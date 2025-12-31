Cele mai ciudate și interesante tradiții în noaptea Revelion din întreaga lume

07:10

Tensiunile dintre aliații SUA, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite (EAU), s-au aprins și mai mult după ce saudiții i-au avertizat pe foștii lor parteneri din coaliția care luptă contra militanților Houthi susținuți de Iran că trebuie să își retragă trupele din Yemen și să înceteze să mai susțină militar sau financiar alte forțe din interiorul țării. Ultimatumul a fost lansat la scurt timp după ce avioanele militare ale Arabiei Saudite au bombardat forțele separatiste susținute de EAU pe coasta de sud a Yemenului.