Poliția Română aduce acasă șapte infractori internaționali periculoși
MainNews.ro, 31 decembrie 2025 15:20
Poliţia Română a readus în ţară şapte infractori periculoşi urmăriţi internaţional, condamnaţi pentru infracţiuni grave precum trafic de persoane, trafic de minori şi proxenetism. Extrădările s-au desfăşurat în perioada 29-30 decembrie 2025, subliniind cooperarea internaţională în combaterea criminalităţii. Poliţia Română a adus în ţară şapte infractori periculoşi urmăriţi internaţional pe 29-30 decembrie 2025 Persoanele extrădate …
• • •
Acum 10 minute
15:40
Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, a devenit simbolul democrației europene în fața influenței rusești. Cu alegeri câștigate în ciuda interferențelor masive, Sandu demonstrează că Moldova poate deveni un exemplu pentru democrațiile europene, subliniind importanța parcursului european. Maia Sandu, președinta Moldovei, a fost numită cel mai influent lider european al anului 2025 după ce a învins …
15:40
Premierul Ţărilor de Jos, Dick Schoof, a vizitat Baza Aeriană 71 Câmpia Turzii, împreună cu Ilie Bolojan. Întâlnirea a subliniat cooperarea bilaterală în apărare și securitate regională, în contextul misiunilor NATO în estul Europei. Vizita evidențiază angajamentul Olandei față de stabilitatea regională. Premierul Ţărilor de Jos, Dick Schoof, și prim-ministrul român, Ilie Bolojan, au vizitat …
Acum 30 minute
15:30
Louis Munteanu, golgheterul ediției trecute din Superligă, a părăsit CFR Cluj pentru a se alătura echipei D.C. United din MLS. După negocieri, transferul a fost realizat cu acordul finanțatorului Nelu Varga. În ciuda interesului de la FCSB, Munteanu a ales să joace în Statele Unite. CFR Cluj se confruntă cu un sezon dificil, fiind în …
15:30
Impozitele locale vor suferi modificări semnificative din 2026. Proprietarii de mașini electrice vor plăti un impozit anual fix de 40 de lei. În schimb, impozitul pentru alte vehicule va crește între 5% și 146% în funcție de norma de poluare. Află detalii despre noul Cod Fiscal și impactul acestuia asupra impozitelor. Începând cu 2026, impozitele …
15:20
Acum o oră
15:10
Armata rusă a prezentat un videoclip cu o dronă doborâtă, susținând că Ucraina a atacat reședința lui Vladimir Putin. Această afirmație a fost imediat contestată de Ucraina, care a subliniat lipsa dovezilor și a acuzat Rusia de minciuni pentru a sabota negocierile de pace. Reacțiile internaționale subliniază intensificarea tensiunilor. Armata rusă a acuzat Ucraina că …
15:00
Fiica magnatului pro-democrație Jimmy Lai, încarcerat în Hong Kong, a făcut apel pentru eliberarea tatălui său, menționând starea sa de sănătate deteriorată. La 78 de ani, Lai suferă de probleme de sănătate grave, inclusiv diabet și dureri severe, solicitând intervenția internațională în cazul său. Fiica lui Jimmy Lai a avertizat despre deteriorarea stării sale de …
15:00
Decathlon România, prin Roumasport SRL, a primit o amendă de 10.000 de euro de la ANSPDCP pentru o breșă de securitate cibernetică. Hackerii au accesat datele personale ale clienților, evidențiind riscurile asociate cu protecția informațiilor în mediul digital. Află mai multe despre acest incident. Roumasport SRL, operatorul Decathlon în România, a fost amendat cu 10.000 …
Acum 2 ore
14:30
În 2025, sportul românesc a suferit pierderi enorme, incluzând pe Mihai Leu, Emeric Ienei, și alți mari sportivi. De la legende ale fotbalului, handbalului și boxului, până la medaliați olimpici, fiecare a lăsat o amprentă durabilă. Aducem omagiu acestor personalități care au făcut istorie. Mihai Leu și Emeric Ienei au fost două mari figuri ale …
14:30
România, salvată în 2025 de un consilier al lui Nicușor Dan: an dificil, provocări mari # MainNews.ro
Consilierul prezidențial Valentin Naumescu afirmă că România a fost salvată în 2025 de pe marginea prăpastiei economice și politice. Deși anul a fost unul dificil, România a rămas în picioare, alături de valorile democratice ale Europei. Naumescu speră ca 2026 să fie un an mai calm și fericit. Valentin Naumescu, consilier al președintelui Nicușor Dan, …
14:30
Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, a fost numită lidera anului 2025 de The Telegraph pentru rezistența sa împotriva presiunii Kremlinului. A apărat democrația în Europa și a avertizat asupra riscurilor implicațiilor hibrid rusești. Moldova devine un exemplu pentru protejarea democrației pe continent. Maia Sandu a fost desemnată lidera anului 2025 de „The Telegraph" pentru apărarea …
14:30
George Simion, liderul AUR, a declarat că 2025 va fi un an de ruptură pentru democrație, subliniind necesitatea de a respecta votul cetățenilor. AUR s-a opus abuzurilor și a susținut alegerea suveranității naționale, inclusiv prin sprijinul acordat lui Călin Georgescu. Partidul a crescut în popularitate și a demonstrat prin acțiunile sale că este o alternativă …
14:20
Inteligența artificială avansează rapid, iar Yoshua Bengio semnalează riscurile de autoprotecție. Acordarea de drepturi legale AI ar fi o greșeală majoră, avertizează el. Este crucial ca oamenii să păstreze controlul asupra acestor tehnologii avansate pentru a preveni potențialele amenințări. Inteligența artificială avansează rapid, iar unele sisteme manifestă autocontrol Yoshua Bengio avertizează că acordarea de drepturi …
14:20
Judecătorul Alin Ene analizează situația Justiției în 2025, subliniind riscurile politizării și subordonării sistemului judiciar. Criticând lipsa de soluții în fața problemelor structurale și atacurile politice constante, el pledează pentru respectarea independenței Justiției ca fundament al democrației. Judecătorul Alin Ene prezintă un bilanț critic al Justiției din 2025, semnalând probleme structurale persistente Climatul politic a …
14:00
Locuințe inovative pentru coloniști pe Marte și Lună: viitorul construcțiilor spatiale # MainNews.ro
Viitorii coloniști de pe Marte și Lună ar putea locui în structuri imprimate 3D de roboți, utilizând materiale locale. Conceptele dezvolte în cadrul competiției NASA propun habitate eficiente și sigure, pregătind calea pentru colonizarea planetelor. Explorează inovațiile în arhitectură spațială și tehnologia constructivă. Locuințele viitorilor coloniști de pe Marte și Lună ar putea fi construite …
14:00
De la 1 ianuarie 2026, costurile din construcții vor crește din cauza unei noi taxe de carbon pentru materiile prime importate din afara Uniunii Europene. Creșteri estimate de 9-15% la materiale, inclusiv ciment, fier și oțel, vor impacta prețul final al construcțiilor, influențând sever piața. O nouă taxă de carbon va crește costurile materiilor prime …
Acum 4 ore
13:40
În prag de An Nou, artiști celebri protestează împotriva modificărilor Legii Dreptului de Autor propuse de premierul Ilie Bolojan. Aceste schimbări ar putea afecta colectarea drepturilor de autor pentru muzica difuzată în spații publice. Încep discuții intense pentru reglementarea gestiunii colective extinse. Artisti cunoscuți protestează împotriva modificărilor propuse la Legea Dreptului de Autor Modificările vizează …
13:30
Universitatea Craiova și FCSB s-au despărțit oficial de trei jucători, inclusiv cubanezul Luis Paradela, al cărui împrumut a expirat. Cluburile nu au adus niciun nume nou în lot înainte de reunirea echipelor, iar transferurile sunt așteptate cu interes de fani. Detalii complete despre schimbările de lot. Universitatea Craiova anunță despărțirea de cubanezul Luis Paradela, a …
13:30
Mossadul israelian a lansat un apel către protestatarii iranieni, încurajându-i să se mobilizeze și să iasă în stradă. Mesajul, transmis în farsi, subliniază sprijinul activ al Israelului pentru manifestații, în contextul protestelor recente din Iran, generate de criza economică și prăbușirea monedei naționale. Mossadul a transmis protestatarilor iranieni să se mobilizeze și să iasă în …
13:10
Comandantul armatei ruse, generalul Valeri Gherasimov, a anunțat ordinele lui Putin pentru extinderea „zonei tampon" în Ucraina. Rusia acuză Ucraina de atacuri cu drone, iar oficialii ruși amenință cu represalii. Kyiv respinge acuzațiile, argumentând că acestea sunt un pretext pentru incursiuni mai profunde. Generalul Valeri Gherasimov a anunțat că Putin a ordonat extinderea „zonei tampon" …
13:00
România a urcat pe locul 41 în clasamentul economiilor mondiale pentru 2025, cu un PIB nominal estimat la 423 de miliarde de dolari, depășind Kuweit, Ungaria și Slovacia. În ciuda provocărilor, țara își consolidează poziția în contextul economiilor de dimensiune medie din Europa și nu numai. România ocupă locul 41 în clasamentul economiilor mondiale, cu …
12:50
Până de curent masivă în Moscova, afectând peste 600.000 de abonați. Ipotezele includ un atac cu drone ucrainene, deși nu există dovezi oficiale. Incendii la centrale electrice și distrugerea a 27 de UAV-uri ucrainene intensifică tensiunile. Aeroporturile au suspendat operațiunile din cauza incidentului. Până de curent masivă în regiunea Moscova afectează peste 600.000 de abonați …
12:30
Inaki Williams, internațional spaniol la Athletic Bilbao, a declarat că refuză să joace în Supercupa Spaniei în Arabia Saudită, exprimându-și dezgustul față de acest lucru. Declarațiile sale evidențiază revolta sportivilor împotriva transformării fotbalului într-o afacere de divertisment global, simțindu-se tratați ca o marfă. Inaki Williams de la Athletic Bilbao refuză să joace în Supercupa Spaniei …
12:30
Schimbări importante pentru pacienți în 2026: ambulatorii, concedii medicale, internări # MainNews.ro
România va implementa în 2026 reforme majore în sănătate, inclusiv dezvoltarea ambulatoriilor, reducerea internărilor inutile și controlul concediilor medicale. Aceste măsuri vor crește accesul pacienților la servicii medicale, eficientizând sistemul de sănătate și reducând aglomerația din spitale. Reforma din sănătate din România va începe în 2026, influențând direct pacienții Vor fi dezvoltate ambulatoriile de specialitate …
12:30
Dominic Fritz, primarul Timișoarei, a gătit un gulaș bănătean pentru a sărbători 10 zile de când a devenit cetățean român. La -5 grade, a petrecut 4 ore la foc, pregătind pentru 28 de persoane. Rezultatul a fost apreciat de familia sa, demonstrând astfel că s-a integrat în tradițiile culinare românești. Dominic Fritz, primarul Timișoarei, a …
12:00
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski critică India și Emiratele Arabe Unite pentru condamnarea unei tentative de asasinat asupra lui Putin, spunând că acestea ignoră atacurile rusești asupra Ucrainei. Zelenski întreabă: unde este condamnarea pentru copiii uciși? Între timp, Rusia acuză Ucraina de un atac cu drone, fără dovezi. Zelenski acuză India și Emiratele Arabe Unite că …
12:00
China colaborează cu Rusia pentru a exporta gaz natural lichefiat (GNL) în ciuda sancțiunilor impuse. O flotă din umbră, formată din nave vechi și echipaje neexperimentate, facilitează transferurile ilegale de GNL. Terminalul Beihai devine principalul punct de intrare al gazului rusesc în China, testând limitele sancțiunilor occidentale. China colaborează cu Rusia pentru a expedia gaz …
Acum 6 ore
11:30
Gică Popescu, la 58 de ani, își menține o condiție fiz
11:30
Nu cunosc mulți oameni care se consideră părinți buni. De obicei, ne amintim eșecurile noastre ca părinți, iar standardele de succes în parenting s-au schimbat. Aceasta reflectă anxietățile actuale și nevoia de a permite copiilor să-și descopere independența. Descoperiți perspectivele despre parenting în articolul nostru. Mulți oameni nu se consideră părinți buni, fiind îngrijorați de … Articolul Puțini oameni se consideră părinți buni: de ce? apare prima dată în Main News.
11:30
Curtea de Apel București a suspendat reorganizarea ANCOM propusă de premierul Ilie Bolojan, blocând astfel planul de concediere a 90 de angajați. Procesul deschis de casa de avocatură Piperea a avut câștig de cauză, iar decizia poate fi atacată cu recurs. Detalii despre reformă și implicațiile acesteia. Curtea de Apel București a blocat reorganizarea ANCOM … Articolul Curtea de Apel București blochează reforma premierului PNL în instanță apare prima dată în Main News.
11:00
Înșelăciuni pe Bursa de Valori București: Site-uri falsificatoare promite dividende riscante # MainNews.ro
Atenție la înșelătorii online! Bursa de Valori București avertizează despre site-uri false care promit dividende mari pentru a colecta date personale și bancare. Verifică întotdeauna adresa URL și nu furniza informații sensibile. Detalii despre prevenirea fraudelor pe www.bvb.ro. Bursa de Valori București avertizează despre site-uri false care imită identitatea BVB pentru a fura date personale … Articolul Înșelăciuni pe Bursa de Valori București: Site-uri falsificatoare promite dividende riscante apare prima dată în Main News.
11:00
Anul 2025 a adus în prim-plan dubla măsură în politicile externe și interne, expunând ipocriziile și inegalitățile sociale. Agresiunea, antisemitismul și o justiție coruptă marchează un an de crize. O analiză a falimentului narativelor politice și provocărilor viitoare pentru Europa și România. 2025 a fost un an marcat de dublă măsură în politica internațională și … Articolul 2025: Anul dublului standard în contextul actualității globale apare prima dată în Main News.
10:50
Kim Chang-son, șeful de protocol al liderului nord-coreean Kim Jong-un, a decedat pe 25 decembrie. Kim Jong-un a trimis o coroană de flori în memoria sa. Chang-son a avut un rol important în guvernul nord-coreean, contribuind la menținerea prestigiului Partidului Muncitorilor. Detalii despre cauza morții nu au fost oferite. Kim Chang-son, șef de protocol al … Articolul Kim Chang-son, consilier de top al lui Kim Jong-un, a decedat apare prima dată în Main News.
10:30
George Simion, liderul AUR, analizează contextul politic al anului 2025, evidențiind importanța respectării voinței populației și a democrației. El susține că este crucial ca cei care muncesc mult și trăiesc puțin să fie reprezentați, avertizând asupra abuzului de putere și a modificării regulamentelor în favoarea elitei. George Simion face bilanțul anului 2025, evidențiind acțiunile AUR … Articolul Reguli încălcate: Cine spune «nu» pentru munca onorabilă? apare prima dată în Main News.
10:20
Dan Petrescu, antrenorul cunoscut, a fost surprins pe Șoseaua Nordului din București, fiind vizibil slăbit. Apropiații săi confirmă că este grav bolnav și face chimioterapie. Fotografiile recente evidențiază starea sa de sănătate, dar familia îi este alături în aceste momente dificile. Detalii despre evoluția lui sunt așteptate. Dan Petrescu a împlinit 58 de ani și … Articolul Dan Petrescu, surprins bolnav pe Șoseaua Nordului din București apare prima dată în Main News.
10:20
Plugul Mare de la Valea Călugărească, un ritual străvechi din Prahova, are loc pe 31 decembrie, alungând spiritele rele. Tinerii neînsurați participă, purtând costume tradiționale și urând prosperitate comunității. Evenimentul simbolizează legătura dintre generații și marchează sfârșitul anului pe DN1B. Plugul Mare, tradiție veche din Valea Călugărească, se desfășoară pe 31 decembrie pentru alungarea spiritelor … Articolul Alungarea spiritelor rele pe DN1B, Plugul Mare – Valea Călugărească apare prima dată în Main News.
09:50
Bărbat cu cuțit atacă fabrica de cauciuc din Japonia, 14 răniți și lichid neidentificat # MainNews.ro
Un bărbat a atacat angajații unei fabrici de cauciuc din Japonia, rănind 14 persoane cu un cuțit și pulverizând un lichid neidentificat. Incidentul a avut loc în orașul Mishima, iar suspectul a fost arestat. Autoritățile investighează circumstanțele atacului și natura substanței folosite. Un bărbat a atacat cu un cuțit angajații unei fabrici de cauciuc din … Articolul Bărbat cu cuțit atacă fabrica de cauciuc din Japonia, 14 răniți și lichid neidentificat apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
09:30
Ludovic Orban a declarat că tentativa PSD și AUR de a-l demite pe Nicușor Dan nu va reuși. Orban susține că o eventuală suspendare ar putea să-i crească popularitatea lui Dan. El afirmă că nu există temeiuri pentru o astfel de acțiune și că PSD și AUR nu au soluții, bazându-se pe demagogie. Ludovic Orban … Articolul Ludovic Orban: PSD și AUR nu-l pot demite pe Nicușor Dan, să-l suspende! apare prima dată în Main News.
09:20
Atacuri cu drone ucrainene au provocat un incendiu la rafinăria petrolieră Tuapse din Rusia, avariind echipamente și locuințe din apropiere. Incendiul a afectat 300 de metri pătrați, iar rafinăria este un punct cheie pentru exporturile de produse petroliere. Autoritățile locale investighează amploarea pagubelor. Un atac ucrainean cu drone a provocat un incendiu la rafinăria petrolieră … Articolul Incendiu la rafinăria Tuapse după atacul cu drone al ucrainenilor apare prima dată în Main News.
09:20
Pep Guardiola a cheltuit 75 de milioane de euro pentru Antoine Semenyo, extremă de 25 de ani de la Bournemouth, în perioada de transferuri din ianuarie. Cu nouă goluri marcate, Semenyo va aduce un plus echipei Manchester City, iar transferul ar putea fi finalizat înainte de meciul cu Chelsea. Manchester City îl achiziționează pe Antoine … Articolul Pep Guardiola investește 75 de milioane de euro în 2026 pentru o vedetă cerută apare prima dată în Main News.
09:20
Guvernul va introduce în 2026 o derogare ce permite achiziționarea de mașini cu capacitate cilindrică de peste 1.600 cm³ și costuri de peste 23.000 de euro, prin memorandum. Această măsură are rolul de a flexibiliza norme și de a îmbunătăți eficiența în administrația publică, fără a extinde cheltuielile generale. Guvernul va permite achiziția de mașini … Articolul Bolojan permite achiziția de mașini scumpe pentru angajați, ocolind legea apare prima dată în Main News.
09:00
Fermierii din România au oportunitatea de a accesa ajutoare AFIR în valoare totală de 151,3 milioane EUR, începând din ianuarie 2026. Finanțarea se face prin intervenția DR-16 pentru sectorul legume și cartofi, din fonduri europene. Detalii despre perioada de aplicare și ghidul oficial sunt disponibile online. Fermierii din România pot solicita ajutoare AFIR de 151,3 … Articolul Fonduri UE 2026: AFIR oferă 151,3 milioane EUR fermierilor din România apare prima dată în Main News.
08:50
Politicianul rus Grigori Eremeev a cerut încetarea războiului în Ucraina la o ședință a Dumei Regionale din Samara pe 23 decembrie 2025. Criticând efectele invaziei, el a solictat scuze din partea parlamentarilor și a propus oprirea luptelor. Declarațiile sale au stârnit controverse, fiind investigate de autorități. Politicianul rus Grigori Eremeev a cerut încetarea războiului la … Articolul Grigori Eremeev, politician rus, cerere neașteptată în Duma Regională din Samara apare prima dată în Main News.
08:30
Tatăl ministrului Radu Miruță, fost judecător, este acuzat că s-a pensionat fără vechimea necesară, generând controverse despre pensiile speciale. În acest context, Miruță subliniază că tatăl său s-a pensionat la 58 de ani, după 32 de ani de activitate. Articolul analizează ipocrizia în sistemul de pensii din România. Ministrul Radu Miruță răspunde acuzațiilor privind pensia … Articolul Tatăl meu și-a încheiat cariera la 58 de ani, nu la 48 de ani apare prima dată în Main News.
08:20
Andrei Gheorghiţă, fost jucător la FCSB, a fost la frizerul fotbaliştilor înainte de petrecerea de Anul Nou. Pregătit pentru Revelion, el nu a avut pretenţii exagerate și își vizitează frizerul Cătălin săptămânal, înainte de fiecare meci. Află mai multe despre stilul său și obiceiurile înainte de sărbători în Jurnal Antena Sport. Andrei Gheorghiţă, fost jucător … Articolul Andrei Gheorghiţă se pregătește pentru petrecerea de Anul Nou la frizerul vedetelor apare prima dată în Main News.
08:20
Un român din Germania a stârnit reacții virale pe TikTok după ce a publicat fluturașul de salariu, arătând un venit brut de 8.577 de euro. După taxe, suma netă este de 5.692 de euro. Conținutul a generat discuții intense despre munca în străinătate și comparații cu salariile din România. Un român din Germania a publicat … Articolul Român în Germania arată fluturașul de salariu pe TikTok: „Ai muncit din greu!” apare prima dată în Main News.
08:00
Perspectivele de creștere ale Europei în 2026 depind în mare măsură de cheltuielile Germaniei, care va investi 1 trilion de euro în infrastructură. În contrast, România se confruntă cu un deficit bugetar grav și o creștere economică modestă, fiind influențată de evoluțiile economice europene și externe. Creșterea economică a Europei în 2026 depinde de cheltuielile … Articolul Creșterea Europei: Impactul cheltuielilor Germaniei asupra României în 2026 apare prima dată în Main News.
08:00
Rusia neagă dovezile atacului asupra reședinței lui Putin, lideri europeni discută urgent # MainNews.ro
Rusia refuză să prezinte dovezi că Ucraina a atacat reședința lui Vladimir Putin, iar Kremlinul avertizează că negocierile vor fi „înăsprite”. Liderii europeni convocate discuții urgente în urma acuzațiilor. Donald Trump își exprimă furia față de incidentul presupus, amplificând tensiunile internaționale. Liderii Uniunii Europene discută de urgență despre tensionarea situației din Ucraina în urma acuzațiilor … Articolul Rusia neagă dovezile atacului asupra reședinței lui Putin, lideri europeni discută urgent apare prima dată în Main News.
07:50
Două trenuri cu turiști s-au ciocnit în Peru, rezultând un mort și peste 40 de răniți, inclusiv cetățeni americani. Accidentul a avut loc pe traseul spre Machu Picchu, una dintre cele mai vizitate atracții. Autoritățile intervin, iar 20 de răniți sunt în stare gravă. Transportul turistic în zonă rămâne controversat. Coliziune între două trenuri cu … Articolul Coliziune între trenuri turistice în Peru: un mort și 40 de răniți apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
07:20
Adrian Ilie, fost golgheter al naționalei, consideră că FCSB își va disputa titlul cu Universitatea Craiova în acest sezon. Analizând evoluțiile echipei roș-albastre, el subliniază importanța competiției strânse în campionat. Rămâne de văzut cum se va desfășura lupta pentru trofeu. Adrian Ilie, fost golgheter al naţionalei, consideră FCSB în luptă pentru titlu Ilie a jucat … Articolul FCSB, în lupta pentru titlu! Adrian Ilie analizează adversarii roș-albaștrilor apare prima dată în Main News.
