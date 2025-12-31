Președintele Columbiei: „Trump a bombardat o fabrică în Venezuela”

18:00

După ce au în 2025 au încercat să scape de o parte din angajați din structurile de specialitate, acum șefii de la cârma Camerei Deputaților au cerut și au primit o sumă de bani gemeroasă pentru cursuri.