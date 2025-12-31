GRAFIC După un forcing de final, acțiunile BRD le-au întrecut în performanță pe cele ale Băncii Transilvania. De ce investitorii au preferat, tradițional, titlurile cu simbolul TLV și ce se poate întâmpla în 2026
Profit.ro, 31 decembrie 2025 07:40
Într-un an bursier 2025 cu o performanță excepțională, acțiunile bancare au adus, de asemenea, un impact bun în portofoliile investitorilor de la BVB. Pe măsura resorbirii efectului absorbției OTP Bank de către Banca Transilvania, titlurile BRD au tins să supraperformeze și au încheiat anul într-un raliu puternic.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 5 minute
08:00
Sysdom Proiecte și Arobs Systems vor să digitalizeze CNA pentru a spori eficiența instituției și o mai bună comunicare în domeniul audiovizual # Profit.ro
Asocierea Sysdom Proiecte (lider) și Arobs Systems a depus singura ofertă la Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) pentru furnizarea unui sistem IT care va eficientiza activitatea instituției și va susține o mai bună comunicare în domeniul audiovizual.
Acum 30 minute
07:50
VIDEO Digitalizare accelerată pe piața muncii. Ciprian Chiorean, general manager SD Worx România: Investițiile în digitalizare și accesul la date în timp real vor deveni o necesitate și nu un „nice to have”. Industriile cele mai afectate - Profit.ro Live # Profit.ro
Digitalizarea accelerată, presiunea costurilor și deficitul de talente au marcat piața muncii în 2025 și vor continua să definească deciziile companiilor și în perioada următoare. Investițiile în automatizare, transparența remunerației impusă de noile norme europene și nevoia de retenție a angajaților devin esențiale pentru continuitatea business-ului, într-un context în care concedierile rămân o opțiune analizată cu prudență.
07:40
GRAFIC După un forcing de final, acțiunile BRD le-au întrecut în performanță pe cele ale Băncii Transilvania. De ce investitorii au preferat, tradițional, titlurile cu simbolul TLV și ce se poate întâmpla în 2026 # Profit.ro
Într-un an bursier 2025 cu o performanță excepțională, acțiunile bancare au adus, de asemenea, un impact bun în portofoliile investitorilor de la BVB. Pe măsura resorbirii efectului absorbției OTP Bank de către Banca Transilvania, titlurile BRD au tins să supraperformeze și au încheiat anul într-un raliu puternic.
07:40
Efectul atacurilor ucrainene asupra terminalului CPC, care aprovizionează și rafinăriile din România: Diminuarea cu 19% a livrărilor prin Novorosisk, producția kazahă în scădere cu 8% # Profit.ro
Producția de petrol a Kazahstanului a scăzut cu aproximativ 6% în decembrie, iar exporturile prin terminalul CPC din portul rusesc Novorosisk, principala sursă externă de materie primă a rafinăriilor din România, în special a celei mai mari dintre acestea, Petromidia, deținută de grupul kazah KazmunayGas (KMG), cu 19%, după ce un atac cu drone ucrainene a avariat terminalul, responsabil pentru 80% din exporturile statului asiatic.
Acum o oră
07:30
DOCUMENT Israelienii de la GIV Solutions vor livra CFR Călători o platformă IT pentru mentenanța locomotivelor și vagoanelor modernizate prin PNRR # Profit.ro
GIV Solutions LTD (Israel) a câștigat o licitație organizată de CFR Călători SA pentru furnizarea unei platforme software pentru mentenanța locomotivelor și vagoanelor modernizate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
07:20
România se situează pe locul 41 la nivel mondial în clasamentul economiilor după produsul intern brut nominal, cu un PIB estimat la 423 miliarde de dolari, potrivit datelor din cel mai recent World Economic Outlook al FMI, analizate de Profit.ro.
07:10
Companiile cu mulți angajați și venituri de peste 50 de milioane de euro anual vor fi obligate să dețină o cotă minimă de mașini cu emisii zero, dacă propunerea anunțată de Comisia Europeană va fi adoptată la finalul negocierilor cu celelalte instituții ale Uniunii. Această măsură ar putea accelera trecerea la propulsia electrică în toată Europa, chiar dacă UE a decis ridicarea interdicției privind motoarele cu combustie din 2035.
07:10
GRAFICE Efectul răcirii vremii: Consumul zilnic a sărit de 500 GWh, prețurile spot de 170 lei/MWh, iar România a redevenit importator net de gaze # Profit.ro
Răcirea semnificativă a vremii din ultima perioadă a condus la o apreciere a prețului spot al gazelor pe platforma operată de Bursa Română de Mărfuri (BRM) de 10% în ultimele 3 zile, de la o medie zilnică de 155 lei/MWh la una de 170 lei/MWh, România redevenind importator net de gaze, relevă datele Profit.ro.
Acum 2 ore
06:10
Inul va domina o piață . Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Acum 8 ore
00:20
Victor Căpitanu, One United Properties: Ne propunem să ne creștem de patru ori dimensiunea afacerii în următorii 10 ani # Profit.ro
One United Properties, liderul dezvoltatorilor imobiliari de proiecte sustenabile din România, a încheiat ultimul deceniu cu transformări profunde pe piața locală prin consolidarea brandului ONE, listarea la Bursa de Valori București și extinderea portofoliului în segmentele rezidențial, office, comercial și hotelier.
00:20
Taxe mai mari în România pentru unele mașini. Aberațiile noului impozit auto anti-tehnologie: o mașină hibrid nouă va plăti impozit mai mare decât o mașină veche de 20 de ani # Profit.ro
Guvernul a intenționat ca, prin majorarea impozitelor auto, să colecteze mai mulți bani bazându-se pe principiul "poluatorul plătește", cu o componentă de majorare pentru vehiculele scumpe. Sistemul adoptat este însă departe de a descuraja renunțarea la mașinile vechi și achiziție de mașini cu tehnologii noi, nepoluante, relevă analiza Profit.ro.
00:10
Mișcare surpriză - Frații Pavăl (Dedeman) își atrag familia în compania de investiții în agricultură, cu active de aproape 50 milioane euro # Profit.ro
Antreprenorii Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii retailerului de bricolaj Dedeman, au atras în acționariatul vehiculului lor investițional PIF Industrial mai mulți membri ai familiei, potrivit documentelor analizate de Profit.ro. Majoritatea nu mai au implicații în nicio altă firmă românească.
Acum 12 ore
23:30
România, spre recordul de autostrăzi: De data aceasta depășim cu siguranță borna de kilometri de autostradă și drum expres # Profit.ro
România a dat în folosință în acest an 146 de kilometri de autostradă și drum expres, reprezentând 10% din totalul kilometrilor de drum de mare viteză.
23:20
România a primit acordul autorităților europene pentru realizarea tronsoanelor de autostradă Pașcani-Ungheni și Pașcani-Siret.
23:10
În ajutorul Ucrainei - România se alătură mecanismului de achiziții necesare apărării Ucrainei # Profit.ro
România se alătură mecanismului de achiziții necesare apărării Ucrainei, cu 50 de milioane de euro.
22:50
FOTO Gigant finlandez ridică în România o fabrică. Clienți din Europa, Asia Centrală și de Est și Orientul Mijlociu CONFIRMARE # Profit.ro
Producătorul finlandez de utilaje industriale Metso, cu aproape 17.000 angajați și vânzări anuale de circa 5 miliarde euro, investește în România pentru extinderea ariei sale de producție de ecrane staționare și a consolidării capacităților regionale de servicii și aprovizionare.
22:50
Muncitorii lui Umbrărescu lucrează și în wekend pe Lotul 4 Nord al Autostrazii A0, în zona lacului Cernica.
21:50
Constructorul auto german BMW Group a fost desemnat, în cadrul Barometrului Trendence Professionals, „cel mai atractiv angajator” din toată lumea. Este al 14 an consecutiv când compania primește acest titlu, obținut pe baza opiniei specialiștilor.
21:20
Riscuri ridicate în 2026. Incertitudini geopolitice, investiții prudente și test de stres - Analiză # Profit.ro
Economia globală a traversat 2025 într-un echilibru precar, susținut de relaxarea politicii monetare și de reziliența consumului, dar afectat de revenirea protecționismului, de tensiunile geopolitice și de o fragmentare tot mai vizibilă a comerțului mondial.
21:00
Guvernul stabilește o nouă modalitate de numire interimară a unui director general la CNAS # Profit.ro
Guvernul a stabilit, prin hotărâre, ca în cazul în care la concursul pentru ocuparea funcției de director general nu se prezintă niciun candidat sau nu este declarat câștigător niciun candidat, precum și în situația încetării mandatului directorului general, președintele CNAS va putea numi, prin ordin, un director general interimar.
20:50
Guvernul a decis că va aloca anul viitor, pentru programul național „Masă sănătoasă”, destinat elevilor, suma totală de 1,531 miliarde lei.
20:50
VIDEO Bolojan anunță, cu urări, că a obținut un acord politic în coaliție: Nici anul viitor nu va fi simplu, dar ar trebui să fie unul mai bun pentru toți cetățenii dacă păstrăm cursul # Profit.ro
Premierul Ilie Bolojan, liderul PNL, anunță că a obținut un acord politic în coaliția de guvernare pentru continuarea reformelor.
20:40
Premierul Ilie Bolojan promite că, pentru anul viitor, nu va mai fi nevoie să creștem alte taxe sau impozite.
20:40
ULTIMA ORĂ Toți bolnavii cu concediu medical temporar rămân o zi fără plată. Bolojan taie prima zi din plata de la buget DECIZIE CONFIRMARE # Profit.ro
Guvernul a decis ca, începând din februarie 2026, să scadă cu o zi plata asigurată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru concedii medicale, după cum a relatat Profit.ro.
20:40
Guvernul introduce un nou tip de serviciu social, respectiv de locuire asistată în comunitate pentru viață independentă.
20:30
Premierul Ilie Bolojan prezintă un bilanț al activității în anul care tocmai se încheie.
20:30
Deficitul bugetar pe anul 2025 va fi mai mic decât 8,4% din PIB, ținta convenită de Guvern cu Comisia Europeană, anunță premierul Bolojan.
20:20
Ultimatum de retragere în 24 ore, criză acutizată - Emiratele Arabe Unite își retrag toate forțele din Yemen # Profit.ro
Emiratele Arabe Unite își retrag toate forțele din Yemen, după un ultimatum din partea Arabiei Saudite, aliatul său în lupta împotriva rebelilor Houthi, și a guvernului yemenit recunoscut internațional.
20:10
Reorganizare la Agricultură - Dispar 216 funcții de conducere, cu reducerea a 10% din cheltuielile de personal # Profit.ro
Guvern a aprobat, prin ordonanță de urgență, reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și a structurilor din subordinea acestuia, reducându-se astfel cu peste jumătate numărul ordonatorilor de credite din subordine. Reorganizarea va elimina peste 200 funcții de conducere, cu reducerea a 10% la cheltuielile cu salariile de la nivelul structurilor reorganizate.
20:10
ULTIMA ORĂ Bolojan taie fără milă - impune restricții salariale și pentru angajații radioului și televiziunii publice. Fără prime, bonusuri, spor de teren și nici plata orelor suplimentare # Profit.ro
Guvernul a adoptat, prin ordonanță, pentru anul 2026, o serie de măsuri temporare de control al cheltuielilor de personal la nivelul Societății Române de Radiodifuziune și al Societății Române de Televiziune.
20:00
Istorie la bursa românească. BVB “en fanfare“, în sania cu cadouri a lui Moș Crăciun GRAFIC # Profit.ro
Portofoliile compuse din cele mai lichide acțiuni ale investitorilor de la BVB au avut creșteri medii de 50% în acest an.
19:50
DECIZIE Mai puțini muncitori străini acceptați în România. Bolojan împacă patronatele și sindicatele: Numărul de permise de muncă pentru străini scade DOCUMENT # Profit.ro
Guvernul a stabilit că anul viitor va elibera cel mult 90.000 de permise de muncă pentru persoanele din afara UE și Spațiului Economic European (SEE), cu 10.000 mai puțin decât în fiecare din ultimii doi ani.
19:40
8 camere radar cu inteligență artificială au fost instalate în locații centrale din Atena.
19:30
Portofoliile compuse din cele mai lichide acțiuni ale investitorilor de la BVB au avut creșteri medii de 50% în acest an.
19:30
Succes pe final de an - Activele nete ale celor 250 de fonduri deschise de investiții și fonduri de investiții alternative se apropie de 60 de miliarde lei # Profit.ro
Activele nete ale celor 250 de fonduri deschise de investiții și fonduri de investiții alternative se apropie de 60 de miliarde lei.
19:30
ULTIMA ORĂ Amenzi amânate, mai scăpați un an dacă nu le-ați montat deja. Guvernul a amânat din nou amenzile pentru nemontarea repartitoarelor de costuri cu căldura în apartamentele din blocuri # Profit.ro
Guvernul a amânat din nou, cu un an, până la 31 decembrie 2026, aplicarea amenzii pentru nerespectarea de către proprietarii și locatarii apartamentelor de bloc a termenului de îndeplinire a obligației legale de a-și monta repartitoare de costuri cu energia termică, relevă datele Profit.ro.
19:20
Un nou palat al președintelui rus, Vladimir Putin, având o suprafață totală de peste 9.000 de metri pătrați, a fost descoperit acum, pe coasta Mării Negre
19:20
ULTIMA ORĂ Bolojan permite ministerelor să-și ia mașini de peste 1.600 cm³ și 23.000 euro # Profit.ro
Guvernului va face anul viitor o excepție de la legislația în vigoare și va aproba, exclusiv prin memorandum, achiziția de autoturisme cu o capacitate cilindrică mai mare de 1.600 cm³ și/sau al căror preț de achiziție poate depăși contravaloarea în lei a sumei de 23.000 euro, inclusiv T.V.A.
19:10
Bolojan, atacat de artiști: Tudor Chirilă, Irina Rimes, Loredana Groza, Adrian Despot protestează față de schimbarea Legii dreptului de autor # Profit.ro
Peste 300 de artiști, autori și profesioniști din industria muzicală, protestează, într-o scrisoare comună, față de un proiect de ordonanță de urgență pregătit de Guvernul Bolojan și care modifică Legea dreptului de autor.
19:10
Budapesta a fost retrogradată. Tensiuni între primarul ecologist și guvernul naționalist al lui Orban # Profit.ro
Pe fondul tensiunilor dintre primarul ecologist și guvernul naționalist al lui Viktor Orban, aenția de rating financiar Moody’s a retrogradat ratingul de credit al orașului Budapesta la categoria speculativă, invocând un „risc crescut de neplată”.
Acum 24 ore
19:00
Șocant - Zelenski, amenințat din Rusia că va fi ucis. "Doamna cu coasa va veni în curând" - Dmitri Medvedev # Profit.ro
Fostul președinte rus Dmitri Medvedev l-a amenințat cu moartea iminentă pe președintele ucrainean, Volodimir Zelenski.
18:50
Veste bună pentru România în penultima zi din an: peste 586 milioane euro au intrat din Bruxelles în conturile de la BNR # Profit.ro
Comisia Europeană a virat României, în penultima zi din an, în conturile deschise la BNR, peste 586 milioane euro, solicitate prin Programul Transport 2021–2027, din Fondul de Coeziune și Fondul European de Dezvoltare Regională.
18:50
Controalele lansate privind activitatea balastierelor au atras 71 de sancțiuni, suspendări de activitate pentru exploatări ilegale și amenzi de peste 1,74 milioane lei.
18:40
Belarusul a anunțat că pe teritoriul său a fost instalat sistemul rus de rachete hipersonice Oreșnik cu capacități nucleare, o evoluție care consolidează capacitatea Moscovei de a ataca cu rachete în toată Europa.
18:20
VIDEO Jaf ca în Ocean’s Eleven, la bancă. Înarmați cu o bormașină uriașă, hoții au golit aproape 3.000 de casete de valori pline cu bani, aur și bijuterii, la o bancă din Germania # Profit.ro
Jaf de 30 milioane euro, la o bancă din vestul Germaniei, în Gelsenkirchen
18:10
DNA trimite în judecată doi profesori, doi asistenți universitari și 20 de studenți ai Facultății de Medicină și Farmacie din cadrul Universității “Dunărea de Jos”, într-un dosar deschis cu acuzația de fraudare a examenului de rezidențiat în noiembrie 2024.
18:00
Chatboturile AI care pot influența emoțional utilizatorii, inclusiv în cazuri de suicid și jocuri de noroc, vor fi restricționate de China # Profit.ro
Potrivit unor proiecte de reglementări, China intenționează să înăsprească reglementările privind chatboturile bazate pe inteligență artificială, vizând în special aplicațiile care pot influența emoțiile utilizatorilor în moduri care pot conduce la suicid, automutilare sau alte riscuri psihologice.
17:40
China va interzice, din 2027, mânerele retractabile, acționate electric, întâlnite tot mai des pe mașinile de ultimă generație, potrivit celor mai recente informații.
17:20
Loc de muncă pentru care este oferit un salariu de 555.000 de dolari pe an de către OpenAI # Profit.ro
OpenAI, firma care a creat ChatGPT, angajează un director pentru anticiparea și prevenirea riscurilor („head of preparadness”)
17:20
Peste 300 de operatori economici din stațiuni și zone turistice au fost controlate de comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC).
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.