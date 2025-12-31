Efectul atacurilor ucrainene asupra terminalului CPC, care aprovizionează și rafinăriile din România: Diminuarea cu 19% a livrărilor prin Novorosisk, producția kazahă în scădere cu 8%

07:10

Companiile cu mulți angajați și venituri de peste 50 de milioane de euro anual vor fi obligate să dețină o cotă minimă de mașini cu emisii zero, dacă propunerea anunțată de Comisia Europeană va fi adoptată la finalul negocierilor cu celelalte instituții ale Uniunii. Această măsură ar putea accelera trecerea la propulsia electrică în toată Europa, chiar dacă UE a decis ridicarea interdicției privind motoarele cu combustie din 2035.