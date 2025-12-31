S-a dat sentința definitivă: Casiera din Iași care a delapidat universitatea, dată în „fapt” de soț la divorț

18:40

Inflația, controversa economiei românești, rămâne un pericol major pentru nivelul de trai al românilor. Rata anuală a inflației a fost de 9,76% în luna octombrie, ușor sub nivelul din septembrie, dar de aproape patru ori peste ținta BNR. Inflația din țara noastră rămâne aproape de 10%, dobânzile nu pot fi reduse, iar românii sunt din […]