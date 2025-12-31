Elon Musk îşi imaginează roboţi umanoizi peste tot. China ar putea fi prima care-i va transforma în realitate
Ziarul Financiar, 1 ianuarie 2026 00:15
Miliardarul american Elon Musk a adus roboţii umanoizi în centrul atenţiei în 2025, însă Tesla nu a ajuns încă să-şi comercializeze robotul Optimus. În schimb, o serie întreagă de companii chineze ar putea lua faţa Tesla şi începe o creştere a producţiei de roboţi în 2026, în condiţiile în care Beijingul pune această tehnologiei în centrul planurilor sale strategice, notează CNBC.
• • •
Acum o oră
00:15
00:15
2025 a adus un nou record al numărului de companii înregistrate de ucraineni în Polonia # Ziarul Financiar
Numărul companiilor înregistrate în Polonia de cetăţeni ucraineni de la izbucnirea războiului în 2022 a înregistrat o creştere constantă. Ucrainenii reprezintă acum peste 10% din totalul afacerilor noi, iar impozitele pe care le plătesc contribuie la buget, notează Rzeczpospolita.
00:15
Sistemul comercial global, care tocmai a avut parte de unul dintre cei mai transformaţionali ani din ultimul deceniu, intră într-un nou an care va aduce noi provocări la adresa stabilităţii şi creşterii sale, scrie Bloomberg.
00:15
00:15
Polonia îşi creşte producţia internă de rachete printr-un acord de 3,3 miliarde de euro cu Coreea de Sud # Ziarul Financiar
Polonia şi Coreea de Sud au semnat un acord de 3,3 miliarde de euro pentru a produce în comun rachete pentru lansatorul HOMAR-K în Polonia pentru prima dată, relatează Euractiv.
00:15
Realizare fără precedent pentru Cehia în istoria sa modernă: La sfârşit de 2025, ţara a scăpat de dependenţa de petrolul şi gazele ruseşti # Ziarul Financiar
Cehia nu mai este dependentă de petrolul sau gazele ruseşti. Politologul Martin Jirusek a explicat pentru Czech Radio cum a fost acest lucru posibil, de ce este important şi care sunt noile riscuri ascunse în tranziţia energetică a Europei.
Acum 8 ore
17:30
17:30
17:30
Criza globală a memoriilor provocată de cursa AI ameninţă pieţele de smartphone-uri şi PC-uri: preţurile ar putea creşte cu până la 8%, iar livrările să scadă cu aproape 9% în 2026 # Ziarul Financiar
Industria globală de semiconductori se confruntă cu o criză fără precedent pe segmentul memoriilor, cu efecte care ar putea persista până în 2027 şi care ameninţă să contracte pieţele de smartphone-uri şi PC-uri, avertizează firma de cercetare IDC într-un raport publicat la finalul lui 2025.
Acum 12 ore
17:00
Meta achiziţionează start-up-ul de inteligenţă artificială Manus, fondat de antreprenori chinezi, într-o tranzacţie estimată la peste 2 miliarde de dolari # Ziarul Financiar
Meta a anunţat achiziţia Manus, start-up de inteligenţă artificială fondat de antreprenori chinezi şi relocat în Singapore, într-o tranzacţie evaluată de analiştii Bloomberg şi de The Wall Street Journal la peste 2 miliarde de dolari.
17:00
Preţurile cresc, la fel şi consumul. În pofida majorării preţurilor la cafea, cererea continuă să crească şi în vremuri dificile. Consumul per persoană a rămas stabil, dar sunt mai mulţi cei care aleg o cafea de specialitate pentru acasă # Ziarul Financiar
Piaţa cafelei de specialitate din România îşi continuă trendul ascendent chiar şi în perioadele dificile din punct de vedere economic. Aşadar, oamenii consumă acest produs în pofida scumpirilor pe care le-a suferit şi în pofida faptului că puterea de cumpărare a scăzut.
17:00
OpenAI îşi plăteşte angajaţii mai bine decât orice start-up tech din istorie oferind în medie pachete de acţiuni de 1,5 milioane de dolari per angajat # Ziarul Financiar
OpenAI oferă angajaţilor compensaţii mai mari decât orice start-up tehnologic din istoria recentă, potrivit datelor financiare prezentate investitorilor şi citate de The Wall Street Journal. Compania din spatele ChatGPT alocă în medie 1,5 milioane de dolari per angajat sub formă de compensaţii în acţiuni, pentru o echipă de aproximativ 4.000 de oameni.
16:45
16:15
16:15
16:15
15:15
15:00
15:00
15:00
15:00
14:45
13:30
13:00
12:45
12:45
12:45
12:15
De unde a venit performanţa peste aşteptări a execuţiei bugetare din 2025: Fondurile UE au salvat bugetul. La 11 luni, veniturile din fondurile nerambursalile ale UE, de 9 mld. euro, au însemnat 2,4% din PIB şi 7,6% din veniturile bugetare # Ziarul Financiar
Cheltuielile pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital, precum şi cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost, la 11 luni din 2025, de 108,4 mld, lei, cu 16,4% mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, când au fost de 93,1 mld. lei.
Acum 24 ore
12:00
12:00
11:45
11:15
11:00
10:15
09:15
Un cuplu de ingineri şi-a construit în Tăuţii-Măgherăuş din Maramureş o casă în stil suedez, iar în curtea lor campează rulote. Vara aceasta, au primit turişti din Polonia, Franţa, Spania şi Germania # Ziarul Financiar
În Maramureş, în micul oraş Tăuţii-Măgherăuş, un cuplu de ingineri şi-a transformat curtea într-un fel de „acasă temporar” pentru pasionaţii de rulote. Curtea din faţa casei lor în stil suedez, înscrisă pe aplicaţia Campernight, a atras vara aceasta turişti din Polonia, Franţa, Spania şi Germania.
08:30
CEC Bank pentru afaceri româneşti. Cristian Pandel, Christian Tour: Există foarte multe companii care nu au succesori şi care sunt într-o grabă să vândă dacă vor să rămână în piaţă. Iar noi suntem foarte interesaţi de preluarea acestor companii # Ziarul Financiar
Anul care tocmai se termină a fost “extraordinar” pentru businessul Christian Tour, iar anul viitor este programat tot pentru creştere. Digitalizarea companiei, lansarea de proiecte gândite pentru tânăra generaţie, listarea la Bursă şi potenţiale achiziţii sunt pe lista obiectivelor de dezvoltare în anii următori, spune Cristian Pandel, CEO şi preşedinte Christian Tour, invitat într-un nou episod al emisiunii CEC Bank pentru afaceri româneşti.
07:15
Fondurile UE au salvant bugetul pe 2025: la 11 luni, veniturile din fondurile nerambursalile ale UE, de 9 mld. euro, au însemnat 2,4% din PIB şi 7,6% din veniturile bugetare # Ziarul Financiar
Cheltuielile pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital, precum şi cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost, la 11 luni din 2025, de 108,4 mld, lei, cu 16,4% mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, când au fost de 93,1 mld. lei.
Ieri
00:15
00:15
CEC Bank pentru afaceri româneşti. Traian Almăşan, Transylvania Storytellers: România este în continuare atractivă. Eu cred că dacă am investi în promovare şi i-am lăsa pe profesionişti să-şi facă treaba, am fi pe drumul bun # Ziarul Financiar
CEC Bank pentru afaceri româneşti. Traian Almăşan, Transylvania Storytellers: România este în continuare atractivă. Eu cred că dacă am investi în promovare şi i-am lăsa pe profesionişti să-şi facă treaba, am fi pe drumul bun
30 decembrie 2025
19:30
19:15
Peak oil: De ce lumea nu poate renunţa la obiceiul de a consuma combustibili fosili? # Ziarul Financiar
Momentul “peak oil” stârnea odinioară teamă în rândul strategilor, companiilor şi consumatorilor ca un moment iminent când lumea ar putea extrage ultimele picături de aur negru din pământ.
18:45
Schimbările climatice pun probleme tot mai mari staţiunilor de schi din întreaga Europă # Ziarul Financiar
Potrivit unor forecasteri, căderile de zăpadă din această iarnă vor fi ca în “vremurile bune”. Alţii argumentează că prognozele pe termen lung nu mai sunt de încredere. Ceea ce este cert însă este că pârtiile de schi din întreaga Europă resimt din plin impactul schimbărilor climatice, scrie Deutsche Welle.
18:30
18:30
18:15
Cuprul, metalul aflat la baza industriei energiei regenerabile, devine alături de aur şi argint un activ de refugiu pentru investitori şi se îndreaptă către cel mai puternic avans din 15 ani # Ziarul Financiar
Cuprul, metalul ce stă la baza industriei energiei regenerabile, este pe cale să înregistreze cea mai mare creştere de preţ din peste 15 ani cu traderii reacţionând la temerile privind posibile penurii globale, potrivit The Guardian.
18:15
18:00
17:45
Bulgaria se pregăteşte să treacă la euro pe 1 ianuarie, un moment de referinţă întâmpinat cu entuziasm, scepticism, dar şi cu nemulţumire # Ziarul Financiar
Băncile, companiile şi consumatorii bulgari se pregătesc să-şi ia adio de la moneda locală leva pe 1 ianuarie, un moment mult aşteptat privit cu entuziasm, scepticism şi în unele colţuri cu nemulţumire, scrie Reuters.
17:45
