România contribuie cu 50 de milioane de euro la apărarea Ucrainei. Guvernul a adoptat hotărârea

Starea economiei Rusiei a fost unul dintre cele mai dificile subiecte de evaluat în perioada războiului. Contrar previziunilor apocaliptice ale experților, țara a rezistat șocului sancțiunilor din 2022 și a revenit chiar la creștere economică - impulsionată în mare parte de cheltuielile militare în creștere, dar și de prețurile ridicate la energie și, în unele cazuri, de reconfigurarea cu succes a lanțurilor de aprovizionare perturbate. Aceste „amortizoare” nu au avut însă puteri nelimitate. Până în 2025, riscurile acumulate au atins un punct critic. Creșterea economică s-a oprit aproape complet, prețurile petrolului au scăzut, iar Kremlinul se confruntă cu o lipsă tot mai mare de fonduri pentru a-și finanța războiul din Ucraina. Guvernul a recurs la măsuri nepopulare, inclusiv la creșterea impozitelor pentru întreprinderi și gospodării. Chiar și așa, economia nu este încă pe punctul de a se prăbuși, anunță analiștii economici citați de Meduza.