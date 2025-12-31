Taxa de carbon intră în vigoare de la 1 ianuarie 2026. Construcțiile se vor scumpi semnificativ (analiză)

22:20

Intrăm în "junk" sau rămânem in investment grade? În ianuarie 2026, principalele agenții de rating își vor prezenta rapoartele asupra evoluției economiei românești iar deficitele gemene vor juca un rol esențial. Economiștii șefi din bănci și CFA România sunt de părere că vom mai fi ”păsuiți” încă o dată. Care ar fi de fapt impactul unui downgrade pentru România?