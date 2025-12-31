Masa de Revelion a românilor nu se schimbă, chiar şi cu inflaţia la 9,5%: salata de boeuf, testul suprem al gospodinelor, şi peştele, consumat pentru un an mai bun, deschid 2026

Ziarul Financiar, 31 decembrie 2025 17:30

Masa de Revelion a românilor nu se schimbă, chiar şi cu inflaţia la 9,5%: salata de boeuf, testul suprem al gospodinelor, şi peştele, consumat pentru un an mai bun, deschid 2026

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Financiar

Acum 30 minute
17:30
Tesla cade de pe podium. Producătorii auto chinezi au ajuns la o cotă record de 12,8% din piaţa europeană a vehiculelor electrice în luna noiembrie. Tarifele vamale nu i-au oprit pe chinezi să livreze, mai mult, aceştia au absorbit aproape toate costurile adiţionale Ziarul Financiar
17:30
Masa de Revelion a românilor nu se schimbă, chiar şi cu inflaţia la 9,5%: salata de boeuf, testul suprem al gospodinelor, şi peştele, consumat pentru un an mai bun, deschid 2026 Ziarul Financiar
17:30
Criza globală a memoriilor provocată de cursa AI ameninţă pieţele de smartphone-uri şi PC-uri: preţurile ar putea creşte cu până la 8%, iar livrările să scadă cu aproape 9% în 2026 Ziarul Financiar
Industria globală de semiconductori se confruntă cu o criză fără precedent pe segmentul memoriilor, cu efecte care ar putea persista până în 2027 şi care ameninţă să contracte pieţele de smartphone-uri şi PC-uri, avertizează firma de cercetare IDC într-un raport publicat la finalul lui 2025.
Acum o oră
17:00
Meta achiziţionează start-up-ul de inteligenţă artificială Manus, fondat de antreprenori chinezi, într-o tranzacţie estimată la peste 2 miliarde de dolari Ziarul Financiar
Meta a anunţat achiziţia Manus, start-up de inteligenţă artificială fondat de antreprenori chinezi şi relocat în Singapore, într-o tranzacţie evaluată de analiştii Bloomberg şi de The Wall Street Journal la peste 2 miliarde de dolari.
17:00
Preţurile cresc, la fel şi consumul. În pofida majorării preţurilor la cafea, cererea continuă să crească şi în vremuri dificile. Consumul per persoană a rămas stabil, dar sunt mai mulţi cei care aleg o cafea de specialitate pentru acasă Ziarul Financiar
Piaţa cafelei de specialitate din România îşi continuă trendul ascendent chiar şi în perioadele dificile din punct de vedere economic. Aşadar, oamenii consumă acest produs în pofida scumpirilor pe care le-a suferit şi în pofida faptului că puterea de cumpărare a scăzut.
17:00
OpenAI îşi plăteşte angajaţii mai bine decât orice start-up tech din istorie oferind în medie pachete de acţiuni de 1,5 milioane de dolari per angajat Ziarul Financiar
OpenAI oferă angajaţilor compensaţii mai mari decât orice start-up tehnologic din istoria recentă, potrivit datelor financiare prezentate investitorilor şi citate de The Wall Street Journal. Compania din spatele ChatGPT alocă în medie 1,5 milioane de dolari per angajat sub formă de compensaţii în acţiuni, pentru o echipă de aproximativ 4.000 de oameni.
Acum 2 ore
16:45
Una dintre cele mai mari bănci din SUA trage un semnal de alarmă: Peste 200.000 de locuri de muncă din sectorul bancar european ar putea fi eliminate în următorii cinci ani Ziarul Financiar
16:15
Britanicii de la M Core intră pe piaţa logistică şi cumpără un proiect de hale pentru IMM-uri lângă Braşov cu 2,5 mil. euro Ziarul Financiar
16:15
Florin Popescu, ROCKWOOL România: Vom crea direct 110-120 de locuri de muncă prin investiţia de 150 mil. euro în producţie. Circa 40% din valoare rămâne la firme locale Ziarul Financiar
16:15
Care sunt primii trei factori de risc care ne afectează sănătatea şi unde este România peste media europeană? Ziarul Financiar
Acum 4 ore
15:15
CNIR a depus cererea pentru finanţarea europeană a lotului Chiribiş-Biharia din Autostrada Transilvania Ziarul Financiar
15:00
Bursă. Acţionari cu 7,33% cer AGA la Fondul Proprietatea şi propun consolidarea acţiunilor în raport de 1 la 100 Ziarul Financiar
15:00
Bursă. Lion Capital şi-a recuperat banii după doar câteva luni: obligaţiuni PK Development, de 55 de milioane de euro rambursate anticipat Ziarul Financiar
15:00
România, locul 7 în UE la artificiile cumpărate pentru Revelion: importuri de 6,8 mil. euro în 2024, în creştere cu 40% Ziarul Financiar
15:00
Povestea cârnaţilor din topor de la Vâlcea şi cum a ajuns România la 15 produse tradiţionale recunoscute în Uniunea Europeană Ziarul Financiar
14:45
Bursă. Mecanica Ceahlău, controlată de Evergent, vinde un activ imobiliar din Piatra Neamţ pentru 1,64 mil. euro, echivalentul a 33% din capitalizare Ziarul Financiar
Acum 6 ore
13:30
Cursul valutar la final de 2025: euro la 5,0985 lei, o depreciere de aproape 2,5% a leului faţă de începutul anului. Dolarul închide la 4,3417 lei Ziarul Financiar
13:00
HiSky încheie 2025 aproape de 6 milioane de pasageri şi pregăteşte şase zboruri săptămânale către SUA Ziarul Financiar
12:45
Zece veşti proaste în 2025: De la închiderea fabricii de frigidere Haier la falimentul fostei Te-Rox Prod şi la amânarea unei importante investiţii în producţie Ziarul Financiar
12:45
Dorinel Umbrărescu, de la autostrăzi la industrie: Cum a ajuns să salveze al doilea combinat cu tradiţie din ţară? Ziarul Financiar
12:45
10 motive de optimism: Cele mai importante pariuri pe producţie şi industrie anunţate în 2025 Ziarul Financiar
12:15
De unde a venit performanţa peste aşteptări a execuţiei bugetare din 2025: Fondurile UE au salvat bugetul. La 11 luni, veniturile din fondurile nerambursalile ale UE, de 9 mld. euro, au însemnat 2,4% din PIB şi 7,6% din veniturile bugetare Ziarul Financiar
Cheltuielile pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital, precum şi cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost, la 11 luni din 2025, de 108,4 mld, lei, cu 16,4% mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, când au fost de 93,1 mld. lei.
12:00
Cristian Sporiş, Raiffeisen Bank România: Vrem ca economia românească să se dezvolte şi poate face asta prin inovaţie şi antreprenoriat, atât local, cât şi pe pieţe externe Ziarul Financiar
12:00
Final de an cu casa cumpărată sau doar cu planul pentru anul viitor? Ziarul Financiar
12:00
Revelionul devine un lux al serviciilor: coafura, restaurantul şi hotelul s-au scumpit cu până la 19% de la an la an Ziarul Financiar
Acum 8 ore
11:45
Ultimul plin înainte de creşterea accizelor. Cu cât se vor scumpi de la 1 ianuarie litrul de benzină sau motorină? Se trece de pragul psihologic de 8 lei/litru Ziarul Financiar
11:15
Indicele ROBOR la 3 luni închide 2025 la 6,14%, în creştere de la 5,92% la începutul anului Ziarul Financiar
11:00
Bursa de Valori Bucureşti avertizează asupra unor tentative de fraudă online: site-uri care imită BVB promit dividende false pentru a fura date bancare Ziarul Financiar
10:15
Guvernul schimbă regulile pentru concediile medicale: statul va deconta mai puţine zile începând cu 2026 Ziarul Financiar
Acum 12 ore
09:15
Un cuplu de ingineri şi-a construit în Tăuţii-Măgherăuş din Maramureş o casă în stil suedez, iar în curtea lor campează rulote. Vara aceasta, au primit turişti din Polonia, Franţa, Spania şi Germania Ziarul Financiar
În Maramureş, în micul oraş Tăuţii-Măgherăuş, un cuplu de ingineri şi-a transformat curtea într-un fel de „acasă temporar” pentru pasionaţii de rulote. Curtea din faţa casei lor în stil suedez, înscrisă pe aplicaţia Campernight, a atras vara aceasta turişti din Polonia, Franţa, Spania şi Germania.
08:30
CEC Bank pentru afaceri româneşti. Cristian Pandel, Christian Tour: Există foarte multe companii care nu au succesori şi care sunt într-o grabă să vândă dacă vor să rămână în piaţă. Iar noi suntem foarte interesaţi de preluarea acestor companii Ziarul Financiar
Anul care tocmai se termină a fost “extraordinar” pentru businessul Christian Tour, iar anul viitor este programat tot pentru creştere. Digitalizarea companiei, lansarea de proiecte gândite pentru tânăra generaţie, listarea la Bursă şi potenţiale achiziţii sunt pe lista obiectivelor de dezvoltare în anii următori, spune Cristian Pandel, CEO şi preşedinte Christian Tour, invitat într-un nou episod al emisiunii CEC Bank pentru afaceri româneşti.
07:15
Fondurile UE au salvant bugetul pe 2025: la 11 luni, veniturile din fondurile nerambursalile ale UE, de 9 mld. euro, au însemnat 2,4% din PIB şi 7,6% din veniturile bugetare Ziarul Financiar
Cheltuielile pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital, precum şi cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost, la 11 luni din 2025, de 108,4 mld, lei, cu 16,4% mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, când au fost de 93,1 mld. lei.
Acum 24 ore
00:15
În timp ce autostrada A7 se construieşte şi pacea se discută la Washington, iar România aşteaptă să pună umărul la reconstrucţia Ucrainei, ne cumpără investitori ucraineeni pe noi. 10 exemple de tranzacţii şi investiţii făcute în România de antreprenori şi companii din Ucraina Ziarul Financiar
00:15
CEC Bank pentru afaceri româneşti. Traian Almăşan, Transylvania Storytellers: România este în continuare atractivă. Eu cred că dacă am investi în promovare şi i-am lăsa pe profesionişti să-şi facă treaba, am fi pe drumul bun Ziarul Financiar
CEC Bank pentru afaceri româneşti. Traian Almăşan, Transylvania Storytellers: România este în continuare atractivă. Eu cred că dacă am investi în promovare şi i-am lăsa pe profesionişti să-şi facă treaba, am fi pe drumul bun
30 decembrie 2025
19:30
Sfărşitul lui 2025, din ce în ce mai bun pentru economia românească. România primeşte peste 586 de milioane de euro de la Comisia Europeană. Ministrul Finanţelor: 2026 va fi un an mai bun pentru economia României Ziarul Financiar
19:15
Peak oil: De ce lumea nu poate renunţa la obiceiul de a consuma combustibili fosili? Ziarul Financiar
Momentul “peak oil” stârnea odinioară teamă în rândul strategilor, companiilor şi consumatorilor ca un moment iminent când lumea ar putea extrage ultimele picături de aur negru din pământ.
18:45
Schimbările climatice pun probleme tot mai mari staţiunilor de schi din întreaga Europă Ziarul Financiar
Potrivit unor forecasteri, căderile de zăpadă din această iarnă vor fi ca în “vremurile bune”. Alţii argumentează că prognozele pe termen lung nu mai sunt de încredere. Ceea ce este cert însă este că pârtiile de schi din întreaga Europă resimt din plin impactul schimbărilor climatice, scrie Deutsche Welle.
18:30
Cele mai performante acţiuni de la Bursa de Valori la final de 2025: Transgaz conduce detaşat cu 181%, urmat de Transelectrica (100%), Electrica (99%), Romgaz (94%) şi MedLife (77%). Cum arată tabloul complet Ziarul Financiar
18:30
2025 intră în istoria Bursei de Valori Bucureşti: primul an din 2004 încoace cu o singură lună de scădere şi un raliu aproape neîntrerupt spre maxime istorice Ziarul Financiar
18:15
Cuprul, metalul aflat la baza industriei energiei regenerabile, devine alături de aur şi argint un activ de refugiu pentru investitori şi se îndreaptă către cel mai puternic avans din 15 ani Ziarul Financiar
Cuprul, metalul ce stă la baza industriei energiei regenerabile, este pe cale să înregistreze cea mai mare creştere de preţ din peste 15 ani cu traderii reacţionând la temerile privind posibile penurii globale, potrivit The Guardian.
18:15
BREAKING. Artificii la final de an la Bursa de Valori: cel mai bun an din 2009 încoace, maxime istorice şi randament de 55% pentru investitori, printre cele mai bune performanţe din Europa. Ultima şedinţă din an s-a încheiat la un nou maxim Ziarul Financiar
18:00
Unde se face chirurgie robotică la stat în România, noul domeniu pentru care ministrul Sănătăţii a anunţat finanţare din 2026 Ziarul Financiar
Ieri
17:45
Bulgaria se pregăteşte să treacă la euro pe 1 ianuarie, un moment de referinţă întâmpinat cu entuziasm, scepticism, dar şi cu nemulţumire Ziarul Financiar
Băncile, companiile şi consumatorii bulgari se pregătesc să-şi ia adio de la moneda locală leva pe 1 ianuarie, un moment mult aşteptat privit cu entuziasm, scepticism şi în unele colţuri cu nemulţumire, scrie Reuters.
17:45
Peste 100 de medicamente au trecut de evaluarea Agenţiei Europene a Medicamentului în 2025. Cinci companii care au dezvoltat produse noi au fabrici şi în România Ziarul Financiar
17:30
Bursă. Gabriel Avramescu, ASF: Proiectele Contrapărţii Centrale şi Pieţei de Creştere intră în linie dreaptă Ziarul Financiar
17:15
Dolarul american se îndreaptă spre cel mai slab an din ultimul deceniu. Băncile de pe Wall Street anticipează noi deprecieri în raport cu valutele europene. Ochii sunt ţintiţi spre viitoarea conducere Fed Ziarul Financiar
17:00
Ce spune CEO-ul Carrefour România la finalul anului în care s-a discutat despre exitul francezilor de pe plan local? 2025 a fost un an al consolidării, un an în care am luat decizii. Privim înainte cu încredere, concentraţi pe creştere, dezvoltare Ziarul Financiar
17:00
America este tot mai clar împărţită în două realităţi economice. Decalajul dintre americanii cu venituri mari şi cei cu venituri mai mici şi dintre companiile mari şi mici se adânceşte Ziarul Financiar
Cele mai mari afaceri din America au avut parte de un an 2025 foarte bun, cu preţurile acţiunilor atingând maxime istorice datorită profiturilor în creştere şi entuziasmului pentru AI. Pe de altă parte, multe companii mici s-au lovit de o realitate cu totul diferită, scrie The Wall Street Journal.
16:45
(P) Beneficiile unui credit online rapid: ce trebuie să ştii înainte de a accesa o astfel de finantare? Ziarul Financiar
16:15
Ce spune CEO-ul Carrefour România la finalului anului în care s-a discutat despre exitul francezilor de pe plan local? 2025 a fost un an al consolidării, un an în care am luat decizii. Privim înainte cu încredere, concentraţi pe creştere, dezvoltare Ziarul Financiar
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.