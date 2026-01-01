Mesaje de Anul Nou ale oficialilor români
Veridica.ro, 1 ianuarie 2026 06:00
Preşedintele Nicuşor Dan şi premierul Ilie Bolojan au vorbit despre nevoia de încredere a românilor.
Acum 2 ore
06:00
Acum 12 ore
20:40
Jurnalul lui Tetelu la final de 2025
Acum 24 ore
13:30
O lectură a presei pro-Kremlin ne arată că ritmul de melc al armatei ruse în Ucraina e o ofensivă zdrobitoare, „adevărul” rus a fost îmbrățișat de Europa odată cu un spectacol de la Milano, iar orașele europene vor fi transformate în deșerturi nucleare.
12:20
Reglementarea pașnică a conflictului din Ucraina este posibilă doar prin atingerea obiectivelor invaziei ruse, potrivit presei pro-Kremlin, care-l citează pe purtătorul de cuvânt al lui Putin.
Ieri
13:00
De la sabotaje la rețele de spionaj: Rusia a intensificat războiul hibrid împotriva Poloniei # Veridica.ro
În 2025, Polonia s-a trezit în prima linie a unui război din umbră, purtat cu drone, explozibili plantați de-a lungul căilor ferate sau ascunși în colete transformate în bombe, funcționari corupți și persoane recrutate de serviciile secrete ruse.
11:30
Cele mai mari proteste din Iran din ultimii trei ani au izbucnit luni, după ce moneda țării a atins un minim istoric față de dolarul american, iar șeful Băncii Centrale a demisionat.
11:10
Rusia a promis că va lua măsuri împotriva Ucrainei după ce aceasta a anunțat că aproape 100 de drone au vizat una dintre reședințele președintelui Vladimir Putin, ceea ce probabil a afectat eforturile președintelui Donald Trump de a pune capăt războiului de aproape patru ani.
11:00
Trump lansează avertismente Iranului și Hamasului după întâlnirea cu Netanyahu din Florida # Veridica.ro
Președintele Donald Trump a emis noi avertismente împotriva Iranului și Hamas după o întâlnire cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, luni, în Florida, pentru a încerca să promoveze acordul de încetare a focului mediat de Trump în Gaza .
07:30
Dick Schoof va avea o întrevedere cu Ilie Bolojan, alături de care va vizita Baza Aeriană de la Câmpia Turzii.
07:20
În termeni nominali, acesta a fost de aproape 122 de miliarde de lei.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:30
Poliția italiană a arestat nouă persoane și a confiscat 8 milioane de euro într-o anchetă privind finanțarea Hamas.
09:20
China organizează exerciții militare în jurul Taiwanului ca avertisment pentru „forțele separatiste” # Veridica.ro
Armata, marina, forțele aeriene și forțele de rachete au fost trimise pentru exerciții, care includ exerciții cu foc real, a declarat armata chineză.
09:10
Ieri, ședința a fost suspendată din lipsă de cvorum, după ce o parte dintre judecători au părăsit sala.
09:00
Donald Trump a declarat că un acord pentru a pune capăt războiului din Ucraina este „mai aproape ca niciodată”, dar a recunoscut că problemele „spinoase” privind viitorul regiunii Donbas din est nu au fost încă rezolvate, după o întâlnire de două ore de duminică cu Volodimir Zelenski în Florida.
28 decembrie 2025
21:00
Întâlnirea are loc la reședința liderului de la Casa Albă din Florida unde Volodimir Zelenski a spus că echipele ambelor părți au lucrat la un plan în 20 de puncte.
27 decembrie 2025
12:40
O criză politică prelungită ameninţă economia kosovară slăbită deja.
11:50
Conducerea Centrului Kennedy cere despăgubiri pentru anularea în semn de protest a concertului de Crăciun # Veridica.ro
Concertul tradiţional de jazz a fost anulat după ce noua conducere a adăugat instituţiei numele lui Trump.
09:40
Thailanda și Cambodgia au convenit sâmbătă să oprească săptămânile de ciocniri aprige la frontieră, cele mai dure lupte din ultimii ani între țările din Asia de Sud-Est, care au inclus ieșiri cu avioane de vânătoare, schimburi de focuri de rachete și baraje de artilerie.
09:00
Preşedintele ucrainean spune că planul de pace este 90% gata
26 decembrie 2025
11:10
Volodimir Zelenski nu poate opri războiul deoarece este șantajat de naziștii din Ucraina și de Occidentul care sabotează pacea propusă de Moscova, potrivit presei pro-Kremlin.
10:40
În noaptea de 25 spre 26 decembrie, la ora 1.05, două aeronave de lupta F-16 din Baza 86 Aeriană de la Fetești au fost ridicate în aer pentru a monitoriza situația aeriană în zona de frontieră cu Ucraina, în nordul județului Tulcea.
10:30
Un fost consilier spune că Netanyahu l-a însărcinat cu elaborarea unui plan pentru a evita responsabilitatea pentru atacul din 7 octombrie.
10:20
Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina a fost de acord să se întâlnească în viitorul apropiat cu președintele SUA, Donald Trump.
10:00
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a inspectat șantierul unde se construiește un submarin cu propulsie nucleară.
09:50
Președintele Donald Trump a declarat că SUA au lansat un „atac puternic și mortal” împotriva grupării Stat Islamic în nord-vestul Nigeriei.
08:50
Internetul Rusiei se transformă, dintr-o infrastructură care a deservit cândva societatea, statul și mediul de afaceri, într-un instrument de control.
08:20
Moldova și România/UE au provocat blocada energetică a Transnistriei, iar cucerirea Odesei de către ruși va rezolva problema regiunii separatiste, potrivit unei noi narațiuni promovate de propaganda rusă.
25 decembrie 2025
22:50
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut o conversație „foarte bună” cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și cu ginerele președintelui Donald Trump, Jared Kushner, în ziua de Crăciun, în timp ce negocierile privind termenii unui posibil acord de pace continuau.
22:40
O instanță din Rusia a condamnat joi un activist pro-război și critic al lui Vladimir Putin pentru justificarea terorismului și l-a condamnat la șase ani de închisoare.
22:30
Mesajul de Crăciun al Regelui a invocat spiritul războiului, îndemnând comunitățile să se unească într-o lume din ce în ce mai divizată și îndemnând oamenii să „își cunoască vecinii”.
22:20
Papa Leon a îndemnat Ucraina și Rusia să găsească „curajul” de a purta discuții directe pentru a pune capăt războiului, în timpul primelor sale declarații de Crăciun adresate mulțimilor din Piața Sfântul Petru.
12:00
Rezultatul a fost anunţat după trei săptămâni de la scrutinul marcat de o competiţie strânsă şi de acuzaţii de fraudă.
10:20
Portul ucrainean este vizat constant de bombardamentele ruseşti
09:30
Liderul de la Kiev spune în mesajul de Crăciun că Rusia n-a reuşit să înfrângă unitatea ucrainenilor.
24 decembrie 2025
20:00
Noile documente din așa-numitele dosare Epstein includ numeroase referințe la Donald Trump, inclusiv o afirmație a unui procuror american de rang înalt conform căreia actualul președinte a zburat împreună cu infractorul sexual Jeffrey Epstein și alături de e ar fi fost și o tânărăr de 20 de ani.
19:10
Doi ofițeri de poliție au fost uciși miercuri dimineață de o bombă la Moscova, în apropierea locului unde a fost atentatul cu o mașină-capcană în care a fost ucis un general rus de rang înalt, acum două zile.
19:00
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a semnalat o nouă disponibilitate de a face concesii cu privire la mai multe puncte cheie de negociere care au amenințat să blocheze un proces de pace incipient cu Moscova, punând practic mingea în terenul Rusiei.
18:40
Europa își apără regulile digitale după ce administrația Trump îl vizează pe Breton cu interdicția de vize # Veridica.ro
Oficialii Uniunii Europene au apărat miercuri regulile digitale istorice, după ce administrația Trump a atacat ceea ce a descris ca o mașinărie creată pentru a alimenta cenzura și a impus sancțiuni, inclusiv o interdicție de vize , unui fost comisar UE, Thierry Breton.
13:20
11:10
23 decembrie 2025
16:00
Conform unei investigații BBC, guvernul georgian ar fi folosit arme chimice din Primul Război Mondial împotriva protestatarilor antiguvernamentali. Guvernul de la Tbilisi afirmă că acuzațiile sunt parte a unui război hibrid împotriva sa.
14:30
Breaking fake news: CAB acuză TVR de instigare publică împotriva ordinii constituționale (@TVR1) # Veridica.ro
Reacţie fără precedent a Curţii de Apel Bucureşti, după dezvăluirile făcute de jurnaliştii Recorder în documentarul „Justiţie Capturată". Într-o conferinţă de presă extraordinară, prima din istoria acestei instituții, șefa Curții de Apel, Liana Arsenie, acuză Televiziunea Română de „instigare publică împotriva ordinii constituționale” pentru că a difuzat acest documentar.
14:20
Breaking Fake News realizează, săptămânal, o selecție a narațiunilor false demontate în presa internațională.
13:40
Rusia e o țară pașnică iar oamenii sunt omorâți în Ucraina din cauza Kievului și a Occidentului, care au declanșat războiul, afirmă cinic Vladimir Putin, citat copios de presa de propagandă.
12:20
Preşedintele american spune că viitoarea flotă va fi un simbol al puterii SUA.
11:50
Preşedintele american spune că trimisul său special nou-numit va conduce efortul de preluare a acestui teritoriu danez autonom.
11:00
Zelenski spune că atacul rusesc înainte de Crăciun arată că presiunile auspra Moscovei sunt insuficiente # Veridica.ro
Atacul cu sute de drone şi zeci de rachete a vizat în plină iarnă infrastructura energetică ucraineană
10:40
Manifestanţii au cerut demisia guvernului după ce un vicepremier a fost acuzat de fraudă cu fonduri publice.
09:40
Alertă şi în Polonia în urma atacurilor ruseşti din vestul Ucrainei.
22 decembrie 2025
15:20
Jurnalul lui Tetelu în Ziua 50
