Navele chineze se retrag din jurul Taiwanului, după manevre militare
News.ro, 31 decembrie 2025 09:50
Navele de război şi navele pazei de coastă chineze mobilizate săptămâna aceasta în jurul Taiwanului în cadrul unor exerciţii militare de amploare se retrag din vecinătatea sa, a anunţat, miercuri, paza de coastă a insulei.
Acum 5 minute
10:10
De la o întoarcere a astronauţilor în jurul Lunii şi până la alegerile de la jumătate de mandat în Statele Unite, AFP prezintă cinci evenimente de urmărit în 2026.
Acum 30 minute
09:50
Acum o oră
09:40
Sibiu - Doi bărbaţi au murit după ce autoutilitara de transport lemne cu care circulau pe un drum forestier s-a răsturnat într-o râpă - FOTO # News.ro
Doi bărbaţi au murit după ce autoutilitara de transport lemne cu care circulau pe un drum forestier s-a răsturnat într-o râpă, în zona Valea Arpaşu Mare.
09:30
Fostul jucător al echipelor Monaco şi Olympique Marseille, argentinianul Lucas Ocampos, ar putea rata începutul turneului Clausura al campionatului mexican din cauza unei paralizii faciale, a anunţat clubul său, CF Monterrey.
09:30
Şeful CNAIR: 2025 - anul în care am unit mai multe regiuni importante ale României prin drumuri de mare viteză! Am deschis circulaţia pe încă 146 km de autostradă şi drum expres / În 2026, ţinta este de 250 de kilometri noi - VIDEO # News.ro
Directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) Cristian Pistol afirmă că 2025 este anul în care mai multe regiuni importante ale României au fost unite prin drumuri de mare viteză, precizând că a fost deschisă circulaţia pe încă 146 km de autostradă şi drum expres. El menţionează că 654 km de drum de mare viteză sunt în prezent în construcţie (proiectare şi execuţie), iar 374 km sunt în faza de licitaţie sau în curs de semnare a contractelor, anunţând că pentru 2026 ţinta este de 250 de noi kilometri de drumuri de mare vitează realizţi.
09:30
2025 a fost un an dificil pentru jurnalişti şi sunt puţine speranţe că lucrurile se vor schimba/ La nivel mondial, 126 de persoane din mass-media au fost ucise # News.ro
Din aproape toate punctele de vedere, 2025 a fost un an dificil pentru oricine este preocupat de libertatea presei. Este probabil să fie cel mai mortal an din istorie pentru jurnalişti şi lucrătorii din mass-media. Numărul agresiunilor asupra reporterilor din SUA este aproape egal cu cel din ultimii trei ani la un loc. Preşedintele Statelor Unite îi mustră pe mulţi dintre cei care îi pun întrebări, numind o femeie „porcuşor”. Nu a existat o perioadă mai sumbră pentru jurnalişti, scrie Associated Press.
09:20
Anul viitor, piaţa de PC-uri ar putea scădea cu 8,9%, în cel mai pesimist scenariu trasat de analiştii de la International Data Corporation.
Acum 2 ore
09:10
RETROSPECTIVĂ: Cristiano Ronaldo, Karim Benzema sau Taylor Swift - personalităţi care s-au căsătorit sau s-au logodit în 2025 # News.ro
Anul 2025 se apropie de sfârşit şi este momentul să facem bilanţul în ceea ce priveşte dragostea, unde mai multe vedete şi personalităţi publice au trecut un prag important. De la Karim Benzema, la Cristiano Ronaldo sau Taylor Swift, iată personalităţile care s-au căsătorit sau s-au logodit.
09:10
Oficialii de la Tokyo consideră că manevrele militare cu muniţii reale efectuate la începutul săptămânii de China pentru a simula un blocaj maritim al Taiwanului „exacerbează tensiunile” din regiune şi a indicat că şi-a exprimat „îngrijorarea” la autorităţile de la Beijing.
09:00
Doi tineri cu vârste de 18 şi 19 ani au murit carbonizaţi miercuri noaptea, în Găeşti, după ce autoturismul în care se aflau a lovit colţul unei clădiri, iar apoi s-a răsturnat, luând foc. La volan se afla tânărul de 18 ani.
08:50
Doi tineri cu vârste de 18 şi 19 ani au murit carbonizaţi miercuri noaptea, în Găeşti, după ce autoturismul în care se aflau a lovit colţul unei clădiri, iar apoi s-a răsturnat, luând foc. La volan se afla tânărul de 18 ani.
08:50
08:40
CRONOLOGIE - Pierderi cu impact, de la Papa Francisc la Chris Rea: personalităţile care au murit în 2025 # News.ro
Moartea Papei Francisc a adus schimbări în Biserica Catolică, care numără 1,4 miliarde de adepţi şi este condusă acum, pentru prima dată, de un papă american. Împuşcarea mortală a activistului conservator Charlie Kirk în timp ce vorbea în faţa unei mulţimi a îngrozit pe mulţi şi a stârnit discuţii sumbre despre violenţa politică. Iar când Virginia Giuffre, victimă a traficului de persoane, s-a sinucis, acest sfârşit tragic a atras o atenţie suplimentară asupra anchetelor care l-au avut în centru pe infractorul sexual Jeffrey Epstein. Toţi aceştia s-au numărat printre persoanele notabile şi influente care au murit în 2025, dar moartea lor a avut totodată un impact larg ulterior. În acelaşi timp, lumea s-a despărţit de artişti sau activişti celebri în urma cărora dăinuie opere şi realizări remarcabile.
08:40
Grupul japonez SoftBank a finalizat integral angajamentul de investiţie de 40 de miliarde de dolari în OpenAI, potrivit unor surse citate de CNBC. Ultima tranşă, cuprinsă între 22 şi 22,5 miliarde de dolari, a fost transferată săptămâna trecută, au precizat persoane familiarizate cu tranzacţia.
08:40
Patru persoane, dintre care trei copii, au fost rănite în urma atacurilor ruseşti la Odesa # News.ro
Patru persoane, dintre care trei copii, au fost rănite în urma atacurilor ruseşti din noaptea de marţi spre miercuri la Odesa, în Ucraina, a declarat pe Telegram Serghei Lysak, şeful administraţiei militare a oraşului.
08:30
Guvernul a decis ca, începând din februarie 2026, să scadă cu o zi plata asigurată de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru concedii medicale # News.ro
Guvernul a decis ca, începând din februarie 2026, să scadă cu o zi plata asigurată de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru concedii medicale, relatează Profit.ro.
08:20
Norvegianul Magnus Carlsen, numărul 1 mondial la şah, a câştigat marţi, la Doha, campionatul mondial la blitz, realizând o nouă dublă după victoria de duminică la campionatul mondial rapid şi asigurându-şi al 20-lea titlu mondial.
Acum 4 ore
08:10
RETROSPECTIVĂ Piaţa petrolului între geopolitică şi surplus: 2025, anul volatilităţii; presiuni descendente anticipate în 2026 # News.ro
Piaţa petrolului a traversat în 2025 o perioadă în care ”prima de risc geopolitic” a reapărut intermitent, dar a fost tot mai des contrabalansată de temerile privind un surplus de ofertă şi de aşteptările de încetinire a creşterii cererii globale. Pentru 2026, aceste presiuni sunt aşteptate să se atenueze, pe măsură ce analiştii anticipează acumularea de stocuri, creşterea producţiei în afara OPEC+ şi o piaţă mai bine aprovizionată, în care şocurile geopolitice vor continua să provoace episoade de volatilitate, dar vor fi tot mai greu de transformat în creşteri susţinute ale preţurilor, potrivit datelor analizate de Reuters.
08:10
Preşedintele columbian afirmă că Statele Unite au bombardat o fabrică de cocaină în Maracaibo, în vestul Venezuelei # News.ro
Preşedintele columbian Gustavo Petro a afirmat marţi, că Statele Unite au bombardat o fabrică de cocaină în portul Maracaibo, în vestul Venezuelei.
08:00
BBC - Întârzierile Eurostar intră în a doua zi, după ce mulţi pasageri au rămas blocaţi peste noapte în trenuri # News.ro
Pasagerii Eurostar se pregătesc pentru posibile noi perturbări, după ce o pană de curent în Tunelul Canalului Mânecii a provocat marţi haos în transporturi pentru mii de persoane, relatează miercuri dimineaţă BBC..
07:40
UPDATE - Peru - O persoană decedată şi 36 de turişti răniţi, 2 fiind în stare gravă, după ce două trenuri s-au ciocnit la Machu Picchu # News.ro
O coliziune frontală între două trenuri care transportau turişti către Machu Picchu s-a produs pe linia feroviară care leagă Ollantaytambo de celebrul sit incaş, soldându-se cu decesul unei persoane, angajat, şi cu rănirea a 36 de turişti, doi fiind în stare gravă
07:20
ANM - O atenţionare cod galben de vânt pentru mai multe regiuni intră în vigoare de miercuri, de la ora 8.00 - HARTA # News.ro
O atenţionare cod galben de vânt pentru mai multe regiuni intră în vigoare de miercuri, de la ora 8.00
07:20
Cuprul, pe cale să aibă cel mai bun an din 2009, pe fondul cererii din AI şi al temerilor privind oferta # News.ro
Preţul cuprului este pe punctul de a înregistra cea mai mare creştere anuală din ultimii peste zece ani, alimentată de perturbări ale ofertei, slăbirea dolarului american, perspective mai bune pentru economia Chinei şi investiţii masive în inteligenţă artificială, relatează Reuters.
07:10
Obiceiuri şi superstiţii de Anul Nou la români - Pluguşorul, Jocul Caprei şi Jocul Ursului, practicate încă din cele mai vechi timpuri. Vâsc, bani în buzunar, struguri şi smochine, pe masa de Revelion pentru belşug # News.ro
Simboluri, colinde şi obiceiuri păgâne marchează, în datina românească, ultima zi a anului vechi şi în prima a celui nou. În Muntenia se umblă cu capra, în Moldova cu ursul, „mascaţii” sunt în Bucovina, iar în noaptea dintre ani se pun vâsc, struguri şi smochine pe masă, pentru belşug.
07:10
CRONOLOGIE – Emeric Ienei, Mihai Leu, Agnes Keleti, Felix Baumgartner, George Foreman... Legendele sportului care ne-au părăsit în 2025 # News.ro
2025 a fost anul în care sportul mondial a rămas mai sărac, numeroase legende încetând din viaţă. Au murit Emeric Ienei, Mihai Leu, Agnes Keleti, Felix Baumgartner şi George Foreman.
07:00
Un tren marfar a deraiat marţi în statul Kentucky, în partea cenral-estică a Statelor Unite, provocând o scurgere de sulf topit, anunţă secretarul Transporturilor Sean Duffy, care nu anunţă în acest stadiu răniţi, relatează AFP.
07:00
Creştere a numărului cazurilor de consum de ketamină care ajung în secţiile de urologie din Marea Britanie/ Tineri adulţi şi adolescenţi sunt predominanţi în internările „în creştere explozivă” asociate cu acest drog # News.ro
Experţii au avertizat că secţiile de urologie din întreaga Marea Britanie ar putea fi aproape de punctul de a ceda, după ce internările în spital asociate consumului de ketamină au „explodat” în ultimii ani, relatează The Guardian.
06:40
Moody’s a retrogradat ratingul Budapestei la nivelul ”junk”, nerecomandat investiţiilor, în condiţiile unui conflict al primăriei cu guvernul Orban # News.ro
Agenţia de evaluare financiară Moody's a retrogradat ratingul de credit al Budapestei la nivelul Ba1, nerecomandat investiţiilor, de la Baa3, plasându-l totodată sub observaţie pentru o posibilă nouă reducere, invocând lichiditatea slabă a capitalei Ungariei şi disputa financiară cu guvernul naţional condus de Viktor Orban, transmite Reuters.
06:20
O coliziune frontală între două trenuri care transportau turişti către Machu Picchu s-a produs pe linia feroviară care leagă Ollantaytambo de celebrul sit incaş, soldându-se cu decesul unei persoane şi cu rănirea a 36 de turişti, doi fiind în stare gravă
Acum 6 ore
06:10
Preţul aurului şi-a revenit marţi, fiind pe cale să încheie cel mai bun an al său din ultimele peste patru decenii # News.ro
Metalele preţioase au revenit pe creştere marţi, după scăderile accentuate din sesiunea precedentă, pe măsură ce investitorii s-au reorientat către riscurile geopolitice şi economice, relansând creşterea preţului aurului spre finalul celui mai bun an din 1979 încoace, transmite Reuters.
06:00
Israelul va interzice activitatea a zeci de agenţii umanitare în Gaza, în timp ce 10 ţări avertizează asupra suferinţei populaţiei # News.ro
Israelul a anunţat că, în termen de 36 de ore, va opri activitatea a zeci de organizaţii de ajutor umanitar în Gaza, pe motiv că nu au respectat noile cerinţe stricte de a preda date personale despre angajaţii palestinieni şi internaţionali desfăşuraţi în teritoriul devastat, transmite The Guardian.
05:40
Este prea devreme să spunem că dialogul Rusia-UE este pierdut pentru totdeauna, deoarece relaţiile s-ar putea schimba odată cu o nouă Comisie Europeană, a declarat pentru ziarul Izvestia Vladislav Maslennikov, directorul Departamentului pentru Probleme Europene din cadrul Ministerului rus de Externe, conform TASS.
05:30
O coliziune frontală între două trenuri care transportau turişti către Machu Picchu s-a produs pe linia feroviară care leagă Ollantaytambo de celebrul sit incaş, relatează AFP.
05:20
Bursele europene au atins marţi un nou record la închidere, susţinute de bănci şi companiile din sectorul minier # News.ro
Bursele europene au înregistrat marţi a doua şedinţă consecutivă de închidere la nivel record, impulsionate de sectorul bancar şi de acţiunile legate de materii prime, într-o sesiune caracterizată însă de volume reduse, specifice finalului de an, transmite Reuters.
05:10
Polonia cere Bruxelles-ului să investigheze TikTok pentru conţinut generat de AI suspectat de dezinformare rusă # News.ro
Polonia a solicitat Comisiei Europene să deschidă o investigaţie împotriva TikTok, după ce platforma de social media a găzduit conţinut generat cu ajutorul inteligenţei artificiale care includea apeluri ca Polonia să părăsească Uniunea Europeană, transmite Reuters.
Acum 12 ore
01:20
Justiţia germană a anunţat marţi că suspendă în mod provizoriu proceduri judiciare împotriva oligarhului rus Alişer Usmanov, vizat de sancţiuni europene în legătură cu proprietăţile sale în Bavaria, în schimbul plăţii unei sume de zece milioane de euro, relatează AFP.
01:00
Un tren marfar a deraiat marţi în statul Kentucky, în partea cenral-estică a Statelor Unite, provocând o scurgere de sulf topit, anunţă secretarul Transporturilor Sean Duffy, care nu anunţă în acest stadiu răniţi, relatează AFP.
00:50
Franţa cumpără două avioane-radar de tip GlobalEye, în valoare de 1,1 mld. €, anunţă grupul suedez Saab # News.ro
Franţa a comandat două avioane de supraveghere de tip GlobalEye, produse de către gigantul suedez Saab, în valoare de 12,3 miliarde de coroane suedeze (1,1 miliarde de euro), anunţă marţi într-un comunicat grupul suedez, relatează AFP.
00:20
Liderul Arsenal, victorie cu Aston Villa, scor 4-1 / Rezultatele de marţi, din Premier League # News.ro
Formaţia Arsenal Londra, liderul din Premier League, a învins, marţi, pe teren propriu, cu scorul de 4-1, echipa Aston Villa, în etapa a 19-a a campionatului Angliei.
00:20
Justiţia germană a anunţat marţi că suspendă în mod provizoriu proceduri judiciare împotriva oligarhului rus Alişer Usmanov, vizat de sancţiuni europene în legătură cu proprietăţile sale în Bavaria, în schimbul plăţii unei sume de zece milioane de euro, relatează AFP.
00:00
Ludovic Orban: Nu există nicio şansă să fie demis Nicuşor Dan. O agresiune împotriva lui Nicuşor Dan va creşte şi mai mult suportul pentru Nicuşor Dan. Dacă vor să-l facă mare pe Nicuşor Dan, da, să-l suspende, să încerce să-l suspende # News.ro
Fostul consilier prezidenţial Ludovic Orban e de părere că, dacă s-ar schimba majoritatea parlamentară, iar o nouă majoritate formată din PSD şi AUR ar încerca să îl demită pe preşedintele Nicuşor Dan, nu ar avea sorţi de izbândă.
00:00
Ministerul Educaţiei: A fost aprobată Hotărârea de Guvern privind instituirea Programului Naţional «Masă Sănătoasă» în anul 2026/ Bugetul a fost majorat cu aproape 40% # News.ro
Ministerul Educaţiei anunţă că a fost aprobată hotărârea de Guvern privind programul ”Masă Sănătoasă” pentru anul viitor, bugetul fiind majorat cu aproape 40% faţă de anul 2025. De asemenea, a fost majorată alocarea zilnică, în raport cu rata inflaţiei.
00:00
Preşedintele CNAS: Ne îndeplinim toate promisiunile de eficientizare a sistemului de asigurări sociale de sănătate # News.ro
Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horaţiu-Remus Moldovan, afirmă că vor fi îndeplinite toate promisiunile de eficientizare a sistemului de asigurări sociale de sănătate, menţionând măsurile care vor fi aplicate, de la 1 ianuarie, pentru medicii de familie şi pentru cei din ambulatoriul de specialitate.
30 decembrie 2025
23:50
„Vreau să continui” - Novak Djokovici se vede jucând chiar şi după Jocurile Olimpice din 2028 de la Los Angeles # News.ro
Prezent la World Sports Summit din Dubai, jucătorul de tenis Novak Djokovic a fost întrebat din nou despre retragerea sa. Potrivit The National, jucătorul sârb în vârstă de 38 de ani a declarat că doreşte să îşi continue activitatea.
23:50
Ludovic Orban: Ilie Bolojan, sigur, trebuie să manifeste acest optimism, dar cred că ar fi trebuit să facă un addendum la protocolul de coaliţie în care se menţioneze foarte precis care sunt măsurile de reformă care urmează a fi luate # News.ro
Ludovic Orban, fost preşedinte al PNL şi fost prim ministru, este de părere că actualul şef al Guvernului ar trebui să adauge, în protocolul coaliţiei, care sunt reformele pe care formaţiunile care se află la guvernare şi le asumă pentru anul viitor.
23:50
Ludovic Orban: Dacă PSD va continua să se comporte în felul în care s-a comportat în ultimele şase luni, această coaliţie nu poate să reziste # News.ro
Fostul premier Ludovic Orban este de părere că, dacă PSD va continua să aibă aceeaşi atitudine pe care a avut-o în ultimele luni faţă de coaliţia de guvernare, această coaliţie nu va rezista.
23:40
Tatiana Schlossberg, o jurnalistă americană şi nepoata preşedintelui Kennedy, moare de o leucemie la vârsta de 35 de ani # News.ro
O jurnalistă americană specializate în probleme de mediu, Tatiana Schlossberg, o nepoată a celui de-al 35-lea preşedinte al Statelor Unite, John F. Kennedy (JFK), a murit marţi la vârsta de 35 de ani de o leucemie, anunţă marţi familia, scrie presa americană.
23:30
Ludovic Orban: Ce au făcut judecătorii numiţi de PSD, toţi patru, doar judecătorii numiţi de PSD, este inacceptabil # News.ro
Fostul premier Ludovic Orban, fost preşedinte al PNL şi fost consilier prezidenţial afirmă că, în opinia sa, atitudinea celor patru judecători constituţionali care au refuzat să participe la deliberările privind constituţionalitatea legii privind reforma pensiilor magistraţilor este ”inacceptabilă”. Orban spune că aceştia pot fi demişi, conform Constituţiei, de către colegii lor care constituie majoritatea.
23:30
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunţă că România se alătură mecanismului ”Lista de achiziţii prioritare necesare apărării Ucrainei” (PURL) şi astfel ”contribuie direct la consolidarea securităţii regionale şi este pe deplin consonantă cu angajamentele” în cadrul NATO şi cu Parteneriatul Strategic cu Statele Unite ale Americii.
23:20
Cupa Africii pe Naţiuni: Senegal a învins Benin, scor 3-0 / RD Congo a dispus de Botswana, scor 3-0 # News.ro
Senegal a învins Benin, scor 3-0, iar RD Congo a dispus de Botswana cu acelaşi scor, marţi, în grupa D de la Cupa Africii pe Naţiuni.
