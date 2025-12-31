14:20

Inteligența artificială avansează rapid, iar Yoshua Bengio semnalează riscurile de autoprotecție. Acordarea de drepturi legale AI ar fi o greșeală majoră, avertizează el. Este crucial ca oamenii să păstreze controlul asupra acestor tehnologii avansate pentru a preveni potențialele amenințări. Inteligența artificială avansează rapid, iar unele sisteme manifestă autocontrol Yoshua Bengio avertizează că acordarea de drepturi … Articolul AI se apără: Oamenii trebuie să aibă opțiunea de a „opri” tehnologia apare prima dată în Main News.