitate pentru acest tronson, studiu în baza căruia se vor stabili costurile.
22:20
Dolj: Doi bărbaţi au murit după ce maşina în care se aflau a fost lovită de un camion al cărui şofer nu a acordat prioritate # News.ro
Doi bărbaţi au murit, miercuri seara, într-un accident rutier petrecut în judeţul Dolj, după ce maşina în care se aflau a fost lovită de un camion al cărui şofer nu a acordat prioritate. Cele două victime au fost transportate la spital, unde au murit. De asemenea, un alt bărbat aflat în autoturism a fost rănit.
22:20
Rezultatele examinării medico-legale efectuate pe cadavrul biatlonistului norvegian Sivert Guttorm Bakken, găsit mort în camera sa de hotel din Italia pe 23 decembrie, vor fi cunoscute cel târziu în martie, a anunţat, marţi, avocatul familiei.
22:00
Braşov: Fostul primar al comunei Sâmbăta de Sus, trimis în judecată pentru abuz în serviciu, după ce a vândut terenuri care aparţineau comunei şi şi-a însuşit banii primiţi în urma tranzacţiilor # News.ro
Procurorii braşoveni l-au trimis în judecată pe Vasile Andreaş, fost primar al comunei Sâmbăta de Sus, pentru abuz în serviciu, el fiind acuzat că a vândut terenuri care aparţineau comunei şi şi-a însuşit banii primiţi în urma tranzacţiilor.
21:50
Prahova: Bărbaţi care capturau ilegal păsări sălbatice, folosind dispozitive radio şi vergele unse cu clei, prinşi de jandarmi - VIDEO # News.ro
Doi bărbaţi care capturau ilegal păsări sălbatice, folosind dispozitive radio şi vergele unse cu clei, au fost prinşi de jandarmii prahoveni, marţi. Pe numele celor doi au fost întocmite acte în baza cărora cei doi vor fi cercetaţi pentru capturarea sau uciderea speciilor sălbatice cu mijloace nelegale.
21:40
Autorităţile din regiunea Cernihiv ordonă evacuarea a 14 localităţi, în nordul Ucrainei, la frontiera cu Rusia şi Belarusul, din cauza bombardamentelor ruseşti # News.ro
Autorităţile din regiunea Cernihiv, în nordul Ucrainei, au ordonat marţi evacuarea a 14 localităţi situate în apropierea frontierei cu Rusia şi Belarus, din cauza bombardamentelor ruseşti zilnice, relatează AFP.
21:40
Scrioşteanu (Ministerul Transporturilor), despre erorile făcute de autorităţi privind construcţia de drumuri: Dacă ar fi să fac un clasament al deciziilor ar fi pe locul unu rezilierea contractului cu Bechtel # News.ro
Irinel Ionel Scrioşteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, a făcut un top al erorilor făcute de autorităţile române în ceea ce priveşte construcţia de drumuri de mare viteză, pe primul loc în clasament aflându-se rezilierea contractului cu compania Bechtel.
21:30
Betis Sevilla a anunţat că Isco, căpitanul echipei, a fost operat la glezna dreaptă şi va fi indisponibil pentru o perioadă mai lungă.
21:30
Baschet masculin: Rezultatele etapei a XIV-a din Liga Naţională, ultima din 2025; CSM Oradea, lider la finalul anului # News.ro
Marţi s-au disputat ultimele două partide din cadrul etapei a XIV-a, ultima din 2025. Petrolul Ploieşti şi CSM Târgu Mureş au obţinut victorii în penultima zi din an.
21:20
Statele Unite au anunţat marţi impunerea de sancţiuni împotriva unui grup format din 10 persoane şi entităţi din Iran şi Venezuela, acuzate că ar fi implicate în comerţul cu armament dintre cele două state, transmite CNBC.
21:10
Baschet masculin: U BT Cluj, victorie în ultima secundă cu Slask Wroclaw, în ultimul meci din 2025 # News.ro
Campioana U BT Cluj şi-a luat revanşa marţi, pe teren propriu, în faţa formaţiei poloneze Slask Wroclaw, cu care pierduse la un singur punct în turul grupei A din BKT EuroCup. În ultimul meci din 2025, echipa lui Mihai Silvăşan s-a impus cu scorul de 94-92 (49-51) şi încheie anul pe locul 4, cu a şaptea victorie. Victoria a venit în ultima secundă, prin slam-dunk marca Miletic.
21:00
Scrioşteanu (Ministerul Transporturilor): Cel mai optimist scenariu pe care l-am văzut este să ne situăm undeva la 270 de kilometri de autostradă şi drum expres daţi în trafic anul viitor # News.ro
Secretarul de stat din Ministerul Transporturilor Irinel Scrioşteanu afirmă că în acest an s-au dat în folosinţă 146 de kilometri de autostradă şi drum expres, ceea ce reprezintă 10% din totalul kilometrilor de drum de mare viteză. Potrivit acestuia, anul 2026 va fi unul în care se va da în circulaţie un număr record de kilometri de drum de mare viteză.
20:40
Guvernul introduce un nou tip de serviciu social, de locuire asistată în comunitate pentru viaţă independentă # News.ro
Guvernul a adoptat, marţi, o Ordonanţă de Urgenţă care introduce un nou tip de serviciu social, de locuire asistată în comunitate pentru viaţă independentă, care cuprinde locuinţa protejată şi centrul pentru viaţă independentă şi alte servicii de sprijin pentru integrarea în comunitate, în cadrul căruia se oferă acestora mijloace prin care să îşi exercite dreptul de alegere şi control cu privire la viaţa lor.
20:40
Pakistanul ”condamnă” presupusul atac de la reşedinţa lui Putin şi-şi exprimă ”solidaritatea” cu Rusia, Guvernul şi poporul rus. Modi se declară ”profund îngrjorat” de informaţii despre atac. ISW: Circumstanţele nu corespund tiparului atacurilor ucrainene # News.ro
Premierul pakistanez Shehbaz Sharif a condamnat marţi, pe X, un presupus atac ucrainean împotriva ”reşedinţei Excelenţei sale Vladimir Putin”, iar premierul indian Narendra Modi se declară ”profund îngrijorat” de informaţii în acest sens.
20:40
Guvernul a aprobat un contingent de 90.000 de lucrători străini nou-admişi pe piaţa forţei de muncă din România pentru anul 2026 # News.ro
Executivul a aprobat, pentru anul 2026, un contingent de 90.000 de lucrători străini nou – admişi pe piaţa forţei de muncă din România, pentru a acoperi deficitul de personal din mai multe domenii. Măsura vine în contextul în care angajatorii au raportat în mod repetat locuri de muncă vacante pe care nu le-au putut ocupa, iar cererea pentru avize de angajare a cetăţenilor din alte state este semnificativă.
