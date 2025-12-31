Programul magazinelor de Anul Nou 2026 / Majoritatea supermarketurilor sunt închise pe 1 ianuarie / Când se redeschid 

19:10

Minorii sunt, din păcate, mult prea des victime ale accidentelor rutiere sau suferă alte tipuri de traumatisme grave, care le afectează viața. Recuperarea medicală pentru minori este o necesitate imensă pentru țara noastră. Nu sunt suficiente spitale de recuperare medicală cu internare nici măcar pentru adulți, însă minorii sunt cu adevărat vitregiți, din această perspectivă. […] © G4Media.ro.