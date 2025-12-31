UPDATE - Doi bărbaţi au murit într-un accident de muncă în Portul Constanţa / O altă victimă a fost transportată la spital / Cauza accidentului, explozia unei anvelope a unui utilaj de manipulare a containerelor

11:20

Şapte persoane date în urmărire internaţională au fost aduse în ţară de poliţişti. Printre acestea se află o femeie de 47 de ani din Gorj, urmărită internaţional din categoria most wanted şi care are o condamnare la 15 ani şi opt luni de închisoare pentru trafic de minori, trafic de persoane şi proxenetism. De asemenea, a fost adus în ţară şi un bărbat de 44 de ani din Iaşi, supranumit ”Căpcăunul”, care are de ispăşit o condamnare de 12 ani de închisoare pentru mai multe infracţiuni, printre care trafic de migranţi, trafic de persoane şi contrabandă.