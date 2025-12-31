Întârzieri la facturile Hidroelectrica în ianuarie: Descoperă motivul!
MainNews.ro, 31 decembrie 2025 19:10
Hidroelectrica anunță întârzieri în emiterea facturilor în ianuarie 2026 din cauza lucrărilor de actualizare a sistemelor informatice. Aceste modificări vizează eficientizarea serviciilor și îmbunătățirea relației cu clienții, dar pot afecta temporar activitățile de facturare și reconciliere a soldurilor. Hidroelectrica va suspenda emiterea facturilor în ianuarie din cauza lucrărilor la sistemele informatice Proiectul de digitalizare va … Articolul Întârzieri la facturile Hidroelectrica în ianuarie: Descoperă motivul! apare prima dată în Main News.
• • •
Acum 10 minute
19:20
Vladimir Andronachi, fost deputat democrat și apropiat al lui Plahotniuc, rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile, conform deciziei Curții de Apel. Acesta este acuzat de spălare de bani și alte infracțiuni grave. Ancheta continuă, iar procurorii adună probe pentru a dovedi implicarea sa în organizații criminale. Vladimir Andronachi, fost deputat și apropiat … Articolul Vladimir Andronachi, apropiat al lui Plahotniuc, rămâne în arest 30 de zile apare prima dată în Main News.
Acum 30 minute
19:10
19:10
Ucraina poate semna un acord de pace cu Rusia până în 2027, cu șanse de 54% potrivit Polymarket. Financial Times și The Economist discută despre impactul conflictului asupra lui Zelensky și previziuni pentru 2026. Ce scenarii se conturează pentru viitorul Ucrainei? Află mai multe în articolul nostru. Polymarket evaluează șansele ca Ucraina să semneze un … Articolul Va semna Ucraina un acord de pace cu Rusia până în 2027? Analiză Polymarket apare prima dată în Main News.
19:00
Armata rusă a acuzat Ucraina că a atacat reședința lui Vladimir Putin cu drone, publicând un videoclip ce prezintă resturile unui aparat doborât. Kievul a negat acuzațiile, considerându-le false. Oficialii occidentali contestă versiunea Moscovei. Videoclipul detaliază un atac planificat cu 91 de drone. Armata rusă susține că Ucraina a atacat reședința lui Vladimir Putin cu … Articolul Moscova a publicat videoclipul dronei ucrainene care atacă reședința lui Putin apare prima dată în Main News.
Acum o oră
18:40
Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj de Anul Nou, subliniind provocările anului 2025 și importanța reformei pentru România în 2026. El a încurajat cetățenii să-și reînnoiască încrederea, promițând o abordare mai eficientă și responsabilă a statului, pentru o societate mai dreaptă și mai puternică. La mulți ani românilor! Președintele Nicușor Dan a transmis un … Articolul Mesajul de Anul Nou al președintelui Nicușor Dan: „2026, o nouă încredere” apare prima dată în Main News.
18:30
Roberto Carlos, fostul fotbalist de renume, a fost operat de urgență la inimă în urma unui diagnostic cu un cheag de sânge. Intervenția a durat aproape trei ore, însă acum se află sub observație medicală și se simte bine. Vestea a șocat fanii din întreaga lume, dar starea sa este stabilă. Roberto Carlos, fost fotbalist … Articolul Roberto Carlos a suferit o operație de urgență la inimă, durează 3 ore apare prima dată în Main News.
18:30
Eugen Teodorovici, fost ministru PSD al Finanțelor, ironizează bradul de Crăciun de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), numindu-l metafora perfectă pentru absorbția fondurilor în România. Teodorovici critică implementarea proiectelor europene sub conducerea lui Dragoș Pîslaru, evidențiind problemele acestuia. Eugen Teodorovici, fost ministru PSD al Finanțelor, ironizează bradul de Crăciun de la MIPE Teodorovici … Articolul Ironia fostului ministru PSD: Bradul MIPE, simbol al fondurilor pierdute în România apare prima dată în Main News.
Acum 2 ore
18:10
Întreprinderile sociale din 6 județe eligibile pentru Programul Tranziție Justă pot accesa fonduri europene între 50.000 și 300.000 EUR pentru investiții. Ghidul oficial și detalii despre perioada de înscriere vor fi disponibile în februarie 2026, facilitând dezvoltarea și modernizarea afacerilor sociale. Întreprinderile sociale din 6 județe pot solicita ajutoare între 50.000-300.000 EUR Fondurile sunt destinate … Articolul Fonduri europene 2026: Sprijin de 50.000-300.000 EUR pentru întreprinderi sociale apare prima dată în Main News.
18:10
Ministrul ucrainean al apărării, Denis Şmihal, a exprimat recunoștința pentru România, care a contribuit cu 50 de milioane de euro în cadrul mecanismului PURL pentru sprijinirea apărării Ucrainei. Această asistență este esențială pentru securitatea Ucrainei și protejarea poporului său, promovând o pace justă. Ministrul ucrainean al apărării, Denis Şmihal, mulțumește României pentru ajutorul financiar de … Articolul Kiev mulțumește României pentru ajutorul esențial în apărarea Ucrainei apare prima dată în Main News.
18:00
Cuvintele anului 2025 reflectă influența tehnologiilor emergente asupra limbajului. Termeni precum slop, tarif și rage bait evidențiază impactul inteligenței artificiale și al rețelelor sociale. Dicționare din întreaga lume aleg cuvinte care surprind evoluția comunicării în era digitală, stabilind conexiuni între societate și tehnologie. Termenii anului 2025 reflectă influența inteligenței artificiale și a rețelelor sociale asupra … Articolul Cuvintele anului 2025: de la „slop” la „tarif” în lume apare prima dată în Main News.
17:40
Nicuşor Dan subliniază că România a rămas ancorată în valorile democratice în anul 2025, un an al provocărilor și al maturității civice. Reforma și responsabilitatea statului față de cetățeni sunt esențiale pentru un viitor mai bun. Anul Nou reprezintă o oportunitate de a construi o Românie mai dreaptă și mai puternică. Nicuşor Dan își exprimă … Articolul România, fidelă valorilor democratice: realități incontestabile apare prima dată în Main News.
17:30
Kylian Mbappé s-a accidentat la genunchi, fiind indisponibil pentru trei săptămâni. După un an 2025 excelent, în care a marcat 66 de goluri, atacantul va lipsi de la meciuri importante, inclusiv din La Liga și Liga Campionilor. Se așteaptă să revină pe teren la sfârșitul lunii ianuarie. Kylian Mbappé s-a accidentat la genunchi și va … Articolul Ghinion forțat pentru Mbappé: cum începe 2026 după un 2025 strălucit apare prima dată în Main News.
17:30
Guvernul Bolojan a aprobat o ordonanță care elimină plata primei zile de concediu medical, începând cu 2026. Deputatul USR, Emanuel Ungureanu, critică măsura ca fiind halucinantă și nejustificată, subliniind riscurile pentru pacienții cu boli cronice. Această schimbare afectează angajatorii și asigurații. Guvernul a aprobat un OUG ce introduce controale asupra concediilor medicale Prima zi de … Articolul Guvernul Bolojan reduce concediul medical, reacția deputatului USR apare prima dată în Main News.
Acum 4 ore
17:10
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a demarat disponibilizările de personal în urma noii organigrame. Surse confirmă că angajații au primit avize de disponibilizare chiar în ultima zi a anului. Președintele ASF, Alexandru Petrescu, a menționat că procesul este în desfășurare. Rămâneți informați despre evoluțiile acestui proces. ASF a început concedierile ca urmare a noii organigrame … Articolul ASF începe concedierile de personal înainte de Revelion, astăzi au fost avizate apare prima dată în Main News.
17:00
Cei mai bogați 500 de oameni ai lumii au câștigat 2,2 trilioane de dolari în 2025, conform Bloomberg Billionaires Index. Creșterea a fost alimentată de piețele financiare, cu un accent pe sectorul tehnologic. Elon Musk și Larry Ellison au înregistrat cele mai mari câștiguri, în timp ce piața criptomonedelor a suferit pierderi semnificative. Cei mai … Articolul Cei mai bogați oameni ai lumii: câștiguri record în 2025, conform Bloomberg apare prima dată în Main News.
16:40
Adriana Miron, noua șefă de cabinet a ministrului Economiei, Irineu Darău, are o condamnare definitivă pentru abuz în serviciu. Deși premierul Ilie Bolojan susține că nu-l interesează trecutul subordonaților săi, numirea sa ridică semne de întrebare privind eligibilitatea profesională în USR. Detalii controversate despre cariera sa. Adriana Miron, noua șefă de cabinet a ministrului Economiei, … Articolul Irineu Darău, noua șefă de cabinet, la Intersecția puterii și dosarului penal apare prima dată în Main News.
16:30
Grigor Dimitrov, fostul iubit al Mădălinei Ghenea, revine la Australian Open cu un nou antrenor, Xavier Malisse, și partenera sa, actrița Eiza Gonzalez. După o accidentare și un an dificil, bulgarul speră să își relanseze cariera la turneul din Melbourne, unde va debuta pe 12 ianuarie 2026. Grigor Dimitrov, jucător de tenis bulgar, revine la … Articolul Fostul iubit al Mădălinei Ghenea la Australian Open cu o actriță și antrenor nou apare prima dată în Main News.
16:30
Jandarmii au intervenit la tradiționala ciomăgeală de Anul Nou din Ruginoasa, Iași, folosind gaze lacrimogene pentru a preveni violențele între grupuri. Evenimentul, cunoscut sub numele de Malanca, simbolizează lupta dintre vechiul și noul an și aduce bunăstare comunității, dar a avut incidente violente în trecut. Jandarmii au intervenit la Ruginoasa pentru a preveni violențele în … Articolul Ciomăgeala de Anul Nou de la Ruginoasa, dispersată de jandarmi cu lacrimogene apare prima dată în Main News.
16:20
Oleg Melniciuc, fost președinte al Judecătoriei Rîșcani, a fost condamnat pentru îmbogățire ilicită. De patru ani așteaptă verdictul Curții de Apel, cu multiple amânări. Cazul său scoate în evidență problemele sistemului judiciar din Moldova și cum colegii săi protejează nejustificat magistratul acuzat de infracțiuni. Oleg Melniciuc, fost judecător condamnat pentru îmbogățire ilicită, așteaptă de patru … Articolul Judecătorii moldoveni sub lupă: cazul Oleg Melniciuc analizat apare prima dată în Main News.
16:10
Kioxia Holdings Corporation a surprins lumea financiară în 2025, înregistrând o creștere de 540% pe bursă, depășind giganții din Silicon Valley. Cererea uriașă de cipuri de memorie pentru inteligența artificială a propulsat compania japoneză printre liderii pieței, atrăgând atenția investitorilor și creând penurii în sector. Kioxia Holdings Corporation a avut cea mai mare creștere a … Articolul Compania japoneză necunoscută depășește giganții din Silicon Valley pe bursă apare prima dată în Main News.
16:10
Ucraina a acceptat să cedeze 20% din teritoriu Rusiei în negocierile cu SUA de la Riad, conform New York Times. Volodimir Zelenski a declarat că este pregătit pentru un acord de pace, dar soarta Ucrainei rămâne incertă, inclusiv statutul Crimeei și integrarea în NATO. Detalii complete în articol. Ucraina a acceptat să cedeze 20% din … Articolul Ucraina renunță la 20% din teritoriu în negocierile cu SUA la Riad apare prima dată în Main News.
16:00
Asistenta medicală Meg Lynch a fost atacată cu o rangă într-un spital din Marea Britanie, în timp ce lua o băutură. A scăpat cu viață după ce a fugit plină de sânge, iar agresorul a fost arestat. Șase persoane au fost rănite, iar poliția investighează incidentul, amplificând securitatea în zonă. O asistentă medicală din Marea … Articolul Asistentă atacată într-un spital: „Am fost bătută aproape până la moarte” apare prima dată în Main News.
15:40
Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, a devenit simbolul democrației europene în fața influenței rusești. Cu alegeri câștigate în ciuda interferențelor masive, Sandu demonstrează că Moldova poate deveni un exemplu pentru democrațiile europene, subliniind importanța parcursului european. Maia Sandu, președinta Moldovei, a fost numită cel mai influent lider european al anului 2025 după ce a învins … Articolul Liderul care l-a învins pe Putin: lecții pentru democrațiile europene apare prima dată în Main News.
15:40
Premierul Ţărilor de Jos, Dick Schoof, a vizitat Baza Aeriană 71 Câmpia Turzii, împreună cu Ilie Bolojan. Întâlnirea a subliniat cooperarea bilaterală în apărare și securitate regională, în contextul misiunilor NATO în estul Europei. Vizita evidențiază angajamentul Olandei față de stabilitatea regională. Premierul Ţărilor de Jos, Dick Schoof, și prim-ministrul român, Ilie Bolojan, au vizitat … Articolul Premierul Olandei vizitează soldații de la Baza Aeriană Câmpia Turzii apare prima dată în Main News.
15:30
Louis Munteanu, golgheterul ediției trecute din Superligă, a părăsit CFR Cluj pentru a se alătura echipei D.C. United din MLS. După negocieri, transferul a fost realizat cu acordul finanțatorului Nelu Varga. În ciuda interesului de la FCSB, Munteanu a ales să joace în Statele Unite. CFR Cluj se confruntă cu un sezon dificil, fiind în … Articolul Louis Munteanu, golgheterul Superligii, pleacă la CFR Cluj în SUA apare prima dată în Main News.
15:30
Impozitele locale vor suferi modificări semnificative din 2026. Proprietarii de mașini electrice vor plăti un impozit anual fix de 40 de lei. În schimb, impozitul pentru alte vehicule va crește între 5% și 146% în funcție de norma de poluare. Află detalii despre noul Cod Fiscal și impactul acestuia asupra impozitelor. Începând cu 2026, impozitele … Articolul Taxa auto de 40 lei pe an din 2026 și impozite majorate cu până la 146% apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
15:20
Poliţia Română a readus în ţară şapte infractori periculoşi urmăriţi internaţional, condamnaţi pentru infracţiuni grave precum trafic de persoane, trafic de minori şi proxenetism. Extrădările s-au desfăşurat în perioada 29-30 decembrie 2025, subliniind cooperarea internaţională în combaterea criminalităţii. Poliţia Română a adus în ţară şapte infractori periculoşi urmăriţi internaţional pe 29-30 decembrie 2025 Persoanele extrădate … Articolul Poliția Română aduce acasă șapte infractori internaționali periculoși apare prima dată în Main News.
15:10
Armata rusă a prezentat un videoclip cu o dronă doborâtă, susținând că Ucraina a atacat reședința lui Vladimir Putin. Această afirmație a fost imediat contestată de Ucraina, care a subliniat lipsa dovezilor și a acuzat Rusia de minciuni pentru a sabota negocierile de pace. Reacțiile internaționale subliniază intensificarea tensiunilor. Armata rusă a acuzat Ucraina că … Articolul Dovada rușilor: atacul cu drone asupra palatului lui Putin apare prima dată în Main News.
15:00
Fiica magnatului pro-democrație Jimmy Lai, încarcerat în Hong Kong, a făcut apel pentru eliberarea tatălui său, menționând starea sa de sănătate deteriorată. La 78 de ani, Lai suferă de probleme de sănătate grave, inclusiv diabet și dureri severe, solicitând intervenția internațională în cazul său. Fiica lui Jimmy Lai a avertizat despre deteriorarea stării sale de … Articolul Fiica lui Jimmy Lai imploră eliberarea tatălui, deteriorare în închisoare apare prima dată în Main News.
15:00
Decathlon România, prin Roumasport SRL, a primit o amendă de 10.000 de euro de la ANSPDCP pentru o breșă de securitate cibernetică. Hackerii au accesat datele personale ale clienților, evidențiind riscurile asociate cu protecția informațiilor în mediul digital. Află mai multe despre acest incident. Roumasport SRL, operatorul Decathlon în România, a fost amendat cu 10.000 … Articolul Decathlon, amendat cu 10.000 euro pentru breșa de date personale hackerizată apare prima dată în Main News.
14:30
În 2025, sportul românesc a suferit pierderi enorme, incluzând pe Mihai Leu, Emeric Ienei, și alți mari sportivi. De la legende ale fotbalului, handbalului și boxului, până la medaliați olimpici, fiecare a lăsat o amprentă durabilă. Aducem omagiu acestor personalități care au făcut istorie. Mihai Leu și Emeric Ienei au fost două mari figuri ale … Articolul Marii dispăruți din sport în 2025: Mihai Leu și Diogo Jota au murit în iulie apare prima dată în Main News.
14:30
România, salvată în 2025 de un consilier al lui Nicușor Dan: an dificil, provocări mari # MainNews.ro
Consilierul prezidențial Valentin Naumescu afirmă că România a fost salvată în 2025 de pe marginea prăpastiei economice și politice. Deși anul a fost unul dificil, România a rămas în picioare, alături de valorile democratice ale Europei. Naumescu speră ca 2026 să fie un an mai calm și fericit. Valentin Naumescu, consilier al președintelui Nicușor Dan, … Articolul România, salvată în 2025 de un consilier al lui Nicușor Dan: an dificil, provocări mari apare prima dată în Main News.
14:30
Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, a fost numită lidera anului 2025 de The Telegraph pentru rezistența sa împotriva presiunii Kremlinului. A apărat democrația în Europa și a avertizat asupra riscurilor implicațiilor hibrid rusești. Moldova devine un exemplu pentru protejarea democrației pe continent. Maia Sandu a fost desemnată lidera anului 2025 de „The Telegraph” pentru apărarea … Articolul Maia Sandu: Liderul 2025 care a apărat democrația în fața Kremlinului apare prima dată în Main News.
14:30
George Simion, liderul AUR, a declarat că 2025 va fi un an de ruptură pentru democrație, subliniind necesitatea de a respecta votul cetățenilor. AUR s-a opus abuzurilor și a susținut alegerea suveranității naționale, inclusiv prin sprijinul acordat lui Călin Georgescu. Partidul a crescut în popularitate și a demonstrat prin acțiunile sale că este o alternativă … Articolul George Simion: Bilanț 2025 – un an de ruptură și provocări cu Călin Georgescu apare prima dată în Main News.
14:20
Inteligența artificială avansează rapid, iar Yoshua Bengio semnalează riscurile de autoprotecție. Acordarea de drepturi legale AI ar fi o greșeală majoră, avertizează el. Este crucial ca oamenii să păstreze controlul asupra acestor tehnologii avansate pentru a preveni potențialele amenințări. Inteligența artificială avansează rapid, iar unele sisteme manifestă autocontrol Yoshua Bengio avertizează că acordarea de drepturi … Articolul AI se apără: Oamenii trebuie să aibă opțiunea de a „opri” tehnologia apare prima dată în Main News.
14:20
Judecătorul Alin Ene analizează situația Justiției în 2025, subliniind riscurile politizării și subordonării sistemului judiciar. Criticând lipsa de soluții în fața problemelor structurale și atacurile politice constante, el pledează pentru respectarea independenței Justiției ca fundament al democrației. Judecătorul Alin Ene prezintă un bilanț critic al Justiției din 2025, semnalând probleme structurale persistente Climatul politic a … Articolul Judecătorul Alin Ene: Bilanțul Justiției 2025 și riscurile politizării apare prima dată în Main News.
14:00
Locuințe inovative pentru coloniști pe Marte și Lună: viitorul construcțiilor spatiale # MainNews.ro
Viitorii coloniști de pe Marte și Lună ar putea locui în structuri imprimate 3D de roboți, utilizând materiale locale. Conceptele dezvolte în cadrul competiției NASA propun habitate eficiente și sigure, pregătind calea pentru colonizarea planetelor. Explorează inovațiile în arhitectură spațială și tehnologia constructivă. Locuințele viitorilor coloniști de pe Marte și Lună ar putea fi construite … Articolul Locuințe inovative pentru coloniști pe Marte și Lună: viitorul construcțiilor spatiale apare prima dată în Main News.
14:00
De la 1 ianuarie 2026, costurile din construcții vor crește din cauza unei noi taxe de carbon pentru materiile prime importate din afara Uniunii Europene. Creșteri estimate de 9-15% la materiale, inclusiv ciment, fier și oțel, vor impacta prețul final al construcțiilor, influențând sever piața. O nouă taxă de carbon va crește costurile materiilor prime … Articolul Creșterea costurilor în construcții din 2026 din cauza noii taxe pe materii prime apare prima dată în Main News.
13:40
În prag de An Nou, artiști celebri protestează împotriva modificărilor Legii Dreptului de Autor propuse de premierul Ilie Bolojan. Aceste schimbări ar putea afecta colectarea drepturilor de autor pentru muzica difuzată în spații publice. Încep discuții intense pentru reglementarea gestiunii colective extinse. Artisti cunoscuți protestează împotriva modificărilor propuse la Legea Dreptului de Autor Modificările vizează … Articolul Bolojan se confruntă cu proteste ale artiștilor pentru drepturile de autor apare prima dată în Main News.
13:30
Universitatea Craiova și FCSB s-au despărțit oficial de trei jucători, inclusiv cubanezul Luis Paradela, al cărui împrumut a expirat. Cluburile nu au adus niciun nume nou în lot înainte de reunirea echipelor, iar transferurile sunt așteptate cu interes de fani. Detalii complete despre schimbările de lot. Universitatea Craiova anunță despărțirea de cubanezul Luis Paradela, a … Articolul Universitatea Craiova și FCSB se despărțin de trei jucători fără înlocuitori apare prima dată în Main News.
13:30
Mossadul israelian a lansat un apel către protestatarii iranieni, încurajându-i să se mobilizeze și să iasă în stradă. Mesajul, transmis în farsi, subliniază sprijinul activ al Israelului pentru manifestații, în contextul protestelor recente din Iran, generate de criza economică și prăbușirea monedei naționale. Mossadul a transmis protestatarilor iranieni să se mobilizeze și să iasă în … Articolul Mossad lansează un mesaj crucial protestatarilor din Iran apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
13:10
Comandantul armatei ruse, generalul Valeri Gherasimov, a anunțat ordinele lui Putin pentru extinderea „zonei tampon” în Ucraina. Rusia acuză Ucraina de atacuri cu drone, iar oficialii ruși amenință cu represalii. Kyiv respinge acuzațiile, argumentând că acestea sunt un pretext pentru incursiuni mai profunde. Generalul Valeri Gherasimov a anunțat că Putin a ordonat extinderea „zonei tampon” … Articolul Putin ordonă reacția armatei ruse după atacul cu drone asupra reședinței sale apare prima dată în Main News.
13:00
România a urcat pe locul 41 în clasamentul economiilor mondiale pentru 2025, cu un PIB nominal estimat la 423 de miliarde de dolari, depășind Kuweit, Ungaria și Slovacia. În ciuda provocărilor, țara își consolidează poziția în contextul economiilor de dimensiune medie din Europa și nu numai. România ocupă locul 41 în clasamentul economiilor mondiale, cu … Articolul România pe locul 41 în clasamentul mondial: PIB nominal de 423 miliarde dolari apare prima dată în Main News.
12:50
Până de curent masivă în Moscova, afectând peste 600.000 de abonați. Ipotezele includ un atac cu drone ucrainene, deși nu există dovezi oficiale. Incendii la centrale electrice și distrugerea a 27 de UAV-uri ucrainene intensifică tensiunile. Aeroporturile au suspendat operațiunile din cauza incidentului. Până de curent masivă în regiunea Moscova afectează peste 600.000 de abonați … Articolul Pană de curent masivă în Moscova: 600.000 de abonați fără electricitate apare prima dată în Main News.
12:30
Inaki Williams, internațional spaniol la Athletic Bilbao, a declarat că refuză să joace în Supercupa Spaniei în Arabia Saudită, exprimându-și dezgustul față de acest lucru. Declarațiile sale evidențiază revolta sportivilor împotriva transformării fotbalului într-o afacere de divertisment global, simțindu-se tratați ca o marfă. Inaki Williams de la Athletic Bilbao refuză să joace în Supercupa Spaniei … Articolul Scandal înainte de Supercupa Spaniei: fotbalist refuză Arabia Saudită apare prima dată în Main News.
12:30
Schimbări importante pentru pacienți în 2026: ambulatorii, concedii medicale, internări # MainNews.ro
România va implementa în 2026 reforme majore în sănătate, inclusiv dezvoltarea ambulatoriilor, reducerea internărilor inutile și controlul concediilor medicale. Aceste măsuri vor crește accesul pacienților la servicii medicale, eficientizând sistemul de sănătate și reducând aglomerația din spitale. Reforma din sănătate din România va începe în 2026, influențând direct pacienții Vor fi dezvoltate ambulatoriile de specialitate … Articolul Schimbări importante pentru pacienți în 2026: ambulatorii, concedii medicale, internări apare prima dată în Main News.
12:30
Dominic Fritz, primarul Timișoarei, a gătit un gulaș bănătean pentru a sărbători 10 zile de când a devenit cetățean român. La -5 grade, a petrecut 4 ore la foc, pregătind pentru 28 de persoane. Rezultatul a fost apreciat de familia sa, demonstrând astfel că s-a integrat în tradițiile culinare românești. Dominic Fritz, primarul Timișoarei, a … Articolul Dominic Fritz, nou venit în România, gătește gulaș bănătean pentru 28 de oameni apare prima dată în Main News.
12:00
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski critică India și Emiratele Arabe Unite pentru condamnarea unei tentative de asasinat asupra lui Putin, spunând că acestea ignoră atacurile rusești asupra Ucrainei. Zelenski întreabă: unde este condamnarea pentru copiii uciși? Între timp, Rusia acuză Ucraina de un atac cu drone, fără dovezi. Zelenski acuză India și Emiratele Arabe Unite că … Articolul Zelenski critică India și EAU pentru tăcerea față de atacurile asupra copiilor apare prima dată în Main News.
12:00
China colaborează cu Rusia pentru a exporta gaz natural lichefiat (GNL) în ciuda sancțiunilor impuse. O flotă din umbră, formată din nave vechi și echipaje neexperimentate, facilitează transferurile ilegale de GNL. Terminalul Beihai devine principalul punct de intrare al gazului rusesc în China, testând limitele sancțiunilor occidentale. China colaborează cu Rusia pentru a expedia gaz … Articolul China sprijină Rusia în exportul de gaz lichefiat, ignorând sancțiunile apare prima dată în Main News.
11:30
Gică Popescu, la 58 de ani, își menține o condiție fizică excelentă renunțând la carne. De Crăciun, excepția a fost sarmaua, respectând tradiția familiei în Poiana Brașov. Fostul fotbalist afirmă că se simte mai bine ca niciodată, având o stare de sănătate net superioară vârstei sale. Gică Popescu a renunțat la carne de un an, … Articolul Gică Popescu renunță la un aliment, dar face o excepție de Crăciun apare prima dată în Main News.
