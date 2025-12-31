Coreea de Sud are o practică neobișnuită. Crește urșii în ferme pentru a le recolta bila

18:10

Potrivit unei logici româneşti, legea se aplică pe duşmani, dar se interpretează, cu prietenii. Acesta pare să fie şi raţionamentul pe care merge actualul ministru al Apărării în cazul tatălui său, fost magistrat şi beneficiar de pensie specială. Astfel de venituri sunt necuvenite doar atunci când e vorba de alţi judecători. În cazul celor din […]