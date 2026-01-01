De azi intră in vigoare taxa de 25 de lei pentru comenzile de pe Shein, Temu și Aliexpress

16:40

Românul care va încasa cea mai mică pensie privată obligatorie( Pilonul II), abia dacă se va alege cu 1.400 de lei, după ce va plăti și taxele și contribuțiile aferente, relevă ultimul raport al Autorității de Supraveghere Financiară(ASF). La polul opus, unul dintre cei circa 8,3 milioane de participanți cu contribuție obligatorie va lua nu mai puțin de 3,2 milioane de lei, care se vor adăugă la pensia pe care o va încasa de la stat. Menționăm că ne referim la întregul activ din contul de pensie privată, nu la o sumă lunară de încasat.