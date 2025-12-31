CEC Bank pentru afaceri româneşti. Cristian Pandel, Christian Tour: Există foarte multe companii care nu au succesori şi care sunt într-o grabă să vândă dacă vor să rămână în piaţă. Iar noi suntem foarte interesaţi de preluarea acestor companii
Ziarul Financiar, 31 decembrie 2025 08:30
Anul care tocmai se termină a fost “extraordinar” pentru businessul Christian Tour, iar anul viitor este programat tot pentru creştere. Digitalizarea companiei, lansarea de proiecte gândite pentru tânăra generaţie, listarea la Bursă şi potenţiale achiziţii sunt pe lista obiectivelor de dezvoltare în anii următori, spune Cristian Pandel, CEO şi preşedinte Christian Tour, invitat într-un nou episod al emisiunii CEC Bank pentru afaceri româneşti.
• • •
Fondurile UE au salvant bugetul pe 2025: la 11 luni, veniturile din fondurile nerambursalile ale UE, de 9 mld. euro, au însemnat 2,4% din PIB şi 7,6% din veniturile bugetare # Ziarul Financiar
Cheltuielile pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital, precum şi cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost, la 11 luni din 2025, de 108,4 mld, lei, cu 16,4% mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, când au fost de 93,1 mld. lei.
CEC Bank pentru afaceri româneşti. Traian Almăşan, Transylvania Storytellers: România este în continuare atractivă. Eu cred că dacă am investi în promovare şi i-am lăsa pe profesionişti să-şi facă treaba, am fi pe drumul bun # Ziarul Financiar
Peak oil: De ce lumea nu poate renunţa la obiceiul de a consuma combustibili fosili? # Ziarul Financiar
Momentul “peak oil” stârnea odinioară teamă în rândul strategilor, companiilor şi consumatorilor ca un moment iminent când lumea ar putea extrage ultimele picături de aur negru din pământ.
Schimbările climatice pun probleme tot mai mari staţiunilor de schi din întreaga Europă # Ziarul Financiar
Potrivit unor forecasteri, căderile de zăpadă din această iarnă vor fi ca în “vremurile bune”. Alţii argumentează că prognozele pe termen lung nu mai sunt de încredere. Ceea ce este cert însă este că pârtiile de schi din întreaga Europă resimt din plin impactul schimbărilor climatice, scrie Deutsche Welle.
Cuprul, metalul aflat la baza industriei energiei regenerabile, devine alături de aur şi argint un activ de refugiu pentru investitori şi se îndreaptă către cel mai puternic avans din 15 ani # Ziarul Financiar
Cuprul, metalul ce stă la baza industriei energiei regenerabile, este pe cale să înregistreze cea mai mare creştere de preţ din peste 15 ani cu traderii reacţionând la temerile privind posibile penurii globale, potrivit The Guardian.
Bulgaria se pregăteşte să treacă la euro pe 1 ianuarie, un moment de referinţă întâmpinat cu entuziasm, scepticism, dar şi cu nemulţumire # Ziarul Financiar
Băncile, companiile şi consumatorii bulgari se pregătesc să-şi ia adio de la moneda locală leva pe 1 ianuarie, un moment mult aşteptat privit cu entuziasm, scepticism şi în unele colţuri cu nemulţumire, scrie Reuters.
America este tot mai clar împărţită în două realităţi economice. Decalajul dintre americanii cu venituri mari şi cei cu venituri mai mici şi dintre companiile mari şi mici se adânceşte # Ziarul Financiar
Cele mai mari afaceri din America au avut parte de un an 2025 foarte bun, cu preţurile acţiunilor atingând maxime istorice datorită profiturilor în creştere şi entuziasmului pentru AI. Pe de altă parte, multe companii mici s-au lovit de o realitate cu totul diferită, scrie The Wall Street Journal.
Ce spune The Economist despre România în 2026: va avea o creştere economică de 1,5%. Anul trecut a dat 3,1% pentru 2025, mult peste realitate. Dar ce nu spune e mai important: are patru pagini în plus de publicitate faţă de anul anterior, semn că anul viitor este văzut cu încredere de către marile companii şi bănci globale # Ziarul Financiar
Pregătiri pentru cea mai importantă masă a anului sau cum arată masa festivă ideală? Aceasta depăşeşte funcţionalitatea şi devine un spaţiu creat pentru a inspira căldură, eleganţă şi bucuria de a fi împreună # Ziarul Financiar
Finalul de an se numără printre puţinele momente în care putem fi împreună după luni de zile de agende încărcate şi de deadline-uri îndeplinite în ultima clipă.
CEC Bank pentru afaceri româneşti. Daniel Raşcu, country manager Parapet Germania: Avantajul de a fi prezenţi pe o piaţă cum este Germania este că suntem într-un loc care este lider în tehnologie. Învăţăm foarte multe # Ziarul Financiar
Parapet, companie antreprenorială din domeniul lucrărilor energetice, va deschide la anul un nou birou în Germania, la Hamburg, firma fiind deja prezentă în Nuremberg.
