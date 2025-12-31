De unde provin cuvintele „geacă” și „pufoaică”

22:40

Guvernul a decis în ultima ședință din acest an ca prima zi de concediu medical să nu mai fie plătită pentru angajații din România. Măsura vizează concediile medicale care vor fi eliberate în perioada 1 februarie 2026 – 31 decembrie 2027. Românii nu vor mai avea plătită prima zi a concediului medical, iar angajatorii vor […]