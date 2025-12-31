Şapte persoane urmărite internaţional, aduse în ţară / Printre ele, o femeie din categoria most wanted, condamnată la 15 ani de închisoare pentru trafic de minori şi proxenetism şi un bărbat supranumit ”Căpcăunul”, condamnat pentru trafic de migranţi
News.ro, 31 decembrie 2025 11:20
Şapte persoane date în urmărire internaţională au fost aduse în ţară de poliţişti. Printre acestea se află o femeie de 47 de ani din Gorj, urmărită internaţional din categoria most wanted şi care are o condamnare la 15 ani şi opt luni de închisoare pentru trafic de minori, trafic de persoane şi proxenetism. De asemenea, a fost adus în ţară şi un bărbat de 44 de ani din Iaşi, supranumit ”Căpcăunul”, care are de ispăşit o condamnare de 12 ani de închisoare pentru mai multe infracţiuni, printre care trafic de migranţi, trafic de persoane şi contrabandă.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 5 minute
11:40
Clubul Universitatea Craiova şi antrenorul secund Anton Petrea au decis de comun acord încetarea raporturilor contractuale, a anunţat, miercuri, clubul craiovean.
Acum 15 minute
11:30
Ministerul Agriculturii anunţă desfiinţarea a 216 funcţii de conducere şi reducerea numărului ordonatorilor de credite / Cheltuielile cu salariile vor scădea cu cel puţin 10% la nivelul structurilor reorganizate # News.ro
Ministerul Agriculturii anunţă desfiinţarea a 216 funcţii de conducere şi reducerea numărului ordonatorilor de credite cu 73, de la 166 în prezent, subliniind că cheltuielile cu salariile vor scădea cu cel puţin 10% la nivelul structurilor reorganizate.
Acum 30 minute
11:20
Şapte persoane urmărite internaţional, aduse în ţară / Printre ele, o femeie din categoria most wanted, condamnată la 15 ani de închisoare pentru trafic de minori şi proxenetism şi un bărbat supranumit ”Căpcăunul”, condamnat pentru trafic de migranţi # News.ro
Şapte persoane date în urmărire internaţională au fost aduse în ţară de poliţişti. Printre acestea se află o femeie de 47 de ani din Gorj, urmărită internaţional din categoria most wanted şi care are o condamnare la 15 ani şi opt luni de închisoare pentru trafic de minori, trafic de persoane şi proxenetism. De asemenea, a fost adus în ţară şi un bărbat de 44 de ani din Iaşi, supranumit ”Căpcăunul”, care are de ispăşit o condamnare de 12 ani de închisoare pentru mai multe infracţiuni, printre care trafic de migranţi, trafic de persoane şi contrabandă.
11:20
UPDATE - Doi bărbaţi au murit într-un accident de muncă în Portul Constanţa / O altă victimă a fost transportată la spital / Cauza accidentului, explozia unei anvelope a unui utilaj de manipulare a containerelor # News.ro
Doi bărbaţi au murit, miercuri, în urma unui accident de muncă produs în Portul Constanţa, iar o altă victimă a ajuns la spital cu un traumatism la picior.
11:20
Rugby: Stejarii încep anul cu un stagiu de pregătire la INSEP Paris: 34 de jucători convocaţi # News.ro
Naţionala de rugby a României începe pregătirea pentru Campionatul European 2026 încă de la debutul noului an, cu un stagiu la INSEP Paris. Stejarii vor disputa primul meci în competiţia europeană pe 8 februarie, în deplasare, cu Germania, informează Federaţia Română de Rugby.
Acum o oră
11:10
Ediţie specială de Revelion, la TVR, cu peste 100 de vedete/ Iuliana Tudor, Andreea Marin şi Ramona Bădescu vor fi prezentatoare la miezul nopţii # News.ro
Televiziunea Română va difuza o ediţie specială de Revelion, cu Iuliana Tudor, Andreea Marin şi Ramona Bădescu prezentatoare, eveniment care marchează începutul unui an aniversar important din istoria sa: „Împreună la puterea 70”. Peste 100 de vedete participă la eveniment, între care şi Irina Loghin, Stela Enache, Paula Seling şi Paul Surugiu Feugo.
11:10
Doi bărbaţi au murit într-un accident de muncă în Portul Constanţa / O altă victimă a fost transportată la spital # News.ro
Doi bărbaţi au murit, miercuri, în urma unui accident de muncă produs în Portul Constanţa, iar o altă victimă a ajuns la spital cu un traumatism la picior.
11:00
Ambasadorul SUA la NATO pune la îndoială afirmaţia Moscovei că Ucraina ar fi atacat reşedinţa lui Putin # News.ro
Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a pus la îndoială, marţi, acuzaţia Rusiei că Ucraina a atacat reşedinţa preşedintelui Vladimir Putin, spunând că doreşte să vadă informaţiile serviciilor secrete americane cu privire la acest incident, relatează Reuters.
11:00
Gabriel Avramescu, ASF: Privesc către 2026 cu realism şi încredere. Este momentul să reglementăm criptoactivele şi să stimulăm fondurile de private equity # News.ro
Prim-vicepreşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), Gabriel Avramescu, face un bilanţ al anului 2025 şi, vorbind de planurile pentru 2026, spune că priveşte către anul care urmează cu realism şi încredere, fiind ”momentul să reglementăm criptoactivele, să susţinem inovaţia şi să stimulăm fondurile de private equity”.
Acum 2 ore
10:40
Şapte persoane urmărite internaţional, aduse în ţară / Printre ele, o femeie din categoria most wanted, condamnată la 15 ani de închisoare pentru trafic de minori şi proxenetism şi un bărbat supranumit ”Căpcăunul”, condamnat pentru trafic de migranţi # News.ro
Şapte persoane date în urmărire internaţională au fost aduse în ţară de poliţişti. Printre acestea se află o femeie de 47 de ani din Gorj, urmărită internaţional din categoria most wanted şi care are o condamnare la 15 ani şi opt luni de închisoare pentru trafic de minori, trafic de persoane şi proxenetism. De asemenea, a fost adus în ţară şi un bărbat de 44 de ani din Iaşi, supranumit ”Căpcăunul”, care are de ispăşit o condamnare de 12 ani de închisoare pentru mai multe infracţiuni, printre care trafic de migranţi, trafic de persoane şi contrabandă.
10:40
Compania de electricitate de stat din Serbia va construi o centrală solară pe depozitul de cenuşă al termocentralei Nikola Tesla A # News.ro
Compania de electricitate de stat din Serbia, Elektroprivreda Srbije (EPS), a lansat o cerere de ofertă pentru realizarea unui studiu preliminar de fezabilitate şi a unui proiect conceptual pentru construirea unei centrale solare pe amplasamentul de eliminare a cenuşii la termocentrala Nikola Tesla A (TENT A) din Obrenovac, scrie Balkan Green Energy News.
10:30
Şeful Statului Major rus afirmă că Putin a ordonat extinderea zonei tampon la Sumi şi Harkov în 2026 # News.ro
Şeful Statului Major rus, Valeri Gherasimov, a declarat că forţele ruse avansează în apărarea ucraineană şi că preşedintele Vladimir Putin a ordonat extinderea unei zone tampon la Sumi şi Harkov în Ucraina în 2026, au anunţat, miercuri, agenţiile de presă ruse.
10:20
„Era frig”, Unai Emery nu i-a strâns mâna lui Mikel Arteta după meciul dintre Aston Villa şi Arsenal - VIDEO # News.ro
Unai Emery, antrenorul echipei Aston Villa, nu i-a strâns mâna lui Mikel Arteta, tehnicianul formaţiei Arsenal, marţi, după victoria clară a Gunners (4-1) în Premier League. Fostul antrenor al PSG s-a grăbit să intre în tunelul vestiarelor, lăsându-l pe colegul său puţin surprins.
10:10
De la o întoarcere a astronauţilor în jurul Lunii şi până la alegerile de la jumătate de mandat în Statele Unite, AFP prezintă cinci evenimente de urmărit în 2026.
09:50
Navele de război şi navele pazei de coastă chineze mobilizate săptămâna aceasta în jurul Taiwanului în cadrul unor exerciţii militare de amploare se retrag din vecinătatea sa, a anunţat, miercuri, paza de coastă a insulei.
Acum 4 ore
09:40
Sibiu - Doi bărbaţi au murit după ce autoutilitara de transport lemne cu care circulau pe un drum forestier s-a răsturnat într-o râpă - FOTO # News.ro
Doi bărbaţi au murit după ce autoutilitara de transport lemne cu care circulau pe un drum forestier s-a răsturnat într-o râpă, în zona Valea Arpaşu Mare.
09:30
Fostul jucător al echipelor Monaco şi Olympique Marseille, argentinianul Lucas Ocampos, ar putea rata începutul turneului Clausura al campionatului mexican din cauza unei paralizii faciale, a anunţat clubul său, CF Monterrey.
09:30
Şeful CNAIR: 2025 - anul în care am unit mai multe regiuni importante ale României prin drumuri de mare viteză! Am deschis circulaţia pe încă 146 km de autostradă şi drum expres / În 2026, ţinta este de 250 de kilometri noi - VIDEO # News.ro
Directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) Cristian Pistol afirmă că 2025 este anul în care mai multe regiuni importante ale României au fost unite prin drumuri de mare viteză, precizând că a fost deschisă circulaţia pe încă 146 km de autostradă şi drum expres. El menţionează că 654 km de drum de mare viteză sunt în prezent în construcţie (proiectare şi execuţie), iar 374 km sunt în faza de licitaţie sau în curs de semnare a contractelor, anunţând că pentru 2026 ţinta este de 250 de noi kilometri de drumuri de mare vitează realizţi.
09:30
2025 a fost un an dificil pentru jurnalişti şi sunt puţine speranţe că lucrurile se vor schimba/ La nivel mondial, 126 de persoane din mass-media au fost ucise # News.ro
Din aproape toate punctele de vedere, 2025 a fost un an dificil pentru oricine este preocupat de libertatea presei. Este probabil să fie cel mai mortal an din istorie pentru jurnalişti şi lucrătorii din mass-media. Numărul agresiunilor asupra reporterilor din SUA este aproape egal cu cel din ultimii trei ani la un loc. Preşedintele Statelor Unite îi mustră pe mulţi dintre cei care îi pun întrebări, numind o femeie „porcuşor”. Nu a existat o perioadă mai sumbră pentru jurnalişti, scrie Associated Press.
09:20
Anul viitor, piaţa de PC-uri ar putea scădea cu 8,9%, în cel mai pesimist scenariu trasat de analiştii de la International Data Corporation.
09:10
RETROSPECTIVĂ: Cristiano Ronaldo, Karim Benzema sau Taylor Swift - personalităţi care s-au căsătorit sau s-au logodit în 2025 # News.ro
Anul 2025 se apropie de sfârşit şi este momentul să facem bilanţul în ceea ce priveşte dragostea, unde mai multe vedete şi personalităţi publice au trecut un prag important. De la Karim Benzema, la Cristiano Ronaldo sau Taylor Swift, iată personalităţile care s-au căsătorit sau s-au logodit.
09:10
Oficialii de la Tokyo consideră că manevrele militare cu muniţii reale efectuate la începutul săptămânii de China pentru a simula un blocaj maritim al Taiwanului „exacerbează tensiunile” din regiune şi a indicat că şi-a exprimat „îngrijorarea” la autorităţile de la Beijing.
09:00
Dâmboviţa - Doi tineri au murit carbonizaţi după ce autoturismul în care se aflau a lovit colţul unei clădiri, apoi s-a răsturnat, luând foc - FOTO # News.ro
Doi tineri cu vârste de 18 şi 19 ani au murit carbonizaţi miercuri noaptea, în Găeşti, după ce autoturismul în care se aflau a lovit colţul unei clădiri, iar apoi s-a răsturnat, luând foc. La volan se afla tânărul de 18 ani.
08:50
Dâmboviţa - Doi tineri au murit carbonizaţi după ce autoturismul în care se aflau a lovit colţul unei clădiri, după care s-a răsturnat, luând foc - FOTO # News.ro
Doi tineri cu vârste de 18 şi 19 ani au murit carbonizaţi miercuri noaptea, în Găeşti, după ce autoturismul în care se aflau a lovit colţul unei clădiri, iar apoi s-a răsturnat, luând foc. La volan se afla tânărul de 18 ani.
08:50
08:40
CRONOLOGIE - Pierderi cu impact, de la Papa Francisc la Chris Rea: personalităţile care au murit în 2025 # News.ro
Moartea Papei Francisc a adus schimbări în Biserica Catolică, care numără 1,4 miliarde de adepţi şi este condusă acum, pentru prima dată, de un papă american. Împuşcarea mortală a activistului conservator Charlie Kirk în timp ce vorbea în faţa unei mulţimi a îngrozit pe mulţi şi a stârnit discuţii sumbre despre violenţa politică. Iar când Virginia Giuffre, victimă a traficului de persoane, s-a sinucis, acest sfârşit tragic a atras o atenţie suplimentară asupra anchetelor care l-au avut în centru pe infractorul sexual Jeffrey Epstein. Toţi aceştia s-au numărat printre persoanele notabile şi influente care au murit în 2025, dar moartea lor a avut totodată un impact larg ulterior. În acelaşi timp, lumea s-a despărţit de artişti sau activişti celebri în urma cărora dăinuie opere şi realizări remarcabile.
08:40
Grupul japonez SoftBank a finalizat integral angajamentul de investiţie de 40 de miliarde de dolari în OpenAI, potrivit unor surse citate de CNBC. Ultima tranşă, cuprinsă între 22 şi 22,5 miliarde de dolari, a fost transferată săptămâna trecută, au precizat persoane familiarizate cu tranzacţia.
08:40
Patru persoane, dintre care trei copii, au fost rănite în urma atacurilor ruseşti la Odesa # News.ro
Patru persoane, dintre care trei copii, au fost rănite în urma atacurilor ruseşti din noaptea de marţi spre miercuri la Odesa, în Ucraina, a declarat pe Telegram Serghei Lysak, şeful administraţiei militare a oraşului.
08:30
Guvernul a decis ca, începând din februarie 2026, să scadă cu o zi plata asigurată de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru concedii medicale # News.ro
Guvernul a decis ca, începând din februarie 2026, să scadă cu o zi plata asigurată de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru concedii medicale, relatează Profit.ro.
08:20
Norvegianul Magnus Carlsen, numărul 1 mondial la şah, a câştigat marţi, la Doha, campionatul mondial la blitz, realizând o nouă dublă după victoria de duminică la campionatul mondial rapid şi asigurându-şi al 20-lea titlu mondial.
08:10
RETROSPECTIVĂ Piaţa petrolului între geopolitică şi surplus: 2025, anul volatilităţii; presiuni descendente anticipate în 2026 # News.ro
Piaţa petrolului a traversat în 2025 o perioadă în care ”prima de risc geopolitic” a reapărut intermitent, dar a fost tot mai des contrabalansată de temerile privind un surplus de ofertă şi de aşteptările de încetinire a creşterii cererii globale. Pentru 2026, aceste presiuni sunt aşteptate să se atenueze, pe măsură ce analiştii anticipează acumularea de stocuri, creşterea producţiei în afara OPEC+ şi o piaţă mai bine aprovizionată, în care şocurile geopolitice vor continua să provoace episoade de volatilitate, dar vor fi tot mai greu de transformat în creşteri susţinute ale preţurilor, potrivit datelor analizate de Reuters.
08:10
Preşedintele columbian afirmă că Statele Unite au bombardat o fabrică de cocaină în Maracaibo, în vestul Venezuelei # News.ro
Preşedintele columbian Gustavo Petro a afirmat marţi, că Statele Unite au bombardat o fabrică de cocaină în portul Maracaibo, în vestul Venezuelei.
08:00
BBC - Întârzierile Eurostar intră în a doua zi, după ce mulţi pasageri au rămas blocaţi peste noapte în trenuri # News.ro
Pasagerii Eurostar se pregătesc pentru posibile noi perturbări, după ce o pană de curent în Tunelul Canalului Mânecii a provocat marţi haos în transporturi pentru mii de persoane, relatează miercuri dimineaţă BBC..
Acum 6 ore
07:40
UPDATE - Peru - O persoană decedată şi 36 de turişti răniţi, 2 fiind în stare gravă, după ce două trenuri s-au ciocnit la Machu Picchu # News.ro
O coliziune frontală între două trenuri care transportau turişti către Machu Picchu s-a produs pe linia feroviară care leagă Ollantaytambo de celebrul sit incaş, soldându-se cu decesul unei persoane, angajat, şi cu rănirea a 36 de turişti, doi fiind în stare gravă
07:20
ANM - O atenţionare cod galben de vânt pentru mai multe regiuni intră în vigoare de miercuri, de la ora 8.00 - HARTA # News.ro
O atenţionare cod galben de vânt pentru mai multe regiuni intră în vigoare de miercuri, de la ora 8.00
07:20
Cuprul, pe cale să aibă cel mai bun an din 2009, pe fondul cererii din AI şi al temerilor privind oferta # News.ro
Preţul cuprului este pe punctul de a înregistra cea mai mare creştere anuală din ultimii peste zece ani, alimentată de perturbări ale ofertei, slăbirea dolarului american, perspective mai bune pentru economia Chinei şi investiţii masive în inteligenţă artificială, relatează Reuters.
07:10
Obiceiuri şi superstiţii de Anul Nou la români - Pluguşorul, Jocul Caprei şi Jocul Ursului, practicate încă din cele mai vechi timpuri. Vâsc, bani în buzunar, struguri şi smochine, pe masa de Revelion pentru belşug # News.ro
Simboluri, colinde şi obiceiuri păgâne marchează, în datina românească, ultima zi a anului vechi şi în prima a celui nou. În Muntenia se umblă cu capra, în Moldova cu ursul, „mascaţii” sunt în Bucovina, iar în noaptea dintre ani se pun vâsc, struguri şi smochine pe masă, pentru belşug.
07:10
CRONOLOGIE – Emeric Ienei, Mihai Leu, Agnes Keleti, Felix Baumgartner, George Foreman... Legendele sportului care ne-au părăsit în 2025 # News.ro
2025 a fost anul în care sportul mondial a rămas mai sărac, numeroase legende încetând din viaţă. Au murit Emeric Ienei, Mihai Leu, Agnes Keleti, Felix Baumgartner şi George Foreman.
07:00
Un marfar deraiază în Kentucky şi provoacă o scurgere de sulf topit. 31 de vagoane implicate, niciun rănit, anunţă Guvernul. Un vagon a luat foc, altul avariat. Oraşul Trenton, plasat în carantină scurt timp # News.ro
Un tren marfar a deraiat marţi în statul Kentucky, în partea cenral-estică a Statelor Unite, provocând o scurgere de sulf topit, anunţă secretarul Transporturilor Sean Duffy, care nu anunţă în acest stadiu răniţi, relatează AFP.
07:00
Creştere a numărului cazurilor de consum de ketamină care ajung în secţiile de urologie din Marea Britanie/ Tineri adulţi şi adolescenţi sunt predominanţi în internările „în creştere explozivă” asociate cu acest drog # News.ro
Experţii au avertizat că secţiile de urologie din întreaga Marea Britanie ar putea fi aproape de punctul de a ceda, după ce internările în spital asociate consumului de ketamină au „explodat” în ultimii ani, relatează The Guardian.
06:40
Moody’s a retrogradat ratingul Budapestei la nivelul ”junk”, nerecomandat investiţiilor, în condiţiile unui conflict al primăriei cu guvernul Orban # News.ro
Agenţia de evaluare financiară Moody's a retrogradat ratingul de credit al Budapestei la nivelul Ba1, nerecomandat investiţiilor, de la Baa3, plasându-l totodată sub observaţie pentru o posibilă nouă reducere, invocând lichiditatea slabă a capitalei Ungariei şi disputa financiară cu guvernul naţional condus de Viktor Orban, transmite Reuters.
06:20
UPDATE - Peru - O persoană decedată şi 36 de turişti răniţi, 2 fiind în stare gravă, într-un accident de tren la Machu Picchu # News.ro
O coliziune frontală între două trenuri care transportau turişti către Machu Picchu s-a produs pe linia feroviară care leagă Ollantaytambo de celebrul sit incaş, soldându-se cu decesul unei persoane şi cu rănirea a 36 de turişti, doi fiind în stare gravă
06:10
Preţul aurului şi-a revenit marţi, fiind pe cale să încheie cel mai bun an al său din ultimele peste patru decenii # News.ro
Metalele preţioase au revenit pe creştere marţi, după scăderile accentuate din sesiunea precedentă, pe măsură ce investitorii s-au reorientat către riscurile geopolitice şi economice, relansând creşterea preţului aurului spre finalul celui mai bun an din 1979 încoace, transmite Reuters.
06:00
Israelul va interzice activitatea a zeci de agenţii umanitare în Gaza, în timp ce 10 ţări avertizează asupra suferinţei populaţiei # News.ro
Israelul a anunţat că, în termen de 36 de ore, va opri activitatea a zeci de organizaţii de ajutor umanitar în Gaza, pe motiv că nu au respectat noile cerinţe stricte de a preda date personale despre angajaţii palestinieni şi internaţionali desfăşuraţi în teritoriul devastat, transmite The Guardian.
Acum 8 ore
05:40
Este prea devreme să spunem că dialogul Rusia-UE este pierdut pentru totdeauna, deoarece relaţiile s-ar putea schimba odată cu o nouă Comisie Europeană, a declarat pentru ziarul Izvestia Vladislav Maslennikov, directorul Departamentului pentru Probleme Europene din cadrul Ministerului rus de Externe, conform TASS.
05:30
Peru - Cel puţin 15 turişti răniţi, dintre care unul grav, într-un accident de tren la Machu Picchu # News.ro
O coliziune frontală între două trenuri care transportau turişti către Machu Picchu s-a produs pe linia feroviară care leagă Ollantaytambo de celebrul sit incaş, relatează AFP.
05:20
Bursele europene au atins marţi un nou record la închidere, susţinute de bănci şi companiile din sectorul minier # News.ro
Bursele europene au înregistrat marţi a doua şedinţă consecutivă de închidere la nivel record, impulsionate de sectorul bancar şi de acţiunile legate de materii prime, într-o sesiune caracterizată însă de volume reduse, specifice finalului de an, transmite Reuters.
05:10
Polonia cere Bruxelles-ului să investigheze TikTok pentru conţinut generat de AI suspectat de dezinformare rusă # News.ro
Polonia a solicitat Comisiei Europene să deschidă o investigaţie împotriva TikTok, după ce platforma de social media a găzduit conţinut generat cu ajutorul inteligenţei artificiale care includea apeluri ca Polonia să părăsească Uniunea Europeană, transmite Reuters.
Acum 12 ore
01:20
Justiţia germană abandonează proceduri împotriva oligarhului rus Alişer Usmanov, un apropiat al lu Putin şi fost preşedinte al Federaţiei Internaţionale de Scrimă, vizat de sancţiuni europene, în urma unei plăţi în sumă de 10 mil. € # News.ro
Justiţia germană a anunţat marţi că suspendă în mod provizoriu proceduri judiciare împotriva oligarhului rus Alişer Usmanov, vizat de sancţiuni europene în legătură cu proprietăţile sale în Bavaria, în schimbul plăţii unei sume de zece milioane de euro, relatează AFP.
01:00
Un marfar deraiază în Kentucky şi provoacă o scurgere de sulf topit. 31 de vagoane implicate, niciun rănit, anunţă Guvernul. Un vagon a luat foc, altul avariat. Oraşul Trenton, plasat în carantină scurt timp # News.ro
Un tren marfar a deraiat marţi în statul Kentucky, în partea cenral-estică a Statelor Unite, provocând o scurgere de sulf topit, anunţă secretarul Transporturilor Sean Duffy, care nu anunţă în acest stadiu răniţi, relatează AFP.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.