Xi Jinping: ”Reunificarea patriei” este inevitabilă după exercițiile militare de lângă Taiwan / „China se află întotdeauna de partea dreaptă a istoriei”
G4Media, 31 decembrie 2025 15:50
Președintele Chinei, Xi Jinping, a reafirmat în mesajul său de Anul Nou 2026 obiectivul strategic al Beijingului privind Taiwanul, declarând că „reunificarea patriei” este inevitabilă și „de neoprit”, notează Mediafax. Declarația liderului chinez vine la scurt timp după anunțul oficial privind finalizarea unor ample exerciții militare desfășurate de China în jurul insulei Taiwan. În discursul […] © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 5 minute
16:20
The Telegraph: Maia Sandu este „Liderul Mondial al Anului” / ”De trei ori în ultimele 14 luni, Kremlinul a complotat pentru a o învinge la urne” # G4Media
Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, a fost desemnată de publicația britanică The Telegraph „Liderul Mondial al Anului”. Jurnaliștii britanici au apreciat rolul său decisiv în apărarea democrației și în contracararea presiunilor și ingerințelor Federației Ruse. The Telegraph descrie într-un articol parcursul Maiei Sandu până la câștigarea mandatelor de președinte, și felul în care aceasta a […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
16:00
Primăria Ciorani din Prahova rămâne fără primar / Daniel Nicodim a fost condamnat pentru furtul buletinelor de vot, iar prefectul i-a revocat mandatul # G4Media
Prefectul judeţului Prahova, Daniel Nicodim, a emis ordinul de încetare a mandatului primarului de la Ciorani, Marin Voicu, în contextul în care acesta a fost condamnat la închisoare cu suspendare în dosarul care vizează furtul unor saci cu buletine de vot din arhiva Judecătoriei Mizil, transmite Agerpres. Prefectul a precizat miercuri că a emis în […] © G4Media.ro.
Acum o oră
15:50
Xi Jinping: ”Reunificarea patriei” este inevitabilă după exercițiile militare de lângă Taiwan / „China se află întotdeauna de partea dreaptă a istoriei” # G4Media
Președintele Chinei, Xi Jinping, a reafirmat în mesajul său de Anul Nou 2026 obiectivul strategic al Beijingului privind Taiwanul, declarând că „reunificarea patriei” este inevitabilă și „de neoprit”, notează Mediafax. Declarația liderului chinez vine la scurt timp după anunțul oficial privind finalizarea unor ample exerciții militare desfășurate de China în jurul insulei Taiwan. În discursul […] © G4Media.ro.
15:40
Ucraina mulțumește României pentru contribuția financiară anunțată recent / ”Această tranșă de ajutor este esențială pentru apărarea Ucrainei” # G4Media
Ministrul ucrainean al Apărării a transmis un mesaj de mulțumire României, după ce Bucureștiul a anunțat, marți seara, aderarea la mecanismul „Lista de achiziții prioritare necesare apărării Ucrainei” (PURL), propus de Statele Unite ale Americii, cu o contribuție de 50 de milioane de euro, anunță Mediafax. „România se alătură PURL și contribuie cu 50 de […] © G4Media.ro.
15:40
Țările unde iei bani să te muți în 2026 / Irlanda oferă 70.000 de euro celor care doresc să renoveze o locuință vacanță / Italia te plătește să iei o casă # G4Media
Tot mai multe scheme de relocare bazate pe stimulente au apărut, în ultimii ani în Europa. Comunitățile care se confruntă cu o scădere a populației au observat interesul crescut pentru mutarea și munca în străinătate, așa că oferă locuințe la preț redus, dar și granturi pentru a aduce noi locuitori, relatează Mediafax. În timp ce […] © G4Media.ro.
15:30
Reacții dure după mesajul de final de an al premierului Ilie Bolojan – Peste 3500 de comentarii la urarea „să avem parte de un an mai bun decât acesta” # G4Media
Mesajul de final de an transmis de premierul Ilie Bolojan a generat un val de reacții critice pe o rețea socială. Într-o postare publică distribuită de Guvernul României, șeful Executivului le-a urat românilor „un an mai bun ca anul acesta”, sănătate și „La mulți ani, România!”, la finalul anului. Declarația, cu un ton festiv și […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
15:20
Roberto Carlos a ajuns la spital pe final de 2025 pentru o problemă la picior, dar medicii au descoperit că fostul fundaș al Realului din Madrid are nevoie de o intervenție chirurgicală la inimă. Conform presei spaniole, Carlos este în aceste momente în afara oricărui pericol. Fostul fundaș stânga a ajuns la spital pentru un […] © G4Media.ro.
15:20
Un grup de copii, donații de peste 8.000 de euro, bani strânși la colindat / ”Niște zile foarte frumoase, doar de dimineață nu mi-a plăcut că trebuia să mă trezesc devreme” # G4Media
Un grup de copii din Brașov devin colindători în fiecare an, iar baniii strânși sunt dați în scopuri caritabile, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Brașov. Asociația ”Brașovul Altfel” i-a mobilizat pe colindători mai multe zile ca să ajungă la toți cei dispuși să-i primească și să întindă o mână de ajutor celor […] © G4Media.ro.
15:20
Printre cele mai deosebite obiceiuri întâlnite pe Valea Bârgăului se numără „Îngroparea Anului”, un ceremonial funerar dedicat vechiului an, care este o scenetă la care participă în jur de 20 de copii. Grupul are un conducător, care trebuie neapărat să fie un foarte bun orator, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Cluj. Ceata […] © G4Media.ro.
15:00
Când vine pensia pe ianuarie 2026: Minivacanța de sărbători și birocrația începutului de an decalează termenul cu câteva zile # G4Media
Plata pensiilor pentru luna ianuarie 2026 va înregistra o întârziere, din cauza zilelor libere legale de la începutul anului și a unor probleme de ordin bugetar. Situația îi vizează în special pe pensionarii care își primesc drepturile bănești în numerar, prin Poșta Română. Concret, sumele necesare vor fi virate în conturile Poștei Române în data […] © G4Media.ro.
14:50
Mai multă disciplină în construcții: amendă pentru dezvoltatorii care „uită” panoul de identificare – proiect # G4Media
Dezvoltatorii imobiliari care nu amplasează panoul de identificare a investiției la intrarea în șantier ar putea fi sancționați cu amenzi între 1.000 și 5.000 de lei, potrivit unei inițiative legislative depuse în Parlament. Propunerea aparține senatoarei USR de Ilfov, Cynthia Păun, și vizează modificarea Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. În prezent, […] © G4Media.ro.
14:40
Decizia privind continuarea programului SCAF, avionul de luptă european, amânată din nou. Cooperarea franco-germană bate pasul pe loc # G4Media
Decizia privind continuarea programului de avion de luptă european (SCAF), aşteptată la finele lui 2025, a fost amânată din nou, a indicat miercuri guvernul german, în contextul în care cooperarea în acest proiect de amploare bate pasul pe loc, transmite AFP, transmite Agerpres. ‘Contrar a ceea ce era prevăzut iniţial, nu a fost luată încă […] © G4Media.ro.
14:30
Taxa pe carbon de la 1 ianuarie 2026 și presiunea climatică asupra costurilor din construcții în România / CBAM va majora gradual costurile la ciment, fier, oțel și aluminiu; impactul imediat ține mai ales de conformare # G4Media
Costurile din construcții vor intra într-un proces de creștere graduală începând cu 1 ianuarie 2026, ca urmare a aplicării taxei pe carbon pentru materiile prime importate din afara Uniunii Europene, însă impactul nu va fi unul de tip „șoc” imediat, arată analizele din industrie, citate de Agerpres și consultate de G4Media. Cele mai afectate vor […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
13:50
Programul magazinelor de Anul Nou 2026 / Majoritatea supermarketurilor sunt închise pe 1 ianuarie / Când se redeschid # G4Media
Marile magazine din România vor avea program redus pe 31 decembrie 2025, iar 1 ianuarie 2026 va fi zi liberă pentru majoritatea retailerilor. Clienții sunt sfătuiți să își facă cumpărăturile din timp și să verifice programul fiecărei locații. În ajunul Anului Nou, cele mai multe lanțuri de magazine – Carrefour, Kaufland, Lidl, Auchan, Mega Image […] © G4Media.ro.
13:50
Raport al Băncii Mondiale: Continentele pierd apă dulce într-un ritm alarmant, echivalent cu patru bazine olimpice pe secundă # G4Media
Continentele Pământului pierd apă dulce într-un ritm alarmant, conform unui nou raport, realizat de Banca Mondială, în care se arată că în fiecare secundă se pierde un volum de apă echivalent cu patru bazine olimpice, transmite miercuri Live Science, transmite Agerpres. Aridizarea continentelor reprezintă o scădere pe termen lung a disponibilităţii apei dulci pe mase […] © G4Media.ro.
13:40
Carlos Alcaraz și Jannik Sinner (primii doi clasați în ierarhia mondială ATP) se vor întâlni peste doar câteva zile într-un meci demonstrativ la Incheon, în Coreea de Sud. Despărțirea care poate schimba ierarhia ATP: „Va fi greu ca Alcaraz să câștige un Grand Slam în 2026” Pe 10 ianuarie 2026, jucătorii care domină de aproape […] © G4Media.ro.
13:30
Sezonul de schi se deschide vineri în Poiana Brașov. Vor fi deschise pârtiile din zona superioară a Masivului Postăvaru # G4Media
Actualul sezon de schi în Poiana Braşov va începe vineri, 2 ianuarie, urmând ca pentru amatorii sporturilor de alunecare pe gheaţă să fie deschise pârtiile din partea superioară a Masivului Postăvaru, a anunţat, miercuri, Primăria Braşov, transmite Agerpres. Se va putea schia în zona superioară a pârtiilor Lupului şi Drumul Roşu, cu ieşire spre staţia […] © G4Media.ro.
13:00
Jandarmii au folosit gaze lacrimogene la Ruginoasa, pentru a preveni violențe la tradiționala „ciomăgeală” de Anul Nou / Peste 200 de lucrători MAI din Iași și împrejurimi, mobilizați / Tradiția „bătăliei de la Ruginoasa” # G4Media
Jandarmii mobilizaţi miercuri în comuna Ruginoasa, pentru a preîntâmpina violenţele cu ocazia ciomăgelii dintre grupurile de localnici, manifestare tradiţională de Anul Nou în localitate, au trebuit să facă uz de gazele lacrimogene, pe fondul încercării unor participanţi de a ocoli dispozitivele de ordine şi de a se angaja pe un traseu neautorizat, transmite Agerpres. „A […] © G4Media.ro.
13:00
În agitata lume a Formulei 1 există multe povești interesante, momente memorabile, dar și neîmpliniri. Fost șef de comunicare la McLaren, Matt Bishop a povestit că Robert Kubica nu a ajuns la echipa de la Woking în 2008 pentru că „avea nasul prea mare”, transmite planetf1.com. În cadrul podcastului său „And Colossally That’s History!”, Bishop […] © G4Media.ro.
12:30
Numărul intervențiilor „la urs” a crescut cu peste 50% în județul Brașov, față de 2024 / Șapte din zece apeluri privind urși vin din zone locuite, arată bilanțul IJJ Brașov # G4Media
Numărul intervenţiilor „la urs” a crescut, anul acesta, cu peste 50% faţă de 2024, reiese dintr-un bilanţ al activităţii Inspectoratului Judeţean de Jandarmi (IJJ) Braşov, făcut public miercuri, transmite Agerpres. Astfel, IJJ Braşov a fost sesizat cu privire la prezenţa urşilor în 1.160 de cazuri, comparativ cu 770 în 2024, un număr de 878 de […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
12:10
Se va prăbuși România în groapa extremismului? Cât de mare este riscul suspendării președintelui Nicușor Dan în 2026 / Ce viitor are guvernul Bolojan # G4Media
Acestea sunt trei întrebări-cheie pentru 2026. Toate informațiile și evaluările politice indică un risc moderat de suspendare a președintelui Nicușor Dan, dar și perspectiva de a fi paralizat politic. Premierul Ilie Bolojan are șanse reduse de a-și duce mandatul la bun sfârșit în fruntea guvernului. Pe fondul amenințărilor cu suspendarea, de voturile PSD din Parlament […] © G4Media.ro.
12:00
Un grav accident de muncă s-a produs miercuri în Dana 5 a Portul Constanța, soldat cu decesul a două persoane. Potrivit informațiilor furnizate de ISU Constanța, în incident au fost implicați patru bărbați. Două dintre victime, în vârstă de 52 și 64 de ani, nu au răspuns manevrelor de resuscitare și au fost declarate decedate […] © G4Media.ro.
11:10
STB introduce linia de autobuz N41 și asigură transport public non-stop în noaptea de Revelion # G4Media
Societatea de Transport București (STB SA) informează că, pentru asigurarea mobilității cetățenilor în noaptea de Revelion (31 decembrie 2025 / 1 ianuarie 2026), va suplimenta transportul public prin introducerea unei noi linii de autobuz – N41. Linia N41 va funcționa între terminalele „Piața Presei” și „Ghencea”, cu un interval de circulație de 30 de minute, […] © G4Media.ro.
11:10
VIDEO EXCLUSIV | Câinele suferă de fobie de zgomote puternice? Iată câteva exerciții care îl ajută să o depășească: Sfaturile instructorului canin Mihai Nae # G4Media
Apropierea Revelionului este o perioadă destul de dificilă pentru animalele de companie. Între blocuri, din loc în loc, se aud fel de fel de zgomote puternice, de la pocnitori și artificii, până la muzică și colindători vocali. Iar toate aceste perturbări de la liniștea cotidiană le pot face extrem de mult rău prietenilor noștri necuvântători. Fobia de […] © G4Media.ro.
10:50
Unai Emery (Aston Villa) a oferit faza zilei din Premier League după ce a explicat, printre altele, că nu i-a strâns mâna rivalului său Mikel Arteta (antrenorul lui Arsenal) la finalul partidei pentru că „era prea frig” și nu avea timp de pierdut. Unai Emery nu a dat mâna cu Mikel Arteta după ce Aston […] © G4Media.ro.
10:40
Trump în privat despre Zelensky: “He’s a motherfucker”. Culisele haotice ale anului în care Trump a transformat Ucraina într-un câmp de luptă politic la Washington – analiză New York Times # G4Media
O investigație amplă publicată de New York Times, bazată pe peste 300 de interviuri, dezvăluie un Pentagon paralizat de frică, un președinte ghidat de instincte contradictorii și un război intern între facțiunile de la Casa Albă care a lăsat Ucraina într-o incertitudine letală. Analiza NYTimes descrie modul în care facțiunea JD Vance – Pete Hegseth […] © G4Media.ro.
10:40
Șapte infractori periculoși, inclusiv traficanți de persoane și o urmărită „most wanted”, aduși în țară de Poliția Română / Printre ei, raketul Căpcăunul, un interlop periculos, condamnat la 12 ani de închisoare # G4Media
Poliția Română anunță că a adus în țară, în perioada 29–30 decembrie 2025, șapte persoane urmărite internațional, pe numele cărora erau emise mandate de executare a unor pedepse privative de libertate sau mandate de arestare preventivă. Printre acestea se află și o persoană inclusă în categoria „most wanted”, cercetată pentru infracțiuni grave de trafic de […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
10:10
Inteligența artificială și rețelele sociale modelează limbajul în 2025: „slop”, termenul care descrie conținut digital de slabă calitate, generat în masă cu ajutorul AI / „Cuvinte ale anului” alese de diverse instituții și dicționare # G4Media
Termeni având legătură cu Inteligenţa Artificială, cum ar fi „slop”, „Kl-Ara” şi „hallucineren”, sau cu reţelele sociale, cum ar fi „parasocial” şi „rage bait”, sunt cuvintele anului 2025 în engleză, germană şi olandeză, în timp ce în spaniolă cuvântul ales este „arancel” (tarif), iar Dictionary.com a optat pentru ceva dificil de explicat: „67”, scrie EFE, […] © G4Media.ro.
10:10
Magnus Carlsen a câștigat marți, la Doha, Campionatul Mondial la șah blitz, acesta fiind titlul mondial cu numărul 20 din întreaga carieră. După ce duminică se impusese în proba de șah rapid, norvegianul a reușit dubla cu titlul de la blitz. Carlsen a trecut în marea finală de uzbecul Nodirbek Abdusattorov, asta după ce pierduse […] © G4Media.ro.
09:40
Analiză a publicației franceze Courrier International, via Rador: Sute de infracțiuni cu violenţă, soldate cu 551 de morți, au fost comise în Rusia din 2022 de foști soldați care se întorc de pe frontul ucrainean, familiile și cei apropiaţi fiind principalele victime, potrivit unei analize recente a publicației independente ruse „Verstka”. Cu toate acestea, pedepsele […] © G4Media.ro.
09:30
Formula 1 va intra într-o nouă eră odată cu anul 2026, iar fanii Marelui Circ se vor despărți de unele dintre lucrurile cu care erau obișnuiți pe durata Grand Prix-urilor. De la nume iconice ale sportului, la revoluția tehnologică și la structura grilei așa cum era ea cunoscută. De la echipe istorice și motoare legendare, […] © G4Media.ro.
09:30
Ai avut bani în buzunar anul trecut? Încearcă și anul acesta: tradiții de Revelion pentru noroc # G4Media
Noaptea de Revelion nu este doar o petrecere – este și un moment încărcat de simboluri și superstiții menite să aducă noroc, belșug, sănătate și prosperitate în anul care urmează, notează Mediafax într-un articol despre tradițiile locale în noaptea dintre ani. De la gesturi simbolice la anumite alimente pe care e bine să le consumi, […] © G4Media.ro.
09:10
Revelionul va fi sărbătorit la Bistriţa în stradă, cu un concert al artistei Lidia Buble şi un show de lasere, acesta din urmă înlocuind clasicul foc de artificii, transmite Agerpres. Începând cu ora 22:00, bistriţenii sunt aşteptaţi în centrul istoric al municipiului, în zona târgului de Crăciun. Startul petrecerii va fi dat de DJ Adrian […] © G4Media.ro.
08:50
Un camion s-a prăbușit în noaptea de marți spre miercuri într-o râpă de 170 de metri pe Valea Arpașu Mare. Doi bărbați au murit, informează Mediafax. Pompierii din Sibiu au intervenit în noaptea de marți spre miercuri la un accident în care un camion care transporta lemne s-a răsturnat într-o râpă de pe un drum […] © G4Media.ro.
08:30
Asociația Pro Infrastructură: România a deschis 146 km de autostradă și drum expres în 2025, sub scenariul optimist # G4Media
Anul 2025 se încheie cu rezultate sub scenariul cu șanse mari de realizare, dar apropiate de estimările minime considerate certe, în ceea ce privește infrastructura rutieră majoră din România. În total, au fost dați în trafic 146,3 kilometri de autostradă și drum expres, foarte aproape de cei aproximativ 158 de kilometri considerați siguri la începutul […] © G4Media.ro.
Acum 12 ore
08:10
Future în Costinești, Metallica pe Arena Națională și latino pop-rap în Europa cu Bad Bunny și Rosalía / Concertele anului 2026 despre care știm până acum # G4Media
O activitate care nu se va demoda prea curând este mersul la concerte, iar anii post-pandemie au revitalizat setea oamenilor pentru reprezentații live. Deși multe show-uri vor fi anunțate pe parcursul anului viitor, putem să ne facem de pe acum o idee despre câteva dintre cele mai așteptate concerte din 2026 în România și Europa, […] © G4Media.ro.
08:00
Ambasadorul SUA la NATO, sceptic cu privire la presupusul atac ucrainean împotriva reşedinţei preşedintelui Putin # G4Media
Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a pus la îndoială marți acuzația rusă conform căreia forţele ucrainene ar fi atacat reședința președintelui Vladimir Putin, spunând că dorește să vadă informațiile secrete americane cu privire la incident, transmite Reuters, citat de Rador. „Nu este clar dacă s-a întâmplat cu adevărat”, a declarat Whitaker pentru Fox Business […] © G4Media.ro.
08:00
Guvernul României a decis amânarea temporară, pentru o perioadă de șase luni, a aplicării unor prevederi referitoare la punerea pe piață și utilizarea articolelor pirotehnice, introduse în 2025 prin Legea nr. 92/2025, care modifică regimul materiilor explozive. Măsura a fost adoptată deoarece noile obligații și restricții impuse operatorilor economici și pirotehnicienilor autorizați au intrat în […] © G4Media.ro.
07:50
Analiză a publicației franceze Courrier International, via Rador: Armata chineză a efectuat noi exerciții cu foc real în apele din jurul Taiwanului în dimineața zilei de marți, 30 decembrie, punând armata taiwaneză în alertă maximă. Garda de coastă chineză amenință să blocheze toate livrările de arme americane către insulă. Demonstrație de forță, ziua 2: „Garda […] © G4Media.ro.
07:40
Bulgaria se pregătește ca miercuri seară să treacă la zona euro pentru a deveni al 21-lea membru al zonei euro, pe fondul îngrijorărilor că această mișcare ar putea duce la creșterea prețurilor și la instabilitatea politică care zguduie țara balcanică. La miezul nopții, Bulgaria își va lua rămas bun atât de la anul 2025, cât […] © G4Media.ro.
07:30
Maia Sandu a cerut Guvernului să simplifice procedura de dare în căutare pentru a preveni fuga condamnaților în Transnistria # G4Media
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a salutat inițiativa legislativă adoptată de Parlament privind revizuirea mecanismului de vetting și extinderea categoriilor de judecători supuși evaluării. Șefa statului a declarat joi într-o conferință de presă că, deși reforma justiției a înregistrat progrese, persistă probleme grave legate de tergiversarea dosarelor de mare rezonanță și de eschivarea condamnaților de […] © G4Media.ro.
07:30
Două state vest-africane, Mali și Burkina Faso, țări conduse de junte militare, interzic accesul cetățenilor americani, ca represalii la decizia SUA # G4Media
Mali și Burkina Faso au anunțat că vor interzice cetățenilor americani intrarea în țările lor, ca represalii pentru decizia lui Donald Trump de a interzice cetățenilor celor două state din Africa de Vest intrarea în SUA. Anunțurile, făcute marți în declarații separate de miniștrii de externe ai celor două țări vest-africane, au marcat cea mai […] © G4Media.ro.
07:20
Analiză a publicației grecești New Money, via Rador: Coridorul Vertical de Gaze, care pornește din Grecia și se îndreaptă spre nord, spre Ucraina, intră într-o fază crucială, iar următoarele săptămâni sunt considerate decisive pentru atingerea unei viabilități comerciale reale. Licitațiile de capacitate care vor avea loc la sfârșitul lunii ianuarie în corelație cu discuțiile în […] © G4Media.ro.
07:20
Un mort și aproximativ 30 de răniți după ciocnirea a două trenuri cu turiști în zona celebrului sit arheologic Machu Picchu, Peru # G4Media
Două trenuri care transportau turiști către și dinspre faimosul sit arheologic Machu Picchu din Peru s-au ciocnit. Un lucrător feroviar a murit, iar câteva zeci de persoane au fost rănite. Două trenuri care transportau turiști în zona sitului arheologic Machu Picchu din Peru s-au ciocnit în cursul zilei de marți. Accidentul s-a soldat cu cel […] © G4Media.ro.
07:10
Revelion 2026, în Sectorul 3: muzică de petrecere, pop și rock la concertele din Piața Alba Iulia și spectacol multimedia care include și artificii # G4Media
Primăria Sectorului 3 invită bucureștenii să întâmpine noul an în Piața Alba Iulia, unde miercuri, începând cu ora 19:00, va avea loc un eveniment de Revelion ce îmbină muzica live cu elemente vizuale spectaculoase, transmite Agerpres. Potrivit administrației locale, la miezul nopții publicul se va bucura de un spectacol multimedia complex, care va include jocuri […] © G4Media.ro.
07:10
Creșterea conflictului dintre forțele de securitate israeliene și palestinieni în Cisiordania, reluarea luptelor în Fâșia Gaza, intensificarea războiului din Ucraina, lansarea de atacuri directe de către americani în Venezuela, precum și creșterea violenței politice și a nemulțumirii populare în Statele Unite sunt câteva dintre cele mai importante amenințări la adresa Americii și a lumii în […] © G4Media.ro.
06:10
FIA vrea să limiteze „tacticile de perturbare” dintr-un weekend de cursă din Formula 1, iar în acest sens a mărit de zece ori taxa pentru depunerea contestațiilor, transmite f1i.com. FIA, regulă nouă pentru steagul roșu din F1 în 2026 De la 2000 de euro, echipele vor plăti în 20.000 de euro de anul viitor Forul […] © G4Media.ro.
Acum 24 ore
00:10
Zile libere 2026: Fără „punte” pentru minivacanța de început de an / Câte sărbători legale sunt anul viitor și câte cad în timpul săptămânii # G4Media
Pe parcursul anului vor fi 17 sărbători legale, dintre care 12 cad în timpul săptămânii. Unele dintre acestea s-ar putea transforma în minivacanțe prin așa-numitele „punți”, adică alte zile libere acordate special pentru a face legătura cu weekendurile, care, teoretic se recuperează cu altă ocazie. Însă Guvernul Bolojan a decis să întrerupă acest obicei. Chiar […] © G4Media.ro.
30 decembrie 2025
23:30
Revelionul de pe plaja Copacabana, cea mai mare petrecere de Anul Nou din lume, recunoscută de Guinness World Records # G4Media
Revelionul de pe plaja Copacabana din Rio de Janeiro a fost recunoscut de Guinness World Records drept cea mai mare petrecere de Anul Nou din lume, după ce 2,5 milioane de persoane s-au adunat în această locaţie la ultimul Revelion, informează AFP preluată de Agerpres. Primarul metropolei, Eduardo Paes, a primit o placă din partea […] © G4Media.ro.
23:00
România se alătură mecanismului achiziții necesare apărării Ucrainei, propus de SUA, cu 50 de milioane de euro # G4Media
Guvernul României a adoptat o Hotărâre prin care a decis ca România să se alăture statelor care contribuie la propunerea SUA privind „Lista de achiziții prioritare necesare apărării Ucrainei” (PURL), cu suma de 50 de milioane de euro, alături de majoritatea aliaților europeni și de alte state care împărtășesc aceeași perspectivă. Alocarea pentru PURL este […] © G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.