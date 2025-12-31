Financial Times: 2025 a fost despre „costul uman al unei lumi fără reguli”. Drepturile civililor și regulile de război sunt din ce în ce mai puțin respectate

16:30

Nici nu a devenit bine cetăţean român, că primarul din Timişoara, Dominic Fritz, a şi început să adopte din apucăturile culinare ale neamului românesc şi ancestral. S-a apucat de gătit un gulaş bănăţean la ceaun. Pentru că e ziua lui de naştere şi se împlinesc 10 zile de când a căpătat cetăţenia română, Dominic Fritz […]