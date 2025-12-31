Putin spune că Rusia crede în „victoria” sa în Ucraina, în discursul său de Anul Nou

09:30

Registrul electronic pentru monitorizarea regimului de organizare, administrare și exploatare a pajiștilor este un document pe care îl va administra Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), potrivit unei legi promulgate de președintele României. conform noii legi promulgată de președintele României. Acesta va fi un instrument centralizat care va condiționa plățile efectuate de APIA.