De la nave de război la clădiri: numele lui Trump este peste tot

Ministrul Muncii, Florin Manole, a afirmat că 2025 a fost un an greu, cu decizii dificile, dar a apreciat că s-a reuşit implementarea unor măsuri pentru persoanele vulnerabile. ”În 2026 voi rămâne de partea celor care au nevoie de protecţie, de şanse reale şi de instituţii care să fie cu adevărat alături de ei”, anunţă ministrul la început de an. Florn Manole consideră, de asemenea, că 2026 trebuie să fie anul ”măsurilor care să stimuleze creşterea economică”.