Mesaje de Anul Nou ale oficialilor români

Veridica.ro, 1 ianuarie 2026 06:00

Preşedintele Nicuşor Dan şi premierul Ilie Bolojan au vorbit despre nevoia de încredere a românilor.

Acum 2 ore
06:00
Acum 12 ore
20:40
Plugușorul definitiv pe 2025 al lui Tetelu Veridica.ro
Jurnalul lui Tetelu la final de 2025
Acum 24 ore
13:30
Fantezii rusești de sfârșit de an Veridica.ro
O lectură a presei pro-Kremlin ne arată că ritmul de melc al armatei ruse în Ucraina e o ofensivă zdrobitoare, „adevărul” rus a fost îmbrățișat de Europa odată cu un spectacol de la Milano, iar orașele europene vor fi transformate în deșerturi nucleare.
12:20
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: În Ucraina va fi pace doar dacă Rusia își atinge obiectivele Veridica.ro
Reglementarea pașnică a conflictului din Ucraina este posibilă doar prin atingerea obiectivelor invaziei ruse, potrivit presei pro-Kremlin, care-l citează pe purtătorul de cuvânt al lui Putin.
Ieri
13:00
De la sabotaje la rețele de spionaj: Rusia a intensificat războiul hibrid împotriva Poloniei Veridica.ro
În 2025, Polonia s-a trezit în prima linie a unui război din umbră, purtat cu drone, explozibili plantați de-a lungul căilor ferate sau ascunși în colete transformate în bombe, funcționari corupți și persoane recrutate de serviciile secrete ruse.
11:30
Proteste masive în Iran Veridica.ro
 Cele mai mari proteste din Iran din ultimii trei ani au izbucnit luni, după ce moneda țării a atins un minim istoric față de dolarul american, iar șeful Băncii Centrale a demisionat.
11:10
Rusia amenință Ucraina după un presupus atac asupra reședinței lui Putin Veridica.ro
Rusia a promis că va lua măsuri împotriva Ucrainei după ce aceasta a anunțat că aproape 100 de drone au vizat una dintre reședințele președintelui Vladimir Putin, ceea ce probabil a afectat eforturile președintelui Donald Trump de a pune capăt războiului de aproape patru ani.
11:00
Trump lansează avertismente Iranului și Hamasului după întâlnirea cu Netanyahu din Florida Veridica.ro
Președintele Donald Trump a emis noi avertismente împotriva Iranului și Hamas după o întâlnire cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, luni, în Florida, pentru a încerca să promoveze acordul de încetare a focului mediat de Trump în Gaza .
07:30
Prim-ministrul olandez, vizită în România Veridica.ro
Dick Schoof va avea o întrevedere cu Ilie Bolojan, alături de care va vizita Baza Aeriană de la Câmpia Turzii.
07:20
Deficitul bugetar în primele 11 luni a scăzut cu 0,74% Veridica.ro
În termeni nominali, acesta a fost de aproape 122 de miliarde de lei.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:30
8 milioane de euro care urmau să ajungă la Hamas au fost confiscate Veridica.ro
Poliția italiană a arestat nouă persoane și a confiscat 8 milioane de euro într-o anchetă privind finanțarea Hamas.
09:20
China organizează exerciții militare în jurul Taiwanului ca avertisment pentru „forțele separatiste” Veridica.ro
Armata, marina, forțele aeriene și forțele de rachete au fost trimise pentru exerciții, care includ exerciții cu foc real, a declarat armata chineză.
09:10
CCR discută, din nou astăzi, proiectul privind reforma pensiilor magistraților Veridica.ro
Ieri, ședința a fost suspendată din lipsă de cvorum, după ce o parte dintre judecători au părăsit sala.
09:00
Întâlnirea Trump-Zelenski s-a terminat fără vreun acord Veridica.ro
Donald Trump a declarat că un acord pentru a pune capăt războiului din Ucraina este „mai aproape ca niciodată”, dar a recunoscut că problemele „spinoase” privind viitorul regiunii Donbas din est nu au fost încă rezolvate, după o întâlnire de două ore de duminică cu Volodimir Zelenski în Florida.
28 decembrie 2025
21:00
A început întâlnirea Trump-Zelenski Veridica.ro
Întâlnirea are loc la reședința liderului de la Casa Albă din Florida unde Volodimir Zelenski a spus că echipele ambelor părți au lucrat la un plan în 20 de puncte.
27 decembrie 2025
12:40
Alegătorii din Kosovo îşi votează din nou Parlamentul Veridica.ro
O criză politică prelungită ameninţă economia kosovară slăbită deja.
11:50
Conducerea Centrului Kennedy cere despăgubiri pentru anularea în semn de protest a concertului de Crăciun Veridica.ro
Concertul tradiţional de jazz a fost anulat după ce noua conducere a adăugat instituţiei numele lui Trump.
09:40
Nou armistițiu între Tailanda Cambodgia Veridica.ro
Thailanda și Cambodgia au convenit sâmbătă să oprească săptămânile de ciocniri aprige la frontieră, cele mai dure lupte din ultimii ani între țările din Asia de Sud-Est, care au inclus ieșiri cu avioane de vânătoare, schimburi de focuri de rachete și baraje de artilerie.
09:00
Zelenski se vede duminică cu Trump în Florida Veridica.ro
Preşedintele ucrainean spune că planul de pace este 90% gata
26 decembrie 2025
11:10
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: Zelenski respinge pacea pentru că este prizonierul naziștilor Veridica.ro
Volodimir Zelenski nu poate opri războiul deoarece este șantajat de naziștii din Ucraina și de Occidentul care sabotează pacea propusă de Moscova, potrivit presei pro-Kremlin.
10:40
Noi atacuri cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre Veridica.ro
În noaptea de 25 spre 26 decembrie, la ora 1.05, două aeronave de lupta F-16 din Baza 86 Aeriană de la Fetești au fost ridicate în aer pentru a monitoriza situația aeriană în zona de frontieră cu Ucraina, în nordul județului Tulcea.
10:30
Ancheta privind atacul din 7 octombrie aprinde spiritele în Israel Veridica.ro
Un fost consilier spune că Netanyahu l-a însărcinat cu elaborarea unui plan pentru a evita responsabilitatea pentru atacul din 7 octombrie.
10:20
Zelenski a anunțat o întâlnire cu Trump în viitorul apropiat Veridica.ro
Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina a fost de acord să se întâlnească în viitorul apropiat cu președintele SUA, Donald Trump.
10:00
Coreea de Nord construiește un submarin nuclear Veridica.ro
 Liderul nord-coreean Kim Jong Un a inspectat șantierul unde se construiește un submarin cu propulsie nucleară.
09:50
SUA au lansat atacuri mortale împotriva ISIS în Nigeria Veridica.ro
Președintele Donald Trump a declarat că SUA au lansat un „atac puternic și mortal” împotriva grupării Stat Islamic în nord-vestul Nigeriei.
08:50
Rusia își dezvoltă propriul Internet, luând ca model Coreea de Nord, Iranul și China Veridica.ro
Internetul Rusiei se transformă, dintr-o infrastructură care a deservit cândva societatea, statul și mediul de afaceri, într-un instrument de control.
08:20
FAKE NEWS: Cucerirea Odesei de ruși va asigura securitatea energetică a Transnistriei Veridica.ro
Moldova și România/UE au provocat blocada energetică a Transnistriei, iar cucerirea Odesei de către ruși va rezolva problema regiunii separatiste, potrivit unei noi narațiuni promovate de propaganda rusă.
25 decembrie 2025
22:50
Negociatorii ucraineni și americani discută acordul de pace în ziua de Crăciun Veridica.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut o conversație „foarte bună” cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și cu ginerele președintelui Donald Trump, Jared Kushner, în ziua de Crăciun, în timp ce negocierile privind termenii unui posibil acord de pace continuau.
22:40
Liderul opoziției ruse condamnat la șase ani de închisoare Veridica.ro
O instanță din Rusia a condamnat joi un activist pro-război și critic al lui Vladimir Putin pentru justificarea terorismului și l-a condamnat la șase ani de închisoare.
22:30
Regele Charles îndeamnă la unitate într-o lume divizată Veridica.ro
Mesajul de Crăciun al Regelui a invocat spiritul războiului, îndemnând comunitățile să se unească într-o lume din ce în ce mai divizată și îndemnând oamenii să „își cunoască vecinii”.
22:20
Papa Leon îndeamnă la „curaj” pentru a pune capăt războiului din Ucraina Veridica.ro
Papa Leon a îndemnat Ucraina și Rusia să găsească „curajul” de a purta discuții directe pentru a pune capăt războiului, în timpul primelor sale declarații de Crăciun adresate mulțimilor din Piața Sfântul Petru.
12:00
Favoritul lui Trump câştigă alegerile prezidenţiale din Honduras Veridica.ro
Rezultatul a fost anunţat după trei săptămâni de la scrutinul marcat de o competiţie strânsă şi de acuzaţii de fraudă.
10:20
Rusia atacă din nou Odesa Veridica.ro
Portul ucrainean este vizat constant de bombardamentele ruseşti
09:30
Zelenski are urări sumbre pentru Kremlin Veridica.ro
Liderul de la Kiev spune în mesajul de Crăciun că Rusia n-a reuşit să înfrângă unitatea ucrainenilor.
24 decembrie 2025
20:00
Dosarele recent publicate ale lui Epstein includ referiri la Donald Trump Veridica.ro
Noile documente din așa-numitele dosare Epstein includ numeroase referințe la Donald Trump, inclusiv o afirmație a unui procuror american de rang înalt conform căreia actualul președinte a zburat împreună cu infractorul sexual Jeffrey Epstein și alături de e ar fi fost și o tânărăr de 20 de ani. 
19:10
Încă o explozie la Moscova Veridica.ro
Doi ofițeri de poliție au fost uciși miercuri dimineață de o bombă la Moscova, în apropierea locului unde a fost atentatul cu o mașină-capcană în care a fost ucis un general rus de rang înalt, acum două zile.
19:00
Planul lui Volodimir Zelenski pentru ruși Veridica.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a semnalat o nouă disponibilitate de a face concesii cu privire la mai multe puncte cheie de negociere care au amenințat să blocheze un proces de pace incipient cu Moscova, punând practic mingea în terenul Rusiei.
18:40
Europa își apără regulile digitale după ce administrația Trump îl vizează pe Breton cu interdicția de vize Veridica.ro
Oficialii Uniunii Europene au apărat miercuri regulile digitale istorice, după ce administrația Trump a atacat ceea ce a descris ca o mașinărie creată pentru a alimenta cenzura și a impus sancțiuni, inclusiv o interdicție de vize , unui fost comisar UE, Thierry Breton.
13:20
Cum n-o dai! (16) - Sărbători cu fiori Veridica.ro
O producție pentru Veridica
11:10
23 decembrie 2025
16:00
Georgia: acuzat că a folosit arme chimice, guvernul spune că e victima dezinformării Veridica.ro
Conform unei investigații BBC, guvernul georgian ar fi folosit arme chimice din Primul Război Mondial împotriva protestatarilor antiguvernamentali. Guvernul de la Tbilisi afirmă că acuzațiile sunt parte a unui război hibrid împotriva sa.
14:30
Breaking fake news: CAB acuză TVR de instigare publică împotriva ordinii constituționale (@TVR1) Veridica.ro
Reacţie fără precedent a Curţii de Apel Bucureşti, după dezvăluirile făcute de jurnaliştii Recorder în documentarul „Justiţie Capturată". Într-o conferinţă de presă extraordinară, prima din istoria acestei instituții, șefa Curții de Apel, Liana Arsenie, acuză Televiziunea Română de „instigare publică împotriva ordinii constituționale” pentru că a difuzat acest documentar.
14:20
Greii MAGA și eliberarea fraților Tate Veridica.ro
Breaking Fake News realizează, săptămânal, o selecție a narațiunilor false demontate în presa internațională.
13:40
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: Rusia omoară oameni din cauza Ucrainei și a Occidentului Veridica.ro
Rusia e o țară pașnică iar oamenii sunt omorâți în Ucraina din cauza Kievului și a Occidentului, care au declanșat războiul, afirmă cinic Vladimir Putin, citat copios de presa de propagandă.
12:20
Trump lansează o clasă nouă de nave de război care-i poartă numele Veridica.ro
Preşedintele american spune că viitoarea flotă va fi un simbol al puterii SUA.
11:50
Trump îşi afirmă din nou interesul pentru Groenlanda Veridica.ro
Preşedintele american spune că trimisul său special nou-numit va conduce efortul de preluare a acestui teritoriu danez autonom.
11:00
Zelenski spune că atacul rusesc înainte de Crăciun arată că presiunile auspra Moscovei sunt insuficiente Veridica.ro
Atacul cu sute de drone şi zeci de rachete a vizat în plină iarnă infrastructura energetică ucraineană
10:40
Proteste anticorupţie în Albania Veridica.ro
Manifestanţii au cerut demisia guvernului după ce un vicepremier a fost acuzat de fraudă cu fonduri publice.
09:40
Ruşii atacă masiv reţeaua energetică a Ucrainei Veridica.ro
Alertă şi în Polonia în urma atacurilor ruseşti din vestul Ucrainei.
22 decembrie 2025
15:20
Ziua în care aflăm cum se va salva Lia Savoniera prin papmperși Veridica.ro
Jurnalul lui Tetelu în Ziua 50
