De azi intră in vigoare taxa de 25 de lei pentru comenzile de pe Shein, Temu și Aliexpress
Economica.net, 1 ianuarie 2026 11:20
Legea 239/2025, care prevede taxarea cu 25 de lei a coletelor care intră în România din afara Uniunii Europene, intră în vigoare de astăzi. Compania de curierat Sameday și-a anunțat clienții în urmă cu o săptămână ce trebuie să facă.
Acum 30 minute
11:20
Acum 2 ore
10:40
Revelion 2026 – Ucraina a doborât 176 de drone ruseşti. Rusia susţine că 24 de persoane au fost ucise de drone ucrainene # Economica.net
Forţele aeriene ale Ucrainei au doborât în noaptea dintre ani şi în zorii zilei de 1 ianuarie 176 de drone lansate de Rusia împotriva teritoriului său, într-un atac în care ţara invadatoare a folosit 205 drone, informează joi EFE.
10:10
VIDEO Tragedie de Anul Nou. O explozie puternică a omorât mai mulţi oameni care petreceau într-un bar din stațiunea Crans-Montana, Elveţia # Economica.net
O explozie care a avut loc într-un bar, în noaptea de Anul Nou, a făcut mai multe victime şi răniţi la Crans-Montana, o staţiune de lux de schi din cantonul Valais, Elveţia, a anunţat joi poliţia, transmite AFP.
Acum 4 ore
09:40
Premieră pe piața imobiliară: PK Development a rambursat anticipat 87 de milioane de euro din emisiunea de obligațiuni lansată în 2025 # Economica.net
PK Development a rambursat anticipat obligațiuni emise în vara anului trecut. Infinity Capital, Longshield Investment Group și Lion Capital, două dintre fostele SIF-uri, au recuperat 70 de milioane de euro plus dobânzile aferente, au anunțat companiile pe Bursa de la București.
09:30
SUA au acordat o licenţă temporară companiei petroliere sârbe NIS, controlată de companii ruseşti şi vizată de sancţiuni americane, ceea ce îi va permite să-şi reia producţia până în 23 ianuarie, a anunţat miercuri ministrul sârb al energiei Dubravka Djedovic Handanovic, potrivit AFP.
09:20
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat miercuri seară în discursul său de Anul Nou că acordul de pace pentru încheierea conflictului cu Rusia este "90% gata", adăugând că restul de 10% "conţine totul, de fapt", relatează AFP.
09:10
HiSky a transportat 1,8 milioane de pasageri în 2025 și lansează zborurile spre Chicago, din iunie # Economica.net
Compania aeriană HiSky, fondată de Iulian Scorpan, fost director al Air Moldov, a anunțat că a transportat 1,8 milioane de pasageri în 2025.
08:50
Cipru preia preşedinţia rotativă a Consiliului UE cu negocieri dificile în perspectivă # Economica.net
Cipru preia joi, 1 ianuarie, preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, care se roteşte la fiecare şase luni între cele 27 de state membre ale blocului european, informează dpa.
Acum 12 ore
01:10
Prețurile carburanților au crescut masiv în România, ca urmare a creșterii accizelor, decisă de Guvern. Cât costă benzina și motorina la 1 ianuarie 2026 # Economica.net
Prețurile carburanților au crescut în România imediat după miezul nopții, cu până la 34 de bani pe litru, reflectând matematic creșterea accizelor decisă de Guvern în vară, care a intrat acum în vigoare.
Acum 24 ore
22:00
Din cele nouă ferme care aprovizionează cei mai mari trei procesatori de lapte din România cu cele mai mari cantități de lapte crud, cinci au capital românesc. Lactalis, cel mai mare jucător din industrie preia cele mai mari cantități de lapte de la grupul DN Agrar, companie fondată de cetățeanul olandez Jan Gijsbertus de Boer și listată la Bursa de Valori București.
21:40
Câștig la Loto, urmări dramatice. Peste 34 de milioane de euro câștigați de un sat întreg s-au transfromat într-un coșmar # Economica.net
Locuitorii unui sat din Spania au câștigat 34 de milioane de euro la Loto, după ce au completat un bilet colectiv. Sau cel puțin așa credeau ei, pentru că finalul nu pare să fie unul fericit.
20:40
2026, anul în care vom circula în primul tunel veritabil de autostradă din România. Când va fi gata cel mai lung # Economica.net
Asociația Construim România (ASCORO) a prezentat în ultima zi a anului previziuni privind finalizarea tunelurilor de autostradă aflate în lucru anul acesta. Astfel, primul tunel veritabil de autostradă din România, cel din secțiunea 4 a A1 Sibiu - Pitești, constuit de Porr, ar urma să fie deschis traficului în august anul viitor. Cel mai lung, respectiv Tunelul Meseș din Autostrada A3 Transilvania, ar urma să fie gata în 2032.
20:40
FOTO Ultima oră. Mii de oameni din București, în frig și cu apă „călie” de Revelion. Peste 1.100 de blocuri au căldură doar „la supraviețuire” # Economica.net
447 de blocuri din sectorul 2 al Bucureștiului și 668 de blocuri din Sectorul 3 au probleme în noaptea dintre ani: parametri insuficienți la încălzire și apă caldă.
20:10
Ultima oră. Avertisment privind războiul de la Vatican. Papa Leon, fără echivoc: Atenție la strategiile armate mascate! # Economica.net
Papa Leon al XIV-lea a încheiat miercuri anul în care a fost ales la conducerea Bisericii Catolice avertizând, în perspectiva noului an care începe, asupra planurilor de "cucerire" a lumii prin "strategii armate mascate prin discursuri ipocrite", transmit agenţiile EFE şi ANSA.
20:00
FOTO Fata Elenei Lasconi ia decizia: Intră în politică! S-a înscris în noul Partid Comunist # Economica.net
Fiica Elenei Lasconi, Oana Lasconi, cunoscută pengtru activitatea sa în zona de gaming și ajunsă în atenția publicului din România după ce s-a dezis de mama sa, care a mărturisit, în 2023, în pregătirea campaniei electorale, că este credincioasă și că nu susține mișcarea LGBTQ, face pasul către politică. Ea a intrat în bnoul partid comunist.
19:50
Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj de Anul Nou în care îşi exprimă încrederea că "putem depăşi greutăţile" şi România să fie "un loc în care fiecare să-şi poată clădi un viitor mai bun".
19:10
Peședintele Nicușor Dan, mesaj ferm și de Anul Nou. Tună și fulgeră: Nu mai are ce căuta în România # Economica.net
Președintele Nicușor Dan nu se dezice nici măcar în mesajul de Anul Nou și declară intransigent război corupției, fenomen despre care sspune că nu mai are ce căuta în România.
18:20
Oficial ASF dezvăluie cifrele: Peste 17.000 de petiții și 15.000 de telefoane venite de la consumatorii cu asigurări, pensii private sau investiții pe Bursă. Ce spune despre Bitcoin și Republica Moldova # Economica.net
Gabriel Avrămescu, prim-vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) care a preluat în ultimele luni și atribuțiile de supraveghere a pieței de capital, dezvăluie cifrele anului care tocmai se sfârșește.
17:40
Sfârșit de drum. Se închide postul TV care ne-a marcat copilăria, adolescența și tinerețea # Economica.net
MTV, un simbol al societății capitaliste care a marcat copilărie, adolescența și tinerețea a sute de milioane de oameni, dar mai ales a celor abia ieșiți din comunism cum este și cazul românilor, se închide. Ce va mai rămâne din el.
17:20
Ultima oră. O mare economie europeană renunță la sistemul clasic cu pensii de stat. Va ajunge schimbarea și în România? # Economica.net
Țările de Jos (Olanda) ia o măsură radiucal reformatoarea care se va aplica chiar din 2026. Practic, dispare sistemul de pensii publice, " de stat", în forma pe care o cunoaștem în acest moment. În Olanda sunt puternice controvesre în acestra sens, iar trendul s-ar putea extinde în Europa, poate chiar până în România, în condițiile în care sistemele de pensii au probleme peste tot pe continent.
17:10
Încă două decese din cauza gripei. Numărul total ajunge la trei persoane și epidemia continuă # Economica.net
În această săptămână s-au înregistrat cu o treime mai puţine cazuri de infecţii respiratorii faţă de săptămâna anterioară. Cele trei decese au fost înregistrate la persoane de peste 65 de ani.
16:50
Impozit special pentru toți românii care conduc aceste mașini. Suma este fixă și se plătește din 2026. Cât vor plăti toți ceilalți șoferi români din 2026 # Economica.net
Circa 60.000 de șoferi români, adică toți care conduc mașini electrice, vor achita un impozit special, în valoare de 40 de lei. Este una dintre dispozițiile noului Cod Fiscal, care va intra în vigoare chiar din 2026. Spre deosebire de toate celelalte mașini, suma este fixă și este smenificativ mai redusă decât ce vor plăti proprietarii de automobile calsice, pe benzină sau motorină.
16:40
Românul care va avea pensie de cel puțin 3 milioane de lei. Cum au performat fondurile private, cu 8, 2 milioane de români participanți, și cum îți poți crește pensia # Economica.net
Românul care va încasa cea mai mică pensie privată obligatorie( Pilonul II), abia dacă se va alege cu 1.400 de lei, după ce va plăti și taxele și contribuțiile aferente, relevă ultimul raport al Autorității de Supraveghere Financiară(ASF). La polul opus, unul dintre cei circa 8,3 milioane de participanți cu contribuție obligatorie va lua nu mai puțin de 3,2 milioane de lei, care se vor adăugă la pensia pe care o va încasa de la stat. Menționăm că ne referim la întregul activ din contul de pensie privată, nu la o sumă lunară de încasat.
16:20
VIDEO – O rafinărie veche de aproape 100 de ani, din Rusia, a fost atacată cu drone de către Ucraina # Economica.net
Un atac ucrainean cu drone a vizat în zorii zilei de miercuri o rafinărie din Tuapse, în sud-vestul Rusiei, unde se estimează că se procesează anual 12 milioane de tone de ţiţei, informează EFE. Rafinăria din Tuapse a fost dată în folosinţă în 1929, iar din 1992 a intrat în proprietatea Rosneft.
16:10
Preşedintele rus Vladimir Putin a afirmat miercuri, în discursul său de Anul Nou, că Rusia crede în "victoria" sa în Ucraina, la aproape patru ani de la începerea ofensivei, a consemnat AFP.
16:00
Banca Transilvania (BT) a depăşit borna de opt milioane de carduri în portofoliu, iar 70% dintre acestea sunt inclusiv digitale, înrolate în aplicaţia BT Pay, a anunţat, miercuri, banca.
16:00
O prietenie controversată. Mega-proiecte făcute de companii din China în Serbia, contracte fără licitaţii şi sub incidenţa riscurilor de corupţie (analiză) # Economica.net
Serbia construieşte cele mai ambiţioase proiecte, de la Expo 2027 la metroul din Belgrad, cu contracte atribuite companiilor chineze în afara proceselor de licitaţie publică, o "scurtătură" apărată de guvern deoarece metoda garantează finanţările, dar denunţată de ONG-uri pentru că permite depăşiri de costuri şi înlesneşte corupţiea, scrie miercuri EFE într-o analiză pe această temă.
15:50
OUG pentru muncitorii non-UE riscă să concentreze piaţa şi să afecteze mii de firme şi lucrători – Asociaţia Agenţiilor de Recrutare Internaţională # Economica.net
Condiţiile introduse prin proiectul de Ordonanţă de Urgenţă privind încadrarea în muncă a lucrătorilor străini, publicat în transparenţă decizională pe 23 decembrie, pot duce la concentrarea pieţei recrutării în favoarea unui număr restrâns de intermediari şi la blocarea accesului IMM-urilor şi angajatorilor care recrutează direct, avertizează Asociaţia Agenţiilor de Recrutare Internaţională (AARI).
15:40
Unii șoferi au vrut să alimenteze cu carburanți înainte de scumpirea care va veni peste câteva ore, așa că la unele benzinării s-au format cozi.
15:10
SUA şi Israel au convenit un termen limită de două luni pentru dezarmarea Hamas (sursă) # Economica.net
Statele Unite şi Israel au convenit asupra unui termen limită de două luni pentru dezarmarea miliţiei palestiniene Hamas, a declarat miercuri pentru agenţia germană dpa o sursă bine informată.
15:00
Impozitele locale se majorează anul viitor şi se introduce un impozit fix de 40 de lei pentru maşini electrice, potrivit Codului Fiscal.
14:50
Erdogan critică recunoaşterea Somaliland de către Israel. Posibilele motive strategice ale deciziei Israelului # Economica.net
Recunoaşterea Somalilandului de către Israel este "ilegitimă şi inacceptabilă", a afirmat marţi preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan în cadrul unei conferinţe de presă comune cu omologul său somalez, Hassan Sheikh Mohamud, aflat în vizită la Istanbul, informează AFP.
14:40
Hidroelectrica va derula, în perioada 1-20 ianuarie, un proiect pentru digitalizare şi creşterea calităţii serviciilor oferite clienţilor, operaţiune care presupune implementare a unui nou sistem informatic, precum şi migrarea bazelor de date, informează, miercuri, compania.
14:40
Drumul Expres Suceava – Siret: Ofertele pentru construcția celor două loturi pot fi depuse până pe 23 ianuarie # Economica.net
Termenul limită de depunere a ofetelor pentru construcția celor două loturi ale Drumului Expres Suceava - Siret este 23 ianuarie 2026, informează miercuri Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).
14:30
TABEL Anul viitor vor fi inaugurați cel puțin 178 de kilometri de autostradă. Când se va realiza marea unire peste munți – analiza Construim România # Economica.net
România va inaugura anul viitor 178 de kilometri de autostradă, arată scenariul pesimist al analizei Asociației Construim România (ASCORO). Reprezentanții organizației non-guvernamentale prezintă previziuni legate de unirea peste munți a principalelor provincii istorice ale țării.
14:10
Autostrada Ploiești – Brașov, locul 1 în topul nerealizărilor din 2025. Construim România cere rezilierea contractului cu Consitrans # Economica.net
Asociația Construim România prezintă la final de an un clasament al celor mai mari nerealizări în materie de infrastructură rutieră. Pe primul loc este situată autostrada din Valea Prahovei, probabil cel mai mare eșec al guvernărilor post-decembriste.
14:00
Guvernul francez vrea să interzică reţelele sociale pentru cei sub 15 ani începând cu noul an şcolar din 2026, potrivit unui proiect de lege consultat de AFP şi care urmează să fie dezbătut în viitorul apropiat în Parlament.
13:50
Ţinta Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pentru 2026 o reprezintă darea în folosinţă a 250 de kilometri noi de autostrăzi şi drumuri expres, pe Autostrada Moldovei fiind programaţi alţi 125 de kilometri, care vor permite circulaţia pe autostradă până la Paşcani, potrivit directorului general Cristian Pistol.
13:30
O nouă eră pentru industria auto. China a vândut mai multe maşini decât Japonia, pe piaţa mondială, în 2025 # Economica.net
Constructorii auto chinezi au fost cei mai mari comercianţi mondiali de vehicule noi în 2025, devansându-i pentru prima dată pe producătorii japonezi, informează agenţia de presă Xinhua citând un articol publicat în cotidianul financiar japonez Nikkei.
13:30
Schimbări pentru cei care dau la închiriat pe Booking sau Airbnb. Ce trebuie să ştie persoanele fizice care obţin venituri din închirieri în scop turistic # Economica.net
Veniturile obţinute de persoanele fizice din închirieri în scop turistic vor fi impozitate diferit începând de anul viitor, sumele astfel obţinute urmând să fie asimilate veniturilor din activităţi independente sau celor din cedarea folosinţei bunurilor.
13:10
Autostrada Transilvania: CNIR solicită finanțare europeană pentru lotul Chiribiș – Biharia și nodul rutier Spinuș # Economica.net
Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a anunțat că a elaborat și depus, la Autoritatea de Management din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cererea pentru finanțarea europeană nerambursabilă a proiectului "Autostrada Brașov - Târgu Mureș - Cluj - Oradea, subsecțiunea 3C2 Chiribiș - Biharia, km 30+550 -km 59+100".
12:30
Anunţ oficial de la BNR înainte de Anul Nou – Cu cât scad ratele după ce IRCC a coborât la 5,68% # Economica.net
Indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC) este de 5,68% pe an, în scădere faţă de cel publicat în urmă cu trei luni, de 6,06% pe an, acesta fiind cel mai ridicat nivel de până acum, conform datelor publicate miercuri de Banca Naţională a României (BNR).
12:10
2025, an istoric pentru infrastructura rutieră a României. Peste 1.000 km de autostradă sunt în construcție sau în licitație – șeful CNAIR # Economica.net
România încheie un an istoric pentru infrastructura rutieră, scrie Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Potrivit lui, 2025 este anul în care au fost unite prin autostradă mai multe regiuni importante ale țării.
12:10
Volkswagen Golf GTI intră în anul semicentenar. Este mașina compactă sport cu succesul cel mai mare din lume # Economica.net
În 2026, Volkswagen Golf GTI va împlini 50 de ani, iar acest lucru va fi sărbătorit de producător cu o serie de evenimente, dar și prin modelul aniversar exclusiv Golf GTI EDITION 50 și premiera mondială a primului GTI complet electric.
12:00
Anul extremelor pe piețele internaţionale – De la războiul comercial, criza dolarului, creșterea dobânzilor şi caruselul burselor, până la boom-ul AI şi recordurile pentru aur şi Bitcoin (retrospectivă 2025) # Economica.net
Căderea dolarului, creşterea dobânzilor, prăbuşirea burselor, urmată de maxime istorice, au transformat 2025 într-un an al extremelor pe pieţele mondiale, marcat de revenirea fulminantă a lui Donald Trump la Casa Albă şi de omniprezenţa Inteligenţei Artificiale (AI), arată o retrospectivă AFP.
Ieri
11:40
Lista schimbărilor fiscale pentru companii, în 2026 – Impozitul minim pe cifra de afaceri, cont de plăţi obligatoriu şi modificări pentru eșalonarea la plată (PwC) # Economica.net
Anul 2026 aduce schimbări fiscale în cazul companiilor, printre cele mai importante aflându-se reducerea la 0,5% a impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) şi o cotă unică de impozitare de 1% pentru microîntreprinderi.
11:30
1.034 ecotichete pentru RABLA. Finanţări de peste 3 miliarde de lei pentru proiecte de mediu (AFM) # Economica.net
Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a publicat noi liste de dosare aprobate şi a semnat contracte de finanţare în valoare de peste 3,3 miliarde de lei, ca urmare a şedinţei Comitetului de Avizare din 30 decembrie 2025, continuând astfel ritmul susţinut de analiză şi aprobare până în ultima zi a anului.
11:20
Taxa de carbon intră în vigoare de la 1 ianuarie 2026. Construcțiile se vor scumpi semnificativ (analiză) # Economica.net
Costurile din construcţii vor creşte semnificativ de la 1 ianuarie 2026, ca urmare a aplicării taxei de carbon pentru materiile prime importate din afara Uniunii Europene.
10:30
Anul nou vine cu scumpiri – Cu cât cresc preţurile la benzină şi motorină după ce accizele se majorează din nou la 1 ianuarie 2026 # Economica.net
Nivelul accizelor la carburanţi, bere, vin şi alcool se majorează din nou de la 1 ianuarie 2026, a doua oară în ultimele şase luni, potrivit Codului Fiscal.
09:20
Ordin de la Putin pentru 2026: Rusia încearcă extinderea „zonei tampon” cu nord-estul Ucrainei # Economica.net
Şeful Statului Major General rus, generalul Valeri Gherasimov, a declarat că forţele sale avansează în nord-estul Ucrainei şi că preşedintele rus Vladimir Putin a ordonat pentru 2026 extinderea teritoriului pe care Moscova îl numeşte zonă tampon, au declarat miercuri agenţiile de ştiri ruseşti, citate de Reuters.
