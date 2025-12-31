Final de an la Lugașu de Jos: primarul Sorban Levente, denunțat la Poliție după ce a agresat, în sediul instituției, singurul consilier local al opoziției (VIDEO)
Bihoreanul, 31 decembrie 2025 11:20
În Lugașu de Jos, ultima zi a anului 2025 s-a deosebit de celelalte doar prin faptul că primarul comunei a trecut de la amenințări la fapte. Edilul Sorban Levente a agresat-o pe singura consilieră locală din opoziție, Loredana Berzovan, care voia să participe fizic la ultima ședință a deliberativului, programată online, dar la care erau prezenți, tot fizic, consilierii din jurul lui Sorban. Acesta a bruscat-o și i-a rupt haina, motiv pentru care a fost reclamat la 112, polițiștii ajunși la fața locului constatând, însă, că edilul s-a încuiat în birou, așa cum a mai făcut când a mai fost la înghesuială.
• • •
Acum 2 ore
10:10
Dosare „uitate” au fost, în sfârșit, soluționate la Curtea de Apel Oradea, după o investigație publicată de BIHOREANUL (DOCUMENT) # Bihoreanul
Curtea de Apel Oradea a transmis punctul său de vedere după investigația BIHOREANULUI privind zecile de dosare penale rămase ani la rând „în pronunțare”. Răspunsul, venit la aproape o lună de la solicitare, confirmă implicit situația semnalată de redacție și arată că, după apariția articolului, majoritatea cauzelor au fost... soluționate!
Acum 4 ore
09:40
Consiliul Județean Bihor vă urează un An nou cu sănătate, pace și bucurie! La mulți ani!
09:10
Ilie Bolojan: Deficitul bugetar va fi sub ținta asumată. Condiția pentru a nu crește alte taxe (VIDEO) # Bihoreanul
România va încheia anul cu un deficit bugetar mai mic decât cel asumat oficial, a declarat marți premierul Ilie Bolojan, după ultima ședință de Guvern din acest an. Șeful Executivului susține că măsurile adoptate în ultimele luni au pus „în ordine” finanțele publice și că, dacă statul va colecta eficient taxele existente și va ține sub control cheltuielile, nu va fi nevoie de noi majorări de impozite.
08:30
Episcopul de Oradea Virgil Bercea va oficia tradiționala slujbă de Te Deum în noaptea dintre ani la Catedrala Sf. Nicolae. Rugăciunea, una scurtă, va începe la ora 23, iar la final participanții vor putea închina un pahar de șampanie cu ocazia revelionului.
08:10
Primăria Municipiului Oradea urează tuturor locuitorilor sănătate, liniște și prosperitate în anul 2026. Fie ca noul an să aducă oportunități și realizări, iar comunitatea noastră să rămână unită și puternică.
Acum 24 ore
20:10
Administrația Națională Apele Române a anunțat că accesul la aplicațiile informatice afectate de atacul cibernetic din 20 decembrie este reluat treptat, în condiții de securitate, la nivelul fiecărei administrații bazinale de apă.
19:00
Poftiți la party! Trei parcări supraetajate din centrul Oradiei vor fi gratuite în noaptea de revelion # Bihoreanul
Orădenii care vor ieși de revelion în Piața Unirii, la petrecerea cu DJ și focuri de artificii la miezul nopții, vor putea parca gratuit. Accesul în parcările supraetajate din centrul orașului va fi gratuit încă din cursul serii de miercuri.
18:00
FOTO / VIDEO Ilie Bolojan și premierul Țărilor de Jos, vizită la baza militară de la Câmpia Turzii. Discuții despre NATO, Ucraina și prânz la popota militară # Bihoreanul
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, și prim-ministrul Regatului Țărilor de Jos, Dick Schoof, au efectuat o vizită de lucru la Baza Aeriană 71 „General Emanoil Ionescu” de la Câmpia Turzii, unde s-au întâlnit cu militarii români și olandezi dislocați în bază, potrivit unui comunicat transmis marți de Guvernul României.
17:30
A mai rămas o (singură) zi! Orădenii care nu îşi plătesc taxa de 160 lei până la sfârşitul anului îşi pierd locul de parcare de domiciliu # Bihoreanul
Orădenii care au în folosinţă un loc de parcare de domiciliu mai au la dispoziţie o singură zi pentru rezervarea acestuia şi în anul 2026. Deţinătorii de autoturisme care nu îşi achită taxa de 160 lei până la sfârşitul anului îşi pierd parcarea de domiciliu. Primăria Oradea va atribui locurile de parcare eliberate doar de la sfârşitul lunii martie a anului 2026. Vezi câte parcări de domiciliu sunt libere în acest moment!
16:40
Judo Club Liberty Oradea încheie 2025 cu peste 150 de medalii și prezențe internaționale în cinci țări (FOTO) # Bihoreanul
Peste 150 de medalii, zeci de competiții și participări internaționale în cinci țări – acesta este pe scurt bilanțul anului 2025 pentru Judo Club Liberty Oradea, club care a confirmat la nivel național și internațional prin rezultate, constanță și implicare în comunitate.
15:50
Ninsoarea a pus RER la treabă: toată flota de deszăpezire a ieșit pe străzile din Oradea. Cum s-a intervenit (FOTO) # Bihoreanul
Zăpada care a căzut marți dimineață în Oradea a scos operatorul de salubritate RER Vest la acțiuni de deszăpezire. Primele utilaje au ieșit pe străzile din oraș încă de la ora 7, ca apoi întreaga flotă de iarnă a RER Vest să fie mobilizată. Deszăpezirea s-a făcut, la comanda Primăriei, întâi pe marile bulevarde și pe căile de acces în zona de dealuri, apoi pe restul arterelor din oraș.
15:20
Programul de circulaţie al mijloacelor de transport în comun în perioada 31 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026 şi orarul punctelor de vânzare vor fi:
14:40
Anchetat pentru furturi de maşini şi cu brățara electronică la picior, un tânăr din Bihor s-a dus din nou la furat. A ajuns în arest # Bihoreanul
Un tânăr de 22 de ani din comuna Tinca a fost prins în flagrant de polițiști, plimbându-se pe drumul dintre Tinca și Belfir cu două drujbe furate în brațe, la mai puțin de o lună după ce fusese reținut și plasat sub control judiciar, cu brățară electronică de monitorizare, tot pentru furturi. De această dată, magistrații l-au trimis în arest preventiv pentru 30 de zile.
13:30
Trump, furios după ce Putin i-a zis că Ucraina că i-ar fi atacat o reședință, deși Zelenski a negat energic. Diplomat american: „o rușine pentru națiune” # Bihoreanul
La doar o zi după ce s-a întâlnit cu omologul ucrainean, Volodimir Zelenski, la reședința sa privată din Florida, pentru a discuta un plan de pace care să pună capăt războiului Rusiei, președintele SUA, Donald Trump, s-a declarat „foarte supărat” pentru că ucrainenii ar fi atacat, potrivit rușilor, o reședință a lui Vladimir Putin. Nu doar că Zelenski a respins acuzația, dar politicieni republicani subliniază că, încă o dată, Trump îl crede pe Putin fără măcar să fi cerut un raport din partea propriilor servicii de informații.
13:10
Accidentul cu trei răniți de pe DN1, lângă Gheghie: un șofer de 20 de ani a pierdut controlul maşinii şi a intrat pe contrasens # Bihoreanul
Poliția Bihor a făcut publice primele concluzii în cazul accidentului rutier soldat cu trei răniți, produs luni dimineața pe DN1, între localităţile Gheghie şi Topa de Criş, cercetările preliminare arătând că a fost provocat de un şofer de 20 ani care a pierdut controlul maşinii şi a intrat pe contrasens.
12:30
Incendiu la o fabrică de betoane de pe strada Ogorului din Oradea. Cauza descoperită de pompieri # Bihoreanul
Pompierii militari orădeni au intervenit luni pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o fabrică de betoane situată pe strada Ogorului din municipiul Oradea, au anunțat marți reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Crișana”.
11:50
Două autoturisme au fost implicate într-un accident rutier marți, în jurul orei 11, pe strada Matei Corvin din Oradea, în prima zi din acest sezon în care zăpada a acoperit orașul.
Ieri
11:10
Locuitorii mai multor cartiere ale Oradiei au reclamat luni seară pene de curent care au afectat, în rânduri repetate, zone diferite ale orașului, în Decebal, de pildă, fiind înregistrate nu mai puțin de șase întreruperi. Toate au pornit de la defectarea unui singur post de transformare de medie tensiune, șocul provocând perturbații și într-o altă stație.
11:00
Zăpadă peste Oradea! Prima ninsoare din sezon în oraș, utilajele RER au fost trimise pe străzi (FOTO) # Bihoreanul
Penultima zi a anului 2025 a trezit locuitorii Oradiei cu zăpadă, prima din acest sezon, care a început să cadă abundent de dimineață, când erau -4 grade, și, în scurt timp, a așternut un strat alb peste cele mai multe zone din oraș. Drept urmare, utilajele operatorului RER Vest au fost trimise să intervină pentru deszăpezire, întâi pe străzile și arterele principale și deci cele mai circulate.
10:50
10:30
Câte posturi s-au tăiat în învățământul din Bihor, după Legea Bolojan. Majoritatea sunt în școlile de la țară # Bihoreanul
În urma măsurilor de creștere a normelor didactice luate prin Legea 141/2025, cunoscută și ca Legea Bolojan, în școlile și grădinițele din Bihor au dispărut 385 de posturi, arată o informare făcută de Ministerul Educației. Cele mai multe dintre acestea, 202, sunt în unități de învățământ din mediul rural.
09:10
Primăria Girișu de Criș confirmă: fostul preot Ciprian Mega își face nelegal „biserica” în satul reședință de comună. ONG-ul acestuia a fost amendat # Bihoreanul
Cu întârziere de o lună, Primăria Girișu de Criș, comuna unde fostul preot ortodox Ciprian Mega își construiește propria „biserică”, a confirmat BIHOREANULUI că acesta încalcă legea, neavând autorizație de construire. Chiar dacă edilii au refuzat să precizeze detaliul, ONG-ul lui Mega a fost și sancționat, cu amendă, pentru încălcarea legii.
29 decembrie 2025
23:40
FOTO - Victorie clară cu Dinamo, dar fără ecou în galeria echipei orădene de baschet. CSM Oradea încheie anul pe primul loc, într-o atmosferă atipică # Bihoreanul
CSM Oradea a câștigat clar ultimul meci al anului, 95-69 cu Dinamo București, însă succesul a venit într-o atmosferă atipică la Oradea Arena, cu protest tăcut în galerie și cu apeluri la realism din partea antrenorului Cristian Achim.
20:00
CNAS va avea, în sfârșit, o nouă platformă informatică. Dispar trimiterea și rețeta de la medicul de familie, fiecare pacient își va vedea istoricul medical # Bihoreanul
Platforma informatică a sistemului asigurărilor sociale de sănătate va fi înlocuită anul viitor cu un sistem modern și ușor accesibil, ceea ce va face ca pacientul să nu mai aibă nevoie de documente în prezent obligatorii, cum ar fi prescripția electronică ori trimiterea de la medicul de familie. Noul sistem va conține inclusiv dosarul electronic al fiecărui pacient și istoricul serviciilor medicale de care acesta a beneficiat.
19:00
Noile programe de Limba română pentru clasa a IX-a, revizuite și făcute publice de Ministerul Educației # Bihoreanul
Ministerul Educației și Cercetării a publicat variantele revizuite ale programelor școlare pentru disciplina Limba și literatura română, clasa a IX-a, învățământ liceal. Documentele au fost modificate în urma observațiilor și propunerilor primite în perioada de consultare publică și se regăsesc pe site-ul instituției.
18:10
Lucrările la canalizarea menajeră în zona Podului Decebal din Oradea nu se termină anul acesta (FOTO) # Bihoreanul
Reabilitarea rețelelor de canalizare menajeră și a căminelor de vizitare de pe cele două maluri ale Crișului Repede din vecinătatea Podului Decebal nu se va finaliza anul acesta, cum era programat. Până acum, constructorul a terminat lucrările pe malul drept al Crișului Repede, în zona Penny, urmând să încheie intervenția pe malul stâng, în zona Splaiul Crișanei, în primăvara anului viitor.
17:10
Vreme rece de revelion, început mai blând de an: prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni # Bihoreanul
Administrația Națională de Meteorologie a publicat, luni, prognoza meteo în toată țara pentru următoarele două săptămâni, adică perioada 29 decembrie – 11 ianuarie. Pentru regiunea Crișana, deci inclusiv județul Bihor, sfârșitul anului 2025 va aduce temperaturi scăzute, specifice iernii, în timp ce primele zile din 2026 vor fi marcate de o încălzire temporară.
16:20
Festivitatea de final de an a Clubului Sportiv Wolf Oradea: premii pentru cei mai buni sportivi ai anului 2025 (FOTO) # Bihoreanul
Clubul Sportiv Wolf Oradea și-a încheiat anul cu festivitatea de premiere a celor mai buni sportivi, eveniment desfășurat la Casa de Cultură din Borș. La nivelul clubului, Daria Gui a fost desemnată Sportiva Anului 2025, în urma rezultatelor excepționale obținute.
15:40
Cel mai mare oraș din lume nu mai este Tokyo. În Jakarta, trăiesc 42 de milioane de oameni # Bihoreanul
Capitala Indoneziei, Jakarta, a devenit cel mai mare oraș al lumii. Acest titlu nu mai este purtat de Tokyo, capitala Japoniei, pentru că Organizația Națiunilor Unite a schimbat metodologia de evaluare a marilor aglomerări urbane și a inclus în calcul o arie metropolitană mai extinsă. Astfel, a urcat pe primul loc Jakarta, cu aproape 42 de milioane de locuitori.
15:00
Tânăr de 19 ani din Salonta, reținut după un accident în Oradea: conducea băut, fără permis, un autoturism furat # Bihoreanul
Un tânăr de 19 ani din Salonta a fost reținut de polițiștii rutieri din Oradea după ce a provocat un accident fără victime în municipiu. În urma verificărilor s-a stabilit că acesta conducea fără permis, sub influența alcoolului, un autoturism sustras în scop de folosință.
14:20
Atenție! Restricții de circulație în Ungaria, din 1 ianuarie 2026, pe șoseaua care ajunge în Borș. Ce vehicule sunt vizate # Bihoreanul
Începând din prima zi a anului viitor, pe tronsonul Drumului Principal 42 din Ungaria, dintre localitatea ungară Berettyóoujfalu și Borș – România, va fi valabilă o restricție de circulație pentru o anumită categorie de vehicule. Restricția va fi semnalizată și pe DN 1 pe teritoriul României, iar șoferii vor avea alternativa folosirii autostrăzii M4.
14:10
13:10
Un bărbat de 89 de ani din Oradea a murit după ce a fost lovit de un autoturism în timp ce traversa regulamentar pe o trecere de pietoni de pe strada Războieni din municipiu. Maşina era condusă de o orădeancă de 68 ani care nu i-a acordat prioritate de trecere, spun poliţiştii.
12:40
Cristian Gațu, legendă a handbalului românesc, s-a căsătorit la 80 de ani în Oradea (FOTO) # Bihoreanul
Fostul mare handbalist român Cristian Gațu (80 ani) s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii restrânse care a avut loc înainte de Crăciun în sala mare a Primăriei Oradea. Aleasa inimii sale este o orădeancă, Mariana Oprea (56 ani).
Mai mult de 2 zile în urmă
11:30
Cei patru judecători numiți de PSD au boicotat ședința de luni a CCR privind reforma pensiilor magistraților. Pe când se amână decizia # Bihoreanul
Curtea Constituțională a amânat pe 16 ianuarie luarea unei decizii privind reforma pensiei magistraților, după ce patru judecători, toți numiți de PSD, au absentat de la ședința programată luni. Aceasta este a treia amânare a deciziei.
11:00
Accident pe DN 1, la Gheghie: trei persoane rănite, transportate la spital. UPDATE: O femeie a suferit răni grave # Bihoreanul
Pompierii militari bihoreni au intervenit luni dimineață pentru salvarea victimelor unui accident rutier produs pe DN 1, pe raza localității Gheghie, comuna Aușeu. Potrivit unei informări transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Crișana” al județului Bihor, apelul care anunța producerea accidentului — în care au fost implicate două autoturisme și trei persoane — a fost primit în dispecerat în jurul orei 09:05.
10:40
10:10
Săptămâna începe cu un meci de baschet, utimul din acest an al echipei CSM Oradea, dar vedetele săptămânii sunt party-urile de Revelion. Orădenii pot petrece noaptea dintre ani cu fast, în centrul orașului, cu DJ și foc de artificii, dar și la restaurante sau cluburi, care se întrec în oferte culinare sau muzicale. În chiar prima zi a anului, iubitorii de mișcare își pot începe anul cu alergare ușoară, începând din Parcul Petőfi Sándor, iar cei înclinați spre artă se pot delecta cu nenumărate expoziții în diverse muzee din Oradea. În plus, în cele două cinemauri Palace rulează o multitudine de filme.
08:30
28 decembrie 2025
20:30
Ultimul meci al anului pentru CSM CSU Oradea: liderul Ligii Naționale încheie 2025 pe teren propriu, cu Dinamo # Bihoreanul
Liderul Ligii Naționale de baschet masculin, CSM CSU Oradea, revine pe parchetul Oradea Arena pentru ultimul meci oficial din 2025, luni seară, împotriva lui Dinamo București, într-un duel care închide etapa a 14-a a sezonului regulat și oferă bihorenilor șansa de a încheia anul cu o victorie în fața propriilor suporteri.
18:10
Revelion 2026 în Piața Unirii din Oradea: concerte cu DJ, artificii și distracție până după miezul nopții # Bihoreanul
Locuitorii Oradiei și vizitatorii orașului sunt așteptați să sărbătorească trecerea în noul an în Piața Unirii, care va găzdui, pe 31 decembrie, o petrecere în aer liber cu concerte cu DJ, artificii și activități disponibile până târziu în noapte.
16:40
Crimă pentru moștenire, la Sibiu: O femeie și-a ucis mama cu ajutorul unei asistente medicale, i-a vândut proprietățile și s-a mutat la Dubai # Bihoreanul
Caz șocant la Sibiu, unde două femei au fost arestate preventiv pentru omor calificat, fiind acuzate că au pus la cale uciderea mamei uneia dintre ele, cu scopul de a pune mâna pe averea acesteia. După moartea victimei, fiica ar fi vândut toate proprietățile moștenite și s-ar fi mutat în Dubai.
15:40
CCR amână decizia privind pensiile magistraților. Ședința Curții Constituționale s-a încheiat fără cvorum # Bihoreanul
Decizia Curții Constituționale a României privind legea pensiilor magistraților a fost amânată pentru luni, 29 decembrie, după ce ședința de duminică, începută la ora 13.00, s-a blocat din lipsă de cvorum.
15:10
Mesaj RO-Alert şi avertizare meteo de vreme severă pentru turiștii din Vârtop – Arieșeni: viscol și vizibilitate aproape zero # Bihoreanul
Administrația Națională de Meteorologie a emis duminică avertizări nowcasting de Cod Portocaliu și Cod Roșu, valabile între orele 11:00 și 17:00, pentru zona Munţilor Apuseni, inclusiv Arieșeni și Vârtop. Sunt prognozate rafale de vânt de 90–110 km/h, cu viscol și troienirea zăpezii, iar vizibilitatea va scădea sub 50 de metri. La peste 1.800 m altitudine, vântul poate depăși 120 km/h, cu vizibilitate aproape de zero. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Alba a transmis mesaj RO-ALERT de avertizare extremă, recepționat inclusiv de bihorenii din localităţile aflate la graniţă cu judeţul Alba.
15:00
14:00
Șofer filmat circulând pe contrasens pe Bulevardul Dacia din Oradea. Poliția îl caută (VIDEO) # Bihoreanul
Un șofer a fost surprins sâmbătă seara circulând pe contrasens pe Bulevardul Dacia din Oradea, imaginile fiind postate ulterior pe grupul de Facebook Info trafic Bihor & Oradea. Polițiștii rutieri s-au sesizat din oficiu și au demarat verificări pentru identificarea conducătorului auto.
12:50
Actrița franceză Brigitte Bardot, simbol al cinematografiei anilor ’60 și una dintre cele mai cunoscute voci în apărarea drepturilor animalelor, a încetat din viață la 91 de ani, a anunțat fundația care îi poartă numele, potrivit agenției AFP.
11:10
Tânăr de 28 de ani, în stare gravă după un accident cu trotinetă electrică pe Calea Clujului din Oradea # Bihoreanul
Un tânăr de 28 de ani din Oradea a ajuns în stare gravă la spital, duminică dimineața, după ce a căzut cu trotineta electrică pe Calea Clujului din municipiu. Victima a suferit un traumatism cranian grav și a fost supusă unei intervenții chirurgicale de urgență.
10:20
Săriți din comisii: Juriștii Prefecturii Bihor nu sunt invitați la concursurile de secretari de primării # Bihoreanul
Juriștii Prefecturii, instituție condusă de prefectul PNL Marcel Dragoș împreună cu subprefecții PSD Emilian Pavel și UDMR Botházi Nándor, par să fi ajuns în dizgrația șefilor Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, în vârful căreia tronează orădeanul Felix Cozma de la PSD...
