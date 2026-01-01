Rusia, atacuri chiar la granița României din prima zi a anului. Două F-16 din Baza 86 Aeriană de la Fetești au fost ridicate în aer
Aktual24, 1 ianuarie 2026 12:50
Joi, 1 ianuarie, forțele armate ruse au efectuat noi atacuri cu drone asupra infrastructurii portuare ucrainene din zona Dunării, în proximitatea frontierei cu România, a anunțat Ministerul Apărării Naționale. Sistemul de supraveghere al MApN a identificat vehicule aeriene neidentificate lansate de Federația Rusă către porturile ucrainene de la Ismail, situate pe cursul Dunării, în apropierea […]
• • •
Alte ştiri de Aktual24
Acum 10 minute
13:10
Tulburarea de deficit de atenție și hiperactivitate (ADHD) reprezintă una dintre cele mai frecvente tulburări de neurodezvoltare întâlnite la copii, având un impact semnificativ asupra funcționării cognitive, emoționale și sociale. ADHD nu este rezultatul lipsei de voință sau al unei educații deficitare, ci o afecțiune cu baze neurobiologice, care implică modificări în dezvoltarea și funcționarea […]
Acum 30 minute
12:50
Rusia, atacuri chiar la granița României din prima zi a anului. Două F-16 din Baza 86 Aeriană de la Fetești au fost ridicate în aer # Aktual24
Joi, 1 ianuarie, forțele armate ruse au efectuat noi atacuri cu drone asupra infrastructurii portuare ucrainene din zona Dunării, în proximitatea frontierei cu România, a anunțat Ministerul Apărării Naționale. Sistemul de supraveghere al MApN a identificat vehicule aeriene neidentificate lansate de Federația Rusă către porturile ucrainene de la Ismail, situate pe cursul Dunării, în apropierea […]
Acum o oră
12:40
Semne rele anul are: smartphone-urile și computerele s-ar putea scumpi cu 20% în 2026 din cauza penuriei de cipuri de memorie # Aktual24
Consumatorii se pot pregăti pentru creșteri de prețuri de până la 20% la smartphone-uri, computere și electrocasnice în acest an, din cauza unui deficit acut de cipuri de memorie provocat de explozia cererii pentru inteligență artificială (AI). Producători și analiști avertizează că presiunile asupra lanțului de aprovizionare vor forța majorări inevitabile, conform unui articol publicat […]
Acum 2 ore
12:10
Minciunile Moscovei: Serviciile de informații americane susțin că „atacul cu drone ucrainene” asupra reședinței lui Putin nu a existat # Aktual24
Oficiali americani din securitatea națională au concluzionat că Ucraina nu l-a vizat pe președintele rus Vladimir Putinși nici vreo reședință a acestuia într-un presupus „atac cu drone”, contrazicând direct acuzațiile Moscovei care au vorbit despre o tentativă de asasinat. Această evaluare, bazată pe informații de intelligence, inclusiv o analiză a CIA, a fost publicată inițial […]
11:30
Neamț: Incendiu la un parastas, o casă a luat foc. Patru au ajuns la spital, decedatul a fost găsit carbonizat # Aktual24
Un incendiu a izbucnit, în noaptea de Revelion, în jurul orei 03:00, la o casă din oraşul Bicaz, unde era organizată o priveghere a unei persoane decedate, a informat, joi, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Neamţ. Apelul la 112 a fost făcut de o persoană care locuieşte într-o gospodărie învecinată cu cea unde a […]
Acum 4 ore
11:10
Muzica a fost dintotdeauna una dintre cele mai puternice forme de expresie umană, reflectând emoțiile, valorile și transformările societății. De la cântecele tribale și muzica clasică, până la rock, pop și hip-hop, fiecare epocă și-a pus amprenta asupra modului în care sunetele sunt create și percepute. Odată cu dezvoltarea tehnologiei digitale, muzica a intrat într-o […]
11:10
Inspectoratul pentru Situații de Urgență București, Ilfov (ISU B-IF) a gestionat, în ultimele 24 de ore, 400 de intervenții, un număr peste media specifică acestei perioade, aproximativ 350 de misiuni. „Am acționat pentru stingerea a 38 de incendii și pentru acordarea primului ajutor calificat în 318 cazuri, celelalte misiuni fiind realizate în sprijinul comunității, deblocări, […]
09:40
Începutul anului 2026 poate fi momentul de cotitură în mai multe zone esențiale pentru funcționarea statului. Mai ales în zona care ține de anticorupție și funcționarea statului. 4 momente vor fi esențiale în această perioadă. 1. Referendumul privind Consiliul Superior al Magistraturii Consultarea anunțată de Nicușor Dan în rândul magistraților pentru a verifica susținerea pentru […]
Acum 6 ore
08:10
Într-o lume în continuă schimbare, călătoriile nu mai sunt doar o oportunitate de evadare, ci și o formă de educație, implicare și responsabilitate. Destinațiile anului 2026, recomandate de jurnaliștii BBC și de experți în turism sustenabil, pun accent pe experiențe autentice, protejarea mediului și sprijinirea comunităților locale. Fie că vorbim despre orașe ultramoderne, regiuni viticole, […]
Acum 24 ore
23:10
Confirmarea lui Jared Isaacman în funcția de administrator al NASA nu este doar o schimbare de leadership, ci un semnal puternic despre direcția în care Statele Unite vor să își ducă ambițiile spațiale în următoarele decenii. Într-o perioadă în care spațiul cosmic a devenit un nou câmp de competiție strategică între marile puteri ale lumii, […]
22:10
În ultimele decenii, tehnologia digitală a devenit una dintre cele mai puternice forțe care modelează viața umană. Smartphone-ul, internetul și rețelele sociale oferă acces rapid la informație, comunicare instantanee și oportunități profesionale fără precedent. În același timp, un număr tot mai mare de studii arată că utilizarea excesivă și necontrolată a tehnologiei afectează atenția, sănătatea […]
21:30
Într-un an plin de știri serioase, au existat însă și unele amuzante, altele au fost pur și simplu ciudate, dar cu siguranță v-ar fi făcut să vă opriți și să vă gândiți: Ce naiba?, notează Sky News. Coldplay și kiss cam Puține trupe se pot lăuda cu o imagine mai pozitivă decât Coldplay, de șapte […]
21:10
2025, an prost pentru puburile din Marea Britanie: ”366 s-au închis permanent, nu temporar. Clădirile au fost demolate sau transformate în locuinţe, birouri, creşe, cafenele” # Aktual24
Datele oficiale ale guvernului britanic arată că, până în luna decembrie, 366 de pub-uri au fost demolate sau reconvertite pentru a fi utilizate în alt scop, în condiţiile în care presiunile pe partea de costuri au continuat să afecteze sectorul, transmite DPA. Reprezentanţii industriei au declarat că acest date scot în evidenţă situaţia „gravă” a […]
20:10
Ce acord de pace? Putin ordonă o nouă invazie și acaparare de teritorii în Ucraina în 2026, pe încă 16 teritorii # Aktual24
Vladimir Putin a ordonat armatei sale să extindă războiul în Ucraina în 2026. Comandanții ruși au fost instruiți să invadeze zone din regiunile de frontieră Sumî și Harkov anul viitor, aceasta fiind cea mai recentă lovitură dată planului de pace elaborat cu grijă de Donald Trump, relatează Reuters. Generalul Valery Gerasimov a anunțat planurile în […]
20:00
Trump Mobile amână lansarea smartphone-ului auriu de 499 de dolari. Vinde în schimb smartphone-uri second-hand de la Apple și Samsung # Aktual24
Trump Mobile, compania de telefonie lansată de afacerea familiei lui Donald Trump, a amânat planurile de a livra un smartphone auriu în valoare de 499 de dolari până la sfârșitul anului. Organizația Trump și-a folosit numele pentru a lansa un serviciu de telefonie mobilă și dispozitivul în iunie, cea mai recentă încercare de a valorifica […]
19:50
Aproximativ 2,5 milioane de oameni sunt așteptați să se adune pe plaja Copacabana din Rio de Janeiro, Brazilia, în câteva ore pentru ceea ce Cartea Recordurilor a declarat săptămâna aceasta cea mai mare petrecere de Revelion de pe Pământ. Însă autoritățile locale avertizează oamenii să nu se aventureze în apă în timpul spectacolului masiv de […]
19:40
Franța ia măsuri pentru a interzice rețelele de socializare pentru tinerii sub 15 ani și telefoanele mobile în licee # Aktual24
Franța va examina în ianuarie un proiect de lege care vizează interzicerea rețelelor de socializare pentru tinerii sub 15 ani și a telefoanelor mobile în licee. Consiliul de Stat francez va examina proiectul de lege pe 8 ianuarie, cu scopul de a interzice accesul la rețelele de socializare pentru tinerii sub 15 ani și de […]
19:40
„1 Picasso pentru 100 de euro”. Tombolă caritabilă internațională cu premiu un tablou de Picasso. Banii merg pentru cercetarea Alzheimerului # Aktual24
Opera lui Picasso este constant clasată printre cele mai scumpe din lume, picturile ajungând la peste 100 de milioane de dolari la licitații. Dar nu mai trebuie să fii multimilionar pentru a deține un Picasso – pentru 100 de euro, oricine din lume are șansa de a câștiga o pictură a unuia dintre cei mai […]
19:20
În discursul său anual de Revelion de la Beijing, președintele Chinei, Xi Jinping, a promis că va reunifica China și Taiwanul. „Reunificarea patriei noastre, o tendință a vremurilor, este de neoprit”, a spus el a doua zi după încheierea exercițiilor militare intense din jurul Taiwanului. China revendică Taiwanul, o insulă autoguvernată, ca parte a teritoriului […]
19:10
Mega-afacerea dintre Meta și Manus: o mutare strategică care poate schimba viitorul AI la nivel global # Aktual24
Achiziția start-up-ului de inteligență artificială Manus de către Meta marchează unul dintre cele mai importante momente din evoluția recentă a industriei tehnologice globale. Mai mult decât o simplă tranzacție financiară, această mutare reprezintă o declarație strategică fermă: Meta își asumă rolul de lider în cursa pentru dezvoltarea inteligenței artificiale autonome și personalizate, într-o perioadă în […]
18:40
Navă de marfă confiscată după deteriorarea unui cablu submarin în Golful Finlandei. Nava plecase din Rusia # Aktual24
Autoritățile finlandeze au confiscat nava de marfă Fitburg în largul coastei Porkkala în legătură cu deteriorarea unui cablu de date submarin deținut de furnizorul de telecomunicații Elisa. Nava, care a plecat din Sankt Petersburg pe 30 decembrie, a fost interceptată în Golful Finlandei după ce a fost identificată ca fiind sursa suspectă a unei întreruperi […]
18:10
Europa ar putea desfășura în Ucraina până la 15.000 de soldați pentru a monitoriza respectarea armistițiului # Aktual24
Țările europene care intenționează să participe la componenta militară a Coaliției Voluntarilor ar putea desfășura până la 15.000 de soldați în Ucraina în primele șase luni de la încheierea războiului. Țările europene sunt pregătite să se alăture Coaliției Voluntarilor, trimițând contingente militare în Ucraina pentru a monitoriza respectarea unui armistițiu dintre Ucraina și Rusia, potrivit […]
17:40
„Mulțumesc că ai lucrat de Crăciun”. O angajată a primit un bacșiș de 600 de dolari de la Taylor Swift # Aktual24
Să înrămezi banii pe care ți-i dau o celebritate? O modalitate ciudată de a economisi. Totuși, exact asta a făcut Robyn Gentry după ce a primit un bacșiș generos de 600 de dolari de la Taylor Swift. Cântăreața pop participa la un meci de fotbal american pe 25 decembrie, pe stadionul Arrowhead din Kansas City, […]
17:10
Mossad, anunț care bagă spaima in ayatollah: Suntem alături de protestatarii din Iran „pe teren” # Aktual24
Având în vedere reluarea protestelor din Iran, agenția de informații israeliană Mossad și-a exprimat clar sprijinul pentru demonstranți. Agenția a anunțat pe X că oamenii ar trebui să continue protestele, deoarece vor primi sprijin „pe teren” din partea Mossadului. „Ieșiți împreună în stradă. A venit momentul. Suntem alături de voi”, a scris Mossad într-un mesaj […]
16:40
Acum patruzeci și patru de ani a început o nouă eră – în 1981, a fost lansat canalul muzical MTV: un canal care difuza doar videoclipuri muzicale era revoluționar la acea vreme. Dar în ultimii zece ani, serviciile de streaming și rețelele sociale au îngreunat viața canalului muzical. Acum, compania-mamă americană Paramount Skydance va închide […]
16:20
Cancelarul Merz, anunț pesimist: Războiul din Ucraina face parte din planul Rusiei împotriva Europei # Aktual24
Războiul din Ucraina afectează direct țările europene, inclusiv Germania, deoarece face parte din planul guvernului rus împotriva întregii Europe. Această evaluare a fost făcută de cancelarul german Friedrich Merz în discursul său televizat de Anul Nou către națiune, al cărui text a fost publicat miercuri, 31 ianuarie. „Un război teribil face ravagii în Europa. Este […]
16:00
Discursul războinic al lui Putin de Anul Nou: ”Credem în luptătorii noștri şi în victoria noastră” # Aktual24
Preşedintele rus Vladimir Putin a afirmat miercuri, în discursul său de Anul Nou, că Rusia crede în „victoria” sa în Ucraina, la aproape patru ani de la începerea ofensivei, a consemnat AFP, citată de Agerpres. „Îi felicit pe toţi luptătorii şi comandanţii noştri în timp ce ne apropiem de Anul Nou. Credem în voi şi […]
16:00
Presshub: Control limitat și întârziat în cazul șefului DNA: ce au cerut procurorii din CSM și ce verifică Inspecția Judiciară # Aktual24
Pe 16 decembrie, Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a sesizat Inspecția Judiciară pentru verificarea activității șefului DNA, Marius Voineag. Potrivit surselor Presshub, sesizarea a ajuns foarte târziu, după mai multe zile, la instituția condusă de Roxana Petcu. Mai mult, limitele controlului dispus de procurorii din Consiliu au fost mult restrânse de […]
15:10
Disney va plăti 10 milioane de dolari pentru erori produse pe YouTube în cazul filmărilor dedicate copiilor # Aktual24
Compania Walt Disney va plăti 10 milioane de dolari pentru a soluționa acuzațiile conform cărora a încălcat legile privind confidențialitatea legată de copii prin faptul că nu a etichetat anumite videoclipuri de pe YouTube ca fiind create pentru copii, permițând publicitatea direcționată. Disney a fost de acord cu o înțelegere cu Comisia Federală pentru Comerț […]
14:40
Un an plin de acțiuni sindicale se va încheia cu greve ale agenților de securitate din Marea Britanie și ale personalului de curățenie feroviară din cauza disputelor legate de plată. Aproximativ 300 de membri ai sindicatului Serviciilor Publice și Comerciale (PCS), care asigură securitatea la Palatul Westminster, vor intra în grevă în ajunul Anului Nou, […]
14:10
Unii lideri europeni l-au sfătuit pe Volodimir Zelenski să fie precaut și „să nu meargă prea departe” înainte de întâlnirea sa cu președintele american Donald Trump. Cancelarul german Friedrich Merz, care a organizat teleconferința, a declarat că este important ca Zelenski să găsească modalități de a ajunge la un acord cu Statele Unite privind problemele […]
Ieri
13:10
La începutul anului 1997, Vladimir Putin tocmai primise un rol relativ modest în administrația prezidențială a președintelui rus Boris Elțîn. Fostul ofițer KGB era directorul adjunct al Departamentului de Gestionare a Proprietăților, o entitate care se ocupa cu transferul bunurilor rusești din celelalte țări ale fostei Uniuni Sovietice. La finalul anului 1999, el devenea președintele […]
12:10
Nu are nimic sfânt: Donald Trump a postat un val de jigniri la adresa familiei Kennedy la doar câteva ore după moartea nepoatei fostului președinte, răpusă de leucemie la 35 de ani # Aktual24
La doar câteva ore după anunțarea morții Tatianei Schlossberg, nepoata fostului președinte John F. Kennedy și fiica lui Caroline Kennedy, președintele Donald Trump a postat pe Truth Social o serie de capturi de ecran cu mesaje jignitoare la adresa familiei Kennedy, amplificând insulte venite de la susținători MAGA. Deși postările nu menționează direct decesul, momentul […]
11:40
America, umilită în Atlantic: Un petrolier rusesc supus sancțiunilor a fost făcut „scăpat” de blocada americană după ce și-a pictat drapelul Rusiei pe punte # Aktual24
Un petrolier din flota fantomă rusă, Bella 1, a reușit să scape de o tentativă de interceptare a Gărzii de Coastă americane, după ce echipajul a pictat un steag rusesc pe corpul navei, fapt care a întrerupt imediat acțiunea de capturare pe care autoritățile SUA ar fi urmat să o efectueze, ca în alte cazuri […]
11:10
China construiește o „flotă fantomă” pentru gazul lichefiat rusesc supus sancțiunilor, deși Kremlinul susține „apropierea” ruso-americană contra Beijingului # Aktual24
În ciuda sancțiunilor occidentale severe, Rusia găsește o cale de supraviețuire economică prin parteneriatul strâns cu China, care ajută la crearea unei „flote fantomă” pentru transportul gazului natural lichefiat (LNG) din proiectul Arctic LNG 2. O investigație amplă publicată de Bloomberg dezvăluie că Beijingul a început să cumpere gaz sancționat încă din august 2025, primind […]
11:00
Cum arată campaniile ”suveraniste” în Polonia. Tinere create de AI în tricouri cu însemne naționale îndeamnă tinerii pe TikTok să scoată Polonia din UE # Aktual24
Videoclipuri generate cu ajutorul inteligenței artificiale (AI) în care apar tinere atractive au promovat ideea ieșirii Poloniei din Uniunea Europeană („Polexit”), relatează Euronews. Înregistrările au circulat pe rețelele de socializare vorbite în limba poloneză, fiiind distribuite îm special pe platforma TikTok. Un cont de TikTok cu denumirea „Prawilne_Polki” a fost identificat ca sursă a acestui […]
10:40
Cel puțin 41 de tineri au murit în Africa de Sud după ritualuri tradiționale de circumcizie – guvernul acuză neglijența părinților și a școlilor ilegale # Aktual24
Cel puțin 41 de tineri au murit în lunile noiembrie și decembrie în Africa de Sud în urma procedurilor de circumcizie practicate în cadrul ritualurilor tradiționale de inițiere în bărbăție, un obicei ancestral respectat de mai multe comunități etnice. Potrivit ABC News, ministrul Afacerilor Tradiționale, Velankosini Hlabisa, a acuzat marți neglijența gravă atât a școlilor […]
10:40
Grindeanu, primul mesaj după izbucnirea crizei CCR. Nimic despre judecătorii PSD: ”2026 nu va fi un an uşor!” # Aktual24
Preşedintele PSD şi al Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, afirmă, într-un mesaj transmis miercuri, că în anul care se încheie „stabilitatea politică a avut un rol extrem de important” şi „trebuie să rămână cheia dezvoltării sociale şi economice” şi în 2026. ” 2025 a fost un an cu multe provocări. Pe plan extern, în ciuda conflictului […]
10:10
Nicușor, uite că se poate: Maia Sandu acuză judecătorii corupți și cere simplificarea urgentă a procedurii de dare în căutare, pentru a opri fuga infractorilor condamnați # Aktual24
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a lansat un atac dur la adresa sistemului judiciar, acuzând existența unor judecători care „colaborează cu infractorii” și sabotează dosarele de mare rezonanță, în timp ce condamnați periculoși fug cu ușurință în regiunea transnistreană pentru a scăpa de pedeapsă. Potrivit Radio Chișinău, șefa statului a cerut Guvernului măsuri legislative imediate […]
09:40
Fostul șef de la Google avertizează: „În 5 ani, mecanismele AI vor vorbi o limbă pe care noi n-o vom înțelege – și singura soluție e să le scoatem din priză” – VIDEO # Aktual24
Eric Schmidt, omul care a transformat Google într-un gigant planetar și unul dintre cei mai bine informați oameni din lume în privința inteligenței artificiale, a emis o avertizare cutremurătoare despre viitorul imediat al tehnologiei care ne schimbă deja viața. Într-o declarație care a devenit instant virală, fostul CEO al Google a prezis că în doar […]
09:10
Logică rusească: Dmitri Peskov refuză să prezinte dovezi pentru așa-zisul „atac ucrainean” asupra reședinței lui Putin – „Nu e nevoie de probe!” # Aktual24
Kremlinul persistă în acuzațiile potrivit cărora Ucraina ar fi lansat un atac masiv cu drone asupra reședinței private a lui Vladimir Putin din regiunea Novgorod (Valdai), dar refuză categoric să furnizeze orice dovadă, afirmând că „nu este nevoie de probe”. Purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov a declarat marți că un astfel de „raid masiv” nu […]
08:40
Viktor Orban împinge (și) Budapesta spre faliment: Agenția de rating Moody’s a retrogradat capitala Ungariei la categoria „junk” din cauza „taxei de solidaritate” impuse de premier # Aktual24
Agenția de rating Moody’s a lovit dur capitala Ungariei, retrogradând ratingul de credit al Budapestei la nivelul Ba1, categorie considerată „junk” (speculativă, nerecomandată investițiilor), de la Baa3 (ultimul nivel investment-grade). Mai mult, ratingul a fost plasat sub observație pentru o posibilă nouă scădere, invocând lichiditatea extrem de slabă a orașului și disputa aprinsă cu guvernul […]
08:10
Președintele Argentinei, Javier Milei, a dizolvat Agenția pentru Persoane cu Dizabilități pentru a-și proteja sora, acuzată că încasa comisioane de sute de mii de dolari # Aktual24
Guvernul președintelui Javier Milei a anunțat marți dizolvarea Agenției Naționale pentru Persoane cu Dizabilități (ANDIS), un organism care acordă ajutoare și servicii pentru peste 3 milioane de beneficiari. Decizia vine pe fondul unui audit care a dezvăluit zeci de mii de cazuri de beneficiari neeligibili și, mai ales, în mijlocul unui scandal exploziv de corupție […]
07:10
Sprijin pentru Ucraina. România acordă 50 milioane euro în cadrul mecanismului american PURL pentru sprijinirea apărării Ucrainei # Aktual24
Ministerul Afacerilor Externe anunţă că România se alătură mecanismului american PURL pentru sprijinirea apărării Ucrainei şi alocă în acest sens 50 de milioane de euro. Potrivit MAE, Guvernul a adoptat o hotărâre prin care a decis ca România să se alăture statelor care contribuie la propunerea SUA privind „Lista de achiziţii prioritare necesare apărării Ucrainei” […]
05:10
Nicio șansă ca PSD și AUR să îl demită pe Nicușor Dan, anunță Ludovic Orban: ”Cunosc trendurile în cercetările sociologice” # Aktual24
Fostul consilier prezidențial Ludovic Orban anunță că o eventuală încercare a unei majorități parlamentare formate din PSD și AUR de a-l demite pe președintele Nicușor Dan, în cazul schimbării actualei configurații din Parlament, „nu ar avea sorți de izbândă”. Orban a explicat că, deși suspendarea președintelui poate fi inițiată în Parlament, demiterea efectivă a șefului […]
05:10
Orban: ”Bolojan trebuie să se pregătească de un guvern minoritar. Această coaliție nu poate rezista dacă PSD va continua să se comporte în felul în care s-a comportat în ultimele șase luni” # Aktual24
Fostul premier Ludovic Orban anunță că actuala coaliție de guvernare nu va rezista dacă PSD își va menține atitudinea manifestată în ultimele luni față de partenerii de la guvernare. „Dacă PSD va continua să se comporte în felul în care s-a comportat în ultimele șase luni, această coaliție nu poate să reziste. Și, cumva, premierul […]
00:00
Un ziar israelian raportează expulzări tot mai frecvente ale palestinienilor din Zona B a Cisiordaniei, aflată teoretic sub controlul Autorității Palestiniene. Armata israeliană respinge acuzațiile # Aktual24
Tot mai mulți palestinieni sunt expulzați din casele lor de către Israel, care s-a extins și în Zona B din Cisiordania, care se presupune că se află sub control civil al Autorității Palestiniene și unde Israelul nu ar trebui să aibă autoritatea de a desfășura astfel de acțiuni, relatează ziarul Haaretz citat de The Times […]
30 decembrie 2025
23:30
Turcia a solicitat asistența Germaniei în ancheta prăbușirii avionului în care se afla șeful armatei libiene # Aktual24
Turcia a solicitat asistența Germaniei pentru citirea datelor din cutia neagra a avionului care s-a prăbușit recent lângă Ankara, printre victime aflându-se șeful armatei libiene, transmite AFP, preluată de Agerpres. Într-un comunicat trimis AFP, Biroul federal de investigare a accidentelor de aviație (BFU) a informat că a „primit o cerere” prin care i se solicită […]
23:10
De la 1 ianuarie, Franța interzice „poluanții eterni” în haine, ceară pentru schiuri și cosmetice # Aktual24
Guvernul francez a publicat, marți, decretul care precizează produsele vizate de interdicția de vânzare sau import din cauza expunerii la substanțele perfluoroalchilate și polifluoroalchilate, PFAS, cunoscute și sub numele de „poluanți eterni”. Potrivit TF1Info, această măsură derivă din legea din 27 februarie, care prevede intrarea în vigoare a interdicției la 1 ianuarie 2026 pentru produse […]
22:00
SUA sancționează 10 persoane și firme din Iran și Venezuela pentru comerț cu drone și rachete # Aktual24
Statele Unite au impus sancțiuni împotriva a 10 persoane și firme din Iran și Venezuela, pentru că ar fi contribuit la comerțul cu drone și programul balistic al Iranului, pe care administrația Trump îl consideră o amenințare pentru SUA și aliații săi din Orientul Mijlociu. Departamentul Trezoreriei a declarat că cele mai recente măsuri sunt […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.