Rezultate Loto 6/49 31 decembrie 2025. Numerele câștigătoare la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus
Jurnalul.ro, 31 decembrie 2025 20:20
Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, Loteria Română a organizat Tragerile Speciale Loto de Anul Nou, oferind participanților șanse duble de câștig. Pentru Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 au avut loc două trageri: una principală și una suplimentară.
Acum 10 minute
20:50
Fostul mare fotbalist Roberto Carlos a fost spitalizat în Brazilia din cauza unei probleme cardiace, informează AS, citat de L'Equipe.
Acum 30 minute
20:30
Magazinele PPC Energie din București și Județele Giurgiu și Ilfov vor fi închise în perioada 1-4 ianuarie 2026 # Jurnalul.ro
Magazinele PPC Energie din București și județele Giurgiu și Ilfov vor fi închise în zilele de joi, 1 ianuarie și vineri, 2 ianuarie 2026, zile de sărbătoare legală, urmând ca acestea să revină la programul normal luni, 5 ianuarie 2026.
Acum o oră
20:20
20:10
Nicușor Dan: „2025 a fost un an al încercărilor, dar, în același timp, un an al maturității civice” # Jurnalul.ro
Președintele României, Nicușor Dan, afirmă că anul 2025 a adus presiuni economice și incertitudine pentru mulți români, dar susține că societatea a dat dovadă de maturitate civică și atașament față de valorile democratice și angajamentele europene.
Acum 2 ore
19:50
Prin noile granturi aprobate la Tokyo, Ucraina beneficiază de sprijin financiar direcționat către domenii critice, esențiale pentru protejarea populației și relansarea comunităților afectate.
19:30
Un tânăr de 19 ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a fost prins cu 18 doze de canabis pregătite pentru vânzare.
19:10
Superstiții de Anul Nou care îți dau fiori: Ritualuri înfricoșătoare care se păstrează și astăzi # Jurnalul.ro
Pentru mulți oameni, noaptea dintre ani nu este doar un moment de petrecere, ci o graniță periculoasă între vechi și nou, încărcată de ritualuri menite să alunge răul.
19:00
Program special Metrorex și STB de Revelion 2026. Cum circulă metroul și autobuzele de noapte în București # Jurnalul.ro
Află programul complet al metroului și autobuzelor din București în noaptea de Revelion 2026. Metrorex anunță metrou non-stop, iar STB introduce linii speciale de noapte.
Acum 4 ore
18:50
Deputat USR, despre decizia ca prima zi de concediu medical să nu mai fie plătită: „Halucinantă!” # Jurnalul.ro
Deputatul USR Emanuel Ungurează califică drept halucinantă decizia Guvernului ca prima zi de concediu medical să nu mai fie plătită.
18:30
Teatrul Național „I. L. Caragiale” din București are, începând de astăzi, un nou manager interimar.
18:10
MESAJE DE ANUL NOU 2026. Urări frumoase, haioase și SMS-uri de Revelion pentru familie, prieteni și colegi # Jurnalul.ro
Mesaje de Anul Nou 2026: urări frumoase, haioase și SMS-uri de Revelion pentru familie, prieteni și colegi. Inspirație pentru La mulți ani 2026!
17:50
Deși găzduiește unele dintre cele mai mari deșerturi de pe planetă, Arabia Saudită recurge la importuri de nisip din Australia pentru a-și alimenta megaproiectele de infrastructură. Situația scoate în evidență o provocare globală mai puțin cunoscută: deficitul de nisip potrivit pentru construcții.
17:30
Anul 2025 este anul în care prin drumuri de mare viteză au fost unite mai multe regiuni ale României, iar ținta pentru 2026 este de 250 de noi kilometri, susține șeful CNAIR, Cristian Pistol.
17:10
Tradiții, obiceiuri și superstiții de Anul Nou: Ce să faci de Revelion ca să ai noroc tot anul # Jurnalul.ro
Noaptea de Revelion nu este doar o petrecere - este un moment încărcat de tradiții și superstiții menite să aducă noroc, belșug, sănătate și prosperitate în anul care urmează. De la gesturi simbolice la anumite alimente pe care e bine să le consumi,obiceiurile sunt bogate și variate.
Acum 6 ore
16:50
Anul 2025 a fost marcat de dispariția unor personalități uriașe din politică, film, muzică, sport și cultură. Retrospectiva completă, lună cu lună.
16:30
Nici 2026 nu va fi un an ușor, susține președintele PSD Sorin Grindeanu, într-un bilanț al anului care se încheie.
16:10
Maia Sandu, desemnată „Liderul Mondial al Anului” de publicaţia britanică The Telegraph # Jurnalul.ro
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost desemnată „Liderul Mondial al Anului” de publicaţia britanică The Telegraph, pentru rolul său decisiv în apărarea democraţiei şi pentru contracararea presiunilor şi ingerinţelor Federaţiei Ruse, informează miercuri Moldpres.
15:50
Peste 1.000 de noi dosare au fost aprobate în cadrul programului Rabla Auto pentru persoane fizice, a anunțat Administrația Fondului pentru Mediu.
15:30
Un proiect creativ inițiat de un director artistic din Suedia aduce în atenție o idee inedită: „Phairmacy”, un marketplace de „substanțe digitale,” fragmente de cod capabile să influențeze comportamentul chatboturilor bazate pe inteligență artificială.
15:20
Raport de Performanță Urbană 2026: Ghidul Strategic pentru Sănătatea Picioarelor și Optimizarea Bugetului # Jurnalul.ro
În 2026, regulile jocului s-au schimbat: "pantoful-echipament" înlocuiește moda de consum. Analizăm biomecanica mersului, capcanele retailului modern și soluțiile inginerești oferite de Skechers, Rieker și Pass Collection. Un documentar complet, realizat împreună cu experții Gepas-Mag.ro, despre cum să investești în durabilitate și să elimini durerea cronică.
15:10
Noaptea de Revelion marchează închiderea unui ciclu și începutul altuia, iar energia astrală a zilei de 31 decembrie 2025 cere mai multă atenție la alegeri, reacții și excese.
Acum 8 ore
14:50
Surse: SUA şi Israel au convenit un termen limită de două luni pentru dezarmarea Hamas # Jurnalul.ro
Statele Unite şi Israel au convenit asupra unui termen limită de două luni pentru dezarmarea miliţiei palestiniene Hamas, a declarat miercuri pentru agenţia germană dpa o sursă bine informată.
14:30
Italia: Anchetă demarată de procurori după accidentul grav de la telecabina din Macugnaga # Jurnalul.ro
Marți, în stațiunea italiană Macugnaga, telecabina Monte Moro a fost scena unui incident serios, după ce o cabină a lovit puternic structura stației superioare, situată la aproape 3.000 de metri altitudine. Cel puțin zece persoane au fost rănite, iar circa o sută de turiști au rămas izolați.
14:10
Două zodii dau lovitura în 2026! Jupiter le deschide toate ușile: bani, iubire și succes # Jurnalul.ro
În 2026, Jupiter favorizează masiv Racul și Leul. Astrologii spun că aceste zodii vor avea parte de bani, iubire și succes, dar doar dacă își aliniază energia corect.
13:50
Beneficiarii de ajutor guvernamental pentru plata alimentelor din cinci state americane vor avea parte, începând de joi, de noi restricții privind băuturile răcoritoare, dulciurile și alte alimente pe care le pot cumpăra cu sprijinul guvernamental.
13:30
Administrația președintelui Donald Trump a anunțat că îngheață fondurile pentru îngrijirea copiilor în Minnesota, după o serie de scheme frauduloase din ultimii ani.
13:10
Protecția telefonului: de ce este important să investești într-o husă de calitate pentru iPhone 17 # Jurnalul.ro
Astăzi, tehnologia mobilă evoluează rapid, iar telefonul a devenit un partener indispensabil în viața de zi cu zi. iPhone 17 nu face excepție, oferind performanțe de top și un design atrăgător.
13:10
Marile magazine din România vor avea program redus pe 31 decembrie 2025, iar 1 ianuarie 2026 va fi zi liberă pentru majoritatea retailerilor. Clienții sunt sfătuiți să își facă cumpărăturile din timp și să verifice programul fiecărei locații.
Acum 12 ore
12:50
Israelul a anunțat că va opri zeci de organizații umanitare care lucrează în Gaza în termen de 36 de ore pentru neîndeplinirea noilor cerințe stricte de a furniza datele personalului palestinian și internațional desfășurat în teritoriul devastat.
12:30
Revoltă a artiștilor și spectacole anulate, după ce Trump și-a adăugat numele la Centrul Kennedy # Jurnalul.ro
Centrul Kennedy încheie anul cu o nouă serie de artiști care își anulează spectacolele programate după ce numele președintelui Donald Trump a fost adăugat la clădire.
12:10
„Noaptea scumpirilor”. România intră în 2026 cu accize majorate la raft. Iată cu cât cresc lucrurile # Jurnalul.ro
Accize mai mari la bere, țigări și carburanți de la 1 ianuarie 2026. Cresc și impozitele locale și este introdusă taxa Temu.
12:10
Alegerea brânzeturilor pentru Revelion: ce recomandă nutriționiștii pentru o masă sănătoasă # Jurnalul.ro
Un platou de brânzeturi nu lipsește niciodată de pe masa de Revelion, iar vestea bună este că poate fi atât spectaculos, cât și sănătos.
12:00
Carburanții se scumpesc de la 1 ianuarie: Cu cât cresc noile accize prețurile la pompă # Jurnalul.ro
Începând cu 1 ianuarie 2026, șoferii din România vor plăti mai mult pentru benzină și motorină, după ce intră în vigoare noile niveluri de accize stabilite de Ministerul Finanțelor.
11:50
Rusia atacă navele de grâu și porturile ucrainene. „Crimă de război deliberată!”, acuză Kievul # Jurnalul.ro
Rusia a lansat valuri de drone pentru a ataca porturile Pivdennyi și Cernomorsk de la Marea Neagră, două nave civile fiind lovite în timp ce soseau pentru a încărca grâu, au anunțat marina ucraineană și oficiali guvernamentali.
11:30
Hoții au profitat de perioada liniștită a Crăciunului pentru a intra în seiful unei bănci din Germania și a fura bani și obiecte de valoare în valoare de cel puțin 10 milioane de euro din casetele de depozit ale clienților, a anunțat poliția marți.
11:10
Horoscop zilnic, 1 ianuarie 2026. Zodiile care dau lovitura chiar din prima zi a anului # Jurnalul.ro
Horoscop zilnic 1 ianuarie 2026 pentru toate zodiile. Află ce surprize îți aduce prima zi din noul an în dragoste, carieră și bani.
11:00
Tragedie la cumpăna dintre ani: Accident de muncă în Portul Constanța. Doi bărbați au murit # Jurnalul.ro
Un accident de muncă a avut loc miercuri în dana 5 a Portului Constanța. Doi bărbați au murit.
10:50
Bulgaria se pregătește ca miercuri seară să treacă la zona euro pentru a deveni al 21-lea membru al zonei euro, pe fondul îngrijorărilor că această mișcare ar putea duce la creșterea prețurilor și la instabilitatea politică care zguduie țara balcanică.
10:30
Şeful Statului Major General rus: Putin a ordonat pentru 2026 extinderea „zonei tampon” cu nord-estul Ucrainei # Jurnalul.ro
Şeful Statului Major General rus, generalul Valeri Gherasimov, a declarat că forţele sale avansează în nord-estul Ucrainei şi că preşedintele rus Vladimir Putin a ordonat pentru 2026 extinderea teritoriului pe care Moscova îl numeşte zonă tampon, au declarat miercuri agenţiile de ştiri ruseşti, citate de Reuters.
10:10
„Culorile timpului”, un film de familie ce îmbină misterul, emoția și umorul – acum, în cinematografe # Jurnalul.ro
Culorile timpului (La venue de l’avenir / Colours of Time), noul film al lui Cédric Klapisch, distribuit de Independența Film spune cu umor o poveste de familie care începe cu o moștenire neașteptată și se transformă într-o călătorie între două epoci. Între prezent și Parisul Belle Époque, filmul îmbină misterul, emoția și umorul într-o experiență cinematografică caldă și luminoasă, perfectă pentru perioada sărbătorilor.
09:50
Trei zodii își schimbă complet viața după 31 decembrie 2025. Universul le confirmă: „Ați făcut totul bine!” # Jurnalul.ro
După 31 decembrie 2025, trei zodii intră într-o perioadă mult mai bună. Universul le oferă confirmări emoționale, liniște și speranță pentru anul nou.
09:30
Registrul electronic pentru monitorizarea regimului de organizare, administrare și exploatare a pajiștilor este un document pe care îl va administra Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), potrivit unei legi promulgate de președintele României. conform noii legi promulgată de președintele României. Acesta va fi un instrument centralizat care va condiționa plățile efectuate de APIA.
09:10
Horoscop 2026: Leul este zodia cu cel mai bun an, potrivit astrologului Evan Nathaniel Grim. Noroc, iubire, carieră și recompense karmice spectaculoase.
09:00
Un camion s-a prăbușit în noaptea de marți spre miercuri într-o râpă de 170 de metri pe Valea Arpașu Mare. Doi bărbați au murit.
08:50
Talent, educație și performanță, Gabriel Popescu, un tânăr de 12 ani, debutează pe scena TNB în cadrul Regalului Vienez # Jurnalul.ro
Capitala a fost martora unui moment simbolic de Crăciun, care reunește valorile educației, culturii și performanței timpurii. Pe 25 decembrie, pe scena Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București, Gabriel Popescu, în vârstă de 12 ani, a debutat în cadrul Concertului Extraordinar de Crăciun Regal Vienez, un eveniment cultural major ce reunește muzicieni de elită din România și Italia.
08:40
Doi tineri au murit, după ce mașina lor a intrat într-o clădire din Găești și a luat foc # Jurnalul.ro
Doi tineri, de 18 și 19 ani, au murit după ce mașina în care se aflau a intrat, în noaptea de marți spre miercuri, într-o clădire de pe o stradă din Găești, județul Dâmbovița, și a luat foc.
08:30
Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, 26 de județe din țară sunt integral sau parțial, miercuri, sub avertizări Cod galben de vânt.
08:30
Galbenul este cunoscut drept culoarea fericirii deoarece simbolizează bucuria, optimismul, lumina soarelui și energia pozitivă.
08:10
În noaptea de Revelion, românii respectă numeroase tradiții și superstiții, transmise din generație în generație, în speranța unui an nou plin de noroc, sănătate și belșug.
Acum 24 ore
07:50
Patru zodii atrag noroc și abundență pe 31 decembrie 2025, sub influența Jupiter careu Chiron # Jurnalul.ro
Jupiter în careu cu Chiron aduce lecții dure, dar profitabile. Pe 31 decembrie 2025, patru zodii transformă greșelile în oportunități și atrag noroc, bani și abundență.
