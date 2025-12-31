România - controlată de companii străine la capital și mari afaceri chiar dacă antreprenorii români dețin 94% din firme
Profit.ro, 31 decembrie 2025 18:20
Chiar dacă antreprenorii români controlează aproape 94% dintre companiile din România și angajează aproape două treimi din forța de muncă, mai mult de două treimi din capitalurile totale și aproape jumătate din cifra de afaceri totală sunt concentrate în companiile cu capital străin.
Acum 15 minute
18:40
Liderii globali ai industriei auto și de IT și-au unit forțele și lansează cockpitul auto cu AI integrat # Profit.ro
Unul dintre cei mai mari producători de componente pentru industria auto, Bosch, s-a asociat cu cel mai mare producător de chip-uri electronice, Nvidia, și cel mai mare furnizor de software, Microsoft, pentru a dezvolta o tehnologie avansată dedicată automobilelor viitorului.
Acum o oră
18:20
18:00
Olanda va trece la un nou sistem de pensii, pe 1 ianuarie.
Acum 2 ore
17:50
Din cauza zilelor libere legale de la începutul anului și a unor probleme de ordin bugetar, plata pensiilor pentru luna ianuarie 2026 va înregistra o întârziere.
17:30
Pe Valea Prahovei, în Brașov dar și în alte locuri de la munte, cu aer curat și zăpadă, în ultima zi a anului locurile de cazare sunt „pe alese”.
17:10
Pe 31 decembrie 2025, Banca Națională a României a afișat un curs de referință de 5,0985 lei pentru un euro, ceea ce înseamnă o depreciere de aproximativ 2,5% față de începutul anului.
Acum 4 ore
16:50
Ministrul ucrainean al Apărării Denîs Șmîhal a mulțumit României pentru contribuția de 50 de milioane de euro în cadrul mecanismului ”Lista de achiziții prioritare necesare apărării Ucrainei” (PURL).
16:40
Un incendiu a izbucnit la rafinăria petrolieră Tuapse, provocat de un atac ucrainean cu drone.
16:40
Jandarmii au descoperit, în București, materiale pirotehnice ascunse într-o geantă de livrare a produselor alimentare.
16:30
La aproape patru ani de la începerea ofensivei, Vladimir Putin a afirmat, în discursul său de Anul Nou, că Rusia crede în 'victoria' sa în Ucraina.
16:20
În ultima săptămână s-au înregistrat două noi decese din cauza gripei, după primul deces provocat de un virus gripal, confirmat săptămâna trecută, anunță Institutul Național de Sănătate Publică.
16:20
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a început disponibilizările de personal ca urmare a implementării noii organigrame la nivelul instituției.
16:10
Avertisment al bulgarilor pentru turiști de Revelion: Plătiți cash! Probleme cu aparatele vechi, risc de confuzie. Bulgaria adoptă acum moneda euro # Profit.ro
Bulgaria este foarte căutată de români în această perioadă, în special pentru stațiunile de schi precum Bansko, Borovets și Pamporovo, apreciate pentru raportul calitate - preț.
15:50
Cozi la unele benzinării, șoferii vor să mai prindă carburanți la actualul preț. Alții, mai supărați, susțin că nu vor mai merge cu mașina # Profit.ro
Unii șoferi s-au așezat deja la coadă la benzinării, pentru a mai apuca să cumpere carburanți la actualul preț, înainte de scumpirea de peste câteva ore.
15:40
Ca urmare a aplicării taxei pe carbon pentru materiile prime importate din afara Uniunii Europene, costurile din construcții vor intra într-un proces de creștere graduală începând cu 1 ianuarie 2026.
15:40
Persoanele fizice care obțin venituri din închirieri în scop turistic vor fi impozitate diferit din 2026, sumele astfel obținute urmând să fie asimilate veniturilor din activități independente sau celor din cedarea folosinței bunurilor.
15:30
De la 1 ianuarie 2026, fiecare colet cu bunuri având valoare comercială declarată sub 150 euro, provenit din afara Uniunii Europene și care intră pe teritoriul României, va fi taxat cu 25 de lei.
15:20
Opinii: 2025 va rămâne anul în care lumea a pierdut. Pentru noi, anul în care am fost iarăși jefuiți # Profit.ro
2025 a fost anul în care a părut că statele lumii au încercat să-și scoată deficitele create de pandemie. România a ales TVA. La scară mult mai mare s-au întâmplat schimbari fiscale pe care o lume care mergea spre globalizare economică nici nu le vedea venind.
15:20
Potrivit Codului Fiscal, impozitele locale se majorează anul viitor și se introduce un impozit fix de 40 de lei pentru mașini electrice.
Acum 6 ore
14:40
Replică pentru Trump: două țări africane le interzic americanilor să intre pe teritoriul lor # Profit.ro
Ca răspuns la o măsură echivalentă anunțată de administrația Trump, Mali și Burkina Faso au anunțat că impun o interdicție de călătorie pentru cetățenii Statelor Unite.
14:30
Guvernul german a anunțat că decizia privind continuarea programului de avion de luptă european (SCAF), așteptată la finele lui 2025, a fost amânată din nou, în contextul în care cooperarea în acest proiect de amploare bate pasul pe loc, transmite AFP.
14:20
Anul viitor, piața de PC-uri ar putea scădea cu 8,9%, în cel mai pesimist scenariu trasat de analiștii de la International Data Corporation.
14:00
Potrivit unor surse citate de CNBC, grupul japonez SoftBank a finalizat integral angajamentul de investiție de 40 de miliarde de dolari în OpenAI.
13:30
Serbia a atribuit companiilor chineze proiecte gigantice fără licitație publică - analiză # Profit.ro
Serbia construiește cele mai ambițioase proiecte, de la Expo 2027 la metroul din Belgrad, cu contracte atribuite companiilor chineze în afara proceselor de licitație publică.
13:20
Maia Sandu a fost desemnată „Liderul Mondial al Anului” de revista britanică The Telegraph, pentru rolul decisiv în apărarea democrației, contracararea presiunilor și ingerințelor Federației Ruse.
13:20
VIDEO Finalul unei ere - MTV dispare. Paramount Global închide, după 44 de ani de difuzare continuă, 5 canale TV # Profit.ro
Paramount Global a decis, după 44 de ani de difuzare continuă, închiderea definitivă a 5 canale TV.
13:10
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat miercuri de BNR a ajuns la 5,0985 lei, de la 5,0963 lei, curs înregistrat marți.
13:00
După ce reluarea zborurilor directe dintre București și New York a devenit, într-un timp scurt, o constantă în rețeaua sa de operare, HiSky încheie anul cu o confirmare privind interesul pasagerilor pentru conexiunile transatlantice și cu planuri conturate pentru extinderea acestui segment în 2026.
Acum 8 ore
12:50
Hidroelectrica, anunț către clienți - Se intră în mentenanță, întreruperi posibile și la facturi # Profit.ro
Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România și, totodată, principalul furnizor concurențial de curent electric pentru consumatori finali din țară, își anunță clienții că efectuează lucrări de mentenanță ale sistemelor informatice, pentru a se asigura că totul funcționează în cele mai bune condiții.
12:50
Volkswagen va marca 50 de ani de la debutul primului Golf GTI în 2026.
12:50
Jandarmii au folosit gaze lacrimogene pentru a opri grupurile de săteni să participe la tradiționala bătaie cu ciomegele din ultima zi a anului din comuna ieșeană Ruginoasa.
12:50
ULTIMA ORĂ VIDEO GUVERN Puteți scăpa de facturi mai mari la gaze. Ministrul Energiei: Lucrez pentru ca gazele să nu se scumpească după eliminarea plafonării # Profit.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că lucrează ″cu operatorii″ la o ″formulă foarte simplă″ prin care prețurile finale la gaze naturale să nu crească după eliminarea de la primăvară a plafonării.
12:40
Ratele la creditele în lei scad de la 1 ianuarie 2026, ca urmare a actualizării IRCC la un nivel mai redus. Și debitorii cu credite legate de ROBOR vor beneficia de o scădere a dobânzilor. Din aprilie urmează noi scăderi de rate, dar reduceri semnificative ar putea urma mai degrabă din toamnă, după reducerea ratei cheie a BNR.
12:40
12:30
Insulele Kiribati, situate în Oceanul Pacific, sunt primul teritoriu de pe Pământ care a intrat deja în 2026 la ora 12.00, ora României, având un avans de 14 ore față de Greenwich Mean Time (GMT).
12:20
O explozie a avut loc în incinta unui terminal din Portul Constanța, la anvelopa unui utilaj de manipulare a containerelor.
12:10
Cinci previziuni pentru 2026 - De la o întoarcere a astronauților în jurul Lunii, până la alegerile de la jumătate de mandat în SUA # Profit.ro
AFP prezintă cinci lucruri de așteptat în anul 2026
12:00
Compania Națională Loteria Română suspendă concursurile pentru ocuparea posturilor vacante.
11:50
De la 1 ianuarie 2026 intră în vigoare Mecanismul de Ajustare a Carbonului la Frontieră (CBAM), nou pas în politica privind mediul și clima.
11:50
DECIZIE Bolojan scutește festivalurile, concertele și filmele de timbrul de 1% pentru Crucea Roșie. Taxa este menținută pentru orice eveniment sportiv # Profit.ro
Instituțiile de cultură și de divertisment nu vor mai fi obligate să să perceapă un timbru al Crucii Roșii, de 1%, pentru fiecare bilet vândut pentru evenimente culturale, de divertisment, festivaluri, spectacole, filme la cinematografe. Această contribuție va mai fi plătită doar de federațiile și organizațiile sportive-asociații, cluburile sportive, fundațiile și entitățile organizatoare de evenimente sportive, a stabilit Guvernul prin ordonanță de urgență.
11:30
Potrivit Codului Fiscal, nivelul accizelor la bere, vin, alcool și combustibili se majorează din nou de la 1 ianuarie 2026, a doua oară în ultimele șase luni.
11:30
Schimbări pentru firme începând de mâine. Obligate să aibă cont de plăți în România sau la Trezoreria Statului pe toată durata activității # Profit.ro
Noi schimbări fiscale pentru companii au loc chiar de la 1 ianurie, iar printre cele mai importante se află reducerea la 0,5% a impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) și o cotă unică de impozitare de 1% pentru microîntreprinderi.
11:10
Gabriel Avramescu, ASF: Este momentul să reglementăm criptoactivele și să stimulăm fondurile de private equity # Profit.ro
Gabriel Avramescu, prim-vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), face un bilanț al anului 2025.
11:10
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
11:10
Polonia solicită Comisiei Europeane să investigheze TikTok pentru conținut generat de inteligența artificială # Profit.ro
După ce TikTok a găzduit conținut generat cu ajutorul inteligenței artificiale care includea apeluri ca Polonia să părăsească Uniunea Europeană, autoritățile de la Varșovia au solicitat Comisiei Europene să deschidă o investigație împotriva platformei.
11:00
Ca urmare a unei noi majorări a accizelor încasate de statul român, prețul carburanților va crește cu aproximativ 30 de bani pe litru la pompă încă din noaptea dintre ani.
Acum 12 ore
10:50
Bursa de Valori București avertizează cu privire la apariția unor site-uri înșelătoare care copiază identitatea vizuală a BVB pentru a colecta în mod ilegal date cu caracter personal și informații bancare sensibile.
10:30
Navele de război și navele pazei de coastă chineze mobilizate săptămâna aceasta în jurul Taiwanului în cadrul unor exerciții militare de amploare se retrag din vecinătatea sa, a anunțat, miercuri, paza de coastă a insulei.
10:30
Cuvintele anului 2025 în engleză, germană și olandeză sunt ''slop'', ''Kl-Ara'' și ''hallucineren''. În spaniolă cuvântul ales este ''arancel'' (tarif), iar Dictionary.com a optat pentru ceva dificil de explicat: ''67''.
09:50
O coliziune frontală între două trenuri care se îndreptau spre orașul Machu Picchu, din sud-estul Peru, s-a soldat cu rănirea a cel puțin 15 turiști, dintre care unul grav.
