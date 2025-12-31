Peste 2.500 de articole pirotehnice confiscate de jandarmi în București. Ce au găsit în geanta unui livrator în loc de „meniul zilei”

09:50

Directorul ANM, Elena Mateescu, a declarat, în direct la Digi24, că România va avea parte de o noapte de Revelion geroasă, cu temperaturi minime de până la -14°C în zonele depresionare și valori de -7°C până la -9°C în Capitală. Potrivit ANM, rămân în vigoare și avertizări de vânt puternic, cu rafale de până la 90-100 km/h la altitudini de peste 1.700 de metri, iar primele zile din 2026 vor fi marcate de o alternanță de temperaturi, cu o încălzire temporară urmată de o posibilă răcire începând cu 4 ianuarie.