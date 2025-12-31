Țările din regiunea Pacificului au fost primele care au intrat în anul 2026

21:30

Salvamontiștii din Sibiu le recomandă turiștilor să evite traseele de la altitudini de peste 1.800 metri în Munții Făgăraș, zona Bâlea Lac, unde e risc crescut de avalanșă – ridicat astăzi la gradul 3 din 5. Specialiștii avertizează că pe anumite pante pot apărea declanșări spontane de avalanșe. Salvamontiștii mai transmit că purtarea echipamentului corespunzător […]