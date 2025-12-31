Când se merge cu Sorcova în 2026: Ce simbolizează cel mai cunoscut obicei popular românesc

07:10

Un pionier al inteligenței artificiale (AI) a criticat apelurile de a acorda drepturi tehnologiei, avertizând că aceasta dă semne de autoconservare și că oamenii ar trebui să fie pregătiți să o oprească dacă este necesar. Yoshua Bengio a afirmat că acordarea statutului juridic inteligențelor artificiale de ultimă generație ar fi similară cu acordarea cetățeniei unor extratereștri ostili, în contextul temerilor că progresele tehnologice depășesc cu mult capacitatea de a le controla, anunță The Guardian.