Coletele extracomunitare cu valoare declarată mai mică de 150 de euro vor fi supuse unei taxe începând cu 1 ianuarie 2026

19:30

Poliţia din Germania investighează un caz de furt în valoare de 35 de milioane de dolari dintr-o bancă de economii din vestul ţării. Hoţii au folosit un burghiu uriaş pentru a intra în seiful băncii din oraşul Gelsenkirchen, după care au golit peste 3.000 de casete de valori care conţineau bani, aur şi bijuterii. Potrivit […]