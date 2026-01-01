UPDATE - Elveţia: Cel puţin 10 persoane au murit în urma unei explozii într-un bar din staţiunea de schi Crans-Montana. Ipoteza teroristă este exclusă

18:50

Preşedintele Nicuşor Dan afirmă, într-un mesaj de Anul Nou pentru toţi românii, „oriunde s-ar afla”, că, privind spre 2026, este esenţial ca statul român să devină „mai eficient, mai corect şi mai aproape de cetăţeni”. În opinia şefului statului, reforma, responsabilitatea şi competenţa „nu pot rămâne simple declaraţii de intenţie, ci obligaţii ale statului faţă de fiecare român”. „România are un potenţial uriaş. Valorificarea lui presupune o viziune comună, o economie modernă şi competitivă, o administraţie eficientă, un sistem educaţional adaptat viitorului, un stat de drept solid, care investeşte în securitatea sa şi în care marea corupţie nu îşi mai găseşte locul. În esenţă, o ţară care îşi respectă cetăţenii”, mai spune preşedintele în mesaj.