Câţi kilometri noi de autostradă vrea să dea în folosinţă CNAIR, în 2026
Economica.net, 31 decembrie 2025 13:50
Ţinta Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pentru 2026 o reprezintă darea în folosinţă a 250 de kilometri noi de autostrăzi şi drumuri expres, pe Autostrada Moldovei fiind programaţi alţi 125 de kilometri, care vor permite circulaţia pe autostradă până la Paşcani, potrivit directorului general Cristian Pistol.
Acum 5 minute
14:10
Autostrada Ploiești – Brașov, locul 1 în topul nerealizărilor din 2025. Construim România cere rezilierea contractului cu Consitrans # Economica.net
Asociația Construim România prezintă la final de an un clasament al celor mai mari nerealizări în materie de infrastructură rutieră. Pe primul loc este situată autostrada din Valea Prahovei, probabil cel mai mare eșec al guvernărilor post-decembriste.
Acum 15 minute
14:00
Guvernul francez vrea să interzică reţelele sociale pentru cei sub 15 ani începând cu noul an şcolar din 2026, potrivit unui proiect de lege consultat de AFP şi care urmează să fie dezbătut în viitorul apropiat în Parlament.
Acum 30 minute
13:50
Acum o oră
13:30
O nouă eră pentru industria auto. China a vândut mai multe maşini decât Japonia, pe piaţa mondială, în 2025 # Economica.net
Constructorii auto chinezi au fost cei mai mari comercianţi mondiali de vehicule noi în 2025, devansându-i pentru prima dată pe producătorii japonezi, informează agenţia de presă Xinhua citând un articol publicat în cotidianul financiar japonez Nikkei.
13:30
Schimbări pentru cei care dau la închiriat pe Booking sau Airbnb. Ce trebuie să ştie persoanele fizice care obţin venituri din închirieri în scop turistic # Economica.net
Veniturile obţinute de persoanele fizice din închirieri în scop turistic vor fi impozitate diferit începând de anul viitor, sumele astfel obţinute urmând să fie asimilate veniturilor din activităţi independente sau celor din cedarea folosinţei bunurilor.
Acum 2 ore
13:10
Autostrada Transilvania: CNIR solicită finanțare europeană pentru lotul Chiribiș – Biharia și nodul rutier Spinuș # Economica.net
Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a anunțat că a elaborat și depus, la Autoritatea de Management din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cererea pentru finanțarea europeană nerambursabilă a proiectului "Autostrada Brașov - Târgu Mureș - Cluj - Oradea, subsecțiunea 3C2 Chiribiș - Biharia, km 30+550 -km 59+100".
12:30
Anunţ oficial de la BNR înainte de Anul Nou – Cu cât scad ratele după ce IRCC a coborât la 5,68% # Economica.net
Indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC) este de 5,68% pe an, în scădere faţă de cel publicat în urmă cu trei luni, de 6,06% pe an, acesta fiind cel mai ridicat nivel de până acum, conform datelor publicate miercuri de Banca Naţională a României (BNR).
Acum 4 ore
12:10
2025, an istoric pentru infrastructura rutieră a României. Peste 1.000 km de autostradă sunt în construcție sau în licitație – șeful CNAIR # Economica.net
România încheie un an istoric pentru infrastructura rutieră, scrie Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Potrivit lui, 2025 este anul în care au fost unite prin autostradă mai multe regiuni importante ale țării.
12:10
Volkswagen Golf GTI intră în anul semicentenar. Este mașina compactă sport cu succesul cel mai mare din lume # Economica.net
În 2026, Volkswagen Golf GTI va împlini 50 de ani, iar acest lucru va fi sărbătorit de producător cu o serie de evenimente, dar și prin modelul aniversar exclusiv Golf GTI EDITION 50 și premiera mondială a primului GTI complet electric.
12:00
Anul extremelor pe piețele internaţionale – De la războiul comercial, criza dolarului, creșterea dobânzilor şi caruselul burselor, până la boom-ul AI şi recordurile pentru aur şi Bitcoin (retrospectivă 2025) # Economica.net
Căderea dolarului, creşterea dobânzilor, prăbuşirea burselor, urmată de maxime istorice, au transformat 2025 într-un an al extremelor pe pieţele mondiale, marcat de revenirea fulminantă a lui Donald Trump la Casa Albă şi de omniprezenţa Inteligenţei Artificiale (AI), arată o retrospectivă AFP.
11:40
Lista schimbărilor fiscale pentru companii, în 2026 – Impozitul minim pe cifra de afaceri, cont de plăţi obligatoriu şi modificări pentru eșalonarea la plată (PwC) # Economica.net
Anul 2026 aduce schimbări fiscale în cazul companiilor, printre cele mai importante aflându-se reducerea la 0,5% a impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) şi o cotă unică de impozitare de 1% pentru microîntreprinderi.
11:30
1.034 ecotichete pentru RABLA. Finanţări de peste 3 miliarde de lei pentru proiecte de mediu (AFM) # Economica.net
Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a publicat noi liste de dosare aprobate şi a semnat contracte de finanţare în valoare de peste 3,3 miliarde de lei, ca urmare a şedinţei Comitetului de Avizare din 30 decembrie 2025, continuând astfel ritmul susţinut de analiză şi aprobare până în ultima zi a anului.
11:20
Taxa de carbon intră în vigoare de la 1 ianuarie 2026. Construcțiile se vor scumpi semnificativ (analiză) # Economica.net
Costurile din construcţii vor creşte semnificativ de la 1 ianuarie 2026, ca urmare a aplicării taxei de carbon pentru materiile prime importate din afara Uniunii Europene.
10:30
Anul nou vine cu scumpiri – Cu cât cresc preţurile la benzină şi motorină după ce accizele se majorează din nou la 1 ianuarie 2026 # Economica.net
Nivelul accizelor la carburanţi, bere, vin şi alcool se majorează din nou de la 1 ianuarie 2026, a doua oară în ultimele şase luni, potrivit Codului Fiscal.
Acum 6 ore
09:20
Ordin de la Putin pentru 2026: Rusia încearcă extinderea „zonei tampon” cu nord-estul Ucrainei # Economica.net
Şeful Statului Major General rus, generalul Valeri Gherasimov, a declarat că forţele sale avansează în nord-estul Ucrainei şi că preşedintele rus Vladimir Putin a ordonat pentru 2026 extinderea teritoriului pe care Moscova îl numeşte zonă tampon, au declarat miercuri agenţiile de ştiri ruseşti, citate de Reuters.
09:10
Construcţia unui gard de 280 de kilometri care separă Letonia de Rusia a fost finalizată marţi, după mai mulţi ani de lucrări şi o investiţie de 166 de milioane de euro, informează EFE.
08:40
România dă 50 de milioane de euro, sprijin pentru Ucraina, prin mecanismul american PURL # Economica.net
Ministerul Afacerilor Externe anunţă că România se alătură mecanismului american PURL pentru sprijinirea apărării Ucrainei şi alocă în acest sens 50 de milioane de euro.
Acum 24 ore
23:00
Guvernul a aprobat, marţi, o ordonanţă de urgenţă care stabileşte un mecanism de control al concediilor medicale.
22:30
VIDEO Autostrada Bucureștiului A0: Cum arată lucrările la lotul 4 Glina – Pantelimon, pe care UMB ar putea să-l finalizeze anul viitor # Economica.net
Pasionații de infrastructură au postat imagini noi cu lotul 4 Nord din Autostrada Bucureștiului, care ar putea fi gata în 2026. Imaginile vizează în special viaductul Cernica, cea mai dificilă structură din A0.
22:30
Grupul finlandez Metso, unul dintre cei mai mari producători globali de echipamente pentru industria de minerit și agregate, va deschide un centru de producție la Oradea în 2026.
22:30
Anul 2025 a înregistrat vânzări importante la licitații, cu peste douăzeci de modele excepționale vândute pentru zeci de milioane de euro.
22:20
Ianuarie 2026, moment crucial pentru România. Marile agenții de rating se pronunță dacă ne duc în categoria „junk” # Economica.net
Intrăm în "junk" sau rămânem in investment grade? În ianuarie 2026, principalele agenții de rating își vor prezenta rapoartele asupra evoluției economiei românești iar deficitele gemene vor juca un rol esențial. Economiștii șefi din bănci și CFA România sunt de părere că vom mai fi ”păsuiți” încă o dată. Care ar fi de fapt impactul unui downgrade pentru România?
22:00
Program Masa sănătoasă – Peste jumătate de milion de copii vor beneficia de o de o masă caldă sau un pachet alimentar. Care va fi valoare mesei zilnice # Economica.net
Peste 540.000 de copii - preşcolari şi elevi din învăţământul preuniversitar - vor beneficia anul viitor de o masă caldă sau un pachet alimentar, cu o valoare zilnică de 16,5 lei pentru fiecare copil, în cadrul programului naţional "Masă sănătoasă".
21:40
România îşi va respecta, după mulţi ani, angajamentele luate, va respecta ţinta de deficit bugetar, a declarat, marţi, premierul Ilie Bolojan, care a precizat că acesta va fi mai mic decât 8,4%, cifră pe care Guvernul şi-a propus-o.
20:30
Câţi muncitori străini noi vor veni în România, în 2026 – Anunţ oficial de la Guvern # Economica.net
Executivul a aprobat, pentru anul 2026, un contingent de 90.000 de lucrători străini nou - admişi pe piaţa forţei de muncă din România, pentru a acoperi deficitul de personal din mai multe domenii, a anunţat marţi Ministrul Muncii.
20:20
Ultimul anunţ al lui Bolojan pe 2025, după decizia CCR. Ce spune despre taxele şi impozitele din 2026 – Cele mai importante declaraţii # Economica.net
Premierul Ilie Bolojan a declarat că dacă vom fi pridenţi nu va fi nevoie de creşteri de taxe şi impozite în 2026. SDe asemenea, prim-ministrul a declarat că România va avea un deficit bugetar mai mic decât 8,4%, nivelul propus în varianta precedentă. Iată cele mai importante declaraţii.
20:10
Criză la arabi – Emiratele Arabe Unite se retrag din Yemen, pentru a preveni agravarea tensiunilor cu Arabia Saudită # Economica.net
Emiratele Arabe Unite (EAU) au anunţat marţi că îşi vor retrage toate forţele din Yemen, după ce au primit un ultimatum din partea Arabiei Saudite, aliatul său în lupta împotriva rebelilor Houthi, şi a guvernului yemenit recunoscut internaţional de a părăsi Yemenul în termen de 24 de ore, relatează agenţiile Reuters şi EFE.
20:00
România scrie istorie la bursă. BVB a depăşit pragul de 500 miliarde de lei, capitalizare bursieră. Recorduri şi pentru titlurile de stat # Economica.net
Capitalizarea tuturor companiilor listate pe Bursa de la Bucureşti a depăşit în premieră în acest an pragul de 500 miliarde de lei iar valoarea totală tranzacţionată pe toate pieţele, cu toate instrumentele financiare, a depăşit recordul din anul 2023, ajungând la peste 43,6 miliarde de lei.
19:20
Conflict între giganţii din Orientul Mijlociu. De ce se „ceartă” Arabia Saudită şi Emiratele Arabe Unite – Protagoniştii şi mizele crizei din Yemen # Economica.net
Escaladarea tensiunilor din sudul Yemenului între Arabia Saudită şi Emiratele Arabe Unite (EAU) a scos la suprafaţă conflictele interne din cadrul coaliţiei împotriva rebelilor Houthi, Arabia Saudită acuzând EAU că îi ameninţă securitatea naţională, în contextul ofensivei secesioniste din partea de sud a Yemenului, relatează marţi agenţia EFE.
19:20
Randamente uimitoare pentru cele mai performante cinci fonduri de investiţii din România. Activele nete au crescut cu 23,5%, în 2025 (date oficiale) # Economica.net
Activele nete ale celor 250 de fonduri deschise şi închise, locale şi străine, au crescut în luna noiembrie cu 3,2%, până la nivelul de 59,7 miliarde lei (11,7 miliarde euro), iar pentru întregul an 2025 majorarea este de 23,5%, conform datelor transmise de Asociaţia Administratorilor de Fonduri (AAF).
19:00
Peste o jumătate de miliard de euro, bani europeni pentru Transporturi, au intrat în conturile deschise de la BNR – Nazare # Economica.net
Comisia Europeană a virat, marţi, în conturile deschise la Banca Naţională a României, peste 586 milioane de euro, sume solicitate prin Programul Transport 2021-2027, din Fondul de Coeziune şi Fondul European de Dezvoltare Regională, a anunţat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.
18:50
Declaraţie şocantă din Rusia. Ameninţare cu moartea pentru Zelenski – „Doamna cu coasa” va veni în curând pentru Zelenski, ameninţă Dmitri Medvedev # Economica.net
Fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev l-a ameninţat cu moartea iminentă pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski marţi, într-un mesaj presărat cu insulte pe Telegram, informează DPA.
18:10
O lege controversată a fost aprobată de Guvernul din Polonia. Ce înseamnă pentru căsătorii, comunitatea LGBT şi catolicii dintr-o ţară conservatoare # Economica.net
Guvernul polonez condus de prim-ministrul Donald Tusk a aprobat marţi un proiect de lege care introduce 'contracte de coabitare' pentru cuplurile care locuiesc împreună, indiferent de sexul acestora, o măsură de recunoaştere a uniunilor de acelaşi sex într-o ţară majoritar catolică şi una din cele mai restrictive din UE în materie de drepturi pentru persoane LGBT, transmite Reuters.
17:50
Rusia a atacat marţi infrastructura din regiunea Odesa (sud), avariind o navă civilă şi instalaţii în porturile "Pivdenîi" (cunoscut mai mult sub denumirea sa rusească Iujnîi) şi "Cernomorsk" de la Marea Neagră, a declarat viceprim-ministrul Oleksi Kuleba, citat de Reuters.
17:40
Reorganizarea ANCOM pregătită de Bolojan, suspendată de Curtea de Apel București – Snoop.ro # Economica.net
Sindicatul salariaților din ANCOM, reprezentat de casa de avocatură fondată de Gheorghe Piperea (AUR), a avut câștig de cauză la Curtea de Apel Bucureşti în procesul deschis împotriva Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în comunicații, scriu jurnaliștii de la Snoop.ro.
17:10
Interzicerea paharelor de unică folosinţă care conţin plastic, în Franţa, amânată cu patru ani # Economica.net
Interzicerea în Franţa a paharele de unică folosinţă care conţin plastic şi care trebuia să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026 a fost, în cele din urmă, amânată de guvern până în 2030, potrivit unui decret oficial publicat marţi, informează AFP.
16:50
PostNord, compania publică de serviciu poştal din Danemarca, va înceta să mai distribuie scrisori începând de miercuri, 31 decembrie, ceea ce va pune capăt unei tradiţii de 401 de ani, însă trimiterea de scrisori va fi posibilă în continuare prin intermediul unei companii private, informează agenţia EFE.
16:30
Pacea ar putea fi obţinută în Ucraina în câteva săptămâni, a apreciat marţi premierul polonez Donald Tusk, după o discuţie prin videoconferinţă cu alţi lideri europeni susţinători ai Ucrainei, relatează Reuters.
16:30
Guvernul italian a aprobat producţia de vin fără alcool după mai mulţi ani de opoziţie faţă de acest produs, transmite DPA.
16:10
Legumicultorii români pot accesa, începând din 19 ianuarie 2026, fonduri europene de peste 151 de mil. euro # Economica.net
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) a anunțat că legumicultorii români pot accesa, începând din 19 ianuarie 2026, fonduri europene pentru investiţii în sectorul legume şi cartofi, bugetul total alocat fiind de peste 151 de milioane de euro.
15:30
Ţinta de reducere a deficitului bugetar, atinsă doar prin gestionarea fermă a resurselor publice şi o colectare eficientă a veniturilor – PwC România # Economica.net
Ţinta de reducere a deficitului bugetar va putea fi atinsă doar printr-o gestionare fermă a resurselor publice şi printr-o colectare mai eficientă a veniturilor, atrag atenţia reprezentanţii PwC România.
15:00
Autostrada Unirii A8: Ultimii 15,5 km, relansați la licitație. România va construi și primii 5 km din Republica Moldova # Economica.net
Compania Națională de Investiții Rutiere anunță marți lansarea licitației pentru proiectarea și execuția tronsonului 4 al Autostrăzii Unirii A8 Târgu Neamț - Iași - Ungheni, ultimii 15 kilometri ai Autostrăzii A8 spre frontiera cu Republica Moldova, contract care urmează să fie finanțat prin Programul SAFE – Security Action for Europe.
15:00
Târgul de Crăciun din Timişoara a atras de la deschiderea sa, pe 30 noiembrie, peste 1,7 milioane de vizitatori, informează Casa de Cultură a Municipiului Timişoara (CCMT).
15:00
Preşedintele rus Vladimir Putin a semnat marţi un decret privind recrutarea în masă a rezerviştilor pentru apărarea infrastructurii critice a ţării.
14:50
Kazahstan a confirmat planurile sale de a construi mai multe cazinouri pe întreg teritoriul ţării, pentru a stimula turismul.
Ieri
14:00
În 2026 va avea loc un adevărat val de seriale Marvel - „Wonder Man", „Daredevil: Born Again" (Daredevil: Renaşterea) sau „VisionQuest" - dar şi de adaptări literare, precum „East of Eden" (La răsărit de Eden, John Steinbeck), „The Testaments" (Testamentele, Margaret Atwood), „Pride and Prejudice" (Mândrie şi prejudecată, Jane Austen) sau „La casa de los espritus" (Casa spiritelor, Isabel Allende).
14:00
Târgurile de Crăciun organizate de PMB la București au atras peste 1,5 milioane de vizitatori # Economica.net
Peste 1,5 milioane de vizitatori, 30 de zile pline de evenimente şi zeci de concerte live este bilanţul celor trei târguri de Crăciun organizate de Primăria Municipiului Bucureşti în trei locuri emblematice ale oraşului: Piaţa Constituţiei, Piaţa Universităţii şi esplanada Operei Naţionale.
14:00
Moneda naţională s-a depreciat marţi în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0963 lei, în creştere cu 0,43 bani (+0,08%) faţă de cotaţia precedentă, 5,0920 lei.
13:50
Exporturile de gaze naturale ruseşti prin conducte către Europa au scăzut cu 44% în 2025 comparativ cu 2024, atingând cel mai redus nivel începând de la mijlocul anilor 1970, ca urmare a închiderii rutei ucrainene şi pe măsură ce Uniunea Europeană elimină treptat importurile de combustibili fosili din Rusia.
13:50
Restricţii de circulaţie pe DN7 pentru vehiculele peste 7,5 t în perioada Anului Nou # Economica.net
Restricţii de tonaj pe DN7 au fost introduse în ultima zi a anului 2025 şi în primele două zile ale anului viitor, informează Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).
