Poliția Română aduce acasă șapte infractori internaționali periculoși

Un român din Germania a stârnit reacții virale pe TikTok după ce a publicat fluturașul de salariu, arătând un venit brut de 8.577 de euro. După taxe, suma netă este de 5.692 de euro. Conținutul a generat discuții intense despre munca în străinătate și comparații cu salariile din România. Un român din Germania a publicat … Articolul Român în Germania arată fluturașul de salariu pe TikTok: „Ai muncit din greu!"