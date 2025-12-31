OUG pentru muncitorii non-UE riscă să concentreze piaţa şi să afecteze mii de firme şi lucrători – Asociaţia Agenţiilor de Recrutare Internaţională

18:10

Guvernul polonez condus de prim-ministrul Donald Tusk a aprobat marţi un proiect de lege care introduce 'contracte de coabitare' pentru cuplurile care locuiesc împreună, indiferent de sexul acestora, o măsură de recunoaştere a uniunilor de acelaşi sex într-o ţară majoritar catolică şi una din cele mai restrictive din UE în materie de drepturi pentru persoane LGBT, transmite Reuters.