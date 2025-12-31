Faza zilei în Premier League: Nu i-a strâns mâna antrenorului advers pentru că „era frig”

16:40

Judecătorul CCR Gheorghe Stan zis Geani este doctorandul deputatei SOS, Verginia Vedinaş, profesor universitar doctor de drept public şi administrativ la Facultatea de drept a Universităţii Bucureşti și care este și ea beneficiară de pensie specială, dar nu din categoria magistraților. Informația că Gheorghe Stan este doctorandul ei a fost confirmată pentru G4Media.ro chiar de […] © G4Media.ro.