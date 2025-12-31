Va semna Ucraina un acord de pace cu Rusia până în 2027? Analiză Polymarket

12:00

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski critică India și Emiratele Arabe Unite pentru condamnarea unei tentative de asasinat asupra lui Putin, spunând că acestea ignoră atacurile rusești asupra Ucrainei. Zelenski întreabă: unde este condamnarea pentru copiii uciși? Între timp, Rusia acuză Ucraina de un atac cu drone, fără dovezi.