Când vor fi plătite pensiile pentru prima lună a anului 2026. Poșta Română a făcut anunțul
Gândul, 31 decembrie 2025 12:50
Pensiile sunt plătite, la începutul unui an, după un calendar influențat de sărbătorile legale, dar și de procedurile administrative ale Ministerului Finanțelor și ale Caselor Județene de Pensii. Poșta Română a anunțat că pensiile vor fi virate în conturile companiei pe 5 ianuarie, urmând ca distribuirea către beneficiari să înceapă de joi, 8 ianuarie. „La […]
• • •
Acum 10 minute
13:10
Nu lăsaţi cumpărăturile pe ultima sută de metri! În ajunul Anului Nou, magazinele se închid mai devreme # Gândul
Pe 31 decembrie 2025, marile magazine se vor închide mai devreme decât de obicei, iar pe 1 ianuarie 2025 va fi zi liberă şi pentru angajaţii acestora. Clienții sunt sfătuiți să nu lase cumpărăturile urgente pe ultima sută de metri. Cele mai multe lanțuri de magazine – Carrefour, Kaufland, Lidl, Auchan, Mega Image și Penny […]
Acum 30 minute
12:50
Acum o oră
12:40
Iulia Vântur, în vârstă de 45 de ani, a explicat ce stil de viață are. ”Câteodată sar prânzul și mănânc doar seara”, a mărturisit vedeta. Iulia Vântur este stabilită de câțiva ani în India, țara de origine a iubitului ei, starul bollywoodian Salman Khan. În India, Iulia Vântur a reușit să își facă o […]
12:40
Eurostar reia serviciile în Tunelul Canalului Mânecii. Călătorii sunt avertizați că e posibil să existe întârzieri și anulări de ultim moment # Gândul
După o noapte petrecută în gări, mașini sau trenuri, pasagerii Eurostar au fost avertizați că și miercuri sunt posibile întârzieri și anulări ale călătoriilor, în ciuda reluării serviciilor, relatează The Guardian. Ieri dimineața, o problemă legată de alimentarea cu energie electrică a oprit călătoriile cu trenul prin tunelul Canalului Mânecii care leagă Londra de continentul […]
12:40
În prag de An Nou, Bolojan s-a trezit cu artiştii pe cap. Dar nu să-i cânte, ci să protesteze pentru că îi trimite după banii din drepturile de autor # Gândul
În prag de An Nou, premierul Ilie Bolojan s-a trezit cu mai mulţi artişti pe cap, însă nu ca să-i cânte, ci ca să protesteze faţă de modificările pe care Guvernul ar urma să le aducă Legii Dreptului de Autor. Modificările care ar urma să aibă loc printr-o ordonanţă de urgenţă i-au scandalizat pe mai […]
12:40
Bolojan scutește festivalurile, filmele și concertele de timbrul Crucii Roșii, dar menține taxa pentru evenimente sportive # Gândul
Guvernul a modificat regulile privind timbrul Crucii Roșii de 1% pentru bilete. Instituțiile culturale și organizatorii de evenimente de divertisment nu vor mai plăti taxa, însă federațiile și cluburile sportive rămân obligate să o achite. Măsura va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2026. Conform noii ordonanțe de urgență, instituțiile de cultură și de […]
12:40
Carmen Barcan dezvăluie meniul perfect de Revelion. Cum mănânci gustos fără să te îngrași: „Eu recomand…” # Gândul
Carmen Barcan a realizat un meniu de Revelion echilibrat, savuros și plin de culoare. Propunerile celebrului terapeut al vedetelor îmbină armonios sănătatea cu plăcerea culinară. Ea a prezentat această variantă modernă și atent concepută în cadrul emisiunii „Vorbește Lumea”. Carmen Barcan consideră că masa de Anul Nou trebuie pregătită cu atenție și echilibru. Ea subliniază […]
12:30
The Welt: Europa discută în secret să trimită până la 15.000 de soldați ca să supravegheze un eventual armistițiu în Ucraina. „Monitorizarea va fi asigurată și de statele vecine” # Gândul
UE planifică cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei ca să lovească mai puternic economia lui Putin, dar planurile pentru o forță terestră europeană devin, de asemenea, mai concrete, dezvăluie astăzi publicația The Welt. Două țări intenționează să contribuie cu un număr important de soldați iar un rol important îl au și statele vecine […]
12:30
Tradiții care trebuie respectate de Revelion după ce soarele apune. Gesturi care pot afecta norocul și belșugul din 2026 # Gândul
Tradițiile din data de 31 decembrie, după ce soarele apune, spun că anumite gesturi trebuie scoase de pe listă pentru a nu pierde norocul în anul ce vine. Ultima zi din an ocupă un loc special în tradițiile populare românești, fiind considerată un prag simbolic între trecut și viitor. Bătrânii de la sate spuneau că […]
12:20
Poliția Română a adus șapte fugari în țară, printre care și o femeie „most wanted” condamnată la 15 ani de închisoare # Gândul
Poliția Română a adus șapte fugari în țară, printre care și o femeie „most wanted” condamnată la 15 ani de închisoare pentru trafic de persoane și constituire de grup infracțional organizat. Șapte persoane condamnate sau cu mandate de arestare preventivă au fost aduse sub escortă în România. Pe 30 decembrie, a fost adusă din Marea […]
Acum 2 ore
12:00
La mulți ani…mai scumpi! Primele creșteri de prețuri din 2026. Românii cheltuie mai mult chiar din noaptea de Revelion # Gândul
Chiar din noaptea de Revelion, românii vor fi asaltați de scumpiri, astfel că vor avea parte de un an 2026 mult mai greu. Așadar, încă din noaptea dintre ani, prețul carburanților va crește cu aproximativ 30 de bani pe litru. Prețuri mai mari vor fi și la alcool și țigări, dar și taxele și impozitele […]
12:00
Planeta intră în 2026: artificii pe glob, emoții fără granițe. Imaginile magiei Anului Nou, pe Gândul. Numărătoarea inversă a început # Gândul
La miezul nopții, ceasul va indica încheierea celor 365 de zile din 2025, iar românii vor intra cu inimile pline de speranță într-un 2026 mult-așteptat. Însă, noul an nu vine în același timp pentru toată lumea. De altfel, o mare parte a lumii va sărbători deja noul an până când miezul nopţii ajunge în România. […]
11:50
Mulți proprietari din mediul rural nu știu ce acte trebuie să prezinte pentru înregistrarea gratuită a proprietății lor. Aceștia își pun întrebări precum: Ce acte trebuie să prezint? Sunt acestea suficiente? Răspunsurile vin în cadrul procesului de înregistrare sistematică, proces în care proprietățile sunt măsurate și înscrise gratuit în sistemul integrat de cadastru și carte […]
11:50
Toni Neacșu: ”Trăim în țara în care constituția și referendumurile se încalcă sub scuza necesității” # Gândul
Printr-o postare pe Facebook, Toni Neacșu a criticat referendumul pe justiție din 2019, inițiat de Klaus Iohannis, și ordonanța recentă a Guvernului privind organizarea judiciară, acuzând manipularea opiniei publice și aplicarea selectivă a regulilor constituționale. Avocatul Neacșu a rememorat scrutinul inițiat de Klaus Iohannis, criticând efectele sale: „În 2019 am denunțat referendumul lui Klaus Iohanis […]
11:40
Ion Cristoiu: S-a ivit, în fine, soluția Păcii în Ucraina: Admiterea accelerată în UE în schimbul Cedării teritoriilor # Gândul
Publicistul Ion Cristoiu a vorbit în cea mai recentă pastilă a sa despre soluția Păcii din Ucraina.
11:40
Doi bărbați au murit într-un accident de muncă în Portul Constanța. Cum a avut loc tragedia # Gândul
Doi bărbați au murit într-un accident de muncă în Portul Constanța. Un alt bărbat a fost dus la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, fiind diagnosticat cu un traumatism la picior. O anvelopa a unui utilaj ar fi explodat, potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa. ”Din primele cercetări a reieşit faptul că ar […]
11:30
Pentru mulți, noul an începe tradițional cu dureri de cap, la propriu. Experții spun că există o serie de trucuri pentru a scăpa de mahmureală. Românii se numără printre cei mai mari consumatori de alcool din Europa. De sărbători, mai ales de Crăciun și Revelion, consumul crește și mai mult pentru că mesele festive sunt […]
11:30
Vremea de Revelion. Prognoza meteo pentru ultima zi a anului, în exclusivitate pentru Gândul. „Temperaturile vor fi negative în toată țara” # Gândul
Meteorologii anunță temperaturi scăzute în ultima zi din an. Mai mult decât atât, în zonele de munte va ninge. Totodată, un cod galben de vânt este în vigoare până spre seară, la ora 20:00, valabil în nordul și nord-estul Moldovei, estul și sud-estul Transilvaniei, Carpații Meridionali și Orientali. Rafalele de vânt vor atinge chiar și […]
11:20
Ana Iorga a explicat de unde provin cuvintele „geacă” și „pufoaică”, termeni folosiți cel mai des în sezonul rece. De unde provin cuvintele „geacă” și „pufoaică” Geacă (n.r. plural geci) înseamnă jachetă scurtă până în talie. Cuvântul provine din engleză, de la „jacket”. Pufoiacă (n.r. plural pufoaice) – Potrivit DOOM, cuvântul pufoaică este sinonim cu […]
Acum 4 ore
10:50
CSM:” Încheiem 2025 cu atacuri la adresa Justiției, ambalate sub eticheta „reformei”. Lozincile au înlocuit soluțiile” # Gândul
La final de an, judecătorul Alin Ene, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, a publicat un mesaj pe pagina sa de Facebook în care a trecut în revistă principalele probleme ale Justiției în 2025, criticând atacurile politice și lipsa de soluții concrete pentru instanțe și magistrați. Ene a subliniat că anul 2025 a fost marcat […]
10:40
Protestele se extind în tot Iranul. Manifestanții au luat cu asalt străziile și au strigat „Moarte dictatorului”. Ciocniri cu forțele de ordine # Gândul
De mai bine de trei zile, Iranul este zguduit de un val de proteste violente. Pornite din Teheran, duminică, protestele s-au extins rapid în peste 30 de orașe ți provincii. Noaptea trecută, protestatarii anti-regim au preluat controlul asupra străzilor din orașul Fooladshahr din provincia Isfahan. Mulțimile au strigat sloganuri explicite: „Moarte dictatorului”, „Nici Gaza, nici […]
10:40
Este un test de Revelion, dar nu numai, recomandat matematicienilor de meserie dar și amatorilor. Aparent nu este nimic complicat, dar nesecită atenție și, memorie pe măsură. Calculați în minte 60 : 5(7-2) = ? Recomandarea autorului: TEST IQ | Ce număr trebuie să apară în locul semnului întrebării? Test IQ exclusiv pentru genii | […]
10:30
Localnici mascați și înarmați cu bâte s-au îmbrâncit cu jandarmii la Ruginoasa. Forțele de ordine au dat cu spray lacrimogen # Gândul
Tensiuni mari la Ruginoasa, unde tradiționala confruntare dintre tinerii din „deal” și cei din „vale” a fost la un pas să degenereze. Localnici mascați și înarmați cu bâte au încercat să forțeze cordonul de ordine, iar jandarmii au intervenit pentru a preveni izbucnirea violențelor, fiind nevoiți să folosească spray lacrimogen. Jandarmii au intervenit pentru a […]
10:30
Zodia binecuvântată de horoscopul chinezesc în 2026. Succes pe toate planurile pentru cei născut în anii 1942, 1954, 1966, 1978… # Gândul
Anul Nou Chinezesc 2026 începe pe 17 februarie 2026 și se încheie pe 5 februarie 2027. După un an al Șarpelui, marcat de introspecție și strategii ascunse, vine energia Calului de Foc Yang – puternică, vizibilă, directă și plină de curaj. Acest an va fi ca o cursă de galop pe un teren necunoscut: ritm rapid, oportunități mari, dar […]
10:10
Singurele 3 categorii de pensionari din România care vor primi pensii mai mari în 2026. Decizia este finală # Gândul
Deși punctul de pensie și valoarea punctului de referință (VPR) sunt raportate ca fiind înghețate pentru majoritatea seniorilor, există excepții notabile, în rândul acestora. Mai exact, trei categorii de pensionari vor primi pensii mai mari începând cu anul 2026. 2026 anunță majorări în rândul pensiilor pentru 3 categorii de seniori Cea mai importantă schimbare îi […]
10:10
Bloomberg: Liderii UE au avut o convorbire telefonică după decizia Rusiei de a-și schimba poziția de negociere # Gândul
Liderii UE au avut o conversație telefonică în urma deciziei Rusiei de a-și înăspri poziția de negociere cu privire la Ucraina, relatează Bloomberg . Potrivit sursei, la discuții au participat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cancelarul german Friedrich Merz, președintele finlandez Alexander Stubb și prim-ministrul polonez Donald Tusk. Noile discuții între liderii UE […]
10:10
Scene incredibile pe lacul Herăstrău, în ajun de Anul Nou. Un bărbat vâslește pe o placă la minus cinci grade # Gândul
Un bărbat a fost surprins miercuri dimineață în timp ce se dădea cu placa pe lacul Herăstrău, deși zona era semnalizată clar cu avertismente care interzic accesul pe lac. În ultima zi a anului, un bărbat a fost surprins în timp ce se dădea cu placa pe lacul Herăstrău înghețat, ignorând semnele vizibile care interzic […]
10:00
Kennedy Boateng, 29 de ani, intră în ultimele șase luni de contract și ar putea semna cu alt club, dar dinamoviștii i-au propus prelungirea acordului în condiții excelente. Fundașul central al lui Dinamo a jucat 22 de meciuri în acest sezon și a înscris două goluri. Kennedy Boateng a sosit la Dinamo în vara lui […]
09:50
Programul Rabla Auto accelerează pe finalul lui 2025. Peste 1.000 de dosare noi aprobate pentru persoane fizice, după ultima ședință a AFM # Gândul
Programul Rabla Auto a accelerat în ultimele ore ale lui 2025 după ce peste 1.000 de noi dosare au fost aprobate pentru persoane fizice, a anunțat marți Administrația Fondului pentru Mediu. Deciziile au fost luate în cadrul ședinței Comitetului de Avizare desfășurate marți, 30 decembrie 2025, iar listele actualizate au fost publicate oficial de AFM. Potrivit […]
09:40
Va fi 2026 un an bun sau rău pentru tine, în funcție de zodia ta? Cine sunt nativii care vor avea ghinion pe toate planurile # Gândul
Anul 2026 vine cu tranzite mari în special în Saturn și Neptun. Ele vor aduce responsabilități grele și momente de confuzie, nu numai oportunități. Se anunță un an excelent pentru doi nativi ai zodiacului, însă vor avea parte și de provăcări. Cum va arăta anul 2026 pentru fiecare zodie în parte Pentru Berbeci 2026 va […]
09:30
Climatologul Lucian Sfîcă, despre ultima noapte geroasă de decembrie la Iași: „Iarna-i grea, omătu-i mare…” # Gândul
Climatologul ieșean Lucian Sfîcă scrie că, într-o societate atât de bazată pe tehnologie și confort, iarna nu-și mai găsește locul. Dincolo de asta, însă, mulți ne dorim un peisaj feeric de iarnă, în decembrie, dar nu și să dăm „la lopată”, pentru a deszăpezi mașina, de exemplu, scrie Ziarul de Iași. „Preferabil, o zăpadă de […]
09:30
Tragedie pe Valea Arpașu Mare. Doi bărbați au murit după ce un camion cu lemne s-a prăbușit în râpă de 170 de metri # Gândul
Un grav accident rutier s-a produs în noaptea de marți spre miercuri în județul Sibiu, după ce un camion încărcat cu lemne s-a prăbușit într-o râpă adâncă de aproximativ 170 de metri, pe Valea Arpașu Mare. În urma impactului violent, doi bărbați și-au pierdut viața. Pompierii din cadrul ISU Sibiu au intervenit de urgență la […]
09:20
S-a dat sentința definitivă: Casiera din Iași care a delapidat universitatea, dată în „fapt” de soț la divorț # Gândul
Casiera din Iași care a delapidat universitatea cu peste jumătate de milion de lei, dată în vileag de soț la divorț: s-a dat sentința definitivă. Femeia a delapidat o jumătate de milion de lei de la Universitatea de Arte. Ea nu a reușit să-i convingă pe judecători să-i îmblânzească pedeapsa, scrie Ziarul de Iași. Aceasta […]
09:20
„Urmașa” Simonei Halep se retrage la 17 ani, după excluderea din lotul național. Conflict cu Federația Română de Tenis # Gândul
Sara Maria Dragnea, considerată una dintre marile speranțe ale tenisului românesc, a decis să se retragă din activitate la doar 17 ani. Hotărârea vine după o accidentare serioasă și după ce Federația Română de Tenis a exclus-o din lotul național pentru sezonul următor, o decizie care a declanșat reacții dure din partea familiei sportivei, relatează […]
Acum 6 ore
09:10
Motivul incredibil pentru care Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite importă nisip din Australia, China sau Belgia, deși sunt înconjurate de deșert # Gândul
Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite importă nisip din Australia, China sau Belgia, un paradox care poate părea greu de înțeles la prima vedere. Deși sunt acoperite de deșerturi aparent nesfârșite, aceste state din Golf se confruntă cu o problemă tot mai serioasă. Nisipul din deșert nu este potrivit pentru construcții moderne, iar mega-proiectele de […]
09:00
Atacantul francez Antoine Baroan este deja istorie la Rapid, iar rivala Dinamo este deja la pândă. Stipe Perica s-a confruntat cu accidentări în acest sezon, iar Alex Pop nu a avut randamentul socotit de conducere, președintele Andrei Nicolescu a făcut o declarație surprinzătoare. Vine atacantul rapidist la Dinamo? „Pentru Kopic e sută la sută o […]
08:50
Taxă pentru reabilitarea termică a blocurilor pentru proprietarii de apartamente din Sectorul 1 # Gândul
Consiliul Local al Sectorului 1 a decis marți, 30 decembrie, să impună o taxă pentru a reabilita termic aproximativ 300 de blocuri care urmează să fie izolate. Primăria va plăti toată lucrarea, însă va recupera 10% din costuri de la proprietari, pe o perioadă de 10 ani, în două rate pe an. Taxă pentru reabilitare […]
08:50
Tragedie în Găești: doi tineri de 18 și 19 ani au murit după ce mașina în care se aflau a intrat într-o clădire și a luat foc # Gândul
Un grav accident rutier a avut loc în noaptea de marți spre miercuri, în orașul Găești, județul Dâmbovița. Doi tineri, de 18 și 19 ani, și-au pierdut viața după ce autoturismul în care se aflau a intrat într-o clădire, s-a răsturnat și a fost cuprins de flăcări. Potrivit informațiilor furnizate de polițiști, accidentul s-a produs […]
08:40
Știința demontează „mitul banilor”. Care este sentimentul-cheie care stă, de fapt, la baza fericirii reale # Gândul
Mitul „banii aduc fericirea” a fost demontat de știință. Banii contează mai puțin decât credem atunci când vine vorba despre fericire, arată concluziile tot mai multor cercetări științifice. Studiile recente indică un factor surprinzător, dar esențial pentru starea de bine. Potrivit oamenilor de știință, fericirea generală este influențată într-o măsură mult mai mică de venituri […]
08:30
Laurențiu Reghecampf, îmbătrânit și epuizat de programul infernal al lui Al-Hilal: „Nu este ușor deloc” # Gândul
Laurențiu Reghecampf, antrenorul român al celor de la Al-Hilal Omdurman, a recunoscut dificultățile cu care se confruntă echipa sa, după cel mai recent succes obținut în campionatul din Rwanda. Tehnicianul, fost campion cu două titluri și o Supercupă pe baca FCSB-ului, a vorbit deschis despre uzura fizică acumulată de elevii săi, într-un context complicat, marcat […]
08:20
Mișcare neașteptată în grupul Pavăl: frații Dedeman aduc membri ai familiei în compania de investiții agricole # Gândul
Dragoș și Adrian Pavăl, fondatorii Dedeman, au făcut o schimbare importantă în structura acționariatului companiei PIF Industrial, vehiculul prin care derulează investiții în afara businessului de bricolaj. Mai mulți membri ai familiei Pavăl au intrat în firmă, care administrează active agricole estimate la aproape 50 de milioane de euro, notează Profit.ro. Până acum, PIF Industrial […]
08:20
Autoritățile sud-coreene au afirmat că vor pune capăt creșterii urșilor în ferme pentru recoltarea bilei. Deși a înregistrat un declin, practica încă este prezentă în sectorul agricol, iar acum, 200 de urși sunt crescuți în cuști pentru a li se recolta lichidul biliar. Ministerul Climei, Energiei și Mediului din Coreea de Sud a anunțat că […]
08:10
A mai trecut un an, trenurile de metrou produse de Alstom sunt tot „pe dreapta” și vandalizate. Vor intra în circulație în 2026? # Gândul
Deși a început livrarea lor în aprilie 2024, trenurile de metrou produse de Alstom în Brazilia nu au intrat în circulație nici în 2025. Gândul a relatat în mai multe rânduri despre problemele întâmpinate de noile garnituri și motivele pentru care intrarea lor în circulație a tot fost amânată. Întrebarea firească este: vor circula cu […]
08:00
Marți, 30 decembrie, în stațiunea italiană Macugnaga, telecabina Monte Moro a fost scena unui serios incident, o cabină a lovit puternic structura stației superioare, care este situată la aproape 3.000 de metri altitudine. Cel puțin zece persoane au fost rănite, iar o sută de turiști au rămas izolați în zona montană, ulterior fiind evacuați cu […]
07:30
Războiul se intensifică: Drone rusești lovesc clădiri civile în Odesa, armata ucraineană atacă obiective strategice din Rusia și Luhansk # Gândul
Forțele ruse au lansat un atac cu drone la scară largă asupra orașului Odesa în noaptea de 30 spre 31 decembrie, lovind clădiri rezidențiale, lăsând părți ale orașului fără încălzire, electricitate sau apă. Potrivit oficialilor patru persoane au fost rănite, inclusiv trei copii. Rusia a atacat clădiri rezidențiale din Odesa Explozii au fost raportate în […]
07:20
31 Decembrie, calendarul zilei: Anthony Hopkins împlinește 88 de ani, Alex Ferguson 84. Val Kilmer ar fi împlinit 66 de ani # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 31 decembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Anthony Hopkins este unul dintre cei mai mari actori din istoria cinematografiei, recunoscut pentru intensitatea și profunzimea interpretărilor sale. S-a născut la 31 decembrie 1937, în Port Talbot, Țara Galilor, și a […]
Acum 8 ore
06:50
Ce punem pe masa de Revelion? Recomandările unui medic nutriționist pentru un meniu echilibrat: „Să alegem un singur fel de mâncare” # Gândul
Perioada sărbătorilor aduce multe tentanții gastronomice, iar moderația este cuvântul-cheie în aceste zile. Masa de Revelion, fie că ne aflăm la un restaurant sau acasă, are cel puțin trei feluri de mâncare. În plus, ora la care mâncăm este total nepotrivită pentru organism. În aceste condiții, medicii nutriționiști ne recomandă să alegem un singur fel […]
06:40
Financial Times: 2025 a fost despre „costul uman al unei lumi fără reguli”. Drepturile civililor și regulile de război sunt din ce în ce mai puțin respectate # Gândul
Atacurile sângeroase ale forțelor paramilitare din Sudan, foametea acută din Gaza și atacurile Statelor Unite din Caraibe, care au vizat, în mod deliberat, supraviețuitorii unei ambarcațiuni bănuită că transporta droguri, sunt doar câteva exemple de incidente care, spun jurnaliștii de la Finanacial Times, evidențiază degradarea legilor privind drepturile omului. „Toate aceste incidente evidențiază degradarea legilor […]
06:20
Prima după Crăciun. Ce bonus au primit angajații Metrorex în ajun de Revelion, la presiunea sindicatului. Bani în plus de sărbătoare s-au dat și la Termoenergetica # Gândul
Angajații Metrorex au primit marți, pe 30 decembrie, primă de sărbători, la 5 zile după Crăciun. Inițial, conducerea metroului a transmis că nu sunt bani de bonusuri, însă, la presiunea sindicaliștilor, prima a fost furnizată, mai ales că era prevăzută în Contractul Colectiv de Muncă. O bonificație de sărbători s-a oferit și la Termoenergetica (fostă […]
06:10
Evenimentele care cutremurat politica mondială în 2025: Trump a revenit, Vance a șocat Münchenul, iar dosarele Epstein zguduie lumea. Vicepreședintele SUA: „România a anulat alegerile în baza unor suspiciuni șubrede” # Gândul
Analiștii de la Financial Times (FT) au făcut o selecție a evenimentelor care au „zdruncinat“ scena politica internațională în anul 2025. Potrivit acestora, revenirea lui Donald Trump la Casa Albă a generat o avalanșă de schimbări atât de mare încât poate fi dificil să ne amintim tot ce s-a întâmplat sau să evaluăm importanța acestora. […]
