Programul SCAF se amână din nou. Proiectul european de avioane de luptă rămâne blocat
Digi24.ro, 31 decembrie 2025 15:40
Decizia privind continuarea programului SCAF nu a fost încă luată la finalul lui 2025, deși era prevăzută pentru această perioadă, a anunțat guvernul german. Proiectul european de avioane de luptă, dezvoltat de Franța, Germania și Spania, rămâne blocat pe fondul divergențelor dintre parteneri și al tensiunilor industriale.
Acum 5 minute
16:20
Vești bune pentru familiile cu copii din Ungaria. Guvernul de la Budapesta anunță noi măsuri fiscale de la 1 ianuarie 2026 # Digi24.ro
Familiile cu copii din Ungaria vor beneficia de scutiri și deduceri fiscale mai generoase începând cu 2026. Guvernul de la Budapesta a anunțat majorarea deducerilor cu 50%, iar mamele tinere vor fi scutite de impozitul pe venit, măsuri care urmăresc să sprijine veniturile familiilor și să încurajeze natalitatea.
16:20
Avertisment sumbru în mesajului cancelarului german de Anul Nou: „Războiul bate la porțile Europei” # Digi24.ro
Europa trebuie să-și afirme mai puternic interesele pentru a asigura pacea și prosperitatea în 2026, în contextul provocărilor reprezentate de agresiunea Rusiei, protecționismul global și schimbarea relațiilor cu SUA, a declarat cancelarul german Friedrich Merz în discursul său anual.
Acum 30 minute
16:00
Primele țări care au intrat în noul an: Cine dă startul petrecerilor de Revelion 2026 pe glob # Digi24.ro
Pe măsură ce ceasurile lumii se apropie de miezul ultimei nopți din 2025, locuitorii de pe întregul glob se pregătesc să întâmpine anul 2026. Diferențele de fusuri orare și poziționări geografice fac ca unele regiuni să pășească în noul an chiar cu câteva ore înaintea altora, într-o adevărată „călătorie a timpului” spre vestul planetei.
16:00
Donald Trump - gladiatorul. Liderul de la Casa Albă se compară cu Maximus Decimus Meridius. Imaginile publicate de Casa Albă # Digi24.ro
În ultimele zile ale anului 2025, Donald Trump vrea să fie mai mult Maximus decât președinte al Statelor Unite, după cum încearcă să afirme într-un nou videoclip difuzat de Casa Albă.
Acum o oră
15:40
15:30
Alertă de securitate în Marea Baltică. Poliția finlandeză a sechestrat o navă după avarierea unui cablu de telecomunicații # Digi24.ro
Poliția finlandeză a sechestrat o navă suspectată că ar fi avariat un cablu de telecomunicații în Golful Finlandei, cablu care leagă Helsinki de Tallinn, după ce a fost semnalată o anomalie pe infrastructura submarină. Incidentul a avut loc în Marea Baltică și este anchetat ca posibilă deteriorare intenționată, în contextul mai larg al incidentelor repetate care au vizat infrastructura critică din regiune în ultimii ani, potrivit Agerpres.
Acum 2 ore
15:20
Vladimir Putin a transmis rușilor cel mai scurt mesaj de Anul Nou de la începutul războiului. Ce le-a spus dictatorul # Digi24.ro
Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a declarat în tradiționalul său discurs de Anul Nou adresat rușilor că „milioane” de oameni din toată țara „gândesc, simpatizează și speră” alături de participanții la războiul împotriva Ucrainei. „Suntem uniți într-o iubire sinceră, devotată și necondiționată pentru Rusia. Felicit toți soldații și comandanții noștri cu ocazia Anului Nou! Credem în voi și în victoria noastră!”, a spus Putin.
14:30
În mesajul său de Anul Nou, președintele chinez Xi Jinping a reafirmat obiectivul Beijingului privind Taiwanul, declarând că „reunificarea patriei” este inevitabilă. Declarația vine la doar câteva ore după ce China a anunțat finalizarea exercițiilor militare din jurul insulei.
14:30
Hidroelectrica anunţă întreruperea unor activități din prima zi a anului 2026. Cât va dura problema # Digi24.ro
Hidroelectrica anunţă că anumite activităţi ale companiei vor fi întrerupte în perioada 1-20 ianuarie 2026, din cauza implementării unui nou sistem informatic şi migrarea bazelor de date. Activitărțile vizate sunt emiterea şi corectarea facturilor, reconcilierea soldurilor şi alocarea plăţilor, dar şi alte operaţiuni care presupun accesarea sau modificarea bazelor de date.
Acum 4 ore
14:00
Planeta pierde în fiecare secundă un volum de apă dulce echivalent cu patru bazine olimpice, arată un raport al Băncii Mondiale # Digi24.ro
Continentele Pământului pierd apă dulce într-un ritm alarmant, conform unui nou raport, realizat de Banca Mondială, în care se arată că în fiecare secundă se pierde un volum de apă echivalent cu patru bazine olimpice, transmite miercuri Live Science.
13:50
Mesaje de mulțumire de la Kiev după decizia României de a aloca 50 de milioane de euro pentru apărarea Ucrainei # Digi24.ro
Oficialii ucraineni au salutat decizia României de a se alătura inițiativei PURL și de a aloca 50 de milioane de euro pentru achiziția de armament destinat Ucrainei, subliniind importanța sprijinului pentru consolidarea apărării și a securității regionale. Mesajele transmise de la Kiev vin după adoptarea deciziei de către Guvernul de la București și evidențiază rolul contribuției României în eforturile comune ale aliaților NATO pentru obținerea unei păci durabile.
13:10
Rusia oferă primele detalii despre presupusul atac ucrainean asupra reşedinţei lui Putin. Cum descrie Moscova evenementele # Digi24.ro
Ministerul rus al apărării a dat miercuri detalii despre presupusul atac ucrainean cu drone împotriva reşedinţei preşedintelui Vladimir Putin din localitatea Valdai. Potrivit oficialilor ruși, ucrainenii ar fi lansat 91 de drone, toate doborâte, într-un „atac terorist selectiv şi atent planificat”.
13:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost desemnată „Liderul Mondial al Anului” de publicația The Telegraph, pentru rolul său decisiv în apărarea democrației și pentru contracararea presiunilor și ingerințelor Federației Ruse. De asemenea, publicația britanică apreciază aducerea Republicii Moldova în „prima linie de apărare a democrației europene”.
13:00
Șapte persoane urmărite internațional, capturate și aduse în țară. Printre ele este și o femeie aflată pe lista „most wanted” # Digi24.ro
Șapte persoane date în urmărire internațională au fost aduse în țară de polițiști. Printre acestea se află o femeie de 47 de ani din Gorj, urmărită internațional din categoria „most wanted”, condamnată la 15 ani și opt luni de închisoare pentru trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism. De asemenea, a fost adus în țară și un bărbat de 44 de ani din Iași, supranumit „Căpcăunul”, care are de ispășit o pedeapsă de 12 ani de închisoare pentru mai multe infracțiuni, printre care trafic de migranți, trafic de persoane și contrabandă.
12:40
Cum vor circula autobuzele STB și metroul de Revelion: Program special în noaptea dintre ani # Digi24.ro
Bucureștenii care aleg transportul public pentru a ajunge la petrecerile de Revelion sau pentru a se întoarce acasă după miezul nopții trebuie să știe că programul STB și al metroului va fi modificat în noaptea dintre ani. Autobuzele, tramvaiele și garniturile de metrou vor circula după un orar special.
12:30
Jandarmii au utilizat gaze lacrimogene miercuri dimineaţă, în comuna ieşeană Ruginoasa, pentru a opri grupurile de săteni să participe la tradiţionala bătaie cu ciomegele din ultima zi a anului. Forțele de ordine au dat amenzi de peste 20.000 de lei.
Acum 6 ore
12:20
12:10
Intrarea în Noul An nu aduce numai bilanțuri și planuri, ci și ocazia de a transmite celor apropiați gânduri de bine și binecuvântări divine. Mesajele religioase și emoționale din această perioadă reflectă speranța, recunoștința și dorința de a începe anul cu încredere și armonie.
12:00
Președintele american Donald Trump și-a folosit dreptul de veto pentru a bloca două proiecte de lege, pentru prima dată în timpul celui de-al doilea mandat al său, respingând construcția unei conducte cu apă potabilă și extinderea unei rezervații amerindiene, informează miercuri AFP, citată de Agerpres.
11:40
Cum se pregătește Germania pentru un conflict major NATO: Plan militar în cinci faze cu opțiunile Berlinului # Digi24.ro
Atacurile cibernetice, sabotajul și campaniile de dezinformare pot reprezenta presiuni timpurii într-un conflict militar major, avertizează planificatorii armatei germane, conform unui document guvernamental confidențial consultat de POLITICO. Planul Operațional pentru Germania (OPLAN) descrie un model de escaladare în cinci faze: de la detectarea amenințărilor și descurajare, la apărare națională, apărare colectivă NATO și redresare post-conflict.
11:30
O explozie a avut loc, miercuri dimineaţă, în incinta unui terminal din Portul Constanţa, la anvelopa unui utilaj de manipulare a containerelor. Două persoane au fost declarate decedate în urma evenimentului, iar alte două rănite.
11:30
China schimbă regulile în industria cipurilor. Cum sunt scoși din joc furnizorii străini de tehnologie (Reuters) # Digi24.ro
China le cere producătorilor de cipuri să folosească cel puțin 50% echipamente fabricate pe plan intern atunci când adaugă noi capacități de producție, au declarat pentru Reuters mai multe surse familiarizate cu situația, în contextul în care Beijingul încearcă să construiască un lanț de aprovizionare cu semiconductori autosuficient.
11:10
BVB avertizează asupra unor site-uri înşelătoare care promit dividende de 23.000 de lei pentru a fura date bancare # Digi24.ro
Bursa de Valori Bucureşti avertizează asupra unor tentative de fraudă online prin care utilizatorilor li se solicită date personale şi bancare, după ce sunt induşi în eroare că pot încasa dividende substanţiale, prin intermediul unor site-uri care imită platforma oficială a Bursei.
10:50
Accident mortal în județul Sibiu: Doi bărbaţi au murit după ce camionul încărcat cu lemne cu care circulau s-a răsturnat într-o râpă # Digi24.ro
Doi bărbați au murit, marți seara, în județul Sibiu, după ce autoutilitara încărcată cu lemne în care se aflau s-a răsturnat într-o râpă, pe un drum forestier acoperit cu gheață, în zona Valea Arpașu Mare. Salvamontiștii din Sibiu și Brașov, alături de echipajele ISU, au intervenit cu sisteme de scripeți pentru recuperarea victimelor, însă nu au mai putut fi salvați. Poliția a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.
10:50
Prețurile la carburanți cresc în noaptea de Anul Nou. Cât va costa un plin după majorarea accizelor # Digi24.ro
Șoferii vor plăti mai mult pentru benzină și motorină începând din noaptea de Anul Nou, după ce prețurile la pompă vor crește cu aproximativ 30 de bani pe litru. Potrivit Codului Fiscal, de la 1 ianuarie 2026 se majorează și nivelul accizelor pentru bere, vin și alcool etilic.
10:30
Afecțiunile funcționale ale esofagului pot genera simptome persistente și dificil de controlat. Identificarea mecanismului exact este esențială pentru un tratament eficient. Despre una dintre aceste afecțiuni, mai puțin cunoscute de publicul larg, aflăm mai mult de la Dr. Ion Băncilă, medic primar gastroenterologie.
10:30
Reacția furioasă a Rusiei după o măsură anunțată de ţările baltice. Moscova amenință cu represalii # Digi24.ro
Ministerul de externe rus i-a convocat marţi pe însărcinaţii cu afaceri ai Letoniei, Lituaniei şi Estoniei pentru a protesta faţă de decizia de a impune restricţii misiunilor diplomatice ruse din aceste ţări.
Acum 8 ore
09:50
Zăpadă, frig și vânt puternic în noaptea de Revelion. Cum vor arăta primele zile din 2026 # Digi24.ro
Directorul ANM, Elena Mateescu, a declarat, în direct la Digi24, că România va avea parte de o noapte de Revelion geroasă, cu temperaturi minime de până la -14°C în zonele depresionare și valori de -7°C până la -9°C în Capitală. Potrivit ANM, rămân în vigoare și avertizări de vânt puternic, cu rafale de până la 90-100 km/h la altitudini de peste 1.700 de metri, iar primele zile din 2026 vor fi marcate de o alternanță de temperaturi, cu o încălzire temporară urmată de o posibilă răcire începând cu 4 ianuarie.
09:10
Rezultate LOTO - Miercuri, 31 decembrie 2025: Trageri speciale duble cu premii suplimentate. La Joker sunt în joc 8,7 milioane de euro # Digi24.ro
Loteria Română organizează miercuri, 31 decembrie 2025, Tragerile Speciale Loto de Anul Nou. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 au loc două trageri: o tragere principală și o tragere suplimentară. Pentru cea de-a doua tragere, cea suplimentară, Loteria Română a suplimentat fondul de câștiguri al categoriei I la Loto 6/49 cu 200.000 de lei, la Joker cu 100.000 de lei și la Loto 5/40 cu 50.000 de lei.
09:00
Doi tineri au murit carbonizaţi după ce mașina în care se aflau a lovit o clădire și a luat foc # Digi24.ro
Doi tineri de 18 şi 19 ani au murit carbonizaţi marți noapte, în Găeşti, după ce mașina în care se aflau a lovit colţul unei clădiri, s-a răsturnat și a luat foc. La volan se afla tânărul de 18 ani.
08:50
Haos înainte de Revelion: întârzierile Eurostar continuă. Mii de pasageri, blocați ore întregi în Tunelul Mânecii # Digi24.ro
Mii de pasageri Eurostar se confruntă cu noi posibile perturbări înainte de Revelion, după ce o pană de curent în Tunelul Mânecii a provocat marți haos în trafic. Mai multe curse au fost anulate, iar unii călători au rămas blocați în trenuri peste noapte, timp de peste șase ore, în condițiile în care operatorul avertizează asupra unor întârzieri și anulări de ultim moment, chiar dacă serviciile au fost reluate treptat.
08:40
Generalul Valeri Gherasimov a anunțat care este strategia lui Putin în Ucraina pentru 2026. Ce părți ale țării vrea Rusia să atace # Digi24.ro
Şeful Statului major general rus, generalul Valeri Gherasimov, a declarat că forţele ruse avansează în nord-estul Ucrainei şi că preşedintele rus Vladimir Putin a ordonat pentru 2026 extinderea teritoriului pe care Moscova îl numeşte zonă tampon. Rusia a continuat atacurile cu drone împotriva Ucrainei, bombardamentele din Odesa soldându-se cu patru răniți. Pe de altă parte, autoritățile ruse acuză Ucraina că a atacat cu drone zona Moscovei.
Acum 12 ore
08:20
Preşedintele columbian susține că SUA au bombardat o fabrică de cocaină din Venezuela. „Ne temem că acolo se amestecă pastă de coca” # Digi24.ro
Preşedintele columbian Gustavo Petro a afirmat marţi că Statele Unite au bombardat o fabrică de cocaină în oraşul-port Maracaibo din vestul Venezuelei.
07:50
România contribuie cu 50 de milioane de euro la apărarea Ucrainei. Guvernul a adoptat hotărârea # Digi24.ro
Guvernul României a adoptat o hotărâre prin care a decis ca România să se alăture statelor care contribuie la propunerea SUA privind „Lista de achiziții prioritare necesare apărării Ucrainei” (PURL), cu suma de 50 de milioane de euro, alături de majoritatea aliaților europeni și de alte state care împărtășesc aceeași perspectivă, a anunțat Ministerul de Externe într-un comunicat.
07:10
Cum a reușit JD Vance să facă pace între Donald Trump și Elon Musk. Riscurile unei alianțe renăscute ce ar putea distruge mișcarea MAGA # Digi24.ro
Vicepreședintele american JD Vance a jucat un rol cheie în procesul de reconciliere dintre Donald Trump și cel mai bogat susținător al său, Elon Musk. Însă, pe măsură ce ne apropiem de încheierea primului an din mandatul președintelui SUA, Trump și aliații săi au învățat câteva lecții dure despre efectele imprevizibile ale implicării lui Musk în „sportul sângeros” al politicii și despre avantajele și riscurile acestui parteneriat.
07:10
Petrecere cu vibe de festival în noaptea dintre ani la Digi24
07:10
Cum va arăta călătoria cu avionul în 2026. Confort sporit în aeronavă, aeroporturi devenite mini-orașe, iar low-cost mai greu de găsit # Digi24.ro
Industria aviatică se așteaptă la un 2026 mai calm decât anii agitați de după pandemie, iar accentul este pus pe confort și servicii de calitate. Zborurile low-cost devin tot mai rare, fiind înlocuite treptat de către serviciile premium, anunță Digi24.
07:10
Un expert în inteligența artificială avertizează: „AI dă semne de autoconservare, iar oamenii ar trebui să fie pregătiți să o oprească” # Digi24.ro
Un pionier al inteligenței artificiale (AI) a criticat apelurile de a acorda drepturi tehnologiei, avertizând că aceasta dă semne de autoconservare și că oamenii ar trebui să fie pregătiți să o oprească dacă este necesar. Yoshua Bengio a afirmat că acordarea statutului juridic inteligențelor artificiale de ultimă generație ar fi similară cu acordarea cetățeniei unor extratereștri ostili, în contextul temerilor că progresele tehnologice depășesc cu mult capacitatea de a le controla, anunță The Guardian.
07:10
Cazare clonată, țeapa momentului. Ce a pățit o proprietară din Sibiu: „Primul gând, ce fac dacă mă trezesc cu oameni veniți de departe” # Digi24.ro
Infractorii cibernetici profită de goana după cazare de Revelion și clonează pagini ale unităților de cazare. Aceștia folosesc pozele reale ale proprietarilor și vând oferte care nu există. O proprietară din Sibiu a trecut printr-o astfel de experiență și a cerut ajutorul poliției.
07:10
O economie „pe butuci”, prețuri tot mai mici ale petrolului și un sector civil în criză. 2026 se anunță a fi un an dificil pentru Rusia # Digi24.ro
Starea economiei Rusiei a fost unul dintre cele mai dificile subiecte de evaluat în perioada războiului. Contrar previziunilor apocaliptice ale experților, țara a rezistat șocului sancțiunilor din 2022 și a revenit chiar la creștere economică - impulsionată în mare parte de cheltuielile militare în creștere, dar și de prețurile ridicate la energie și, în unele cazuri, de reconfigurarea cu succes a lanțurilor de aprovizionare perturbate. Aceste „amortizoare” nu au avut însă puteri nelimitate. Până în 2025, riscurile acumulate au atins un punct critic. Creșterea economică s-a oprit aproape complet, prețurile petrolului au scăzut, iar Kremlinul se confruntă cu o lipsă tot mai mare de fonduri pentru a-și finanța războiul din Ucraina. Guvernul a recurs la măsuri nepopulare, inclusiv la creșterea impozitelor pentru întreprinderi și gospodării. Chiar și așa, economia nu este încă pe punctul de a se prăbuși, anunță analiștii economici citați de Meduza.
07:10
Atacurile cibernetice vizează tot mai des sateliții și infrastructura spațială, iar Uniunea Europeană își intensifică măsurile de apărare în orbită și la sol. Europa dezvoltă stații terestre securizate, comunicații criptate și proiecte strategice precum constelația IRIS², după ce incidentul Viasat din 2022 a arătat cât de vulnerabile pot fi rețelele satelitare în momente de criză geopolitică.
07:10
Cum reușește cancerul de piele să „păcălească” sistemul imunitar. Experimentul care dă speranțe medicilor # Digi24.ro
O echipă internaţională de oameni de ştiinţă a descoperit o tactică ascunsă folosită de cel mai grav tip de cancer de piele - melanomul - pentru a dezactiva apărarea sistemului imunitar al organismului.
07:10
De la aliați la rivali. Cum au ajuns doi parteneri strategici ai SUA din Orientul Mijlociu în tabere opuse ale aceluiași conflict # Digi24.ro
Tensiunile dintre aliații SUA, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite (EAU), s-au aprins și mai mult după ce saudiții i-au avertizat pe foștii lor parteneri din coaliția care luptă contra militanților Houthi susținuți de Iran că trebuie să își retragă trupele din Yemen și să înceteze să mai susțină militar sau financiar alte forțe din interiorul țării. Ultimatumul a fost lansat la scurt timp după ce avioanele militare ale Arabiei Saudite au bombardat forțele separatiste susținute de EAU pe coasta de sud a Yemenului.
07:10
Pe ce dată se virează pensiile în ianuarie 2026. Anunțul oficial al reprezentanților Poștei Române # Digi24.ro
Reprezentanții Poștei Române au transmis pentru Digi24.ro că sumele pentru pensiile din ianuarie 2026 vor fi virate în conturile companiei pe 5 ianuarie, urmând ca distribuirea către beneficiari să înceapă de joi, 8 ianuarie, având în vedere că 6 și 7 ianuarie sunt zile libere legale.
07:10
Mesaje și urări de Revelion: Felicitări pe care să le trimiți celor dragi în noaptea dintre ani # Digi24.ro
Noaptea dintre ani reprezintă pentru mulți români un prilej de a transmite celor apropiați gânduri și urări menite să aducă liniște sufletească și speranță. Am pregătit o selecție de mesaje și urări potrivite pentru a fi transmise în noaptea de Revelion.
07:10
„Acum 50 de ani, chiar în ziua asta, am fost la un pas de moarte.” Mărturia emoționantă făcută de Anthony Hopkins la final de an # Digi24.ro
Mărturisire emoționantă a unei legende a filmului. Anthony Hopkins a postat un mesaj video de final de an în care dezvăluie că împlinește 50 de ani de când s-a lăsat de alcool. Actorul spune că a luat decizia după ce s-a urcat beat la volan și a fost la un pas de moarte. După care le-a transmis și un mesaj tuturor celor care au o problemă cu excesele: să aleagă viața, mai presus de orice.
07:10
Ce alimente nu trebuie să lipsească de pe masa de Anul Nou pentru a atrage prosperitate. Ce tip de carne nu se consumă de Revelion # Digi24.ro
Masa de Anul Nou depășește simpla sărbătoare, transformându-se într-un ritual încărcat de simboluri care marchează trecerea în noul an. În noaptea de 31 decembrie, preparatele nu sunt doar alimente, ci semne menite să aducă noroc, sănătate și prosperitate.
Acum 24 ore
23:50
Tatiana Schlossberg, nepoata celui de-al 35-lea preşedinte al SUA, John F. Kennedy, a murit marţi la vârsta de 35 de ani, după ce dezvăluise într-un eseu publicat în noiembrie că fusese diagnosticată cu o formă rară de leucemie, transmite Reuters.
23:40
Prima zi din concediul medical nu va mai fi plătită, a decis Guvernul. Ce modificări au fost aprobate # Digi24.ro
Guvernul a aprobat, marţi, o ordonanţă de urgenţă care stabileşte un mecanism de control al concediilor medicale. Potrivit unui comunicat al Executivului, actul normativ prevede un control la nivelul Caselor de Asigurări de Sănătate, sub aspectul legalităţii şi temeiniciei acordării concediilor medicale. Conform Guvernului, angajatorul suportă zilele 2 - 6 ale plăţii indemnizaţiei pentru concediile medicale, iar din FNUASS începând cu ziua a 7-a până la vindecare. În cazul celor care se suportă integral din bugetul FNUASS, nu se plăteşte prima zi.
23:40
Cea mai mare petrecere de Anul Nou din lume, desemnată de Guinness World Records: A strâns peste 2,5 milioane de oameni pe plajă # Digi24.ro
Revelionul a fost recunoscut de Guinness World Records drept cea mai mare petrecere de Anul Nou din lume, după ce 2,5 milioane de persoane s-au adunat în această locaţie la ultimul Revelion, informează AFP.
