Şapte persoane urmărite internaţional, aduse în ţară / Printre ele, o femeie din categoria most wanted, condamnată la 15 ani de închisoare pentru trafic de minori şi proxenetism şi un bărbat supranumit ”Căpcăunul”, condamnat pentru trafic de migranţi

Şapte persoane date în urmărire internaţională au fost aduse în ţară de poliţişti. Printre acestea se află o femeie de 47 de ani din Gorj, urmărită internaţional din categoria most wanted şi care are o condamnare la 15 ani şi opt luni de închisoare pentru trafic de minori, trafic de persoane şi proxenetism. De asemenea, a fost adus în ţară şi un bărbat de 44 de ani din Iaşi, supranumit ”Căpcăunul”, care are de ispăşit o condamnare de 12 ani de închisoare pentru mai multe infracţiuni, printre care trafic de migranţi, trafic de persoane şi contrabandă.

