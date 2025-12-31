Preşedintele columbian susține că SUA au bombardat o fabrică de cocaină din Venezuela. „Ne temem că acolo se amestecă pastă de coca”
Digi24.ro, 31 decembrie 2025
Preşedintele columbian Gustavo Petro a afirmat marţi că Statele Unite au bombardat o fabrică de cocaină în oraşul-port Maracaibo din vestul Venezuelei.
Generalul Valeri Gherasimov a anunțat care este strategia lui Putin în Ucraina pentru 2026. Ce părți ale țării vrea Rusia să atace # Digi24.ro
Şeful Statului major general rus, generalul Valeri Gherasimov, a declarat că forţele ruse avansează în nord-estul Ucrainei şi că preşedintele rus Vladimir Putin a ordonat pentru 2026 extinderea teritoriului pe care Moscova îl numeşte zonă tampon. Rusia a continuat atacurile cu drone împotriva Ucrainei, bombardamentele din Odesa soldându-se cu patru răniți. Pe de altă parte, autoritățile ruse acuză Ucraina că a atacat cu drone zona Moscovei.
România contribuie cu 50 de milioane de euro la apărarea Ucrainei. Guvernul a adoptat hotărârea # Digi24.ro
Guvernul României a adoptat o hotărâre prin care a decis ca România să se alăture statelor care contribuie la propunerea SUA privind „Lista de achiziții prioritare necesare apărării Ucrainei” (PURL), cu suma de 50 de milioane de euro, alături de majoritatea aliaților europeni și de alte state care împărtășesc aceeași perspectivă, a anunțat Ministerul de Externe într-un comunicat.
Cum a reușit JD Vance să facă pace între Donald Trump și Elon Musk. Riscurile unei alianțe renăscute ce ar putea distruge mișcarea MAGA # Digi24.ro
Vicepreședintele american JD Vance a jucat un rol cheie în procesul de reconciliere dintre Donald Trump și cel mai bogat susținător al său, Elon Musk. Însă, pe măsură ce ne apropiem de încheierea primului an din mandatul președintelui SUA, Trump și aliații săi au învățat câteva lecții dure despre efectele imprevizibile ale implicării lui Musk în „sportul sângeros” al politicii și despre avantajele și riscurile acestui parteneriat.
Petrecere cu vibe de festival în noaptea dintre ani la Digi24
Cum va arăta călătoria cu avionul în 2026. Confort sporit în aeronavă, aeroporturi devenite mini-orașe, iar low-cost mai greu de găsit # Digi24.ro
Industria aviatică se așteaptă la un 2026 mai calm decât anii agitați de după pandemie, iar accentul este pus pe confort și servicii de calitate. Zborurile low-cost devin tot mai rare, fiind înlocuite treptat de către serviciile premium, anunță Digi24.
Un expert în inteligența artificială avertizează: „AI dă semne de autoconservare, iar oamenii ar trebui să fie pregătiți să o oprească” # Digi24.ro
Un pionier al inteligenței artificiale (AI) a criticat apelurile de a acorda drepturi tehnologiei, avertizând că aceasta dă semne de autoconservare și că oamenii ar trebui să fie pregătiți să o oprească dacă este necesar. Yoshua Bengio a afirmat că acordarea statutului juridic inteligențelor artificiale de ultimă generație ar fi similară cu acordarea cetățeniei unor extratereștri ostili, în contextul temerilor că progresele tehnologice depășesc cu mult capacitatea de a le controla, anunță The Guardian.
Cazare clonată, țeapa momentului. Ce a pățit o proprietară din Sibiu: „Primul gând, ce fac dacă mă trezesc cu oameni veniți de departe” # Digi24.ro
Infractorii cibernetici profită de goana după cazare de Revelion și clonează pagini ale unităților de cazare. Aceștia folosesc pozele reale ale proprietarilor și vând oferte care nu există. O proprietară din Sibiu a trecut printr-o astfel de experiență și a cerut ajutorul poliției.
O economie „pe butuci”, prețuri tot mai mici ale petrolului și un sector civil în criză. 2026 se anunță a fi un an dificil pentru Rusia # Digi24.ro
Starea economiei Rusiei a fost unul dintre cele mai dificile subiecte de evaluat în perioada războiului. Contrar previziunilor apocaliptice ale experților, țara a rezistat șocului sancțiunilor din 2022 și a revenit chiar la creștere economică - impulsionată în mare parte de cheltuielile militare în creștere, dar și de prețurile ridicate la energie și, în unele cazuri, de reconfigurarea cu succes a lanțurilor de aprovizionare perturbate. Aceste „amortizoare” nu au avut însă puteri nelimitate. Până în 2025, riscurile acumulate au atins un punct critic. Creșterea economică s-a oprit aproape complet, prețurile petrolului au scăzut, iar Kremlinul se confruntă cu o lipsă tot mai mare de fonduri pentru a-și finanța războiul din Ucraina. Guvernul a recurs la măsuri nepopulare, inclusiv la creșterea impozitelor pentru întreprinderi și gospodării. Chiar și așa, economia nu este încă pe punctul de a se prăbuși, anunță analiștii economici citați de Meduza.
Atacurile cibernetice vizează tot mai des sateliții și infrastructura spațială, iar Uniunea Europeană își intensifică măsurile de apărare în orbită și la sol. Europa dezvoltă stații terestre securizate, comunicații criptate și proiecte strategice precum constelația IRIS², după ce incidentul Viasat din 2022 a arătat cât de vulnerabile pot fi rețelele satelitare în momente de criză geopolitică.
Cum reușește cancerul de piele să „păcălească” sistemul imunitar. Experimentul care dă speranțe medicilor # Digi24.ro
O echipă internaţională de oameni de ştiinţă a descoperit o tactică ascunsă folosită de cel mai grav tip de cancer de piele - melanomul - pentru a dezactiva apărarea sistemului imunitar al organismului.
De la aliați la rivali. Cum au ajuns doi parteneri strategici ai SUA din Orientul Mijlociu în tabere opuse ale aceluiași conflict # Digi24.ro
Tensiunile dintre aliații SUA, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite (EAU), s-au aprins și mai mult după ce saudiții i-au avertizat pe foștii lor parteneri din coaliția care luptă contra militanților Houthi susținuți de Iran că trebuie să își retragă trupele din Yemen și să înceteze să mai susțină militar sau financiar alte forțe din interiorul țării. Ultimatumul a fost lansat la scurt timp după ce avioanele militare ale Arabiei Saudite au bombardat forțele separatiste susținute de EAU pe coasta de sud a Yemenului.
Pe ce dată se virează pensiile în ianuarie 2026. Anunțul oficial al reprezentanților Poștei Române # Digi24.ro
Reprezentanții Poștei Române au transmis pentru Digi24.ro că sumele pentru pensiile din ianuarie 2026 vor fi virate în conturile companiei pe 5 ianuarie, urmând ca distribuirea către beneficiari să înceapă de joi, 8 ianuarie, având în vedere că 6 și 7 ianuarie sunt zile libere legale.
Mesaje și urări de Revelion: Felicitări pe care să le trimiți celor dragi în noaptea dintre ani # Digi24.ro
Noaptea dintre ani reprezintă pentru mulți români un prilej de a transmite celor apropiați gânduri și urări menite să aducă liniște sufletească și speranță. Am pregătit o selecție de mesaje și urări potrivite pentru a fi transmise în noaptea de Revelion.
„Acum 50 de ani, chiar în ziua asta, am fost la un pas de moarte.” Mărturia emoționantă făcută de Anthony Hopkins la final de an # Digi24.ro
Mărturisire emoționantă a unei legende a filmului. Anthony Hopkins a postat un mesaj video de final de an în care dezvăluie că împlinește 50 de ani de când s-a lăsat de alcool. Actorul spune că a luat decizia după ce s-a urcat beat la volan și a fost la un pas de moarte. După care le-a transmis și un mesaj tuturor celor care au o problemă cu excesele: să aleagă viața, mai presus de orice.
Ce alimente nu trebuie să lipsească de pe masa de Anul Nou pentru a atrage prosperitate. Ce tip de carne nu se consumă de Revelion # Digi24.ro
Masa de Anul Nou depășește simpla sărbătoare, transformându-se într-un ritual încărcat de simboluri care marchează trecerea în noul an. În noaptea de 31 decembrie, preparatele nu sunt doar alimente, ci semne menite să aducă noroc, sănătate și prosperitate.
Tatiana Schlossberg, nepoata celui de-al 35-lea preşedinte al SUA, John F. Kennedy, a murit marţi la vârsta de 35 de ani, după ce dezvăluise într-un eseu publicat în noiembrie că fusese diagnosticată cu o formă rară de leucemie, transmite Reuters.
Prima zi din concediul medical nu va mai fi plătită, a decis Guvernul. Ce modificări au fost aprobate # Digi24.ro
Guvernul a aprobat, marţi, o ordonanţă de urgenţă care stabileşte un mecanism de control al concediilor medicale. Potrivit unui comunicat al Executivului, actul normativ prevede un control la nivelul Caselor de Asigurări de Sănătate, sub aspectul legalităţii şi temeiniciei acordării concediilor medicale. Conform Guvernului, angajatorul suportă zilele 2 - 6 ale plăţii indemnizaţiei pentru concediile medicale, iar din FNUASS începând cu ziua a 7-a până la vindecare. În cazul celor care se suportă integral din bugetul FNUASS, nu se plăteşte prima zi.
Cea mai mare petrecere de Anul Nou din lume, desemnată de Guinness World Records: A strâns peste 2,5 milioane de oameni pe plajă # Digi24.ro
Revelionul a fost recunoscut de Guinness World Records drept cea mai mare petrecere de Anul Nou din lume, după ce 2,5 milioane de persoane s-au adunat în această locaţie la ultimul Revelion, informează AFP.
Accident grav în Dolj: Doi bărbaţi au murit după ce maşina în care se aflau a fost lovită de un camion # Digi24.ro
Doi bărbaţi au murit, miercuri seara, într-un accident rutier petrecut în judeţul Dolj, după ce maşina în care se aflau a fost lovită de un camion al cărui şofer nu a acordat prioritate. Cele două victime au fost transportate la spital, unde au murit. De asemenea, un alt bărbat aflat în autoturism a fost rănit.
Actorul Idris Elba a fost înnobilat de regele Charles. Ce vedete au mai fost incluse pe lista de onoruri de Anul Nou # Digi24.ro
Actorul britanic Idris Elba se numără printre personalitățile înnobilate aflate pe lista de distincții anunțată de Palatul Buckingham pentru 2026. Ceremonia anuală de onoruri, publicată la final de an, include și alte nume cunoscute din film, muzică, sport și cultură, recompensate pentru contribuțiile lor la viața publică.
Peste 540.000 de copii vor beneficia anul viitor de programul „Masă sănătoasă”, anunță Guvernul # Digi24.ro
Peste 540.000 de copii, preşcolari şi elevi din învăţământul preuniversitar, vor beneficia anul viitor de o masă caldă sau un pachet alimentar, cu o valoare zilnică de 16,5 lei pentru fiecare copil, în cadrul programului naţional „Masă sănătoasă”.
Peste 200 de kilometri de autostradă şi drum expres vor fi dați în trafic în 2026. Irinel Scrioşteanu: Va fi un an record # Digi24.ro
Secretarul de stat din Ministerul Transporturilor Irinel Scrioşteanu a declarat marți că, în acest an, s-au dat în folosinţă 146 de kilometri de autostradă şi drum expres, ceea ce reprezintă 10% din totalul kilometrilor de drum de mare viteză. Potrivit acestuia, anul 2026 va fi unul în care se va da în circulaţie un număr record de kilometri de drum de mare viteză.
Situație critică în tunelul de sub Canalul Mânecii. Circulația tuturor trenurilor Eurostar a fost anulată # Digi24.ro
Eurostar a anunțat marți suspendarea „tuturor trenurilor între Londra, Paris, Amsterdam și Bruxelles” până la noi ordine, după un dublu incident tehnic survenit în tunelul de sub Canalul Mânecii, care a afectat operatorul tunelului Getlink.
Viscol în SUA, peste 6.000 de zboruri anulate. Furtuna Ezra face prăpăd. Meteorologii avertizează asupra unui „ciclon-bombă” # Digi24.ro
Furtuna de iarnă Ezra a perturbat călătoriile de sărbători în nord-estul, centrul și zona Marilor Lacuri ale Statelor Unite pentru a treia zi consecutivă, luni, provocând mii de întârzieri ale zborurilor și sute de anulări. Meteorologii au avertizat asupra unui „ciclon bombă” care ar putea complica și mai mult călătoriile înainte de sărbătorile de Anul Nou, scrie Reuters.
90.000 de noi lucrători străini vor fi admiși anul viitor pe piaţa forţei de muncă din România. Domeniile în care vor activa aceștia # Digi24.ro
Executivul a aprobat, pentru anul 2026, un contingent de 90.000 de lucrători străini nou - admişi pe piaţa forţei de muncă din România, pentru a acoperi deficitul de personal din mai multe domenii, a anunţat marţi Ministrul Muncii.
Ministra de Externe, Oana Țoiu, face precizări despre cei trei români blocaţi în telecabină în Italia # Digi24.ro
Cei trei români care au rămas blocaţi în telecabina din staţiunea montană Macugnaga, situată în nordul Italiei, în vecinătatea frontierei cu Elveţia, au fost evacuaţi şi sunt într-o stare bună, a anunțat marți ministra de Externe, Oana Ţoiu.
Guvernul a aprobat ordonanţa privind reorganizarea Ministerului Agriculturii. Se desfiinţează 216 funcţii de conducere # Digi24.ro
Guvernul a aprobat marţi ordonanţa privind reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a structurilor din subordinea acestuia, care prevede, printre altele, desfiinţarea a aproximativ 216 funcţii de conducere, a anunţat instituţia, printr-un comunicat.
„Vikingii” au năvălit pe străzi. Mii de oameni, purtând torțe, au mărșăluit în Edinburgh pentru Festivalul Focului # Digi24.ro
Mii de localnici au mărșăluit pe străzile din Edinburgh, fluturând torțe aprinse, pentru a da startul oficial celebrărilor Hogmanay (n.r. Festivalul Focului), renumite în întreaga lume. Procesiunea anuală cu torțe s-a desfășurat prin parcul din centrul orașului, în direcția Castelului Edinburgh, anunță BBC.
Ilie Bolojan: Vom respecta ținta de deficit, mai mic de 8,4%. Anul viitor nu vom mai crește taxe # Digi24.ro
O ședință de Guvern are loc marți, la Palatul Victoria, ultima din acest an. Anunțată inițial pentru ora 17:00, aceasta a început cu o oră întârziere, la 18:00. Pe agendă sunt mai multe proiecte de acte normative. Miniștrii s-au reunit astăzi ca să stabilească prioritățile pentru 2026, un an în care Executivul intră cu multe promisiuni de reformă restante și provocări economice uriașe.
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord prin Tunelul Canalului Mânecii - Eurotunnel (Channel Tunnel) asupra faptului că, ca urmare a unei defecţiuni la sistemul de alimentare electrică, serviciul feroviar Eurostar a anulat mai multe curse, iar LeShuttle, serviciul pentru transportul rutier, se confruntă cu întârzieri severe.
Ursula von der Leyen face presiuni pentru aderarea Ucrainei la UE: „E o garanție cheie de securitate în sine” # Digi24.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a insistat marți că aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană este o componentă cheie a garanțiilor de securitate viitoare ale țării, după ce a purtat discuții cu liderii europeni privind negocierile de pace, relatează Euronews. Declarațiile acesteia vin după acuzații grave ale Rusiei că ucrainenii au atacat cu drone reședința lui Vladimir Putin din regiunea Novgorod.
Analiza experților militari după presupusul atac asupra reședinței lui Putin. ISW: „Nicio dovadă a unei lovituri ucrainene cu drone” # Digi24.ro
Ancheta privind presupusul atac al Kievului asupra palatului de la Valdai al lui Vladimir Putin se complică. Analiștii Institutului pentru Studiul Războiului (ISW) spun că nu au găsit nicio dovadă care să susțină afirmația ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov, despre o presupusă „lovitură ucraineană” cu drone asupra reședinței lui Putin din regiunea Novgorod, transmite marți agenția de presă Ukrinform. Unii analiști ruși disidenți, care trăiesc în Occident, au calificat, la rândul lor, așa-zisul atac cu drone drept o „diversiune” a Kremlinului pentru a sabota negocierile de pace.
Un jaf spectaculos a avut loc în acest weekend la o bancă din oraşul Gelsenkirchen, vestul Germaniei, provocând, potrivit poliţiei, un prejudiciu de 30 de milioane de euro, precum şi furia clienţilor băncii marţi dimineaţă, informează AFP.
Comisia Europeană a virat în conturile BNR peste 586 milioane de euro. Ministrul Finanţelor: O veste foarte bună pentru economie # Digi24.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, anunţă că, în penultima zi din an, Comisia Europeană a virat în conturile deschise la BNR peste 586 milioane de euro, sume solicitate prin Programul Transport 2021–2027, din Fondul de Coeziune şi Fondul European de Dezvoltare Regională.
Mircea Abrudean: România intră în 2026 cu un deficit în scădere, iar acest lucru înseamnă că măsurile luate de Guvern au fost eficiente # Digi24.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a transmis marţi că România intră în 2026 cu un deficit în scădere, iar acest lucru înseamnă că măsurile luate de Guvern au fost eficiente. Potrivit acestuia, veniturile au crescut cu 13% faţă de anul precedent, iar investiţiile continuă să crească, semnale care ne arată că suntem pe drumul corect.
China continuă pregătirile pentru război. Exerciții în jurul Taiwanului. Trump: „Nu sunt îngrijorat. Xi nu mi-a zis nimic despre asta” # Digi24.ro
Donald Trump susține că nu este îngrijorat de exercițiile militare cu foc real ale Chinei în jurul Taiwanului și că are o relație excelentă cu liderul chinez, Xi Jinping, care „nu mi-a spus nimic despre asta”. Comentariile președintelui SUA au venit în contextul unei simulări de atac-surpriză, lansată de către Armata Populară de Eliberare (PLA) luni și marți, pe care China a numit-o „Misiunea Justiție 2025”, anunță The Guardian.
2025 văzut prin obiectivul camerei. Cele mai importante imagini din România din anul care se încheie # Digi24.ro
Agenția foto INQUAM Photos a publicat cele mai importante imagini din 2025. Foto jurnaliștii au selectat cele mai reprezentative momente surprinse de camerele celor care au fost pe teren la cele mai importante evenimente din anul care se încheie.
Poliţistul responsabil cu securitatea echipei Franţei, sancţionat după ce a primit o donaţie de la Mbappe. Suma oferită de fotbalist # Digi24.ro
Un poliţist responsabil cu securitatea echipei Franţei a fost sancţionat disciplinar de Direcţia Generală a Poliţiei Naţionale (DGPN) cu pensionarea anticipată după ce a primit un cadou de la Kylian Mbappé, a aflat, marţi, AFP din surse apropiate dosarului, confirmând o informaţie publicată de Le Monde.
Schimbarea critică privind armata lui Putin care ar putea opri războiul din Ucraina. Zelenski: E o premieră # Digi24.ro
Războiul Rusiei împotriva Ucrainei s-ar putea încheia în 2026, deoarece pentru prima dată dimensiunea armatei ruse a încetat să crească, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski într-un interviu acordat Fox News.
Guvernul Poloniei aprobă un proiect de lege ce introduce „contracte de coabitare” pentru cupluri, indiferent de sex # Digi24.ro
Guvernul polonez condus de prim-ministrul Donald Tusk a aprobat marţi un proiect de lege care introduce 'contracte de coabitare' pentru cuplurile care locuiesc împreună, indiferent de sexul acestora, o măsură de recunoaştere a uniunilor de acelaşi sex într-o ţară majoritar catolică şi una din cele mai restrictive din UE în materie de drepturi pentru persoane LGBT, transmite Reuters.
Se circulă greu, în condiţii de ninsoare abundentă, pe A1. Coadă de kilometri pe Valea Oltului - DN 7 # Digi24.ro
Circulație îngreunată pe Valea Oltului. A nins foarte mult acolo, iar utilajele nu pot interveni din cauza unui camion oprit pe șosea. Centrul Infotrafic al Poliţiei Române anunţă, marţi, că se circulă în condiţii de ninsoare abundentă pe Autostrada A1 Sibiu – Deva, cu depuneri de zăpadă pe partea carosabilă, precum şi pe DN 7 Râmnicu Vâlcea – Sibiu, între localităţile Câineni şi Boiţa.
Ilie Bolojan și premierul Olandei au mâncat la popotă, alături de militarii Bazei Aeriene de la Câmpia Turzii # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a avut marţi, discuţii cu omologul din Regatul Ţărilor de Jos, Dick Schoof, în cadrul vizitei de lucru de la Baza Aeriană 71 „General Emanoil Ionescu” de la Câmpia Turzii, despre sprijinul acordat Ucrainei, negocierile pentru a ajunge la pace în Ucraina şi răspunsul la ameninţările hibride şi la campaniile de dezinformare ale Rusiei. Cei doi oficiali s-au întâlnit şi cu militarii din bază, olandezi, români şi americani şi au mâncat la popotă.
Măsură fără precedent. Lituania pregătește minarea podurilor de la granița cu Rusia și Belarus # Digi24.ro
Autoritățile lituaniene, în cadrul pregătirilor pentru crearea unei linii de apărare în regiunea Baltică de-a lungul granițelor cu Rusia și Belarus, instalează pe podurile de frontieră „construcții inginerești pentru fixarea explozibililor”. Acest lucru a fost comunicat de LRT, cu referire la armata lituaniană.
Consiliul Local al Sectorului 1 a introdus taxa de reabilitare termică pentru blocurile anvelopate. Cine plătește și în ce condiții # Digi24.ro
Consiliul Local al Sectorului 1 a aprobat introducerea unei taxe de reabilitare termică pentru proprietarii de apartamente din blocurile care vor fi anvelopate. Primăria va plăti integral lucrările, dar va recupera 10% din costuri de la proprietari, pe o perioadă de 10 ani, în două rate anuale.
Zelenski, amenințat cu moartea de fostul președinte rus Dmitri Medvedev: „Doamna cu coasa” îi suflă deseori în ceafă ticălosului # Digi24.ro
Fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev l-a ameninţat cu moartea iminentă pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski marţi, într-un mesaj presărat cu insulte pe Telegram, informează DPA. Medvedev, în prezent vicepreşedinte al Consiliului de Securitate al Rusiei şi cunoscut pentru invectivele sale la adresa Ucrainei şi a aliaţilor acesteia, s-a referit la discursul de Crăciun al lui Zelenski, spunând că acesta a dorit moartea „unei persoane” - probabil liderul de la Kremlin, Vladimir Putin.
Înfrângere pentru Ilie Bolojan. Curtea de Apel București a suspendat reorganizarea ANCOM # Digi24.ro
Curtea de Apel București a dat câștig de cauză sindicatului care apără dreptul salariaților din cadrul ANCOM. Potrivit deciziei instanței, reorganizarea cerută de către Ilie Bolojan și care ar fi trebuit să fie pusă în practică de la întâi ianuarie nu va mai avea loc. Decizia instanței poate fi atacată în termen de cinci zile.
Un român a fost arestat la Paris, după ce a atacat cu un ciocan pasageri de la metroul din capitala franceză # Digi24.ro
Un bărbat de 26 de ani, născut în România, a fost arestat luni după ce a atacat pasagerii liniei 3 a metroului parizian, a aflat marţi AFP de la surse poliţieneşti şi de la parchet, incidentul petrecându-se la câteva zile după ce trei femei au fost rănite uşor cu un cuţit într-un tren de pe aceeaşi linie de metrou.
Deficit bugetar de 6,4% după primele 11 luni din 2025. „Dacă statul a fost cumpătat în decembrie, putem încheia anul sub ținta de 8,4%” # Digi24.ro
România a încheiat primele 11 luni ale anului 2025 cu un deficit bugetar de 121,77 miliarde de lei, echivalentul a 6,40% din PIB, în scădere cu 0,74 puncte procentuale față de aceeași perioadă din 2024, când deficitul era de 7,15% din PIB. Despre această evoluție, care pare pozitivă la nivelul cifrelor, Digi24 a discutat cu specialistul în economie Adrian Codirlașu, președintele CFA România, care a atras atenția că reducerea deficitului a fost influențată decisiv de inflație și de creșterea taxelor, nu de o corecție structurală amplă a cheltuielilor publice.
China a avut o primă reacție la declarațiile Rusiei privind un presupus atac asupra reședinței președintelui rus Vladimir Putin. Beijingul a făcut apel la prudență pentru a evita escaladarea conflictului, potrivit purtătorului de cuvânt al Ministerului de Externe chinez, Lin Jian, citat de RBC Ukraine.
