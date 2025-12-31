„Urmașa” Simonei Halep se retrage la 17 ani, după excluderea din lotul național. Conflict cu Federația Română de Tenis
Gândul, 31 decembrie 2025 09:20
Sara Maria Dragnea, considerată una dintre marile speranțe ale tenisului românesc, a decis să se retragă din activitate la doar 17 ani. Hotărârea vine după o accidentare serioasă și după ce Federația Română de Tenis a exclus-o din lotul național pentru sezonul următor, o decizie care a declanșat reacții dure din partea familiei sportivei, relatează […]
• • •
Acum 10 minute
09:30
Climatologul Lucian Sfîcă, despre ultima noapte geroasă de decembrie la Iași: „Iarna-i grea, omătu-i mare…” # Gândul
Climatologul ieșean Lucian Sfîcă scrie că, într-o societate atât de bazată pe tehnologie și confort, iarna nu-și mai găsește locul. Dincolo de asta, însă, mulți ne dorim un peisaj feeric de iarnă, în decembrie, dar nu și să dăm „la lopată”, pentru a deszăpezi mașina, de exemplu, scrie Ziarul de Iași. „Preferabil, o zăpadă de […]
09:30
Tragedie pe Valea Arpașu Mare. Doi bărbați au murit după ce un camion cu lemne s-a prăbușit în râpă de 170 de metri # Gândul
Un grav accident rutier s-a produs în noaptea de marți spre miercuri în județul Sibiu, după ce un camion încărcat cu lemne s-a prăbușit într-o râpă adâncă de aproximativ 170 de metri, pe Valea Arpașu Mare. În urma impactului violent, doi bărbați și-au pierdut viața. Pompierii din cadrul ISU Sibiu au intervenit de urgență la […]
Acum 30 minute
09:20
S-a dat sentința definitivă: Casiera din Iași care a delapidat universitatea, dată în „fapt” de soț la divorț # Gândul
Casiera din Iași care a delapidat universitatea cu peste jumătate de milion de lei, dată în vileag de soț la divorț: s-a dat sentința definitivă. Femeia a delapidat o jumătate de milion de lei de la Universitatea de Arte. Ea nu a reușit să-i convingă pe judecători să-i îmblânzească pedeapsa, scrie Ziarul de Iași. Aceasta […]
09:20
09:10
Motivul incredibil pentru care Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite importă nisip din Australia, China sau Belgia, deși sunt înconjurate de deșert # Gândul
Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite importă nisip din Australia, China sau Belgia, un paradox care poate părea greu de înțeles la prima vedere. Deși sunt acoperite de deșerturi aparent nesfârșite, aceste state din Golf se confruntă cu o problemă tot mai serioasă. Nisipul din deșert nu este potrivit pentru construcții moderne, iar mega-proiectele de […]
Acum o oră
09:00
Atacantul francez Antoine Baroan este deja istorie la Rapid, iar rivala Dinamo este deja la pândă. Stipe Perica s-a confruntat cu accidentări în acest sezon, iar Alex Pop nu a avut randamentul socotit de conducere, președintele Andrei Nicolescu a făcut o declarație surprinzătoare. Vine atacantul rapidist la Dinamo? „Pentru Kopic e sută la sută o […]
08:50
Taxă pentru reabilitarea termică a blocurilor pentru proprietarii de apartamente din Sectorul 1 # Gândul
Consiliul Local al Sectorului 1 a decis marți, 30 decembrie, să impună o taxă pentru a reabilita termic aproximativ 300 de blocuri care urmează să fie izolate. Primăria va plăti toată lucrarea, însă va recupera 10% din costuri de la proprietari, pe o perioadă de 10 ani, în două rate pe an. Taxă pentru reabilitare […]
08:50
Tragedie în Găești: doi tineri de 18 și 19 ani au murit după ce mașina în care se aflau a intrat într-o clădire și a luat foc # Gândul
Un grav accident rutier a avut loc în noaptea de marți spre miercuri, în orașul Găești, județul Dâmbovița. Doi tineri, de 18 și 19 ani, și-au pierdut viața după ce autoturismul în care se aflau a intrat într-o clădire, s-a răsturnat și a fost cuprins de flăcări. Potrivit informațiilor furnizate de polițiști, accidentul s-a produs […]
08:40
Știința demontează „mitul banilor”. Care este sentimentul-cheie care stă, de fapt, la baza fericirii reale # Gândul
Mitul „banii aduc fericirea” a fost demontat de știință. Banii contează mai puțin decât credem atunci când vine vorba despre fericire, arată concluziile tot mai multor cercetări științifice. Studiile recente indică un factor surprinzător, dar esențial pentru starea de bine. Potrivit oamenilor de știință, fericirea generală este influențată într-o măsură mult mai mică de venituri […]
Acum 2 ore
08:30
Laurențiu Reghecampf, îmbătrânit și epuizat de programul infernal al lui Al-Hilal: „Nu este ușor deloc” # Gândul
Laurențiu Reghecampf, antrenorul român al celor de la Al-Hilal Omdurman, a recunoscut dificultățile cu care se confruntă echipa sa, după cel mai recent succes obținut în campionatul din Rwanda. Tehnicianul, fost campion cu două titluri și o Supercupă pe baca FCSB-ului, a vorbit deschis despre uzura fizică acumulată de elevii săi, într-un context complicat, marcat […]
08:20
Mișcare neașteptată în grupul Pavăl: frații Dedeman aduc membri ai familiei în compania de investiții agricole # Gândul
Dragoș și Adrian Pavăl, fondatorii Dedeman, au făcut o schimbare importantă în structura acționariatului companiei PIF Industrial, vehiculul prin care derulează investiții în afara businessului de bricolaj. Mai mulți membri ai familiei Pavăl au intrat în firmă, care administrează active agricole estimate la aproape 50 de milioane de euro, notează Profit.ro. Până acum, PIF Industrial […]
08:20
Autoritățile sud-coreene au afirmat că vor pune capăt creșterii urșilor în ferme pentru recoltarea bilei. Deși a înregistrat un declin, practica încă este prezentă în sectorul agricol, iar acum, 200 de urși sunt crescuți în cuști pentru a li se recolta lichidul biliar. Ministerul Climei, Energiei și Mediului din Coreea de Sud a anunțat că […]
08:10
A mai trecut un an, trenurile de metrou produse de Alstom sunt tot „pe dreapta” și vandalizate. Vor intra în circulație în 2026? # Gândul
Deși a început livrarea lor în aprilie 2024, trenurile de metrou produse de Alstom în Brazilia nu au intrat în circulație nici în 2025. Gândul a relatat în mai multe rânduri despre problemele întâmpinate de noile garnituri și motivele pentru care intrarea lor în circulație a tot fost amânată. Întrebarea firească este: vor circula cu […]
08:00
Marți, 30 decembrie, în stațiunea italiană Macugnaga, telecabina Monte Moro a fost scena unui serios incident, o cabină a lovit puternic structura stației superioare, care este situată la aproape 3.000 de metri altitudine. Cel puțin zece persoane au fost rănite, iar o sută de turiști au rămas izolați în zona montană, ulterior fiind evacuați cu […]
Acum 4 ore
07:30
Războiul se intensifică: Drone rusești lovesc clădiri civile în Odesa, armata ucraineană atacă obiective strategice din Rusia și Luhansk # Gândul
Forțele ruse au lansat un atac cu drone la scară largă asupra orașului Odesa în noaptea de 30 spre 31 decembrie, lovind clădiri rezidențiale, lăsând părți ale orașului fără încălzire, electricitate sau apă. Potrivit oficialilor patru persoane au fost rănite, inclusiv trei copii. Rusia a atacat clădiri rezidențiale din Odesa Explozii au fost raportate în […]
07:20
31 Decembrie, calendarul zilei: Anthony Hopkins împlinește 88 de ani, Alex Ferguson 84. Val Kilmer ar fi împlinit 66 de ani # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 31 decembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Anthony Hopkins este unul dintre cei mai mari actori din istoria cinematografiei, recunoscut pentru intensitatea și profunzimea interpretărilor sale. S-a născut la 31 decembrie 1937, în Port Talbot, Țara Galilor, și a […]
06:50
Ce punem pe masa de Revelion? Recomandările unui medic nutriționist pentru un meniu echilibrat: „Să alegem un singur fel de mâncare” # Gândul
Perioada sărbătorilor aduce multe tentanții gastronomice, iar moderația este cuvântul-cheie în aceste zile. Masa de Revelion, fie că ne aflăm la un restaurant sau acasă, are cel puțin trei feluri de mâncare. În plus, ora la care mâncăm este total nepotrivită pentru organism. În aceste condiții, medicii nutriționiști ne recomandă să alegem un singur fel […]
06:40
Financial Times: 2025 a fost despre „costul uman al unei lumi fără reguli”. Drepturile civililor și regulile de război sunt din ce în ce mai puțin respectate # Gândul
Atacurile sângeroase ale forțelor paramilitare din Sudan, foametea acută din Gaza și atacurile Statelor Unite din Caraibe, care au vizat, în mod deliberat, supraviețuitorii unei ambarcațiuni bănuită că transporta droguri, sunt doar câteva exemple de incidente care, spun jurnaliștii de la Finanacial Times, evidențiază degradarea legilor privind drepturile omului. „Toate aceste incidente evidențiază degradarea legilor […]
06:20
Prima după Crăciun. Ce bonus au primit angajații Metrorex în ajun de Revelion, la presiunea sindicatului. Bani în plus de sărbătoare s-au dat și la Termoenergetica # Gândul
Angajații Metrorex au primit marți, pe 30 decembrie, primă de sărbători, la 5 zile după Crăciun. Inițial, conducerea metroului a transmis că nu sunt bani de bonusuri, însă, la presiunea sindicaliștilor, prima a fost furnizată, mai ales că era prevăzută în Contractul Colectiv de Muncă. O bonificație de sărbători s-a oferit și la Termoenergetica (fostă […]
06:10
Evenimentele care cutremurat politica mondială în 2025: Trump a revenit, Vance a șocat Münchenul, iar dosarele Epstein zguduie lumea. Vicepreședintele SUA: „România a anulat alegerile în baza unor suspiciuni șubrede” # Gândul
Analiștii de la Financial Times (FT) au făcut o selecție a evenimentelor care au „zdruncinat“ scena politica internațională în anul 2025. Potrivit acestora, revenirea lui Donald Trump la Casa Albă a generat o avalanșă de schimbări atât de mare încât poate fi dificil să ne amintim tot ce s-a întâmplat sau să evaluăm importanța acestora. […]
06:10
Perspectivele de creștere ale Europei depind de cheltuielile excesive ale Germaniei. Pe ce se bazează România în 2026? # Gândul
Perspectivele Europei de a se redresa economic în anul ce are să vină depind în cea mai mare măsură de deciziile fiscale ale Germaniei, cea mai puternică economie de pe continent. După mai bine de doi ani de stagnare economică, guvernul de la Berlin a lansat un program uriaș de cheltuieli publice finanțate prin datorii, […]
05:40
2026 – anul eliberărilor, noilor începuturi și marilor spectacole. Viața bate filmul! În exclusivitate pentru Gândul, astrologul Maria Sârbu face inventarul zodiilor favorizate de astre în noul an # Gândul
Noul an va aduce foarte multe schimbări pentru multe dintre zodii, se conturează ca fiind un an cu adevărat special, care ne reconfigurează liniile de destin dacă știm să ne folosim liberul arbitru, deci să transformăm în reușite șansele oferite de astre. Ceea ce ne dă putere și continuitate în 2026 va fi dorința de […]
Acum 6 ore
05:30
A supraviețuit Războiului Rece și a relatat despre 40 de conflicte, dar 2025 a fost prea mult chiar și pentru el. Mărturisirile unui veteran de la BBC # Gândul
„Am relatat despre 40 de războaie, dar nu am văzut niciodată un an ca 2025”, a spus jurnalistul John Simpson, editor pentru relații internaționale de la BBC News. „Am văzut Războiul Rece atingând apogeul, apoi dispărând pur și simplu. Dar nu am văzut niciodată un an atât de îngrijorător precum 2025. Nu doar pentru că […]
00:30
Claudiu Tudor, oficial al Petrolului, a fost deranjat de ultimele declarații ale lui Gino Iorgulescu. Președintele LPF acreditase ideea că mai multe cluburi, printre care și prahovenii, nu vor încheia campionatul din cauza problemelor financiare. Petrolul, în faliment? Un oficial al prahovenilor îl contrazice pe Gino Iorgulescu „Cu tot respectul, așa cum știți, Petrolul nu […]
00:00
În ultima ședință de Guvern din an, Ilie Bolojan a mai dat 50 de milioane de euro Ucrainei. Pe ce se duc banii românilor # Gândul
Guvernul României a adoptat o Hotărâre prin care a decis ca România să se alăture statelor care contribuie la propunerea SUA privind “Lista de achiziții prioritare necesare apărării Ucrainei” (PURL) cu suma propusă: 50 de milioane de euro, alături de majoritatea aliaților europeni și alte state care împărtășesc aceeași perspectivă. Alocarea pentru PURL este făcută […]
00:00
Guvernul nu a constatat oficial demisia ministrului Educației, Daniel David, anunțată public pe 22 decembrie. Când ar urma să fie anunțat un nou nume # Gândul
Demisia ministrului Educației și Cercetării, Daniel David, anunțată public în data de 22 decembrie 2025, nu a fost anunțată oficial de Guvern, care pare că refuză să parcurgă procedurile legale obligatorii de constatare a încetării mandatului și de declarare a vacanței funcției, notează edupedu.ro. Astfel, în lipsa acestor pași, nu a fost emis niciun decret […]
23:20
Cât câștigă un asistent medical în Germania. Un român a stârnit un val de reacții pe TikTok după ce a arătat un fluturaș de salariu pentru acest post # Gândul
Un român stabilit în Germania a publicat un clip în care arată un fluturaș de salariu pentru postul de asistent medical, stârnind un val de reacții pe TikTok. Conform documentului, salariul brut este de 8.577 de euro, dar după diverse taxe şi impozite rămâne cu 5.629 de euro net. Diferența de aproape 3.000 de euro […]
23:20
Partidul de guvernământ din Kosovo a câștigat alegerile parlamentare și scapă de sancțiuni. Premierul Albin Kurti primește încă un mandat de 4 ani # Gândul
Premierul Albin Kurti are asigurat încă un mandat de patru ani după ce partidul său de guvernământ a câștigat alegerile parlamentare din Kosovo. Potrivit The Guardian, Albin Kurti, a obținut o victorie electorală categorică (de 49%), marcând o revenire în forță pentru liderul naționalist și punând capăt unui impas politic pentru cel mai tânăr stat din […]
22:40
Românii nu vor mai avea prima zi de concediu medical plătită. Guvernul a luat decizia în ultima ședință din acest an # Gândul
Guvernul a decis în ultima ședință din acest an ca prima zi de concediu medical să nu mai fie plătită pentru angajații din România. Măsura vizează concediile medicale care vor fi eliberate în perioada 1 februarie 2026 – 31 decembrie 2027. Românii nu vor mai avea plătită prima zi a concediului medical, iar angajatorii vor […]
22:30
Povestea incredibilă a unui bărbat găsit în viață, deși era dispărut și declarat mort de 17 ani. Unde a fost până acum și de ce plecase de acasă # Gândul
Un bărbat de 62 de ani, declarat legal decedat, a fost descoperit viu în Munții Pirin din Bulgaria, după 17 ani de la dispariție. El trăia izolat într-un cort improvizat și plecase de acasă din cauza unor datorii uriașe și de teamă pentru familia sa. Cazul pare desprins dintr-un film și a uimit deja autoritățile […]
22:10
Nu ratați o ediție explozivă din Best of Marius Tucă Show, invitat – prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist și sociolog. Cele mai intense dezvăluiri, cele mai memorabile schimburi de replici și cele mai aprinse discuții care au redefinit serile într-un talk-show mereu actual. De la analize la rece a celor mai importante evenimente, la […]
22:10
Primele documente privind planul de pace vor fi gata să fie semnate în ianuarie, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Semnarea unui acord de pace depinde de posibilitatea și dorința părților implicate. După cum a relatat presa ucraineană, Zelenski a oferit doar acest răspuns la întrebările jurnaliștilor. „Există documente care vor fi cu siguranță gata […]
22:00
Ministra Oana Țoiu dă detalii despre cei 3 români blocați în telecabina din Italia. „Au fost evacuați și sunt într-o stare bună” # Gândul
Ministra de Externe, Oana Țoiu, a anunțat că cei trei români implicați în accidentul grav de la telecabina din stațiunea Macugnaga din nordul Italiei sunt într-o stare bună și se află în afara oricărui pericol. Aproximativ 100 de turiști au rămas blocați pe munte după ce telecabina s-a izbit de un zid. În postarea de […]
21:30
Guvernul României a aprobat un contingent de 90.000 de lucrători străini până în 2026. Măsura vine pe fondul deficitului forței de muncă # Gândul
Guvernul a aprobat un contingent de 90.000 de muncitori străini pentru anul 2026, admiși pe piața forței de muncă din România, pentru a acoperi deficitul de personal din mai multe domenii de activitate. Măsura Executivului vine în contextul în care angajatorii s-au plâns în mod repetat de faptul că multe dintre locurile de muncă vacante […]
20:40
20:40
Cum pot afla bunicii noștri prognoza meteo pentru noul an, încă din 31 decembrie. Metoda inedită prin care li se „destăinuie” vremea # Gândul
Bunicii noștri au metodă inedită prin care pot afla cum va fi vremea în noul an, încă din 31 decembrie. Mai exact, fac „prognoza meteo”, cu ajutorul foilor de ceapă. Din bătrâni se spune că „meteorologia” populară nu dă greș niciodată, iar instrumentul care i-a ajutat pe țăranii români să afle vremea, transmis din generație […]
20:30
În timp ce majoritatea românilor îi transmit urări nu tocmai de bine, premierul Ilie Bolojan a ieşit de la şedinţa de Guvern plin de elan în declaraţii. Potrivit acestuia, România o duce foarte bine şi nu mai are datorii. Premierul spune că ne-am împrumutat mai ieftin şi deja, din această toamnă, achităm dobânzi mai mici, […]
20:20
Haosul lui Ilie Bolojan: ajutorul pentru invalizii și văduvele de război, plimbat de premier prin tot Guvernul pentru doar 26 de lei. Ajutorul pentru 2025 a fost amânat pentru 2026 # Gândul
Premierul Ilie Bolojan plimbă de o lună și jumătate prin Guvern un proiect de act normativ care ar fi trebuit să ajute în acest an veteranii și văduvele de război. Este vorba de câteva sute de români. Numai că pe șeful Executivului atât de tare l-a confuzat măsura și atât mult a plimbat documentele, încât […]
20:10
20:10
În urmă cu un an și douăzeci și patru de zile, democrația românească își trăia ultimele clipe. Târându-și un picior, roasă prin interior de diverse boli, lăsând în urmă picături de sânge de la niște răni mai vechi, ar fi putut, totuși, să-și revină, cu un tratament corect și multă, foarte multă grijă. Când, însă, […]
20:10
Gigi Becali s-a supărat pe Florin Tănase, după ce fotbalistul l-a sunat să-i spună că vrea să plece de la FCSB pentru că are o ofertă din China. Tănase ar fi câștigat la echipa asiatică 1,3 milioane de dolari pe an. Omul de afaceri a anunțat că a fost atât de enervat, încât nu l-a […]
20:00
20:00
Ioan Andone i-a primit pe Andra și Cătălin Măruță la casa sa din Marbella: „De sărbători am primit o colindă specială” # Gândul
Ion Andone, fost jucător și antrenor al echipei Dinamo București i-a primit în vizită pe Cătălin și Andra Măruță și pe cei doi copii ai lor, la casa sa din Marbella, Spania. Vedetele din România au fost la colindat acasă la soții Andone, iar imaginile au stârnit mii de reacții din partea fanilor. Cătălin Măruță […]
19:50
Mâine va fi ultima noapte de Revelion în care locuitorii Olandei vor mai putea să lanseze petarde și artificii. Începând de la 1 ianuarie 2026, conform deciziei parlamentului, utilizarea petardelor și artificiilor de către persoanele fizice va fi interzis. Doar organizatorii de spectacole de artificii profesionale vor mai putea folosi pirotehnice. Între timp, pompierii, spitalele […]
19:40
Rețeta tortului Joffre (sau Mareșal Joffre) a fost creată la Casa Capșa din București în anului 1920, în cinstea Mareșalului francez Joseph Joffre, devenind rapid „rețeta de aur” din caietele de deserturi ale bunicilor noastre. Este este un tort intens, „ciocolătos” și foarte fin, care nu conține făină în cremă, fiind precursorul faimoaselor ganache-uri de […]
19:10
De la faliment, la masa deciziilor: cum a ajuns Grecia lider al Eurogrupului, în timp ce România rămâne blocată în inflație și austeritate # Gândul
Grecia, țara considerată cândva „veriga slabă” a Europei, a revenit spectaculos în zona euro după ce a trecut de la faliment la rolul de lider, după alegerea ministrului grec de finanțe, Kyriakos Pierrakakis, în funcția de președinte al Eurogrupului. În timp ce Grecia a reușit să se redreseze, România nici măcar nu poate să viseze […]
18:40
BNR avertizează că inflația scăpată de sub control a României nu va duce la scăderea dobânzilor. Românii sunt tot mai precauți cu cheltuielile # Gândul
Inflația, controversa economiei românești, rămâne un pericol major pentru nivelul de trai al românilor. Rata anuală a inflației a fost de 9,76% în luna octombrie, ușor sub nivelul din septembrie, dar de aproape patru ori peste ținta BNR. Inflația din țara noastră rămâne aproape de 10%, dobânzile nu pot fi reduse, iar românii sunt din […]
18:40
Comisia Europeană a virat banii pentru autostrăzile româneşti. În conturile BNR au intrat aproape 600 de miloane de euro # Gândul
Ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, anunţă că au fost virate în conturile deschise la Banca Națională a României peste 586 milioane de euro. Banii reprezintă sume solicitate prin Programul Transport 2021–2027, din Fondul de Coeziune și Fondul European de Dezvoltare Regională, conform art. 93 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1060/2021. Sumele virate de Comisia […]
18:40
După Luvru, un jaf ca-n filme lovește Germania: cu un burghiu uriaș, hoții au lăsat o pagubă de 30 de milioane de euro # Gândul
Jaful de la Luvru a provocat Franței pagube de 88 de milioane de euro. România a suferit pagube de aproape 6 milioane de euro după jefuirea tezaurului dacic. La final de an, și Germania raportează o pagubă considerabilă de 30 de milioane de euro cauzată tot de un jaf. 2025 ar putea rămâne în istorie nu […]
18:20
Gândul şi Descoperă. ro prezintă cele mai incitante momente ale serialului Ion Iliescu – Istoria neştiută, un proiect in parteneriat cu istoricului Lavinia Betea. Urmăriți miercuri 31 decembrie, de la ora 15.00, a doua parte a BEST OF – ION ILIESCU, ISTORIA NEŞTIUTĂ: DRUMUL SPRE PUTERE ȘI RELAȚIA CU FAMILIA CEAUȘESCU O călătorie inedită prin […]
