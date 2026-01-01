FBI a confiscat o colecţie de motociclete în valoare de 40 de milioane de dolari aparţinând unui fost sportiv canadian devenit baron al drogurilor

17:10

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă, miercuri, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că România nu duce lipsă de energie, ci a dus lipsă de „direcţie politică”. „Intrăm într-o perioadă în care România va fi obligată să aleagă: ori rămâne o ţară care reacţionează la deciziile altora, ori devine o ţară care le influenţează.Eu cred că România poate mai mult. Şi îmi asum să lucrez pentru asta”, afirmă Ivan, adăugând că 2026 nu va fi un an „comod”, ci unul de „repoziţionare naţională”, în care este nevoie de „o nouă generaţie de leadership politic”.