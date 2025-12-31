Ultima oră. O mare economie europeană renunță la sistemul clasic cu pensii de stat. Va ajunge schimbarea și în România?
31 decembrie 2025
Țările de Jos (Olanda) ia o măsură radiucal reformatoarea care se va aplica chiar din 2026. Practic, dispare sistemul de pensii publice, " de stat", în forma pe care o cunoaștem în acest moment. În Olanda sunt puternice controvesre în acestra sens, iar trendul s-ar putea extinde în Europa, poate chiar până în România, în condițiile în care sistemele de pensii au probleme peste tot pe continent.
• • •
Sfârșit de drum. Se închide postul TV care ne-a marcat copilăria, adolescența și tinerețea # Economica.net
MTV, un simbol al societății capitaliste care a marcat copilărie, adolescența și tinerețea a sute de milioane de oameni, dar mai ales a celor abia ieșiți din comunism cum este și cazul românilor, se închide. Ce va mai rămâne din el.
Încă două decese din cauza gripei. Numărul total ajunge la trei persoane și epidemia continuă # Economica.net
În această săptămână s-au înregistrat cu o treime mai puţine cazuri de infecţii respiratorii faţă de săptămâna anterioară. Cele trei decese au fost înregistrate la persoane de peste 65 de ani.
Impozit special pentru toți românii care conduc aceste mașini. Suma este fixă și se plătește din 2026. Cât vor plăti toți ceilalți șoferi români din 2026 # Economica.net
Circa 60.000 de șoferi români, adică toți care conduc mașini electrice, vor achita un impozit special, în valoare de 40 de lei. Este una dintre dispozițiile noului Cod Fiscal, care va intra în vigoare chiar din 2026. Spre deosebire de toate celelalte mașini, suma este fixă și este smenificativ mai redusă decât ce vor plăti proprietarii de automobile calsice, pe benzină sau motorină.
Românul care va avea pensie de cel puțin 3 milioane de lei. Cum au performat fondurile private, cu 8, 2 milioane de români participanți, și cum îți poți crește pensia # Economica.net
Românul care va încasa cea mai mică pensie privată obligatorie( Pilonul II), abia dacă se va alege cu 1.400 de lei, după ce va plăti și taxele și contribuțiile aferente, relevă ultimul raport al Autorității de Supraveghere Financiară(ASF). La polul opus, unul dintre cei circa 8,3 milioane de participanți cu contribuție obligatorie va lua nu mai puțin de 3,2 milioane de lei, care se vor adăugă la pensia pe care o va încasa de la stat. Menționăm că ne referim la întregul activ din contul de pensie privată, nu la o sumă lunară de încasat.
VIDEO – O rafinărie veche de aproape 100 de ani, din Rusia, a fost atacată cu drone de către Ucraina # Economica.net
Un atac ucrainean cu drone a vizat în zorii zilei de miercuri o rafinărie din Tuapse, în sud-vestul Rusiei, unde se estimează că se procesează anual 12 milioane de tone de ţiţei, informează EFE. Rafinăria din Tuapse a fost dată în folosinţă în 1929, iar din 1992 a intrat în proprietatea Rosneft.
Preşedintele rus Vladimir Putin a afirmat miercuri, în discursul său de Anul Nou, că Rusia crede în "victoria" sa în Ucraina, la aproape patru ani de la începerea ofensivei, a consemnat AFP.
Banca Transilvania (BT) a depăşit borna de opt milioane de carduri în portofoliu, iar 70% dintre acestea sunt inclusiv digitale, înrolate în aplicaţia BT Pay, a anunţat, miercuri, banca.
O prietenie controversată. Mega-proiecte făcute de companii din China în Serbia, contracte fără licitaţii şi sub incidenţa riscurilor de corupţie (analiză) # Economica.net
Serbia construieşte cele mai ambiţioase proiecte, de la Expo 2027 la metroul din Belgrad, cu contracte atribuite companiilor chineze în afara proceselor de licitaţie publică, o "scurtătură" apărată de guvern deoarece metoda garantează finanţările, dar denunţată de ONG-uri pentru că permite depăşiri de costuri şi înlesneşte corupţiea, scrie miercuri EFE într-o analiză pe această temă.
OUG pentru muncitorii non-UE riscă să concentreze piaţa şi să afecteze mii de firme şi lucrători – Asociaţia Agenţiilor de Recrutare Internaţională # Economica.net
Condiţiile introduse prin proiectul de Ordonanţă de Urgenţă privind încadrarea în muncă a lucrătorilor străini, publicat în transparenţă decizională pe 23 decembrie, pot duce la concentrarea pieţei recrutării în favoarea unui număr restrâns de intermediari şi la blocarea accesului IMM-urilor şi angajatorilor care recrutează direct, avertizează Asociaţia Agenţiilor de Recrutare Internaţională (AARI).
Unii șoferi au vrut să alimenteze cu carburanți înainte de scumpirea care va veni peste câteva ore, așa că la unele benzinării s-au format cozi.
SUA şi Israel au convenit un termen limită de două luni pentru dezarmarea Hamas (sursă) # Economica.net
Statele Unite şi Israel au convenit asupra unui termen limită de două luni pentru dezarmarea miliţiei palestiniene Hamas, a declarat miercuri pentru agenţia germană dpa o sursă bine informată.
Impozitele locale se majorează anul viitor şi se introduce un impozit fix de 40 de lei pentru maşini electrice, potrivit Codului Fiscal.
Erdogan critică recunoaşterea Somaliland de către Israel. Posibilele motive strategice ale deciziei Israelului # Economica.net
Recunoaşterea Somalilandului de către Israel este "ilegitimă şi inacceptabilă", a afirmat marţi preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan în cadrul unei conferinţe de presă comune cu omologul său somalez, Hassan Sheikh Mohamud, aflat în vizită la Istanbul, informează AFP.
Hidroelectrica va derula, în perioada 1-20 ianuarie, un proiect pentru digitalizare şi creşterea calităţii serviciilor oferite clienţilor, operaţiune care presupune implementare a unui nou sistem informatic, precum şi migrarea bazelor de date, informează, miercuri, compania.
Drumul Expres Suceava – Siret: Ofertele pentru construcția celor două loturi pot fi depuse până pe 23 ianuarie # Economica.net
Termenul limită de depunere a ofetelor pentru construcția celor două loturi ale Drumului Expres Suceava - Siret este 23 ianuarie 2026, informează miercuri Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).
TABEL Anul viitor vor fi inaugurați cel puțin 178 de kilometri de autostradă. Când se va realiza marea unire peste munți – analiza Construim România # Economica.net
România va inaugura anul viitor 178 de kilometri de autostradă, arată scenariul pesimist al analizei Asociației Construim România (ASCORO). Reprezentanții organizației non-guvernamentale prezintă previziuni legate de unirea peste munți a principalelor provincii istorice ale țării.
Autostrada Ploiești – Brașov, locul 1 în topul nerealizărilor din 2025. Construim România cere rezilierea contractului cu Consitrans # Economica.net
Asociația Construim România prezintă la final de an un clasament al celor mai mari nerealizări în materie de infrastructură rutieră. Pe primul loc este situată autostrada din Valea Prahovei, probabil cel mai mare eșec al guvernărilor post-decembriste.
Guvernul francez vrea să interzică reţelele sociale pentru cei sub 15 ani începând cu noul an şcolar din 2026, potrivit unui proiect de lege consultat de AFP şi care urmează să fie dezbătut în viitorul apropiat în Parlament.
Ţinta Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pentru 2026 o reprezintă darea în folosinţă a 250 de kilometri noi de autostrăzi şi drumuri expres, pe Autostrada Moldovei fiind programaţi alţi 125 de kilometri, care vor permite circulaţia pe autostradă până la Paşcani, potrivit directorului general Cristian Pistol.
O nouă eră pentru industria auto. China a vândut mai multe maşini decât Japonia, pe piaţa mondială, în 2025 # Economica.net
Constructorii auto chinezi au fost cei mai mari comercianţi mondiali de vehicule noi în 2025, devansându-i pentru prima dată pe producătorii japonezi, informează agenţia de presă Xinhua citând un articol publicat în cotidianul financiar japonez Nikkei.
Schimbări pentru cei care dau la închiriat pe Booking sau Airbnb. Ce trebuie să ştie persoanele fizice care obţin venituri din închirieri în scop turistic # Economica.net
Veniturile obţinute de persoanele fizice din închirieri în scop turistic vor fi impozitate diferit începând de anul viitor, sumele astfel obţinute urmând să fie asimilate veniturilor din activităţi independente sau celor din cedarea folosinţei bunurilor.
Autostrada Transilvania: CNIR solicită finanțare europeană pentru lotul Chiribiș – Biharia și nodul rutier Spinuș # Economica.net
Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a anunțat că a elaborat și depus, la Autoritatea de Management din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cererea pentru finanțarea europeană nerambursabilă a proiectului "Autostrada Brașov - Târgu Mureș - Cluj - Oradea, subsecțiunea 3C2 Chiribiș - Biharia, km 30+550 -km 59+100".
Anunţ oficial de la BNR înainte de Anul Nou – Cu cât scad ratele după ce IRCC a coborât la 5,68% # Economica.net
Indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC) este de 5,68% pe an, în scădere faţă de cel publicat în urmă cu trei luni, de 6,06% pe an, acesta fiind cel mai ridicat nivel de până acum, conform datelor publicate miercuri de Banca Naţională a României (BNR).
2025, an istoric pentru infrastructura rutieră a României. Peste 1.000 km de autostradă sunt în construcție sau în licitație – șeful CNAIR # Economica.net
România încheie un an istoric pentru infrastructura rutieră, scrie Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Potrivit lui, 2025 este anul în care au fost unite prin autostradă mai multe regiuni importante ale țării.
Volkswagen Golf GTI intră în anul semicentenar. Este mașina compactă sport cu succesul cel mai mare din lume # Economica.net
În 2026, Volkswagen Golf GTI va împlini 50 de ani, iar acest lucru va fi sărbătorit de producător cu o serie de evenimente, dar și prin modelul aniversar exclusiv Golf GTI EDITION 50 și premiera mondială a primului GTI complet electric.
Anul extremelor pe piețele internaţionale – De la războiul comercial, criza dolarului, creșterea dobânzilor şi caruselul burselor, până la boom-ul AI şi recordurile pentru aur şi Bitcoin (retrospectivă 2025) # Economica.net
Căderea dolarului, creşterea dobânzilor, prăbuşirea burselor, urmată de maxime istorice, au transformat 2025 într-un an al extremelor pe pieţele mondiale, marcat de revenirea fulminantă a lui Donald Trump la Casa Albă şi de omniprezenţa Inteligenţei Artificiale (AI), arată o retrospectivă AFP.
Lista schimbărilor fiscale pentru companii, în 2026 – Impozitul minim pe cifra de afaceri, cont de plăţi obligatoriu şi modificări pentru eșalonarea la plată (PwC) # Economica.net
Anul 2026 aduce schimbări fiscale în cazul companiilor, printre cele mai importante aflându-se reducerea la 0,5% a impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) şi o cotă unică de impozitare de 1% pentru microîntreprinderi.
1.034 ecotichete pentru RABLA. Finanţări de peste 3 miliarde de lei pentru proiecte de mediu (AFM) # Economica.net
Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a publicat noi liste de dosare aprobate şi a semnat contracte de finanţare în valoare de peste 3,3 miliarde de lei, ca urmare a şedinţei Comitetului de Avizare din 30 decembrie 2025, continuând astfel ritmul susţinut de analiză şi aprobare până în ultima zi a anului.
Taxa de carbon intră în vigoare de la 1 ianuarie 2026. Construcțiile se vor scumpi semnificativ (analiză) # Economica.net
Costurile din construcţii vor creşte semnificativ de la 1 ianuarie 2026, ca urmare a aplicării taxei de carbon pentru materiile prime importate din afara Uniunii Europene.
Anul nou vine cu scumpiri – Cu cât cresc preţurile la benzină şi motorină după ce accizele se majorează din nou la 1 ianuarie 2026 # Economica.net
Nivelul accizelor la carburanţi, bere, vin şi alcool se majorează din nou de la 1 ianuarie 2026, a doua oară în ultimele şase luni, potrivit Codului Fiscal.
Ordin de la Putin pentru 2026: Rusia încearcă extinderea „zonei tampon” cu nord-estul Ucrainei # Economica.net
Şeful Statului Major General rus, generalul Valeri Gherasimov, a declarat că forţele sale avansează în nord-estul Ucrainei şi că preşedintele rus Vladimir Putin a ordonat pentru 2026 extinderea teritoriului pe care Moscova îl numeşte zonă tampon, au declarat miercuri agenţiile de ştiri ruseşti, citate de Reuters.
Construcţia unui gard de 280 de kilometri care separă Letonia de Rusia a fost finalizată marţi, după mai mulţi ani de lucrări şi o investiţie de 166 de milioane de euro, informează EFE.
România dă 50 de milioane de euro, sprijin pentru Ucraina, prin mecanismul american PURL # Economica.net
Ministerul Afacerilor Externe anunţă că România se alătură mecanismului american PURL pentru sprijinirea apărării Ucrainei şi alocă în acest sens 50 de milioane de euro.
Guvernul a aprobat, marţi, o ordonanţă de urgenţă care stabileşte un mecanism de control al concediilor medicale.
VIDEO Autostrada Bucureștiului A0: Cum arată lucrările la lotul 4 Glina – Pantelimon, pe care UMB ar putea să-l finalizeze anul viitor # Economica.net
Pasionații de infrastructură au postat imagini noi cu lotul 4 Nord din Autostrada Bucureștiului, care ar putea fi gata în 2026. Imaginile vizează în special viaductul Cernica, cea mai dificilă structură din A0.
Grupul finlandez Metso, unul dintre cei mai mari producători globali de echipamente pentru industria de minerit și agregate, va deschide un centru de producție la Oradea în 2026.
Anul 2025 a înregistrat vânzări importante la licitații, cu peste douăzeci de modele excepționale vândute pentru zeci de milioane de euro.
Ianuarie 2026, moment crucial pentru România. Marile agenții de rating se pronunță dacă ne duc în categoria „junk” # Economica.net
Intrăm în "junk" sau rămânem in investment grade? În ianuarie 2026, principalele agenții de rating își vor prezenta rapoartele asupra evoluției economiei românești iar deficitele gemene vor juca un rol esențial. Economiștii șefi din bănci și CFA România sunt de părere că vom mai fi ”păsuiți” încă o dată. Care ar fi de fapt impactul unui downgrade pentru România?
Program Masa sănătoasă – Peste jumătate de milion de copii vor beneficia de o de o masă caldă sau un pachet alimentar. Care va fi valoare mesei zilnice # Economica.net
Peste 540.000 de copii - preşcolari şi elevi din învăţământul preuniversitar - vor beneficia anul viitor de o masă caldă sau un pachet alimentar, cu o valoare zilnică de 16,5 lei pentru fiecare copil, în cadrul programului naţional "Masă sănătoasă".
România îşi va respecta, după mulţi ani, angajamentele luate, va respecta ţinta de deficit bugetar, a declarat, marţi, premierul Ilie Bolojan, care a precizat că acesta va fi mai mic decât 8,4%, cifră pe care Guvernul şi-a propus-o.
Câţi muncitori străini noi vor veni în România, în 2026 – Anunţ oficial de la Guvern # Economica.net
Executivul a aprobat, pentru anul 2026, un contingent de 90.000 de lucrători străini nou - admişi pe piaţa forţei de muncă din România, pentru a acoperi deficitul de personal din mai multe domenii, a anunţat marţi Ministrul Muncii.
Ultimul anunţ al lui Bolojan pe 2025, după decizia CCR. Ce spune despre taxele şi impozitele din 2026 – Cele mai importante declaraţii # Economica.net
Premierul Ilie Bolojan a declarat că dacă vom fi pridenţi nu va fi nevoie de creşteri de taxe şi impozite în 2026. SDe asemenea, prim-ministrul a declarat că România va avea un deficit bugetar mai mic decât 8,4%, nivelul propus în varianta precedentă. Iată cele mai importante declaraţii.
Criză la arabi – Emiratele Arabe Unite se retrag din Yemen, pentru a preveni agravarea tensiunilor cu Arabia Saudită # Economica.net
Emiratele Arabe Unite (EAU) au anunţat marţi că îşi vor retrage toate forţele din Yemen, după ce au primit un ultimatum din partea Arabiei Saudite, aliatul său în lupta împotriva rebelilor Houthi, şi a guvernului yemenit recunoscut internaţional de a părăsi Yemenul în termen de 24 de ore, relatează agenţiile Reuters şi EFE.
România scrie istorie la bursă. BVB a depăşit pragul de 500 miliarde de lei, capitalizare bursieră. Recorduri şi pentru titlurile de stat # Economica.net
Capitalizarea tuturor companiilor listate pe Bursa de la Bucureşti a depăşit în premieră în acest an pragul de 500 miliarde de lei iar valoarea totală tranzacţionată pe toate pieţele, cu toate instrumentele financiare, a depăşit recordul din anul 2023, ajungând la peste 43,6 miliarde de lei.
Conflict între giganţii din Orientul Mijlociu. De ce se „ceartă” Arabia Saudită şi Emiratele Arabe Unite – Protagoniştii şi mizele crizei din Yemen # Economica.net
Escaladarea tensiunilor din sudul Yemenului între Arabia Saudită şi Emiratele Arabe Unite (EAU) a scos la suprafaţă conflictele interne din cadrul coaliţiei împotriva rebelilor Houthi, Arabia Saudită acuzând EAU că îi ameninţă securitatea naţională, în contextul ofensivei secesioniste din partea de sud a Yemenului, relatează marţi agenţia EFE.
Randamente uimitoare pentru cele mai performante cinci fonduri de investiţii din România. Activele nete au crescut cu 23,5%, în 2025 (date oficiale) # Economica.net
Activele nete ale celor 250 de fonduri deschise şi închise, locale şi străine, au crescut în luna noiembrie cu 3,2%, până la nivelul de 59,7 miliarde lei (11,7 miliarde euro), iar pentru întregul an 2025 majorarea este de 23,5%, conform datelor transmise de Asociaţia Administratorilor de Fonduri (AAF).
Peste o jumătate de miliard de euro, bani europeni pentru Transporturi, au intrat în conturile deschise de la BNR – Nazare # Economica.net
Comisia Europeană a virat, marţi, în conturile deschise la Banca Naţională a României, peste 586 milioane de euro, sume solicitate prin Programul Transport 2021-2027, din Fondul de Coeziune şi Fondul European de Dezvoltare Regională, a anunţat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.
Declaraţie şocantă din Rusia. Ameninţare cu moartea pentru Zelenski – „Doamna cu coasa” va veni în curând pentru Zelenski, ameninţă Dmitri Medvedev # Economica.net
Fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev l-a ameninţat cu moartea iminentă pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski marţi, într-un mesaj presărat cu insulte pe Telegram, informează DPA.
O lege controversată a fost aprobată de Guvernul din Polonia. Ce înseamnă pentru căsătorii, comunitatea LGBT şi catolicii dintr-o ţară conservatoare # Economica.net
Guvernul polonez condus de prim-ministrul Donald Tusk a aprobat marţi un proiect de lege care introduce 'contracte de coabitare' pentru cuplurile care locuiesc împreună, indiferent de sexul acestora, o măsură de recunoaştere a uniunilor de acelaşi sex într-o ţară majoritar catolică şi una din cele mai restrictive din UE în materie de drepturi pentru persoane LGBT, transmite Reuters.
