Medicii oferă sfaturi și recomandări pentru a evita excesele la masa de Revelion
Rador, 31 decembrie 2025 16:50
Realizator: Laurențiu Văduva – Masa de Revelion cu preparate bogate și porții generoase este pentru mulți punctul central al sărbătorii. Medicii atrag atenția, însă că excesele alimentare pot pune presiune pe organism, mai ales că toate alimentele se consumă pe timpul nopții. Redactorul RRA Adriana Turea a stat de vorbă cu specialiști și are soluții […]
• • •
Alte ştiri de Rador
Acum 30 minute
16:50
Realizator: Laurențiu Văduva – Masa de Revelion cu preparate bogate și porții generoase este pentru mulți punctul central al sărbătorii. Medicii atrag atenția, însă că excesele alimentare pot pune presiune pe organism, mai ales că toate alimentele se consumă pe timpul nopții. Redactorul RRA Adriana Turea a stat de vorbă cu specialiști și are soluții […]
16:50
Coletele extracomunitare cu valoare declarată mai mică de 150 de euro vor fi supuse unei taxe începând cu 1 ianuarie 2026 # Rador
Coletele cu valoare comercială declarată mai mică de 150 de euro provenite din afara Uniunii Europene vor fi supuse de joi unei taxe de 25 de lei la intrarea pe teritoriul României. Măsura vizează bunurile livrate în cadrul vânzărilor la distanță din state terțe. Obligația de plată revine furnizorului, expeditorului sau platformei digitale care facilitează […]
Acum o oră
16:20
Mesajul de Anul Nou al lui Vladimir Putin a durat doar 3 minute și 20 de secunde, fiind unul dintre cele mai scurte ale sale # Rador
Mesajul tradițional de Anul Nou al președintelui rus, Vladimir Putin, a durat 3 minute și 20 de secunde în acest an, fiind unul dintre cele mai scurte ale sale, anunţă TASS. Durata variază de la an la an. Anul trecut, mesajul său a fost puțin mai lung – 3 minute și 35 de secunde. Cel […]
Acum 2 ore
15:40
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost desemnată liderul mondial al anului de publicația britanică „The Telegraph” # Rador
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost desemnată liderul mondial al anului de publicația britanică „The Telegraph”. Motivația prezentată a fost ”rolul său decisiv în apărarea democrației și pentru contracararea presiunilor și ingerințelor Federației Ruse și aducerea Republicii Moldova în prima linie de apărare a democrației europene”. Într-un interviu acordat publicații britanice, Maia Sandu a […]
15:30
Jandarmii mobilizați în comuna Ruginoasa, județul Iași, cu ocazia tradiționalei „ciomăgeli” între localnici au făcut uz de gaze lacrimogene # Rador
Jandarmii mobilizați astăzi în comuna Ruginoasa, din județul Iași, pentru a preîntâmpina violențele cu ocazia tradiționalei „ciomăgeli” între grupurile de localnici au făcut uz de gaze lacrimogene. Unii participanți la această tradițională manifestare de Anul Nou au încercat să ocolească dispozitivele de ordine și să o ia pe un traseu neautorizat. Peste 200 de angajați […]
15:30
Bursa de Valori București avertizează asupra unor tentative de fraudă online prin care utilizatorilor li se cer date personale și bancare. Persoane necunoscute au creat pagini de internet care copiază aspectul grafic al paginii oficiale a Bursei și, sub pretextul că utilizatorii sunt elegibili pentru retragerea unor dividende, în valoare de peste 23.000 de lei, […]
15:30
Ministrul italian de externe, Antonio Tajani, a declarat miercuri că legea electorală a țării ar trebui reformată pentru a adopta un sistem mai proporțional, întrucât blocul de la guvernare încearcă să-și protejeze majoritatea înaintea alegerilor generale prevăzute pentru 2027. Antonio Tajani, care conduce partidul conservator Forza Italia și este un aliat-cheie în coaliția de dreapta […]
15:30
„Ținem această întâlnire de reflecție în ultima zi a anului calendaristic, aproape de sfârșitul Jubileului și în plin sezon al Crăciunului”, a declarat Papa Leon al XIV-lea la începutul Audienței sale generale, ultima din 2025. „Anul trecut”, a subliniat Pontiful, „a fost cu siguranță marcat de evenimente importante: unele fericite, cum ar fi pelerinajul atâtor […]
Acum 4 ore
13:30
Afirmația Rusiei privind atacurile recente ale Ucrainei este o „distragere deliberată a atenției”, declară Kaja Kallas # Rador
Afirmația Rusiei conform căreia Ucraina a atacat recent situri guvernamentale cheie din Rusia este o „distragere deliberată a atenției”, a declarat miercuri, șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas. „Moscova își propune să deraieze progresul real către pace al Ucrainei și al partenerilor săi occidentali”, a scris Kallas pe platforma de socializare X. „Nimeni […]
Acum 6 ore
13:10
Președinta Maia Sandu a fost desemnată liderul mondial al anului 2025 de revista britanică The Telegraph # Rador
Președinta Maia Sandu a fost desemnată liderul mondial al anului 2025 de revista britanică The Telegraph. Publicația o descrie drept „liderul pe care Putin nu a reușit să-l înfrângă”, după ce a sfidat Kremlinul pentru a duce Republica Moldova în prima linie a democrației europene. „Femeia care urcă treptele aeronavei are o siluetă subțire. O […]
13:10
Autor:Alexandru Eduard Balaci Introducere La 31 decembrie 1946, președintele Statelor Unite ale Americii, Harry S. Truman, a proclamat oficial încetarea stării de război generate de cel de-Al Doilea Război Mondial. Deși luptele se încheiaseră cu mai bine de un an înainte, actul politic și juridic de finalizare a războiului a avut o semnificație profundă […]
12:30
Autor:Alexandru Eduard Balaci Introducere În noaptea de 31 decembrie, milioane de oameni din întreaga lume urmăresc, fie din Times Square, fie la televizor, cum o sferă strălucitoare coboară lent, marcând ultimele secunde ale anului. „Ball Drop”-ul de la New York este o tradiție modernă, asociată cu trecerea în noul an. Însă puțini cunosc originile acestei […]
12:30
Primăria Generală a Capitalei a obținut aproape 120 de milioane de lei pentru două proiecte de modernizare a sistemului de iluminat din București # Rador
Primăria Generală a Capitalei a obținut aproape 120 de milioane de lei de la Administrația Fondului Pentru Mediu pentru două proiecte de modernizare a sistemului de iluminat din București. Cu aceste fonduri nerambursabile vor fi înlocuite cu leduri peste 18.000 de corpuri vechi de iluminat de pe străzi. Licitațiile pentru achiziție se vor organiza anul […]
12:30
Șapte fugari cu condamnări sau mandate de arestare preventivă au fost aduși în țară de Poliția Română # Rador
Șapte fugari cu condamnări sau mandate de arestare preventivă au fost aduși în țară în această săptămână de Poliția Română. Între aceștia se numără două femei din Gorj, una dintre ele urmărită internațional, în categoria „cei mai căutați infractori”, condamnate la peste 15 ani de închisoare fiecare, pentru trafic de persoane, inclusiv minori, proxenetism și […]
12:00
Israel anunță că va interzice, începând de joi, 37 de grupuri umanitare care lucrează în Gaza și Cisiordania ocupată # Rador
Israel anunță că va interzice, începând de joi, 37 de grupuri umanitare care lucrează în Gaza și Cisiordania ocupată. Guvernul israelian a anunțat că grupurile respective nu au furnizat detaliile legate de personalul angajat al acestora. Corespondentul BBC transmite că unele dintre cele mai cunoscute organizații neguvernamentale din lume, printre care Medici fără Frontiere (MSF), […]
11:50
Știri Radio Ujgorod – Elvira Chilaru
Acum 8 ore
10:30
Presa din Republica Moldova apărută în ultima zi a anului 2025 pune accentul pe situația în care persoane condamnate pe malul drept al Nistrului își găsesc scăparea pe malul stâng. Situația economică din anul 2025, precum și pașii făcuți pentru aderarea Republicii Moldova la UE reprezintă alte capete de afiș în presa de astăzi. Cazărmi […]
10:30
33 de persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore, iar 10 dintre acestea au avut nevoie de transport la spital. O persoană a decedat și a fost predată Serviciului de Medicină Legală, precizează Salvamont România, pe pagina sa de Facebook. Cele mai multe apeluri, nouă, au fost primite de salvatorii […]
10:30
Acţiunile de control ale ANPC vor continua pe întreaga durată a sezonului sărbătorilor de iarnă, la nivel naţional # Rador
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a aplicat amenzi de aproximativ 700 de mii de lei în urma acţiunilor de control desfăşurate la peste 300 de operatori economici din staţiuni şi zone turistice, în perioada 22-30 decembrie. Inspectorii au descoperit, în principal, produse expirate sau alterate, dar au mai constatat şi alte probleme, între care nerespectarea […]
10:30
China anunță că va institui taxe vamale suplimentare de 55% la unele importuri de carne de vită # Rador
Ministerul chinez al Comerțului a anunțat miercuri că China va impune tarife vamale suplimentare de 55% la importurile de carne de vită din unele țări, inclusiv Brazilia și SUA, atunci când cantitățile importate depășesc anumite cote. Măsurile vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2026 și vor fi menținute timp de trei ani./cstoica/amirea (REUTERS – […]
10:00
Un mecanic de locomotivă a murit și cel puțin 40 de persoane au fost rănite în urma producerii unui accident feroviar în apropierea celei mai cunoscute atracții turistice din Peru, Machu Picchu. Două trenuri s-au ciocnit frontal pe singura cale feroviară care duce către vechiul oraș incaș. Înregistrări video publicate de presa peruviană prezintă turiști […]
Acum 12 ore
09:00
Salvamontiștii sibieni îi sfătuiesc pe turiști să evite traseele de la altitudinea de peste 1.800 m din Munții Făgăraș, zona Bâlea Lac, din cauza riscului însemnat de avalanșă. În zonă, stratul de zăpadă măsoară 48 cm, iar accesul se poate face doar cu telecabina, traficul pe Transfăgărășan fiind închis. Și salvamontiștii din stațiunea Parâng, de […]
09:00
Diseară ar trebui să avem primul Revelion fără petarde. Legea care interzice vânzarea materialelor pirotehnice periculoase și limitează folosirea lor prevede amenzi mari și chiar închisoare. Sunt însă desule cazuri în care legislația, modificată în această lună, este încălcată. În județul Vâlcea, polițiști au confiscat ieri mii de articole pirotehnice. În Piața Centrală din Drăgănești, […]
08:50
Un număr de polițiști vor patrula pe străzile orașului australian Sydney în Ajunul Anului Nou # Rador
Un număr record de ofițeri de poliție vor patrula pe străzile orașului australian Sydney în Ajunul Anului Nou, la doar câteva săptămâni după un atac armat în masă de la plaja Bondi soldat cu moartea a 15 oameni. Corespondentul BBC transmite că peste un milion de oameni sunt așteptați să se afle în Portul Sydney […]
08:20
Guvernul a adoptat o serie de modificări privind plata concediilor medicale și a prelungit programul național „Masă sănătoasă” # Rador
„Radiojurnal” – Realizator: Nicoleta Turcu – Guvernul a avut, ieri, ultima sa ședință de anul acesta și a adoptat o serie de modificări privind plata concediilor medicale. A decis, de asemenea, prelungirea programului național „Masă sănătoasă” și pentru anul viitor. Executivul a mai decis să contribuie cu 50 de milioane de euro la propunerea Statelor […]
08:10
În Bangladesh vor avea loc astăzi funeralii de stat pentru liderul opoziției, Khaleda Zia, care a încetat din viață marți la vârsta de 80 de ani. În țară au fost declarate trei zile de doliu național. Khaleda Zia a făcut istorie când a devenit prim-ministru în Bangladesh, devenind un simbol al rezistenței pe fondul unui […]
08:00
EVENIMENTE INTERNE – Parlament * A doua sesiune ordinară a Legislativului din acest an se încheie pe 31 decembrie, după care în luna ianuarie urmează vacanţa parlamentară. Activitatea ar urma să se reia în luna februarie, dacă nu este convocată între timp o sesiune extraordinară a Parlamentului – Ministere * Ministerul Afacerilor Externe anunţă că […]
08:00
Autoritățile ucrainene anunță că patru persoane au fost rănite în urma unui atac rusesc cu drone asupra regiunii Odesa # Rador
Rusia a lansat un atac cu drone peste noapte asupra regiunii Odesa din Ucraina, provocând avarii clădirilor rezidențiale și infrastructurii și rănind patru persoane, inclusiv trei copii, au anunțat miercuri autoritățile regionale. Odesa, un port important la Marea Neagră, a fost în mod repetat ținta rachetelor și dronelor rusești în timpul a aproape patru ani […]
07:40
Thailanda a eliberat miercuri 18 soldați cambodgieni în urma unui nou armistițiu convenit cu Cambodgia # Rador
Thailanda a eliberat miercuri 18 soldați cambodgieni în baza unui armistițiu reînnoit convenit de cele două țări în weekend, au declarat autoritățile din ambele țări, reducând tensiunile după săptămâni de confruntări mortale la frontieră. Cele două țări vecine din Asia de Sud-Est au convenit să oprească luptele sâmbătă la prânz (05:00 GMT), punând capăt unei […]
07:30
Valeri Gherasimov declară că președintele Putin a ordonat extinderea zonei de tampon din Ucraina în 2026 # Rador
Șeful Statului Major General al Rusiei, Valeri Gherasimov, a declarat că forțele ruse avansează în apărarea ucraineană și că președintele Vladimir Putin a ordonat extinderea unei zone tampon în Sumi și Harkiv din Ucraina în 2026, au transmis miercuri agențiile de știri ruse. Gherasimov a inspectat gruparea de trupe „Nord” și a avut o întâlnire […]
07:30
Ascensiunea inteligenței artificiale și a automatizării ar putea afecta multe locuri de muncă. În 2025, în Ungaria numărul angajaţilor s-a schimbat foarte puțin. Piața muncii a fost influențată semnificativ de expansiunea automatizării și a inteligenței artificiale, de îmbătrânirea societății și de noile tendințe datorate schimbării generaționale, în timp ce mai multe sectoare s-au confruntat cu […]
07:10
RADIO FRANCE INTERNATIONALE: Premierul Ilie Bolojan, după ședința de Guvern: Mulțumesc tuturor românilor pentru sacrificiile făcute # Rador
„Am avut în această seară o ultimă ședință de Guvern din anul acesta și după 6 luni de guvernare și la final de an se cuvine să fac câteva aprecieri.. (…)Am abordat problema pensiilor magistraților, unde valoarea pensiei și vârsta de pensionare erau văzute ca nedreptăți. Așteptăm decizia CCR în perioada următoare.„, a declarat marți […]
07:00
Anul Nou, denumit şi Sânvasâiu sau Crăciunul Mic este pentru români o sărbătoare laică, cu foarte puţine conotaţii religioase, care marchează noul an civil – fiindcă anul nou bisericesc începe la 1 septembrie. Celebrarea începutului unui nou an este cea mai veche dintre sărbătorile cunoscute astăzi, având o vechime de peste 4000 de ani. Astfel, […]
06:50
Anul Nou reprezintă, în întreaga lume, înnoirea simbolică a timpului, marcată în noaptea de 31 decembrie spre 1 ianuarie, fie că omul sărbătoreşte momentul printr-un ceremonial cu specific local, naţional sau printr-o simplă reuniune în familie. Desigur, ţinând cont că în anumite zone ale lumii există calendare diferite, Anul Nou nu este sărbătorit peste tot […]
Acum 24 ore
00:20
Moneda Venezuelei s-a depreciat cu 83% față de anul precedent pe fondul presiunilor exercitate de Donald Trump # Rador
Moneda naţională a Venezuelei a înregistrat o paritate de 301 pentru un dolar american la ultima tranzacție de anul acesta, a anunțat marți Banca Centrală. Valoarea reprezintă o depreciere de 82,7% față de anul precedent, când paritatea era de 52 bolivari pentru un dolar american la sfârșitul anului 2024. Analiștii susţin că deprecierea exercită o […]
00:10
Șamani din Peru s‑au adunat luni pentru ritualul anual de Anul Nou, în cadrul căruia au făcut predicții pentru anul ce urmează, inclusiv o boală pentru președintele american Donald Trump și căderea omologului venezuelean Nicolas Maduro. „Statele Unite ar trebui să se pregătească, pentru că Donald Trump se va îmbolnăvi grav”, a spus Juan de […]
30 decembrie 2025
23:30
Susţinători ai mişcării separatiste din sudul Yemenului – STC – au ieşit pe străzi la Aden pentru a protesta faţă de ultimatumul adresat de Arabia Saudită principalului susţinător al aesteia, Emiratele Arabe Unite. Cele două state din Golf, până recent aliate strategice în Yemen, sunt în conflict din cauza sprijinului lor pentru facţiuni rivale de […]
23:30
Vor fi instituite restricții de circulație pentru tirurile mai mari de şapte tone și jumătate pe DN7 Valea Oltului # Rador
Mâine, în ultima zi a anului 2025 și în primele două zile ale anului 2026 vor fi instituite restricții de circulație pentru tirurile mai mari de şapte tone și jumătate pe DN7 Valea Oltului. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere informează că restricțiile se vor aplica pe tronsonul Pitești, intersecția DN7 cu DN7C, Râmnicu […]
22:40
Tatiana Schlossberg, nepoata celui de-al 35-lea președinte american, John F. Kennedy, a murit marți, după ce a dezvăluit în noiembrie că a fost diagnosticată cu o formă rară de leucemie. Avea 35 de ani. Decesul ei a fost anunțat într-o postare pe rețelele de socializare de către Biblioteca și Muzeul Prezidențial John F. Kennedy. Într-un […]
22:10
Compania Disney a acceptat o amendă de 10 milioane de dolari ca urmare a încălcării legilor privind confidențialitatea copiilor # Rador
Compania Walt Disney a fost de acord să plătească o amendă civilă de 10 milioane de dolari ca parte a unei înțelegeri pentru a rezolva acuzații de încălcare a legilor privind confidențialitatea copiilor, a anunţat marți Departamentul de Justiție din SUA. „Departamentul de Justiție este ferm dedicat asigurării că părinții au un cuvânt de spus […]
22:00
ArcelorMittal Hunedoara a semnat un acord de vânzare a activelor către un UMB Grup, companie de construcții implicată în mai multe proiecte de infrastructură rutieră. Finalizarea tranzacției rămâne condiționată de negocierea și semnarea documentelor definitive, de aprobarea Adunării Generale a Acționarilor și de obținerea altor autorizări și avize necesare pentru o astfel de tranzacție, transmite […]
21:40
Compania aeriană Air China a încheiat un acord care prevede achiziţionarea a 60 de avioane Airbus în valoare de 9,5 miliarde de dolari. Compania va primi prima aeronavă A 320 în 2028. Acordul a venit după anunţuri similare de săptămana aceasta ale altor companii aeriene chineze interesate de achiziţionarea de aeronave Airbus. (BBC SERVICIUL MONDIAL […]
21:30
Salvamontiștii din Sibiu le recomandă turiștilor să evite traseele de la altitudini de peste 1.800 metri în Munții Făgăraș, zona Bâlea Lac, unde e risc crescut de avalanșă – ridicat astăzi la gradul 3 din 5. Specialiștii avertizează că pe anumite pante pot apărea declanșări spontane de avalanșe. Salvamontiștii mai transmit că purtarea echipamentului corespunzător […]
19:30
Poliţia din Germania investighează un caz de furt în valoare de 35 de milioane de dolari dintr-o bancă de economii din vestul ţării. Hoţii au folosit un burghiu uriaş pentru a intra în seiful băncii din oraşul Gelsenkirchen, după care au golit peste 3.000 de casete de valori care conţineau bani, aur şi bijuterii. Potrivit […]
19:30
Kievul discută cu preşedintele SUA despre posibila prezenţă a trupelor americane în Ucraina (Volodimir Zelenski) # Rador
Kievul discută cu președintele american Donald Trump despre posibila prezență a trupelor americane în Ucraina ca parte a garanțiilor de securitate – a declarat marți președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Într-o conversație cu presa pe WhatsApp, Volodimir Zelenski a declarat că Kievul se angajează să continue discuțiile privind încheierea războiului, adăugând că este pregătit să se […]
17:20
Președintele interimar al Siriei, Ahmed al-Sharaa, a prezentat în cadrul unei ceremonii organizate la Damasc noile bancnote ale țării, de pe care au fost eliminate imaginile liderului destituit Bashar al-Assad și ale tatălui său, Hafez al-Assad, într-o ruptură simbolică cu trecutul. Noua bancnotă, care va intra în circulație la 1 ianuarie, are valori nominale de […]
Ieri
16:50
Diplomația la nivel înalt va continua săptămâna viitoare cu reuniunea „Coaliției celor dispuși”, în contextul în care Ucraina încearcă să obțină sprijinul european. Între timp, preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi-a dublat eforturile privind aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, ca parte a unui pachet de garanții de securitate pentru Kiev, după discuțiile cu […]
16:40
„Dansul Urșilor” din Comănești, județul Bacău, a fost prezentat de cei de la BBC Travel ca fiind unul din cele patru cele mai fascinante festivaluri de iarnă din Europa, alături de Befana (Italia), Noaptea lui Krampus (Germania, Austria) și Mari Lwyd (Wales – Regatul Unit). Festivalul „Urșilor” de la Comănești este unul dintre cele mai fascinante și […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.