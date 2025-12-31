Un mort și 36 de turiști răniți într-un accident feroviar
Cotidianul de Hunedoara, 31 decembrie 2025 07:50
După tragedia feroviară din Mexic, soldată cu 13 morți și zeci de răniți, un nou accident feroviar lovește America Latină. De această dată, coliziunea s-a produs în Peru, pe ruta turistică spre Machu Picchu. The post Un mort și 36 de turiști răniți într-un accident feroviar appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Acum 30 minute
07:50
07:40
2025 se încheie cu 146,3 kilometri noi de autostrăzi și drum expres. The post Ce autostrăzi sunt gata la final de 2025. Bilanț Pro Infrastructura appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
07:30
În spatele unor imagini distribuite pe TikTok s-ar ascunde o operațiune de dezinformare, alimentată de inteligența artificială. Polonia acuză o influență străină și cere Comisiei Europene să acționeze rapid. The post TikTok, din nou sub lupa Comisiei Europene appeared first on Cotidianul RO.
07:10
Relaţiile Rusia–UE s-ar putea schimba sub noua Comisie Europeană, spune un diplomat rus # Cotidianul de Hunedoara
„Este prea devreme să spunem că dialogul Rusia-UE este pierdut pentru totdeauna." The post Relaţiile Rusia–UE s-ar putea schimba sub noua Comisie Europeană, spune un diplomat rus appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
06:10
Anul 2026 începe cu un val de concedieri pe șantiere și nu numai. Ce firme dau oameni afară la început de an # Cotidianul de Hunedoara
Managerii români anticipează scăderi moderate ale producției și ocupării forței de muncă în unele sectoare, stabilitate relativă în servicii și creșteri consistente ale prețurilor în toate domeniile analizate. The post Anul 2026 începe cu un val de concedieri pe șantiere și nu numai. Ce firme dau oameni afară la început de an appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
06:00
Atentatul din Senatul României: conspirații, piste false și „teroriștii” greu de găsit # Cotidianul de Hunedoara
„Nu este în stare să dea o explicație cât de palidă despre anarhism, fiindcă mintea și cultura nu-l ajută. Când însă face sforțări să răspundă, răspunsul său este incoerent, și îți lasă îndoiala că acest individ se presintă ca un caz patologic, demn de atenția psihiatrilor”, Vintilă Ionescu, despre Max Goldstein. The post Atentatul din Senatul României: conspirații, piste false și „teroriștii” greu de găsit appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
20:30
Premierul Ilie Bolojan a făcut marți seara bilanțul anului 2025, după încheierea ultimei ședințe de guvern din an. The post VIDEO Ilie Bolojan, bilanț la final de an appeared first on Cotidianul RO.
20:00
A fost descoperit palatul secret al lui Putin: E pe coasta Mării Negre și are peste 9.000 de metri pătrați # Cotidianul de Hunedoara
Aleksei Navalnîi și echipa sa au descoperit un palat de 127,6 milioane de dolari în Crimeea, asociat lui Vladimir Putin. The post A fost descoperit palatul secret al lui Putin: E pe coasta Mării Negre și are peste 9.000 de metri pătrați appeared first on Cotidianul RO.
19:30
Drumul Sibiu- Râmnicu Vâlcea, blocat. Ninge abundent. Utilajele de deszăpezire nu pot interveni # Cotidianul de Hunedoara
Ninsorile abundente au afectat traficul pe Valea Oltului, iar autoritățile recomandă șoferilor să circule cu atenție, să folosească anvelope de iarnă și să evite blocarea drumurilor. The post Drumul Sibiu- Râmnicu Vâlcea, blocat. Ninge abundent. Utilajele de deszăpezire nu pot interveni appeared first on Cotidianul RO.
19:20
Comisia Europeană, surpriză pentru România în penultima zi din an: sute de milioane de euro # Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că România a primit 586 milioane de euro de la Comisia Europeană, bani alocați pentru proiecte mari de infrastructură, cum ar fi autostrada Ploiești-Buzău-Focșani, prin Programul Transport 2021-2027. Aceste fonduri nu provin din taxele românilor și sunt destinate investițiilor în infrastructură și dezvoltare regională. The post Comisia Europeană, surpriză pentru România în penultima zi din an: sute de milioane de euro appeared first on Cotidianul RO.
19:10
În 2025, planeta a fost lovită de 157 de evenimente meteo extreme, inclusiv valuri de căldură și inundații grave. The post 2025, anul cu cele mai grave evenimente meteo din ultimele decenii appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
19:00
Fostul președinte rus Medvedev, amenințare la adresa lui Zelensky: „Doamna cu coasa” va veni în curând # Cotidianul de Hunedoara
Dmitri Medvedev l-a amenințat cu moartea pe Zelenski, comentând discursul de Crăciun al președintelui ucrainean. În același timp, Lavrov a acuzat Ucraina că a atacat cu drone o reședință a lui Putin în Novgorod. The post Fostul președinte rus Medvedev, amenințare la adresa lui Zelensky: „Doamna cu coasa” va veni în curând appeared first on Cotidianul RO.
18:50
Clauza de apărare din Tratatul UE poate fi speculată de SUA pentru a oferi Ucrainei garanții de securitate acceptabile pentru Moscova The post Cum poate fi forțată UE să înghită Ucraina appeared first on Cotidianul RO.
18:40
Artiști celebri din România, foc și pară pe Guvern. Legea drepturilor de autor, mărul discordiei # Cotidianul de Hunedoara
Peste 300 de artiști din România, inclusiv Tudor Chirilă și Irina Rimes, au semnat o scrisoare de protest față de un proiect de Ordonanță de Urgență ce ar modifica Legea dreptului de autor. Proiectul prevede eliminarea gestiunii colective extinse, ceea ce ar face dificilă colectarea și distribuirea drepturilor pentru muzica difuzată în locuri publice. The post Artiști celebri din România, foc și pară pe Guvern. Legea drepturilor de autor, mărul discordiei appeared first on Cotidianul RO.
18:40
Verde la mașini scumpe pentru instituțiile statului. Ce mai prevede ordonanța de pe masa Executivului # Cotidianul de Hunedoara
Ședința de guvern este în desfășurare. Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative care dă verde la achiziția de mașini mai scumpe de 23.000 de euro este în dezbatere. Premierul va face declarații la finalul ședinței. The post Verde la mașini scumpe pentru instituțiile statului. Ce mai prevede ordonanța de pe masa Executivului appeared first on Cotidianul RO.
18:00
S-a terminat austeritatea la Camera Deputaților. Șefii alocă de 15 ori mai mulți bani pentru cursuri în 2026 față de 2025 # Cotidianul de Hunedoara
După ce au în 2025 au încercat să scape de o parte din angajați din structurile de specialitate, acum șefii de la cârma Camerei Deputaților au cerut și au primit o sumă de bani gemeroasă pentru cursuri. The post S-a terminat austeritatea la Camera Deputaților. Șefii alocă de 15 ori mai mulți bani pentru cursuri în 2026 față de 2025 appeared first on Cotidianul RO.
18:00
MTV se închide definitiv după 44 de ani de emisie, pe 31 decembrie 2025. Închiderea canalului marchează sfârșitul unei epoci în cultura muzicală, în contextul creșterii platformelor digitale. The post Sfarsitul unei ere. MTV se inchide definitiv appeared first on Cotidianul RO.
17:40
Guvernul Bolojan reduce plata concediilor medicale și intensifică controalele la medici pentru a limita abuzurile. De asemenea va fi restrâns numărul de contracte cu CNAS în ambulatoriu. The post Bolojan taie o zi din plata de la buget a concediului medical appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Contractele „blindate” din companiile de stat. Șefii rămân cu banii. Eșecurile Coaliției (II) # Cotidianul de Hunedoara
Cotidianul vă prezintă seria de articole intitulate „Eșecurile Coaliției". O retrospectivă în cinci episoade a celor mai mari rateuri date de Coaliția de guvernare în 2025. După impunerea unor taxe apăsătoare pentru populație și pentru oamenii de afaceri, venise și rândul statului să taie din cheltuieli. Doar că s-a ales praful de intenții și promisiuni. The post Contractele „blindate” din companiile de stat. Șefii rămân cu banii. Eșecurile Coaliției (II) appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Unul dintre puii de tigru alb de la Grădina Zoologică din Craiova a murit după ce ar fi înghițit plastic aruncat de vizitatori, iar administrația parcului a confirmat ulterior decesul. The post Un pui de tigru alb a murit după ce ar fi înghițit plastic appeared first on Cotidianul RO.
16:50
Accident la o telecabină în Italia. Doi răniți și zeci de persoane blocate # Cotidianul de Hunedoara
Accident la telecabina din Italia: doi răniți ușor și aproape 100 de persoane blocate la altitudine vor fi evacuate cu elicopterul după ce telecabina nu s-a oprit la timp la stație. The post Accident la o telecabină în Italia. Doi răniți și zeci de persoane blocate appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Român arestat la Paris după ce a atacat pasageri în metrou cu un ciocan. Incidentul s-a produs pe aceeași linie unde anterior a avut loc un atac cu cuțitul. The post Român arestat la Paris după ce a atacat pasageri în metrou cu un ciocan appeared first on Cotidianul RO.
15:50
Trenurile Eurostar pe rutele Londra–Paris, Bruxelles și Amsterdam au fost suspendate din cauza unei pene majore în Tunelul Canalului Mânecii, provocând haos în transportul feroviar european. The post Pană majoră la trenurile Eurostar din Europa appeared first on Cotidianul RO.
15:20
Nu există democrație constituțională fără o curte capabilă să spună „Stop!”. The post Instituția care trebuie să spună „Stop!” appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Ancheta a început după plângerea unei mame și a dezvăluit un caz grav de abuz asupra mai multor minore. The post Condamnat la 29 de ani de închisoare pentru violarea a șase minore appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Românii cu venituri mici și pensionarii vor primi un ajutor de 450 de lei în 2026 pentru plata facturilor la curent, sub formă de vouchere lunare. Guvernul a extins această măsură până la finalul anului. The post Ajutor de 450 lei pentru facturile la curent în 2026 appeared first on Cotidianul RO.
14:50
România este campioană la mai multe capitole în topurile Eurostat. De multe ori e vorba de aspecte negative. Dar există și unul pozitiv. The post România, campioană în topurile Eurostat. La ce excelăm appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Revenirea la sancțiunile ONU a dus la colaps economic și la proteste în Marele Bazar. Iar Israelul urmărește mai mult în relația cu Iranul decât actuala descurajare reciprocă The post Proteste masive în Iran, cu susținerea Mossad-ului appeared first on Cotidianul RO.
14:40
După zile cu viscol şi muncă intensă pe pârtie, Poiana Braşov prinde din nou viaţă. Administratorii promit noi trasee deschise curând, inclusiv pentru schiorii experimentaţi care aşteaptă zăpada perfectă la început de an. The post Poiana Braşov dă startul distracţiei pe zăpadă appeared first on Cotidianul RO.
14:40
Vladimir Putin le-a transmis de Anul Nou felicitări doar lui Viktor Orban și Robert Fico dintre liderii europeni, în contextul tensiunilor geopolitice legate de conflictul din Ucraina. The post Cine sunt liderii europeni pe care Putin îi felicită de Anul Nou appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Trafic aglomerat pe DN1 între București și Brașov înainte de Revelion, cu coloane de mașini pe mai multe tronsoane. Poliția recomandă rute alternative și intervine pentru dirijarea circulației. The post Haos în trafic între București și Brașov appeared first on Cotidianul RO.
14:00
În Galați, examenul de rezidențiat la Farmacie s-a transformat într-un troc cu bani și aur, spun procurorii anticorupție. The post Trimiși în judecată pentru luare de mită la examenul de rezidențiat appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Kremlinul își va înăspri poziția în negocierile de pace cu Ucraina după un presupus atac cu drone asupra reședinței lui Putin, pe care Ucraina îl respinge ca fiind fals. The post Kremlinul a anunțat că își va înăspri poziția în negocierile de pace appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Visul englezesc s-a spulberat. 40.000 de români pleacă din Marea Britanie anual # Cotidianul de Hunedoara
Daily Mail a publicat un reportaj despre viața românilor în Marea Britanie. Jurnaliștii scriu că, din cei un milion de români care au venit să lucreze ca îngrijitori și constructori, 40.000 pleacă în fiecare an. Problemele sunt criminalitatea, sistemul sanitar în declin și costul ridicat al vieții. The post Visul englezesc s-a spulberat. 40.000 de români pleacă din Marea Britanie anual appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Gafă sau neatenție diplomatică? Premierul Olandei, întâmpinat la Cluj-Napoca doar de șeful aeroportului # Cotidianul de Hunedoara
Imaginile din apropierea avionului cu care a venit Dick Schoof, premierul Olandei, arată că l-a întâmpinat doar șeful Aeroportului Cluj Napoca, David Ciceo. The post Gafă sau neatenție diplomatică? Premierul Olandei, întâmpinat la Cluj-Napoca doar de șeful aeroportului appeared first on Cotidianul RO.
13:10
India accelerează pe scena economică mondială. The post India, a patra cea mai mare economie a lumii appeared first on Cotidianul RO.
12:40
„România nu are ambiția să devină lider regional din cauza politicienilor, nu a așteptărilor sociale” – Iulia Joja INTERVIU # Cotidianul de Hunedoara
România nu are o viziune cu privire la Ucraina, nu are o viziune cu privire la regiune, nu are ambiția să devină lider regional. Nu o are din cauza decidenților, nu din cauza așteptărilor reduse ale populației - spre deosebire de alte țări din regiune, populația României își dorește ca România să fie un jucător. The post „România nu are ambiția să devină lider regional din cauza politicienilor, nu a așteptărilor sociale” – Iulia Joja INTERVIU appeared first on Cotidianul RO.
12:20
După experiențe în Polonia, Ungaria și România, Bozhidar Chorbadzhiyski revine în Liga 1. The post Bozhidar Chorbadzhiyski, noul fundaș al lui Hermannstadt appeared first on Cotidianul RO.
12:20
ANM anunță că, începând din 5 ianuarie 2026, temperaturile vor fi peste cele normale pentru această perioadă în toată România, conform prognozei pe patru săptămâni. The post Temperaturi peste medie în România din 5 ianuarie appeared first on Cotidianul RO.
12:00
„King Kazu” refuză să se oprească. Legendarul atacant japonez în vârstă de 58 de ani joacă în continuare. The post La 58 de ani, încă joacă fotbal. „King Kazu”, nou transfer appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Zilele libere legale din 2026 aduc 17 sărbători nelucrătoare în România, cu mai multe weekenduri prelungite și mini-vacanțe. The post Românii vor avea 17 zile libere legale în 2026 appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Cursa nebună a unui șofer din Dolj s-a încheiat în cătușe, după ce a refuzat testarea și a lovit autospeciala Poliției. The post Un șofer băut și drogat a lovit mașina Poliției appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Analiză PwC: „Economia pare că are motoarele gripate”. Soluțiile pentru 2026 # Cotidianul de Hunedoara
Motoarele economiei românești se turează greu. PwC avertizează că fără investiții, inovație și o schimbare de direcție spre productivitate, țara riscă să piardă ritmul și șansa de a se alinia economiilor europene. The post Analiză PwC: „Economia pare că are motoarele gripate”. Soluțiile pentru 2026 appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Șamanii din Peru fac predicții pentru 2026 și vorbesc despre posibila încheiere a războiului din Ucraina și schimbări importante pe scena politică internațională. The post Șamanii din Peru fac predicții pentru 2026 appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Program special la supermarketuri de Revelion 2026: orar redus pe 31 decembrie, magazine închise pe 1 ianuarie și reluare treptată a activității. The post Programul magazinelor și supermarketurilor de Revelion 2026 appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Un ONG contestă înființarea comitetului pentru modificarea Legilor Justiției. Legătura cu Călin Georgescu # Cotidianul de Hunedoara
Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept este același care a contestat, împreună cu Călin Georgescu, anularea turului doi al alegerilor prezidențiale din 2024. The post Un ONG contestă înființarea comitetului pentru modificarea Legilor Justiției. Legătura cu Călin Georgescu appeared first on Cotidianul RO.
10:20
Ultimul turneu al lui Beyoncé i-a adus venituri record. Artista a devenit una dintre cele mai bine plătite muziciene din lume. The post Beyoncé intră în clubul miliardarilor appeared first on Cotidianul RO.
09:50
Negocierile de p.ace dintre Trump și Zelenski au influențat evoluția burselor The post Negocierile de pace zguduie acțiunile din apărare appeared first on Cotidianul RO.
09:20
Noi reguli, tehnologii moderne și economii semnificative ar putea transforma modul în care este gestionată sănătatea în România. The post România intră în era sângelui sigur: șase centre moderne de transfuzie appeared first on Cotidianul RO.
08:40
Hrăneau porcii cu carne de om. Dezvăluiri șocante despre o crimă din Republica Moldova # Cotidianul de Hunedoara
Poliția a făcut descoperiri cutremurătoare în cazul dispariției unui bărbat de 61 de ani din localitatea Beriozchi, raionul Anenii Noi. The post Hrăneau porcii cu carne de om. Dezvăluiri șocante despre o crimă din Republica Moldova appeared first on Cotidianul RO.
